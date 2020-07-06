Проблема универсалий стара. Она возникла уже в древней Индии. Обсуждалась в античности Платоном и Аристотелем. Была вновь поднята в средневековье. Новая классическая философия, ориентированная на эмпирическое и экспериментальное естествознание, редуцировала эту проблему к проблеме генезиса абстракций. В классическом немецком идеализме она была поставлена вновь на иных основаниях и привела к осмыслению пути восхождения ко все большей всеобщности.

Философия XX века, начав с отвержения проблемы универсалий как псевдопроблемы, вынуждена была обратиться к ней, поскольку в фокусе ряда ее направлений оказались проблемы языка. Аналитика (вначале синтаксическая, а затем и семантическая) искусственных языков математики и логики, а позднее естественных языков оказалась невозможной без выявления универсалий, которым давались многообразные интерпретации в различных философских направлениях. Различная интерпретация универсалий была связана прежде всего с переходом от онтологии к онто-теологии, от онто-теологии к гносеологии и методологии, что ограничило понимание творческой деятельности человека словесным творчеством, замкнуло круг проблем философии языка лишь на трактовке взаимоотношений мышления и языка, не позволив осмыслить активную роль языка не только в формировании развития мышления и коммуникаций между людьми, но и в создании онтологии, коренящейся в структуре тех или иных естественных языков.

М. К. Петров, сопоставляя потенциал древнегреческого и латинского, русского и немецкого языков, обратил внимание на то, что это — «флективные языки, в которых... налицо логическая "преформация", почти не оставляющая места логическому "эпигенезу". Слова здесь не образуют гомогенного поля смысловых и только смысловых различий, а остаются в остаточной оболочке грамматических универсальных подразделений "морфологии"» И здесь же он отмечает, что если бы мы «встали на обязательную для средневековья точку зрения теолога и полагали вместе с ним, что мир сотворен по слову Божьему, то сотворенный по слову флективного языка мир был бы именно таким, каким он представляется Аристотелю: материальное начало — "смысл", "содержание" — невозможно было бы изолировать в автономную область самоопределения типа нашей объективной реальности. Это был бы мир скульптурный, мир завершенных или полузавершенных ваяний, распределенных по классам "частей речи" и склоняемых к единству внешней и разумной силой говорящего (творца), а не мир исходной значимой глины, способной к самоопределению через слепое контактное взаимодействие». Лишь в схемах новоанглийского языка Ф. Бэкона и Т. Гоббса представлен потенциал, способный опредметить взаимодействие и санкционировать науку.