По образованию я археолог и филолог, по профессиональной деятельности — еще и культур-антрополог. В этой книге представлены мои взгляды по культурологии (в моем понимании — теории культуры). А это может оказаться интересным для специалистов по многим наукам. Двигаясь к теории культуры, я исходил прежде всего из потребностей археологии. В своем «Введении в теоретическую археологию» (Клейн 2004) я изложил свое видение структуры теоретической археологии.

В моем представлении она состоит из трех блоков исследований: а) по метаархеологии — когда изучаются не материальные древности как объект археологии, а сама археология как наука, б) по проблематике параархеологической (буквально околоархеологической) — это проблемы смежных наук, фундаментальные и для археологии, и в) по эндоархеологическим (т. е. внутриархеологическим) проблемам.

Метархеологии и был посвящен опубликованный том «Введения»: исследований по этой проблематике за полвека у меня накопилось достаточно, и я сумел сгруппировать их в цельный блок. По эндоархеологии у меня исследований тоже оказалось немало, но они не покрывают всю тематику этого блока. Однако том «Археологическая типология» (Klejn 1982; Клейн 1991) представляет его значительную часть.

Заметная часть эндоархеологических вопросов представлена ив книге «Принципы археологии» (Клейн 2001). Есть у меня и еще несколько крупных статей по археологической интерпретации. Большой круг вопросов, связанных с понятием археологической культуры, в основном сюда не включен: они относятся мною к типологическим и сравнительно полно освещены в моей книге «Археологическая типология». Что же касается параархеологической проблематики, то, огля- дываясь на свой полувековой труд в науке, я вижу, что двум значительным понятиям этого плана посвящены десятки моих теоретических статей.

Эти два понятия, не собственно археологические, но очень важные для археологии, можно сказать, фундаментальные для нее, — культура и этнос. В данный том я свожу статьи по первому из этих понятий. Это статьи разных лет, большей частью советского времени, и они несут на себе отпечаток эпохи. Однако стыдиться мне за них не приходится. Часть из них была опубликована в нашей печати, некоторые опубликованы только за рубежом, многие вообще ни- когда и нигде не публиковались. Здесь они печатаются впервые. Но они созданы десятки лет тому назад. Наука за это время продвинулась значительно. Стоит ли их публиковать?

Не безнадежно ли они устарели? Конечно, окончательное суждение на сей счет надлежит вынести читателю. Я могу лишь изложить свои соображения о том, почему я решился представить свои статьи разных лет на суд современного читателя, собрав их в одном томе. Во-первых, они имеют историографическое значение, так как я принимал участие в дискуссиях тех лет, сотрудничал и спорил с ведущими теоретиками того времени, и мое участие в какой-то мере сказалось на формировании нынешних представлений. Мои разработки — это свидетельства очевидца и участника. Во-вторых, мои статьи в значительной части имеют обзорный характер.

Я старался систематизировать выдвигавшиеся концепции, взвешивать их сильные и слабые стороны, и так как это завершенный этап науки, то мои обзоры сохраняют практическое значение и сегодня. Конечно, появляются и новые трактовки, но они не всегда лучше старых и не отменяют их. Особенно если старые не были опубликованы. В-третьих, теоретические размышления о культуре очень близки философским, а философские соображения часто носят вневременной характер. Мысли Платона и Канта, Юма и Фуко сопоставляются и сталкиваются как выступления современников. Живые философы не заменяют и не сменяют ушедших.

Все они располагаются как бы в одном ментальном пространстве. Зачастую осовременить статьи означало бы просто заменить ссылки на литературу тех лет другими ссылками — на более новую литературу. Это не принципиально. Наконец, в-четвертых, в ряде статей мною была выдвинута оригинальная концепция эволюции культуры, по-новому объясняющая «проклятый вопрос» археологии — смену культур. Концепцию эту я не сумел или не успел разработать монографически, представив ее только в нескольких небольших заметках. Свести их воедино и изложить в книге — единственное, что я могу сделать для того, чтобы обратить на них внимание.

Вот почему я думаю, что время написания — не препона для публикации, если автор не стремился следовать за модой или угождать конъюнктуре, а размышлял о сути проблемы. Мне уже под 90, я серьезно болен, и у меня не осталось времени для того, чтобы накопить больше разработок и представить параахеологические теории в таком же систематизированном виде, как метаархеологию. Надеюсь, что мои размышления пригодятся тем, кто будет дальше работать над этой тематикой. А поскольку эта параархео- логическая тематика важна не только для археологов, то смею надеяться, что предлагаемая книга заинтересует не только их. Я позволил себе ввести лишь некоторые дополнения в опубликованные статьи, помещая их в квадратные скобки (за исключением чисто стилистической правки, которую не выделяю).

Лев Клейн - Культура и эволюция - Теоретические исследования

Издательство — «Евразия» — 316 с.

Санкт-Петербург — 2018 г.

ISBN 978-5-8071-0378-9

Лев Клейн - Культура и эволюция - Теоретические исследования - Содержание

Предисловие

Часть I. Культура в системе понятий

Понятие культуры в зарубежной науке (обзор и синтез)

Культура. Фрагмент терминологического словаря из книги «археологическая типология»

Концепция культуры в американской «новой археологии»

Обзор советских концепций культуры (из статьи «Этнос и культура на Ереванском симпозиуме 1978 года»)

Понятие культуры в советской науке

Марксизм и культура: поздний роман

Материальная культура и духовная культура как категории исторического исследования

К определению первоосновы культуры (По поводу книги Т. Дойела)

Программирование человека (искусство и культура: генезис, функции, связь)

«Человек дождя»: коллекционирование и природа человека Культуролог — это кто?

Часть II. Культурно-исторический процесс

Проблема смены культур в современных археологических теориях

О приложимости идей кибернетики к построению общей теории археологии

Проблема смены культур и теория коммуникации

Проблема преемственности и смены археологических культур

Этнография лагеря

Мы кроманьонцы: дезадаптация человека к современной культуре

Культурно-исторический процесс и теория коммуникации

Культура, первобытный примитивизм и концлагерь

Культурогенез как понятие и концепция: скептические размышления

Культурогенез как понятие и концепция: скептические размышления резюме

,Culturogenesis’ as a concept and idea: sceptical considerations summary

Документ о культуре и дух культуры

Литература

Лев Клейн - Культура и эволюция - Теоретические исследования - Культура в системе понятий

Понятие «культура» привлекло мое внимание с начала 70-х годов по нескольким причинам. Как археолог я с самого начала сталкивался с одним из основных археологических понятий — «(археологическая) культура». «Трипольская культура», «фатьяновская культура», «катакомбная культура», «культуры шнуровой керамики», «Черняховская культура», «зарубинецкая культура» — все эти термины ежедневно встречались мне в литературе со студенческих лет, а затем фигурировали в моей собственной работе. От- почковавшиеся явно от термина «культура», они как-то были связаны с общим понятием «культура».

Оно ведь употребляется, по меньшей мере, в двух смыслах: для обозначения целого комплекса явлений, отличающих человечество от других видов животных (культура как противоположность натуре) и для обозначения того, чем одно общество отличается от другого (русская культура, французская культура, немецкая культура). К рубежу 1960-х и 70-х годов я уже вплотную занимался теоретическим осмыслением понятия «(археологическая) культура»: с 1964 г. организовал проблемный семинар, на базе которого к 1970 г. подготовил и провел общегородскую дискуссию по понятию «археологическая культура», в 1970-м же году опубликовал об этом понятии статью в «Советской Археологии» (а написана статья была на несколько лет раньше).

Все это в рамках работы над археологической типологией: археологическая культура считалась одним из трех основных типологических понятий археологии: признак — тип — культура. Естественно, и более общее понятие «культура» не выходило у меня из головы, и это отложилось в моей монографии «Археологическая типология», которую я вчерне написал уже в 1973-1974 гг., а опубликовал на английском в 1982, на русском — в 1991 г. В русском варианте понятие «культура» занимает видное место в помещенном в конце тома подробном словнике употребляемых в монографии понятий. Другим толчком к работе над понятием культуры послужило осмысление американской и английской Новой Археологии.

С работами этого направления я познакомился в начале 70 ־ х, написал на них рецензии (опубликованные через несколько лет) и с 1972 г. стал писать монографию «Новая Археология», рассчитывая, что это будет моя докторская диссертация. (Книга была написана, но так и не была опубликована. Она то была близка к печатанию, то снова отдалялась, а в 1981 г. эти мытарства были прерваны моим арестом.) Поскольку в системе воззрений американской Новой Археологии видное место занимала смена взглядов на культуру («нормативное» представление было заменено «системным»), мне нужно было детально разобраться в этой смене представлений, оценить достоинства и недостатки нового подхода, а для этого выработать собственное понимание культуры и как-то согласовать его с марксистскими представлениями (без этого не удалось бы пробиться в печать).

Поэтому раздел о культуре занял видное место в моей монографии «Новая Археология», сохранившейся в виде рукописи. Имея эти разработки за собой, я смог выступать в научных дискуссиях о культуре, и кое-что удавалось публиковать. Собрание этих статей, опубликованных и неопубликованных, и составило первую часть настоящего сборника. В них изложена сложившаяся у меня концепция культуры. Эта концепция помогала мне решать теоретические проблемы археологии, и у меня есть предположение, что данная концепция может пригодиться и в других науках — антропологии, этнологии, истории и философии.