Неретина, Огурцов - Пути к универсалиям
Проблема универсалий стара. Она возникла уже в древней Индии. Обсуждалась в античности Платоном и Аристотелем. Была вновь поднята в средневековье. Новая классическая философия, ориентированная на эмпирическое и экспериментальное естествознание, редуцировала эту проблему к проблеме генезиса абстракций. В классическом немецком идеализме она была поставлена вновь на иных основаниях и привела к осмыслению пути восхождения ко все большей всеобщности.
Философия XX века, начав с отвержения проблемы универсалий как псевдопроблемы, вынуждена была обратиться к ней, поскольку в фокусе ряда ее направлений оказались проблемы языка. Аналитика (вначале синтаксическая, а затем и семантическая) искусственных языков математики и логики, а позднее естественных языков оказалась невозможной без выявления универсалий, которым давались многообразные интерпретации в различных философских направлениях. Различная интерпретация универсалий была связана прежде всего с переходом от онтологии к онто-теологии, от онто-теологии к гносеологии и методологии, что ограничило понимание творческой деятельности человека словесным творчеством, замкнуло круг проблем философии языка лишь на трактовке взаимоотношений мышления и языка, не позволив осмыслить активную роль языка не только в формировании развития мышления и коммуникаций между людьми, но и в создании онтологии, коренящейся в структуре тех или иных естественных языков.
М. К. Петров, сопоставляя потенциал древнегреческого и латинского, русского и немецкого языков, обратил внимание на то, что это — «флективные языки, в которых... налицо логическая "преформация", почти не оставляющая места логическому "эпигенезу". Слова здесь не образуют гомогенного поля смысловых и только смысловых различий, а остаются в остаточной оболочке грамматических универсальных подразделений "морфологии"» И здесь же он отмечает, что если бы мы «встали на обязательную для средневековья точку зрения теолога и полагали вместе с ним, что мир сотворен по слову Божьему, то сотворенный по слову флективного языка мир был бы именно таким, каким он представляется Аристотелю: материальное начало — "смысл", "содержание" — невозможно было бы изолировать в автономную область самоопределения типа нашей объективной реальности. Это был бы мир скульптурный, мир завершенных или полузавершенных ваяний, распределенных по классам "частей речи" и склоняемых к единству внешней и разумной силой говорящего (творца), а не мир исходной значимой глины, способной к самоопределению через слепое контактное взаимодействие». Лишь в схемах новоанглийского языка Ф. Бэкона и Т. Гоббса представлен потенциал, способный опредметить взаимодействие и санкционировать науку.
Светлана Неретина, Александр Огурцов - Пути к универсалиям
СПб.: РХГА, 2006. — 1000 с.
ISBN 5-88812-219-10
Светлана Неретина, Александр Огурцов - Пути к универсалиям - Содержание
Вместо введения. Векторы исследования
I ИСТОКИ
- Универсалии как тотемы
- Универсалии в восточной философии
- Маяки эйдосов и форм: Платон и Аристотель
- Идея и эйдос у Платона
- Универсальное и общее у Аристотеля
- Понятие числа у Платона и Аристотеля
II ТВОРЕЦ И РОД
- Вера и разум
- Порфирий и ветки посаженного им дерева
- Августин: искусство понимания
- Герменевтика как способ понимания смысла
- Вещь
- Знак и значение
- Смысл
- Знание
- Тропы
- Период
- Боэций: древо творения
- То, не знаю что
- Рубка родо-видового древа
- Описание и определение. Своё как сродство ....
- Род — вещь или имя?
- Субсистенция или экзистенция?
- Вещь как отношение вещей
- Эквивокация или омонимия?
- Рождение загадки
- О творении из ничего
- Между «и» и «или»
- Индивид — persona, субстанция, субсистенция, или Все смешалось в доме человека
- Возможности переопределения неопределимого
- Доказательство бытия Богочеловека
- Сотворение лица
- Псевдо-Дионисий Ареопагит: отдельное и причастное ..
- Эриугена: место определения
III СПОР ОБ УНИВЕРСАЛИЯХ
- Начало спора об универсалиях
- «Реалы» и «номиналы»
- Как мыслится то, больше чего нельзя ничего помыслить
- Концептуализм Петра Абеляра
- Критика реалистских идей
- Flatus ли vocis?
- Статус
- Интенция
- Концепт
- Тождество и различие
- Гильберт Порретанский: искусство именования
- Quod est и quo est
- Трансумпция
- Концепт как сингулярность. Идея дивидности
- Личность
- Дисциплинарные изменения в XIII веке
- Роберт Гроссетест: универсалия как истина
- Альберт Великий: универсальность интеллекта
- Ремесло и искусство Раймунда Луллия
- Две ли истины?
- Фома Аквинский о сущем и сущности
- «Эксперимент» Роджера Бэкона
- Иоанн Дуне Скот: однозначность сущего
- Уильям Оккам: царство терминов
- Франсиско Суарес и «вторая схоластика»
IV УНИВЕРСАЛИИ КАК ИДЕИ: ОТ НОМИНАЛИЗМА К РЕАЛИЗМУ
- Номинализм Гоббса
- Концептуализм Локка
- Лейбниц и «characteristica universalis»
- Трансцендентальный концептуализм Канта
- Элементы познания и его условия
- Различение Кантом понятия и концепта
- Трансцендентальный схематизм и подведение под понятия
- Универсалия как спекулятивная конкретность: Гегель
- Универсалии как всеединство
V. УНИВЕРСАЛИИ КАК КВАНТОРЫ: ОТ НОМИНАЛИЗМА К КОНЦЕПТУАЛИЗМУ
- Лингвистический поворот в философии
- Старый спор реалистов и номиналистов?
- Идейная траектория Рассела и трактовка универсалий
- Спор Рамсея с Расселом
- Витгенштейн: семейные сходства
- Валентности
- Смысл и значение....
- Общее и единичное
- Пропозициональная двуосмысленность: показ и сказ
- Языковые игры
- Львовско-Варшавская школа
- Интенциональный концептуализм Казимежа Твардовского
- Ян Лукасевич и реализм в логике
- Номинализм Станислава Лесьневского
- Радикальный конвенционализм
- Казимира Айдукевича
- Конструктивный номинализм Куайна и Гудмена
- Диспозициональный концептуализм Поппера
- Армстронг: современные версии номинализма
- Тождество как основание универсалий
- Номинализм класса и его альтернативы
- Проблема субстанции-атрибута
- Партикулярии как связки универсалий
- Тропы как связки партикулярии
- Постмодернистский нигилизм: смерть универсалий
- Культивирование деконструкции
- Ризомные поля
- Вместо заключения
- Новое прикосновение к универсалиям
- Универсалии в контексте глобализации
- Наука и вызов глобализации
Светлана Неретина, Александр Огурцов - Пути к универсалиям - Вместо введения. Векторы исследования
Мыслители эпохи Возрождения задали иной вектор в философии языка: они выдвинули на первый план стилистику языка. Л. Валла, Л. Вивес, П. Рамус не только подвергли критике схоластический метод, но и обратились к платонистской интерпретации диалектики, выдвинув требование «возвратиться к самим вещам». Математика и математический язык оказываются тем языком, на котором говорит природа. Язык математики становится тем образцом, на который ориентируется философия языка.
Этот подход с наибольшей силой проявился в философии Нового времени. Уже Р.Декарт выдвинул идею «mathesis universalis» — универсального знания, представленного в математике. Это требование сопровождалось требованием «lingua universalis»,выдвинутого им в письме к М. Мерсенну от 20 ноября 1629 г. и предполагавшего единый, универсальный язык, адекватный разуму. Построение универсального языка стало одной из приоритетных проблем лингвистов и философов Нового времени. Его строили Ж. Дальгарно, Д. Уилкинс, Дж. Б. Монбоддо и др.
Лейбниц, продолжая эту идею Декарта, пошел по пути поиска «characteristica universalis» как соединения элементов мышления и реальных параметров вещей. Построение «алфавита мыслей» не противопоставляется им построению универсального языка. Разложение сложных идей на простые, которое осуществляется в мышлении, закрепляется в особых знаках. Анализ идей и построение знаков осуществляются совместно и одновременно. Метод разложения идей на составляющие, способ придания всякому термину определенного «характерного» числа («characteristica»), сложным терминам — произведения простых чисел Лейбниц применил в «Элементах универсальной характеристики» к аристотелевским категорическим высказываниям, а в ряде других работ — к различным модусам силлогизма. Позднее в 1680—90-х гг. Лейбниц придает логике алгебраическую форму и строит универсальное исчисление, которое базируется на отношениях между терминами (тождества, совпадения, различия, включения) и на определенных операциях с терминами (прибавления, отнятия). Универсальное исчисление строится им на основе законов тождества и противоречия, формализованного логического языка и на идее соответствия законов логики и законов чисел. «Универсальная характеристика» и есть способ обозначения всех составляющих понятий характеристическими знаками и способ исчисления этих знаков. Лейбниц называет вслед за Я. Беме этот формализованный, универсальный, базовый язык «Адамовым языком» или «естественным языком», относя его не к прошлому, а к будущему. Универсальный язык и комбинаторика алфавита мыслей — дело построения логики открытия в будущем. Это — идеал, осуществление которого, по замыслу Лейбница, приведет к раскрытию единства разума.
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