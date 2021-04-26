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Бондаренко - Мифы и общество Древней Ирландии

Бондаренко Григорий - Мифы и общество Древней Ирландии
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History, Cultural Studies Art, Philology Literature, Religious Studies Atheism, Mythology Legends
История Древней Ирландии во многом определялась ее островным, изолированным положением, однако такую изоляцию не стоит преувеличивать. Торговые контакты острова со Средиземноморьем из вестны со времен Античности, а лежащая напротив Британия всегда была для Ирландии источником влияний и своеобразным окном в континентальную Европу. Как известно, Ирландия представляет собой остров, подобный чаше: горы и возвышенности окружают страну по периметру, а центральные области — в основном равнины. В древности (как и в наши дни) лес рос по большей части на возвышенностях, а пространства равнин занимали обширные торфяные болота. Крупные деревья были уже в то время редкостью и особо почитались как в законодательной литературе, так и в мифах. Вырубка лесов и осушение болот постоянно сопутствовали внутренней колонизации острова в раннем Средневековье (IV—VI вв.), а ирландские предания содержат множество упоминаний вырубок и осушений, которые часто приписывались мифологическим культурным героям. Огораживание и четкое деление земельной собственности связывалось традиционно с перенаселением во время правления сыновей Аэда Слане в середине VII в. В повести «Рождение Кухулина» (Compert Con Culaind), списанной из утерянной рукописи VIII в. «Книги снежного холма» (Cнn Dromma Snechta), говорится об изменениях в землепользовании во времена сыновей Аэда Слане: «Не было в Ирландии ни канав, ни оград, ни каменных стен в то время (во времена короля Конхобара — Г. Б.), до времени сыновей Аэда Слане был лишь простор равнин». Скотоводство было гораздо распространенней и играло в раннеирландской экономике более важную роль, чем земледелие.
Условно мы будем рассматривать Древнюю Ирландию как единое целое, не касаясь региональных особенностей. Действительно, в раннем Средневековье литературный древнеирландский язык не знал диалектных различий, одни законы применялись в разных королев ствах (туатах), для всей страны была одна церковная организация и одна корпорация светских literati (филидов). В то же время на протяжении всей ранней истории Ирландии сохранялись существенные различия между южной пятиной, Мунстером, и остальной Ирландией, на севере в Уладе долгое время правили династии «пиктского» происхождения (точнее, из народа круитни), а восток страны, плодородный и богатый Лейнстер, всегда был более открыт внешним влияниям. Чтобы уточнить хронологические рамки нашей книги, мы должны сначала определиться с приблизительной датой переселения кельтов в Ирландию из Британии или с Европейского континента. Кельты, носители кельтских языков, вероятно появились в Ирландии ок. 1000 г. до н. э., возможно, двумя разными путями: из Британии и с континента. При этом юг Ирландии, Мунстер, долгое время оставался не затронут присутствием культуры латен. Во II в. до н. э. в болотах центральной низменности была сооружена мощная дорога-гать, вероятно, имевшая ритуальный и религиозный характер (дорога в Корли, ее точная ден дрохронологическая датировка — 147 г. до н. э.). Следующая активная фаза строительства ритуальных и оборонительных сооружений — рубеж нашей эры. Именно тогда были построены огромное сорокаметровое сооружение в Эмайн Махе, на севере Ирландии, и Вал Черной Свиньи (Black Pig’s Dyke) на границе большого Улада, древнего северного королев ства. Все это свидетельствует о существовании сильной верховной власти, королевской или жрече ской, распространявшейся по крайней мере на Улад (современный Ольстер).
Опуская подробности, надо сказать, что поворотным моментом ирландской истории стало принятие христианства королями, аристократией и учеными сословиями главнейших династий острова в течение V в. Миссия крестителя Ирландии св. Патрика (Патрикия) в начале V в. затронула в основном север страны, но важно отметить и деятельность других миссионеров на юге острова примерно в то же время. Христианство в Ирландии, помимо духовного преображения общества, дало стране возможность стать частью латинского мира, приобщиться к античной культуре, письменности, литературе и истории. Поразительная особенность раннехристианской Ирландии заключается в том, что семя христианства падает непосредственно на почву древнего дописьменного общества, в отсутствие римского или греческого буфера, на почву общества, строго регламентированного предписаниями жреческого класса друидов, общества, где власть короля также была сакральной. Не говоря о новом взгляде на жизнь и смерть, новую нравственность, христианство, помимо этого, придает форму всему комплексу идей и представлений, бытовавших в древней языческой Ирландии в виде часто противоречивых, переливающихся и изменяющихся феноменов: все это обретает свою новую и вполне определенную форму в литературе, изобразительном искусстве, архитектуре. При этом христианство было принято ирландцами без особого сопротивления, мирно, на острове неизвестны святые мученики за веру (другой пример такого мирного принятия хри стианства в Европе — это Исландия, население которой обладает существенной долей ирландской крови).

Бондаренко Григорий - Мифы и общество Древней Ирландии

3-­е изд., испр. и доп.
М : Издательский Дом ЯСК, 2018. 512 с , ил .
Серия "Studia historica"
ISBN 978­5­907117­22­8

Бондаренко Григорий - Мифы и общество Древней Ирландии - Оглавление

Введение
  • Глава I. Пространство острова
  • Глава II. Ирландские реки в «Географии» Птолемея и средневековых преданиях
  • Глава III. Время и традиция
  • Глава IV. Древнеирландское общество
  • Глава V. Король-изгнанник. Власть и преследование в Древней Ирландии
  • Глава VI. Воины: аристократы и разбойники, герои и охотники за головами
  • Глава VII. «Революция кшатриев» в древнеирландской литературе?
  • Глава VIII. «Сватовство к Эмер». Вдоль дороги Кухулина
  • Глава IX. Гостеприимство. Хозяева заезжих домов
  • Глава X. Дороги и знание в «Разрушении заезжего дома Да Дерга»
  • Глава XI. Ку Рои и Святогор. Вариации хтонического сюжета
  • Глава XII. Свинопас: слуга, отшельник и мудрец
  • Глава XIII. Женщина в Древней Ирландии
  • Глава XIV. Друиды: жрецы, шаманы и маги
  • Глава XV. Представления о переселении душ в древнеирландской литературе
  • Глава XVI. Hiberno-Rossica. «Знание в облаках» в древнеирландской и древнерусской мифопоэтических традициях
  • Глава XVII. Король, друид и вероятное дерево: старина мест «Ирарус»
  • Глава XVIII. Филиды: поэты, знатоки старины и сказители
  • Глава XIX. Устное прошлое и письменное настоящее древнеирландской традиции. Как было найдено «Похищение быка из Куальнге»?
  • Глава XX. Церковь и монастырь в Древней Ирландии. Первые христиане, клирики и аскеты
  • Заключение
Приложение. Мурьху мокку Махтени. Житие святого Патрика
Список сокращений
Библиография
Указатель имен собственных, исторических и мифологических реалий
Указатель географических названий
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Rating 5.0 / 5
Added 26.04.2021
Author brat Andron
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