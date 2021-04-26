Бондаренко Григорий - Мифы и общество Древней Ирландии

История Древней Ирландии во многом определялась ее островным, изолированным положением, однако такую изоляцию не стоит преувеличивать. Торговые контакты острова со Средиземноморьем из вестны со времен Античности, а лежащая напротив Британия всегда была для Ирландии источником влияний и своеобразным окном в континентальную Европу. Как известно, Ирландия представляет собой остров, подобный чаше: горы и возвышенности окружают страну по периметру, а центральные области — в основном равнины. В древности (как и в наши дни) лес рос по большей части на возвышенностях, а пространства равнин занимали обширные торфяные болота. Крупные деревья были уже в то время редкостью и особо почитались как в законодательной литературе, так и в мифах. Вырубка лесов и осушение болот постоянно сопутствовали внутренней колонизации острова в раннем Средневековье (IV—VI вв.), а ирландские предания содержат множество упоминаний вырубок и осушений, которые часто приписывались мифологическим культурным героям. Огораживание и четкое деление земельной собственности связывалось традиционно с перенаселением во время правления сыновей Аэда Слане в середине VII в. В повести «Рождение Кухулина» (Compert Con Culaind), списанной из утерянной рукописи VIII в. «Книги снежного холма» (Cнn Dromma Snechta), говорится об изменениях в землепользовании во времена сыновей Аэда Слане: «Не было в Ирландии ни канав, ни оград, ни каменных стен в то время (во времена короля Конхобара — Г. Б.), до времени сыновей Аэда Слане был лишь простор равнин». Скотоводство было гораздо распространенней и играло в раннеирландской экономике более важную роль, чем земледелие.

Условно мы будем рассматривать Древнюю Ирландию как единое целое, не касаясь региональных особенностей. Действительно, в раннем Средневековье литературный древнеирландский язык не знал диалектных различий, одни законы применялись в разных королев ствах (туатах), для всей страны была одна церковная организация и одна корпорация светских literati (филидов). В то же время на протяжении всей ранней истории Ирландии сохранялись существенные различия между южной пятиной, Мунстером, и остальной Ирландией, на севере в Уладе долгое время правили династии «пиктского» происхождения (точнее, из народа круитни), а восток страны, плодородный и богатый Лейнстер, всегда был более открыт внешним влияниям. Чтобы уточнить хронологические рамки нашей книги, мы должны сначала определиться с приблизительной датой переселения кельтов в Ирландию из Британии или с Европейского континента. Кельты, носители кельтских языков, вероятно появились в Ирландии ок. 1000 г. до н. э., возможно, двумя разными путями: из Британии и с континента. При этом юг Ирландии, Мунстер, долгое время оставался не затронут присутствием культуры латен. Во II в. до н. э. в болотах центральной низменности была сооружена мощная дорога-гать, вероятно, имевшая ритуальный и религиозный характер (дорога в Корли, ее точная ден дрохронологическая датировка — 147 г. до н. э.). Следующая активная фаза строительства ритуальных и оборонительных сооружений — рубеж нашей эры. Именно тогда были построены огромное сорокаметровое сооружение в Эмайн Махе, на севере Ирландии, и Вал Черной Свиньи (Black Pig’s Dyke) на границе большого Улада, древнего северного королев ства. Все это свидетельствует о существовании сильной верховной власти, королевской или жрече ской, распространявшейся по крайней мере на Улад (современный Ольстер).

Опуская подробности, надо сказать, что поворотным моментом ирландской истории стало принятие христианства королями, аристократией и учеными сословиями главнейших династий острова в течение V в. Миссия крестителя Ирландии св. Патрика (Патрикия) в начале V в. затронула в основном север страны, но важно отметить и деятельность других миссионеров на юге острова примерно в то же время. Христианство в Ирландии, помимо духовного преображения общества, дало стране возможность стать частью латинского мира, приобщиться к античной культуре, письменности, литературе и истории. Поразительная особенность раннехристианской Ирландии заключается в том, что семя христианства падает непосредственно на почву древнего дописьменного общества, в отсутствие римского или греческого буфера, на почву общества, строго регламентированного предписаниями жреческого класса друидов, общества, где власть короля также была сакральной. Не говоря о новом взгляде на жизнь и смерть, новую нравственность, христианство, помимо этого, придает форму всему комплексу идей и представлений, бытовавших в древней языческой Ирландии в виде часто противоречивых, переливающихся и изменяющихся феноменов: все это обретает свою новую и вполне определенную форму в литературе, изобразительном искусстве, архитектуре. При этом христианство было принято ирландцами без особого сопротивления, мирно, на острове неизвестны святые мученики за веру (другой пример такого мирного принятия хри стианства в Европе — это Исландия, население которой обладает существенной долей ирландской крови).

Бондаренко Григорий - Мифы и общество Древней Ирландии

3-­е изд., испр. и доп.

М : Издательский Дом ЯСК, 2018. 512 с , ил .

Серия "Studia historica"

ISBN 978­5­907117­22­8

Бондаренко Григорий - Мифы и общество Древней Ирландии - Оглавление

Введение

Глава I. Пространство острова

Глава II. Ирландские реки в «Географии» Птолемея и средневековых преданиях

Глава III. Время и традиция

Глава IV. Древнеирландское общество

Глава V. Король-изгнанник. Власть и преследование в Древней Ирландии

Глава VI. Воины: аристократы и разбойники, герои и охотники за головами

Глава VII. «Революция кшатриев» в древнеирландской литературе?

Глава VIII. «Сватовство к Эмер». Вдоль дороги Кухулина

Глава IX. Гостеприимство. Хозяева заезжих домов

Глава X. Дороги и знание в «Разрушении заезжего дома Да Дерга»

Глава XI. Ку Рои и Святогор. Вариации хтонического сюжета

Глава XII. Свинопас: слуга, отшельник и мудрец

Глава XIII. Женщина в Древней Ирландии

Глава XIV. Друиды: жрецы, шаманы и маги

Глава XV. Представления о переселении душ в древнеирландской литературе

Глава XVI. Hiberno-Rossica. «Знание в облаках» в древнеирландской и древнерусской мифопоэтических традициях

Глава XVII. Король, друид и вероятное дерево: старина мест «Ирарус»

Глава XVIII. Филиды: поэты, знатоки старины и сказители

Глава XIX. Устное прошлое и письменное настоящее древнеирландской традиции. Как было найдено «Похищение быка из Куальнге»?

Глава XX. Церковь и монастырь в Древней Ирландии. Первые христиане, клирики и аскеты

Заключение

Приложение. Мурьху мокку Махтени. Житие святого Патрика

Список сокращений

Библиография

Указатель имен собственных, исторических и мифологических реалий

Указатель географических названий