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Биркетт - Скандинавские мифы и легенды

Том Биркетт - Скандинавские мифы и легенды: Жизнеописания богов и героев с иллюстрациями и подробными комментариями
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, History, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism, Mythology Legends
Эта книга повествует об одном из самых интересных корпусов текстов Средневековья: о богатой мифологии, давшей нам Тора и одноглазого Одина, страстную Фрейю и воинственных валькирий, и неистых великанов, гномов-кузнецов и загадочных альвов, а также смутное предчувствие Рагнарёка. Во многом скандинавские мифы сохранились благодаря неожиданно рано резвившейся письменной культуре средневековой Исландии.
Тот факт, что до нас дошло так много материала не только о скандинавских богах и богинях, но также и о легендарных героях и следовавших по их стопам викингах-первооткрывателях, — огромная удача. Некоторые из этих источников имеют стихотворную форму — порой странную и переполненную аллюзиями, подразумевающими, что читатель уже хорошо знает содержащиеся в них истории, — но есть также и прозаические саги о легендарном прошлом, и обстоятельные средневековые «справочники» по скандинавским богам, которые писал исландец Снорри Стурлусон, и подтверждающие их произведения искусства, надписи и артефакты эпохи викингов. Все это осталось от живого, дышащего мира сюжетов, которые передавались из уст в уста и принимали множество различных форм — от песен, рассказов и представлений до ритуалов, которые, вероятно, могли как принимать сложную форму, так и совершаться в повседневной и обыденной обстановке. Один из признаков живой мифологии состоит в том, что ее истории изменяются и адаптируются; и даже в письменных источниках средневековой Исландии одни и те же мифы сохраняются и излагаются в самых различных видах. Изложить такой сложный набор сюжетов во всей их сложности, яркости и противоречивости — одновременно и увлекательная, и пугающе сложная задача. Чрезвычайно приятно было заново рассмотреть некоторые из мифов, которые я прочитал впервые, будучи еще ребенком, и вновь взглянуть на них как на рассказы, а не как на предмет научного анализа.
Вместе с тем страшно было попытаться охватить такой большой материал и изложить наименее доступные нам мифы, чтобы они ожили на страницах книги. Еще более усложняло задачу разнообразие, с которым скандинавские мифы перелагались прежде — начиная с ранних переводов эддической поэзии (которые, раз уж на то пошло, сделали ее еще менее понятной, нежели оригинал) и заканчивая современными версиями из мира массовой культуры вроде «Тора» от компании Marvel (после которой сложно представить себе этого скандинавского бога без накачанного пресса и плаща). Цель изложения состоит в том, чтобы представить мифы в связном виде, на языке, который не отдалит их от читателя и не лишит их достоинства, и с опорой хотя бы на часть обширной научной литературы о скандинавской литературе и культуре. Помещенная здесь версия скандинавских мифов и легенд не является ни прямым переводом какого-либо из источников, ни порождением едва знакомого с мифологией воображения: то, что нам известно, я стремился собрать воедино, но не приукрасить. В каком-то смысле дать определение скандинавским мифам легко: это рассказы, повествующие о скандинавских богах и богинях. Но божества действуют и в историях о таких героях, как Сигурд Драконоубийца и Рагнар Кожаные Штаны; в книгу также включены сокращенные варианты этих легендарных повествований. Изложение затрагивает также сюжеты об исторических персонажах эпохи викингов, часть которых поклонялись скандинавским богам или возводили свою родословную к Одину и Фрейру. Рассказы об открытиях скандинавов, путешествовавших по морям и рекам и на западе добравшихся до Северной Америки, а на востоке — до халифата, были включены в книгу частично для того, чтобы отразить человеческий контекст, в котором существовал мир скандинавских верований, но также и потому, что, в конце концов, это просто прекрасные истории. Некоторые из этих историй о людских свершениях — например об открытии Лейфом Эрикссоном Винланда — сами стали легендами.

Том Биркетт - Скандинавские мифы и легенды: Жизнеописания богов и героев с иллюстрациями и подробными комментариями

Москва: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2021. — 320 с.
ISBN 978-5-389-15748-4

Том Биркетт - Скандинавские мифы и легенды: Жизнеописания богов и героев с иллюстрациями и подробными комментариями - Содержание

Введение
1. Сотворение мира
2. Девять миров
3. Боги и богини
4. Великаны
5. Чудовища и сверхъестественные существа
6. Сигурд и Вёльсунги
7. Народные герои и трикстеры
8. Исследование Северной Атлантики
9. Экспедиции на восток и на юг
10. Короли Севера
11. Последняя битва
12. История текстов и их интерпретации
Дополнительная литература
Фотоматериалы
Views 366
Rating 5.0 / 5
Added 15.09.2021
Author brat Warden
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