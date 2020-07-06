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Неретина, Огурцов - Пути к универсалиям

Неретина, Огурцов - Пути к универсалиям
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History, Cultural Studies Art
Проблема универсалий стара. Она возникла уже в древней Индии. Обсуждалась в античности Платоном и Аристотелем. Была вновь поднята в средневековье. Новая классическая философия, ориентированная на эмпирическое и экспериментальное естествознание, редуцировала эту проблему к проблеме генезиса абстракций. В классическом немецком идеализме она была поставлена вновь на иных основаниях и привела к осмыслению пути восхождения ко все большей всеобщности.
Философия XX века, начав с отвержения проблемы универсалий как псевдопроблемы, вынуждена была обратиться к ней, поскольку в фокусе ряда ее направлений оказались проблемы языка. Аналитика (вначале синтаксическая, а затем и семантическая) искусственных языков математики и логики, а позднее естественных языков оказалась невозможной без выявления универсалий, которым давались многообразные интерпретации в различных философских направлениях. Различная интерпретация универсалий была связана прежде всего с переходом от онтологии к онто-теологии, от онто-теологии к гносеологии и методологии, что ограничило понимание творческой деятельности человека словесным творчеством, замкнуло круг проблем философии языка лишь на трактовке взаимоотношений мышления и языка, не позволив осмыслить активную роль языка не только в формировании развития мышления и коммуникаций между людьми, но и в создании онтологии, коренящейся в структуре тех или иных естественных языков.
М. К. Петров, сопоставляя потенциал древнегреческого и латинского, русского и немецкого языков, обратил внимание на то, что это — «флективные языки, в которых... налицо логическая "преформация", почти не оставляющая места логическому "эпигенезу". Слова здесь не образуют гомогенного поля смысловых и только смысловых различий, а остаются в остаточной оболочке грамматических универсальных подразделений "морфологии"» И здесь же он отмечает, что если бы мы «встали на обязательную для средневековья точку зрения теолога и полагали вместе с ним, что мир сотворен по слову Божьему, то сотворенный по слову флективного языка мир был бы именно таким, каким он представляется Аристотелю: материальное начало — "смысл", "содержание" — невозможно было бы изолировать в автономную область самоопределения типа нашей объективной реальности. Это был бы мир скульптурный, мир завершенных или полузавершенных ваяний, распределенных по классам "частей речи" и склоняемых к единству внешней и разумной силой говорящего (творца), а не мир исходной значимой глины, способной к самоопределению через слепое контактное взаимодействие». Лишь в схемах новоанглийского языка Ф. Бэкона и Т. Гоббса представлен потенциал, способный опредметить взаимодействие и санкционировать науку.

Светлана Неретина, Александр Огурцов - Пути к универсалиям

СПб.: РХГА, 2006. — 1000 с.
ISBN 5-88812-219-10

Светлана Неретина, Александр Огурцов - Пути к универсалиям - Содержание

Вместо введения. Векторы исследования
I ИСТОКИ
  • Универсалии как тотемы
  • Универсалии в восточной философии
  • Маяки эйдосов и форм: Платон и Аристотель
  • Идея и эйдос у Платона
  • Универсальное и общее у Аристотеля
  • Понятие числа у Платона и Аристотеля
II ТВОРЕЦ И РОД
  • Вера и разум
  • Порфирий и ветки посаженного им дерева
  • Августин: искусство понимания
  • Герменевтика как способ понимания смысла
  • Вещь
  • Знак и значение
  • Смысл
  • Знание
  • Тропы
  • Период
  • Боэций: древо творения
  • То, не знаю что
  • Рубка родо-видового древа
  • Описание и определение. Своё как сродство ....
  • Род — вещь или имя?
  • Субсистенция или экзистенция?
  • Вещь как отношение вещей
  • Эквивокация или омонимия?
  • Рождение загадки
  • О творении из ничего
  • Между «и» и «или»
  • Индивид — persona, субстанция, субсистенция, или Все смешалось в доме человека
  • Возможности переопределения неопределимого
  • Доказательство бытия Богочеловека
  • Сотворение лица
  • Псевдо-Дионисий Ареопагит: отдельное и причастное ..
  • Эриугена: место определения
III СПОР ОБ УНИВЕРСАЛИЯХ
  • Начало спора об универсалиях
  • «Реалы» и «номиналы»
  • Как мыслится то, больше чего нельзя ничего помыслить
  • Концептуализм Петра Абеляра
  • Критика реалистских идей
  • Flatus ли vocis?
  • Статус
  • Интенция
  • Концепт
  • Тождество и различие
  • Гильберт Порретанский: искусство именования
  • Quod est и quo est
  • Трансумпция
  • Концепт как сингулярность. Идея дивидности
  • Личность
  • Дисциплинарные изменения в XIII веке
  • Роберт Гроссетест: универсалия как истина
  • Альберт Великий: универсальность интеллекта
  • Ремесло и искусство Раймунда Луллия
  • Две ли истины?
  • Фома Аквинский о сущем и сущности
  • «Эксперимент» Роджера Бэкона
  • Иоанн Дуне Скот: однозначность сущего
  • Уильям Оккам: царство терминов
  • Франсиско Суарес и «вторая схоластика»
IV УНИВЕРСАЛИИ КАК ИДЕИ: ОТ НОМИНАЛИЗМА К РЕАЛИЗМУ
  • Номинализм Гоббса
  • Концептуализм Локка
  • Лейбниц и «characteristica universalis»
  • Трансцендентальный концептуализм Канта
  • Элементы познания и его условия
  • Различение Кантом понятия и концепта
  • Трансцендентальный схематизм и подведение под понятия
  • Универсалия как спекулятивная конкретность: Гегель
  • Универсалии как всеединство
V. УНИВЕРСАЛИИ КАК КВАНТОРЫ: ОТ НОМИНАЛИЗМА К КОНЦЕПТУАЛИЗМУ
  • Лингвистический поворот в философии
  • Старый спор реалистов и номиналистов?
  • Идейная траектория Рассела и трактовка универсалий
  • Спор Рамсея с Расселом
  • Витгенштейн: семейные сходства
  • Валентности
  • Смысл и значение....
  • Общее и единичное
  • Пропозициональная двуосмысленность: показ и сказ
  • Языковые игры
  • Львовско-Варшавская школа
  • Интенциональный концептуализм Казимежа Твардовского
  • Ян Лукасевич и реализм в логике
  • Номинализм Станислава Лесьневского
  • Радикальный конвенционализм
  • Казимира Айдукевича
  • Конструктивный номинализм Куайна и Гудмена
  • Диспозициональный концептуализм Поппера
  • Армстронг: современные версии номинализма
  • Тождество как основание универсалий
  • Номинализм класса и его альтернативы
  • Проблема субстанции-атрибута
  • Партикулярии как связки универсалий
  • Тропы как связки партикулярии
  • Постмодернистский нигилизм: смерть универсалий
  • Культивирование деконструкции
  • Ризомные поля
  • Вместо заключения
  • Новое прикосновение к универсалиям
  • Универсалии в контексте глобализации
  • Наука и вызов глобализации

Светлана Неретина, Александр Огурцов - Пути к универсалиям - Вместо введения. Векторы исследования

Мыслители эпохи Возрождения задали иной вектор в философии языка: они выдвинули на первый план стилистику языка. Л. Валла, Л. Вивес, П. Рамус не только подвергли критике схоластический метод, но и обратились к платонистской интерпретации диалектики, выдвинув требование «возвратиться к самим вещам». Математика и математический язык оказываются тем языком, на котором говорит природа. Язык математики становится тем образцом, на который ориентируется философия языка.
Этот подход с наибольшей силой проявился в философии Нового времени. Уже Р.Декарт выдвинул идею «mathesis universalis» — универсального знания, представленного в математике. Это требование сопровождалось требованием «lingua universalis»,выдвинутого им в письме к М. Мерсенну от 20 ноября 1629 г. и предполагавшего единый, универсальный язык, адекватный разуму. Построение универсального языка стало одной из приоритетных проблем лингвистов и философов Нового времени. Его строили Ж. Дальгарно, Д. Уилкинс, Дж. Б. Монбоддо и др.
Лейбниц, продолжая эту идею Декарта, пошел по пути поиска «characteristica universalis» как соединения элементов мышления и реальных параметров вещей. Построение «алфавита мыслей» не противопоставляется им построению универсального языка. Разложение сложных идей на простые, которое осуществляется в мышлении, закрепляется в особых знаках. Анализ идей и построение знаков осуществляются совместно и одновременно. Метод разложения идей на составляющие, способ придания всякому термину определенного «характерного» числа («characteristica»), сложным терминам — произведения простых чисел Лейбниц применил в «Элементах универсальной характеристики» к аристотелевским категорическим высказываниям, а в ряде других работ — к различным модусам силлогизма. Позднее в 1680—90-х гг. Лейбниц придает логике алгебраическую форму и строит универсальное исчисление, которое базируется на отношениях между терминами (тождества, совпадения, различия, включения) и на определенных операциях с терминами (прибавления, отнятия). Универсальное исчисление строится им на основе законов тождества и противоречия, формализованного логического языка и на идее соответствия законов логики и законов чисел. «Универсальная характеристика» и есть способ обозначения всех составляющих понятий характеристическими знаками и способ исчисления этих знаков. Лейбниц называет вслед за Я. Беме этот формализованный, универсальный, базовый язык «Адамовым языком» или «естественным языком», относя его не к прошлому, а к будущему. Универсальный язык и комбинаторика алфавита мыслей — дело построения логики открытия в будущем. Это — идеал, осуществление которого, по замыслу Лейбница, приведет к раскрытию единства разума.
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Rating 5.0 / 5
Added 06.07.2020
Author brat Aleksey
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