Зелинский - История античных религий- тома - 1-6

Фаддей (Тадеуш) Францевич Зелинский (Зелиньски) был вторым ребенком в семье польских дворян (по материнской линии весьма сановитых). Он родился 2 (14) сентября 1859 года в с. Скрипчинцы Каневского уезда Киевской губернии (сейчас Корсунь-Шевченковский район Черкасской области Украины). Был назван в честь главного героя известной поэмы Мицкевича «Пан Тадеуш» и крещен в католицизме.

Лишился матери в возрасте четырех лет и с этого момента жил вместе с отцом в Санкт-Петербурге. Во время Первой мировой войны Зелинский задумывает и начинает работать над публикуемым здесь трактатом, еще не зная, что с годами он превратится в итоговый труд всей его жизни. Два первых тома издавались на русском языке в начале ХХ века и переиздавались позже, в постсоветский период. Третий том впервые переведен издательским проектом Quadrivium с польского языка.

На польском языке были написаны остальные тома грандиозной эпопеи, созданные ученым в 20—40-х годах ХХ века в Польше и Германии.

Фаддей Францевич Зелинский - История античных религий - Том 1-3

Издание второе, исправленное

СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2020. — 864 с.

ISBN 978-5-7164-0985-9

Также первое издание:

СПб.: Издательский проект «Квадривиум»;

Алетейя, 2014. — 864 с.

ISBN 978-5-4240-0099-7 (Квадривиум)

ISBN 978-5-9906155-9-5 (Алетейя)

Фаддей Зелинский - История античных религий - Quadrivium - Том 1-3 - Содержание

ТОМ I. ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ РЕЛИГИЯ

Глава I. ВВЕДЕНИЕ

§ 1. Роль древнегреческой религии в сознании современного общества. — Осадок эпохи французского классицизма. — Осадок эпохи неогуманизма. — Научная разработка древнегреческой религии. — Задача настоящего очерка. — § 2. Трудность этой задачи. — Отсутствие канонических книг. — Отсутствие специальной богословской литературы. — Наша постановка вопроса. — Религиозное чувство и конфессионализм.

Глава II. ОБОЖЕСТВЛЕНИЕ ПРИРОДЫ

§ 3. Чувство природы в древности и у нас. — Природные божества. — Божества родников, рек, рощ и деревьев, горных полян: нимфы, сатиры, Пан. — § 4. Божества моря: Посейдон, нереиды, тритоны, Протей, Главк, сирены. — § 5. Божества неба: Зевс, Гелий, Селена, звезды, ветры. — § 6. Зевс и Земля. — Культ матери-Земли.

Глава III. ОСВЯЩЕНИЕ ТРУДА

§ 7. Отношение греков к труду. — Отношение труда к религии. — Труд охотничьего быта: Артемида. — Гуманное отношение к животным. — § 8. Труд скотоводческого быта: Гермес, Аполлон. — «Быкоубийство». — § 9. Труд земледельческого быта: Деметра, Дионис, Паллада. — § 10. Ремесленный труд: Паллада, Гефест. — § 11. Торговый труд: Гермес, Посейдон, Дельфиний и Пианопсии. — § 12. Умственный труд: Музы. — Древнегреческая религия как религия радости.

Глава IV. ОБЪЯВЛЕНИЕ БОГА В КРАСОТЕ

§ 13. Аниматизм имманентный и трансцендентный. — Возникновение божьего образа. — Несовершенное осуществление красоты: Дедал. — § 14. Постепенное совершенствование: зрелая архаика, Фидий, Поликлет. — Их значение как пророков резца. — Пракситель, Лисипп. — Создание божественных типов. — § 15. «Идолопоклонство» и «фетишизм». — Доводы христианской, иудейской и древнефилософской апологетики. — § 16. Архитектура: храмы. — Ваяние и живопись. — § 17. Хорея как украшение богослужения. — Пляска; ее гибель. — Музыка и поэзия. — Агонистика.

Глава V. ОСВЯЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕЖИТИЯ

§ 18. Семья и ее очаг. — Гестия, Зевс Ограды, души предков. — Брак как таинство: Деметра, Гера, Артемида. — Семья и челядь. — § 19. Род, фратрия и фила. — Кружки и корпорации. — § 20. Государство. — Паллада-Градодержица. — Государственные праздники. — Отношение государства к частной религиозности. — Осуждение Сократа. — Терпимость. — Культ душ и героев. — § 21. Национальное единство: амфиктиония. — Национальные игры. — Глашатаи, просительство, гостеприимство. — § 22. Общечеловеческое единство.

Глава VI. ОБЪЯВЛЕНИЕ БОГА В ДОБРЕ

§ 23. Бог и добро; постепенное сближение этих понятий. — Аполлон и культ чистоты; понятие скверны. — Опасность ритуализма и ее преодоление. — § 24. Богобоязненность и боголюбие. — § 25. Жертвоприношения молебственные и искупительные. — Молитва и ее развитие. — § 26. Награды и кары божества. — На этом свете: филономизм и онтономизм. — Аластор. — § 27. На том свете. — Героизация. — Элевсинские таинства. — § 28. Оргии Диониса и экстаз. — Орфей и его таинства.

Глава VII. РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ

§ 29. Философия древних теогоний: раздоры и совокупления. — § 30. Притча словесного откровения. — Монотеизм и политеизм. — Платон. — Идеи и душа. — Красота и любовь. — § 31. Боги у Платона. — Рок и закон. — Бог и материя. — Демоны и любовь. — § 32. Аристотель. — Движение и мышление. — Разум и блаженство. — Многостепенность души. — § 33. Эпикур. — Материалистический монизм. — Мир и боги. — Проблема Иова. — Падение филономизма. — § 34. Стоя. — Эволюционный пантеизм. — Мировой огонь. — Боги стоицизма. — Разумная душа. — Идея промысла. — Ее осуществление в загробной жизни. — Ее осуществление на земле. — Самодовлеющая добродетель. — Философия героизма.

Глава VIII. ОБЪЯВЛЕНИЕ БОГА В ИСТИНЕ

§ 35. Бог и истина. — Постепенное сближение этих понятий. — «В боге истина». — § 36. Мантика. — Приметы и ворожба. — Вещание и гадание. — Вещие сны. — Пророки. — Дельфийский оракул. — Гадание. — Полет птиц и огненные знаки. — § 37. Проблема ведовства. — Обусловленный фатализм. — Промысел и ведовство. — Стоическая трилемма. — Предопределение и свобода воли. — § 38. «В истине бог». — Религиозное происхождение наук. — Медицина. — Логос. — Диоген. — Сократ. — Вечное ученичество. — § 39. Опасность слова «в истине бог». — Нетерпимость и ее преодоление.

Глава IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

§ 40. Вопрос об исчезновении древнегреческой религии. — Корни христианства. — § 41. Иудаизм. — Его отношение к трем объявлениям. — Нетерпимость. — § 42. Эллинизм и христианство. — Иудаизация, эллинизация, реиудаизация и реэллинизация христианства.

ТОМ II. РЕЛИГИЯ ЭЛЛИНИЗМА

Глава I. ВВЕДЕНИЕ

§ 1. «Древнегреческая религия». — Новая задача. — Иллюзия продольности. — Последовательные разрезы. — § 2. Понятие эллинизма. — Условия его возникновения. — Культурное объединение эллинских племен. — Падение междуэллинской гегемонической идеи. — Централизующая сила извне. — Эллинизация «варваров». — § 3. Распад державы Александра Великого. — Македония. — Фрако-фригия. — Галлы и Пергам. — Царство Селевкидов. — Египет. — Судьба эллинизма в этих государствах. — Коренная Греция. — Поглощение эллинистического мира Римом. — § 4. Религия эллинизма. — Процесс религиозного становления. — Путь исследования. — Религиозное чувство и конфессионализм. — Интерконфессионализм и супраконфессионализм.

Глава II. РЕЛИГИЯ ТАИНСТВ

§ 5. Два течения в древнегреческой религии. — Религия Земли. — Деметра элевсинская. — Элевсин и Дельфы. — § 6. Прозелитизм

в религии Деметры. — Гомеровский миф о Деметре. — § 7. Боги элевсинского культа. — Соединение Элевсина с Афинами. — «Дельфийское прорицание». — Шествие в Элевсин. — Иакх-Дионис. — Эвмолпиды, Керики, Ликомиды. — § 8. Талисман Аристомена. — Возрождение Мессении. — Анданийские таинства. — Апостол Мефап. — Таинства Кабиров. — Анданийская надпись. — § 9. Видоизменения культа. — Энна и Рим. — Александрия; гимн Каллимаха и религиозный сентиментализм. — Анатолия, Кизик и Пергам. — § 10. Характер эволюции религии таинств.

Глава III. ВЕЛИКАЯ МАТЕРЬ БОГОВ

§ 11. Деметра и Земля. — Богиня-Мать. — Ее исконно-греческий образ. — Ее азиатский образ в Пессинунте. — Ее греко-азиатский образ. — § 12. Идейская Мать. — Молчание Гомера. — Афродита и Анхиз. — Великая Мать в Кизике. — Анахарсис. — Ясон и Аргонавты. — § 13. Великая Мать в Пессинунте. — Пессинунтский миф. — Реформа Тимофея. — § 14. Таинства Великой Матери. — Горная Мать и экстаз. — Черный камень. — Самооскопление галлов. — Его смысл. — Обрядность реформированного культа. — Смерть и воскрешение. — § 15. Взгляд назад. — Мать и любовница. — Развитие культа.

Глава IV. ИСИДА

§ 16. Характер египетской религии. — Особое положение Исиды. — Миф Плутарха. — Удвоение гибели Осириса. — § 17. Эллинизованный культ Исиды и Сараписа. — Рассказ Тацита. — Тимофей и Манефон. — Возражения. — Кумир Бриаксида. — § 18. Распространение дореформенного культа. — Распространение реформированного культа. — Освобождение рабов. — Сицилия, Помпеи, Рим. — § 19. Характер реформированного культа. Отсутствие териоморфизма. — Отсутствие магии. — Феокрасия. — Жречество и литургия. — Мистерии Исиды.

Глава V. АДОНИС И АФРОДИТА

§ 20. Астарта и Адон. — Их вавилонская родина. — Иштар и Таммуз. — Сошествие Иштар. — Элементы религии природы. — Вопрос о мистическом характере культа. — § 21. Библос и Кипр. — Кипрский миф об Афродите и Адонисе. — Распространение их культа в Греции. — Его частный характер. — Сафо и Праксилла. — § 22. Изменение в эпоху эллинизма. — Александрийский праздник и Феокрит. — § 23. Аттис, Осирис, Адонис. — Религиозный сентиментализм. — Отличие от Деметры: религиозный эротизм.

Глава VI. ДРЕВНИЙ ОЛИМП

§ 24. Мнимое оскудение многобожия. — Соотношение литературных и эпиграфических источников. — Заботы общин о богослужении по надписям. — § 25. Аполлон Дельфийский. — Нашествие галлов. — § 26. Власть этолийцев. — Праздник Сотерий. — Рост дельфийского влияния. Переход гегемонии к Риму. — Сулла и падение Дельфов. — § 27. Селевк-эллинизатор. — Культ бога-Солнца. — Селевк и Аполлон. — Аполлон Дафнейский. — § 28. Торжество Аполлона на Востоке. — Идея Аполлона как бога-сына. — Скромная роль прочих богов в религии эллинизма. — Ее итоги: бог-сын и богиня-мать.

Глава VII. КУЛЬТ ГЕРОЕВ И АПОФЕОЗ

§ 29. Герои в эпосе. — Герои-основатели, архегеты, спасители. — Героизация и заслуга. — § 30. Прикрепление героя к могиле. — Роль оракула. — Культ героев. — Их помощь. — «Благодать». — Темесейский герой и Клеомед. — § 31. Герои-святые и герои-упыри. — Сила как условие героизации. — § 32. Исторические герои-основатели. — Героизация живых. — Апофеоз. — Ориентализация греческой религии. — § 33. Апофеоз фараонов. — Параллели в Персии. — Диадохи. — Апофеозы Птолемеев и Селевкидов. — § 34. Постулаты апофеоза. — Евгемер и евгемеризм. — Разновидности героизации и апофеоза. — Идея воплощения бога в человеке.

Глава VIII. СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ И САКРАЛИЗАЦИЯ

§ 35. Обе силы в ахейский, эллинский и аттический периоды. — § 36. Переход к эллинизму. — Искусство. — § 37. Наука. — «Метеорология», космология, астрология. — Медицина: школы догматическая, эмпирическая и методическая. — Храмовые здравницы; Асклепий и жажда чудес. — Историческая наука; Фукидид и Полибий. — § 38. Быт. — Вера и суеверие. — Магия. — § 39. Исполнение времен. — Реакция Востока. — Тиха-фортуна. — Равновесие элементов миросозерцания и его нарушение.

Глава IX. ПОСИДОНИЙ

§ 40. Философские школы эллинизма. — Религиозная философия Стои. — Клеанф и его гимн Зевсу. — Война Академии и Стои. — Секуляризация Стои: Панэтий. — § 41. Роль Посидония. — Внешние данные его жизни. — Его литературная деятельность. — § 42. Философия Посидония. — Догмат всемирной симпатии. — Рок. — Прогностика и ведовство. — «Согласие». — Астрология. — § 43. Учение о душе. — Догмат вознесения души. — Души и демоны. — Рай в религиозной философии Посидония. — «Сновидение Сципиона». — От Посидония к Данте. — § 44. Посидоний как ученый. — Отношение Посидония к истории. — Фортуна Полибия и рок Посидония. — § 45. Посидоний и сакрализация философии; причины его успеха.

Глава X. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

§ 46. От эллинизма к христианству. — Зародыши христианства в религии эллинизма. — § 47. От эллинства к эллинизму. — Аспекты природный, трудовой, политический. — § 48. Эллинистическая религия как продолжение древнеэллинской. — Прогресс или регресс?

ТОМ III. ЭЛЛИНИЗМ И ИУДАИЗМ

Аксиомы

Предисловие

Глава I. ВСТУПЛЕНИЕ

§ 1. Эллинизм и иудаизм в отношении к христианству. — Психологическая преемственность. — Задание настоящего очерка. — § 2. Эллинский и эллинистический мир. — Израильтяне, иудеи и евреи. — Палестина и рассеяние. — § 3. География Сиропалестины: собственно Сирия, Келесирия и Палестина. — Иудея, Перея, Самария, Галилея, Десятиградие. — Финикия и Филистия. — § 4. История иудаизма в Палестине. — Персидский, Эллино-египетский, Эллино-сирийский (Маккавейское восстание и Хасмонеи) и римский (Ирод и Иродиады; конец иудаизма) периоды. — § 5. Иудаизм в рассеянии: Египет, Кирена, Междуречье, Анатолия, Греция с Македонией, Италия, Запад. — Количество иудеев в рассеянии, их язык. — §6. Дух настоящего очерка. — Его необходимая эллиноцентричность. — Эллинская душа на распутье.

Глава II. ИЕГОВА

§ 7. «Бог один». — Двузначность этого догмата. — Монотеизм и политеизм. — Ошибочность такого разграничения. — § 8. Внешний вид. — Антропоморфизм. — Его постепенное устранение. — Имя Бога. — Ретуширование антропоморфизма в Септуагинте. — Агада. — Аллегоризация и Филон. — § 9. Иегова в отношении к Израилю. — Национальность и универсализм. — Абсолютный универсализм эллинов, агностический и потенциальный иудеев. — § 10. Элементы политеизма. — Ангелология. — Демонология Платона и ангелология иудаизма. — § 11. Паллада как «рЬседспт» Зевса. — Паллада и Мудрость. — Учение об ипостасях. — Слава, Дух, Имя, Атрибуты, Слово и Логос.

Глава III. ОТКРОВЕНИЕ ИЕГОВЫ

§ 12. Тройственность откровения божества. — Сравнение эллинизма с иудаизмом. — § 13. Откровение божества в благе. — Морализация божества у эллинов. — От Гомера до Платона. — Нафан и Тиресий. — Ханаане и амалекитяне. — § 14. Завистливый, гневный, переменчивый Бог. — Устранение этих представлений. — Теория «справедливой хитрости» в эллинизме и в Писании; «ожесточение сердца». — § 15. Космогонический дуализм у эллинов. — Зачатки этического дуализма. — Этический дуализм в иудаизме. — Демонология; сатана; Левиафан. — § 16. Откровения божества в истине. — «Истина в Боге». — Мантика в Греции и Палестине. — Истинность как проверка пророков. — Дельфийский оракул. — Исаия. — Иеремия и трагедия пророчества. — Иезекииль. — Теория и практика. — § 17. «В истине бог». — Аполлон и Пифагор. — Иеремия и греческие пророки. — Истина и наука. — Отношение иудеев к науке: 1) пренебрежительное, 2) потребительское. — § 18. Откровение божества красоте. — Красивая природа; отношение к ней в иудаизме. — Отклонения псалмопевцев. — Красота в искусстве. — Закон Моисея. — Его деяния: истребление искусства.

Глава IV. ИЕГОВА И ЕГО НАРОД

§ 19. Откровение Иеговы в силе. — Испытание Елисея. — «Простертая рука» и «посещение». — § 20. Религия Иеговы как религия страха. — Обязанность безграничного послушания. — Характер заповедей. — Трагедия вечного жида. — § 21. Обрезание как завет. — Отсутствие его обоснования. — Практика в отношении чужаков. — Охота на краеобрезания и принудительное обрезание. — Практика в отношении своих: curti Judaei и мученичество осмеяния. — § 22. Односторонность завета: женщины. — Религиозное пренебрежение ими. — Молитва раввина Меира. — Многоженство. — «Любимая» и «постылая». — Развод по причине «мерзости». — Сравнение с эллинкой: «Меланиппа» Еврипида. — Кольца в нос и цепочки на ногах. — Неуклюжесть апологии; «больная от любви». — Сарра, Олдама; раввин Меир и Сократ. — Улучшение под влиянием эллинизации. — § 23. Суббота как еженедельный праздник; разумность его наличия у израильтян и отсутствие такой разумности в греко-римском мире. — Искажение этой разумности в иудаизме. — Чрезмерность в требовании отдыха: вынужденное полное бездействие. — Чрезмерность кары за нарушение субботы. — Обман Бога, «эрубы», использование работы гоев, военная служба. — Отношение к субботе в греко-римском мире. — § 24. Ритуальная чистота. — Чистая и нечистая пища. — Отношение к эллинскому гостеприимству. — Запрет крови и «приготовления козленка в молоке матери его» с его «ограждением». — Призрак женской нечистоты. — Призрак идолопоклонничества. — Принцип Шейлока и эллинство.

Глава V. ПОТУСТОРОННИЙ МИР

§ 25. Душа у эллинов. — Гомеровская реформа. — Аид. — Филономизм и онтономизм. — Овладение эсхатологии идеей справедливости. — Элевсинские мистерии. — Тройственность потустороннего мира. — «Врачуемые» грехи и идея чистилища. — Небесный рай и семь смертных грехов. — Отношение живых к душам умерших: предводительствующая любовь. — § 26. Душа у израильтян, временность их религии. — Филономизм Торы и онтономизм пророков. — Проблема Иова и ее принципиальная неразрешимость в религии Иеговы. — Реформа Маккавейских времен. — Двоякость потустороннего мира, его здоровая логика и нездоровая этика. — Универсализация эсхатологии. — Ее этизация. — Ее спиритуализация: бессмертие души и воскрешение тела. — § 27. «Этот век» и «тот век» у эллинов. — Гесиодовское течение: четыре «поколения». — Сивиллинское течение: десять «веков». — Их сочетание. — Истребление и обновление. — Ожидание обоих в I веке до Р. Х. — § 28. «Этот век» и «тот век» у иудеев. — Даниил и апокалиптика. — Ее националистический характер. — Эллинские стихии: Иудейская Сивилла. — «Благочестивый остаток». — Новый Иерусалим. — § 29. Идея спасителя в греческой эсхатологии: сын божий. — Сын божий в божественной судьбе: Аполлон. — Миф о его рождении. — Убийство Пифона и служба у Адмета. — Возвращение на Олимп и трон «одесную Зевса». — Сын божий в судьбе человека: Геракл. — Зевс и Алкмена. — Задание Геракла: освоение земли и возвращение золотого века. — Пророчество Виргилия. — § 30. Идея спасителя

в иудаизме. — Мессия. — Пророчество Исаии. — Царь из колена Давидова. — Мессия и «тот век». — Тройственность времен: нынешний век, времена мессии и век будущий. — Разница между эллинизмом и иудаизмом. — Исторические мессии. — Мессия — сын Божий.

Глава VI. ХРАМ И СИНАГОГА

§ 31. Внешний вид храма. — Чужие здесь не ходят. — Молитва Соломона. — Таинственные действия. — Лживые легенды. — Помпей в храме. — Жертвы язычников. — § 32. Сосредоточение культа. — Священство. — Его количество и разделение. — Священническая служба. — Саддукеи. — Доходы храма и священников. — Десятины. — Хозяйственные следствия. — Двудрахмовый налог. — Луций Флакк. — § 33. Жертвы. — Всесожжения. — Сравнение с гекатомбами. — Конец жертвенного культа. — § 34. Отношение пророков к жертвам. — Ессеи. — Освобождение религии от жертвенного культа. — Конец или перерыв? — § 35. Законоучители. — Их отношение к священникам. — Фарисеи. — Синагога. — Осуществление Торы. — Эпическая часть: агада. — Ее следствия для чувства исторической правды. — Дидактическая часть: Галаха. — Методы галахического мышления. — Характер фарисеев в сравнении с саддукеями и «людьми земли». — § 36. Греко-римский эквивалент синагоги: Коллегиум. — Схожесть и отличия. — Достоинства синагогального богослужения. — Характер синагогальной справедливости. — Мидраши. — Прения старейшин.

Глава VII. ТОРА

§ 37. Характер иудаизма как религии книги. — Профетизм и номократия. — Двоякое отношение иудеев к Торе: возвеличение и чувство собственного превосходства. — § 38. Отношение эллинов к Торе. — Эпическая Тора. — Космогония в сравнении с вавилонской. — Сотворение мира. — Рассказ о рае и падении человека. — Зарождение христианства. — Братоубийство Каина. — Потоп. — § 38 а. Историческое повествование. — Критерии этичности. — Жестокость. — Ахав. — Патриархи. — Мотив «заслуженной награды блудницы» в еврейском, греческом и римском восприятии. — Литературная ценность. — Девора, Иеффай, Самсон, Саул, Давид. — Восприятие исторической проблемы: три акта. — § 39. Дидактическая Тора. — Сравнение с Элладой и Римом. — Государство для закона. — Закон от Бога. — Нравственность и закон. — Хаотичность. — Юридический характер израильской нравственности. — Положительные черты. — Непрактичность. — Фатальные последствия для новых времен. — § 40. Пророки. — Символизм. — Перенесение центра тяжести. — Общий характер профетизма. — Сравнение с пророками Эллады. — «Книги»: Есфирь, Руфь. — Пророчество Даниила. — Плачи. — Екклесиаст. — Песнь песней. — Иов. — Псалмы. — Окончательный результат.

Глава VII. ИЕГОВА И НАРОДЫ

§ 41. Заповедь любви и понятие ближнего. — Три периода отгораживания и три периода эллинизации. — § 42. Первоначальное отношение к чужакам: геры и нохри. — Царская власть в отношении геров. — Иудаизм и чужестранцы. — Окончательный результат развития. — § 43. Отношение к иноверцам. — Пример из египетского плена. — Практика иудаизма. — Suis legibus vivere: как далеко простирается этот принцип. — Неприязненность эллинов, благосклонность Рима. — Привилегии. — Терпимость и нетерпимость. — § 44. Прозелитизм. — Его выгоды. — Прозелитизм на Востоке. — Постепенность прозелитизма. — «Заповеди Ноя». — Прозелитизм на Западе. — Личное убеждение. — «Субботствующие» и «богобоязненные». — Подлинные прозелиты. — Литературная пропаганда. — Иудейская Сивилла. — Нравственные требования. — Сравнение греко-римской нравственности с иудейской. — § 45. Антисемитизм. — Кто в нем виновен? — Литературный антисемитизм. — Манефон и легенда об исходе. — Посидоний и римляне. — Апион. — Вульгарный антисемитизм. — Мимы. — Активный антисемитизм: погромы. — Условия погромов. — Отличие от нынешних времен. — Отсутствие экономических причин. — Призрак нечистоты и марево мирового господства. — «Царь иудейский».

Глава IX. ФИЛОН ИУДЕЙ

§ 46. Эллинизация иудаизма. — Септуагинта. — Происхождение аллегорического толкования. — Александрия и ее школы. — Гипераллегористы, аллегористы и антиаллегористы. — § 47. Жизнь Филона. — Три периода интеллектуального развития: иудейский тезиз, эллинский антитезис, эллиноиудейский синтез. — § 48. Характер религиозной философии Филона. — Бог. — Сотворение мира. — Силы. — Две троицы и разделяющий Логос. — Человек-идея и видимый человек. — Совесть. — Нравственное развитие и двумирность. — Пророчество и экстаз. — Вмешательство Бога. — § 49. Платон и Филон. — Отображение Писания в сочинениях Филона. — Жизнеописание Моисея. — Экзегетический комментарий. — Патриархи. — Законодательство Торы. — Безоглядное восхищение и апология вздора. — § 50. Отношение к эллинам. — Религия, искусство, агонистика, женщина. — Справедливые обвинения. — Мизантропия. — § 51. Отношение к греческой философии. — Энциклопедическое образование. — Философия, внедренная в Тору. — Средства внедрения: «kol» и аллегория. — Характер аллегорического толкования у Филона. — Сохранение буквального смысла в теории и его отстранение на практике. — Непоследовательности и противоречия. — Примеры. — § 52. Характер Филона как личности. — Рабская душа. — Характер его мышления. — Последователи Филона и эллинизация иудаизма.

Глава Х. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

§ 53. Существенные факторы. — Христианство — эллинизированный иудаизм? — § 54. Влияние иудаизма на судьбу: чернокнижничество, алхимия, кабалистика. — § 55. Литературное влияние: герметизм. — Нанизывающий стиль. — Параллелизм. — § 56. Иудейское заявление на развод. — Запрет греческого языка. — Элиша бен-Абуя. — Исчезновение прозелитизма. — § 57. Эллинское заявление на развод.

Список сокращений произведений Филона

Настоящий, четвертый, том посвящен религии республиканского Рима преимущественно в I веке до Рождества Христова и заканчивая праздником Возрождения Рима в 17 г. Это период расцвета римской литературы и поэзии включительно, а потому я охотно подвергся искушению представить читателю ее оригинальные свидетельства (естественно, в польском переводе, обычно в моем собственном); и здесь, поскольку речь идет о поэзии, возникал вопрос: в каком именно переводе — принятом в обычной польской поэзии или с сохранением стихотворных размеров оригинала? Я покусился на последнее, в первую очередь потому, что первое было бы мне не под силу. Но не только поэтому. Наша поэзия, великолепнейшая с других точек зрения, в своих стихотворных размерах очень бедна, и это живее всего ощущает тот, кто, как я, постоянно обращается к богатой и пышной античной метрике. Настоящий, четвертый, том посвящен религии республиканского Рима преимущественно в I веке до Рождества Христова и заканчивая праздником Возрождения Рима в 17 г. Это период расцвета римской литературы и поэзии включительно, а потому я охотно подвергся искушению представить читателю ее оригинальные свидетельства (естественно, в польском переводе, обычно в моем собственном); и здесь, поскольку речь идет о поэзии, возникал вопрос: в каком именно переводе — принятом в обычной польской поэзии или с сохранением стихотворных размеров оригинала? Я покусился на последнее, в первую очередь потому, что первое было бы мне не под силу. Но не только поэтому. Наша поэзия, великолепнейшая с других точек зрения, в своих стихотворных размерах очень бедна, и это живее всего ощущает тот, кто, как я, постоянно обращается к богатой и пышной античной метрике. В настоящее издание входят обе книги четвертого тома Истории античных религий Ф. Ф. Зелинского. Перевод осуществлен по изданию: Zielifiski Tadeusz. Religja rzeczypospolitej rzymskiej. T. 1. Warszawa-Krakow, 1933; Zielifski Tadeusz. Religja rzeczypospolitej rzymskiej. T. 2. Warszawa-Krak6w, 1934. В приложении даны статьи, которые сам Фаддей Францевич упоминал в Автобиографии как неразрывно связанные с данной книгой, и еще несколько редких, почти забытых сегодня материалов. Мы планировали опубликовать их в качестве приложения к нашей книге, обнимавшей первые три тома Истории, но по техническим причинам можем исполнить этот свой замысел только сейчас.

Фаддей Францевич Зелинский - История античных религий - Том 4 - Религия республиканского Рима Перевод с польского И. Г. Бея под редакцией Т. Г. Сидаша и С. Д. Сапожниковой Над книгой работали: А. В. Войцехович (перевод с латинского) В. М. Линейкин (перевод с немецкого) СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2016. — 864 с. ISBN 978-5-ХХХХ-ХХ Тираж всего 500 экз. Фаддей Францевич Зелинский - История античных религий - Том 4 - Религия республиканского Рима - Содержание Глава I. Вступление § 1. Значение культуры Рима для общеевропейской культуры. Рим как соединяющее звено между Грецией и Западом. Особенность римского гения. Римская религия с точки зрения психологической преемственности. Характер настоящей работы. — § 2. Географический очерк. Италия и ее горная цепь. Знаменательность двойного направления Апеннин; три части Италии: северная и южная открыты на восток, средняя — на запад. Отсюда роль Италии как звена, соединяющего Восток и Запад. Три племени Центральной Италии: этруски, латины, самниты. Победа латинов и Рима. — § 3. Географический очерк. Легенда об основании Рима. Хронологические трудности и их решения. Рим как колония Трои. Возникновение Рима из объединения латинской и сабинянской общин. Элементы святотатства в легенде об основании Рима и их значение. Augurium augustum и его исполнение. — § 4. Римские цари. Альба. Захват этрусками и гегемония. Изгнание этрусков и утрата гегемонии. Война сословий и эллинизация. Тройная задача римской гегемонии: в отношении латинов, в отношении Италии и в отношении античного мира. — § 5. Война с эллинизмом и новая эллинизация. Тарент. Карфаген. Македония. Новая война сословий. Гракхи. Митридат. Египет. Эллинизация и ориентализация. — § 6. Отношение настоящей работы к ее предшественницам. Наука и сантименты. Римская религия и греческая религия. Исполнение времен. Глава II. Этрурия § 7. Происхождение этрусков из Лидии. Легенда Геродота. Тирренцы на Лемносе. Этруски в Италии. Союз двенадцати городов. Этруски и эллины. Эллинизация этрусской религии. Этрусский империализм. Нападение Рима. Истощение этрусской мощи. — § 8. Этрусский язык. Два метода его исследования. Отсутствие литературы. Этрусское искусство. Влияние эллинского искусства. Погребение. Храмы. Изваяния. Греческая мифология в Этрурии. Урны. Упадок искусства. — § 9. Этрусская религия. Вольтумна. Tini'a-Юпитер, fni-Юнона, Menrva-Минерва. Прочие боги. — § 10. Disciplina etrusca. Книги Тагета. Гаруспики. Разделение этрусского учения. Печень из Пьяченцы. Учение о молниях. Libri rituales. Гадательные книги. — § 11. Загробный мир в этрусской религии. Рай и ад. Харун. Лаза-Харита, Лаза-Мойра, Лаза-Эриния. Два ее значения, детерминативное и этическое. Лаза и Vanth. Харун и Vanth — дьявол и ангел. — § 12. Легенда веков у этрусков. Этрусская Сивилла — Вегона. Конец римского имени. Пробел в точности легенды веков. Глава III. Святое время § 13. Обожествление актов. Греческие аналогии. Deus Rediculus. Ajus Locutius. Первоначальная актуальность, позднейшая субстанциальность. Дальнейшее возрастание актуальности. — § 14. Акты человеческой жизни. Актуальная имманентность. От зачатия до смерти. Акты жизни органической природы: земледелие. Индигитаменты. Первоначальные римские божества — numina. — § 15. Индигитаменты и народная религия: исполнение и идея. Греческая Деметра и римская Церера. Текучесть религиозных представлений; дифференцирование и интегрирование. Сатурн, Церера, Флора, Консус. Мать-Земля. Виноградарство. Скотоводство. — § 16. Интегрирование актов человеческой жизни: Гении. Гении обществ и мест; Genius populi Romani. Частичное интегрирование: Natalis, Liber, Talassio. Праздник матери. Погребение. — § 17. Божества самого Времени. Сутки; день и ночь. Разделение дней: религия, суеверия и право. Неделя; нундины. Месяц: Календы, Иды, Ноны. Название месяцев. Двойственность системы; аналогия с нашей неделей. Год январский, сабинянский — и мартовский, латинский. Новый год. Анна Перенна. Конец года: очищение и заупокойные дни. Совокупность лет: saeculum. Глава IV. Святой дом и святой град § 18. Вход и выход: Янус. Символизм дверей. Утро: Matutinuspater; первый день месяца, первый месяц года. Двери и ворота. — Очаг: Веста. Пекарня и кладовка. Пенаты. Пенаты Рима. — Лар. Лары распутий. Lares publici. — Термин и Терминалии. Термин Рима. — Вне дома — лес. Silvanus, Lupercus, Inuus, Incubo. — Лес и источники. Фонт и Фонтиналии. Camena, Casmena, Carimenta. Эгерия, Ютурна; Fontana Trevi. Нептун и Вольтурн. — § 19. Возникновение Рима из двух общин. Божество латинской общины: Марс. Бог войны и бог урожая. Октябрьский конь. Молитва Полевых Братьев. — Божество сабинянской общины: Квирин. Семоны. — Божество объединенных общин — Юпитер. Jupiter Fulgur и бог клятв. Jupiter Latiaris. Жреческая троица. Diespiter. Dius Fidius и Semo Sancus. Jupiter Optimus Maximus. — § 20. Indigetes и Novensides. Совокупность богов туземцев. Ангерона, Ведиовис. Вулкан. Юнона. Juno Sospita и ее дракон. — § 21. Божества новопришлые. Внедрение муниципальных культов. Эвокация. Минерва. Диана. Неморенский жрец. Диана Авентийская. Фортуна. Глава V. Эллинизация § 22. До христианства только одна реформа — эллинизация. Нумен и божество. Антропоморфизм. Страх, уважение, любовь. «Благой бог». Jupiter Optimus Maximus. Символическое значение Капитолия. — § 23. Куманская Сивилла. Происхождение троянской Сивиллы. Рим — потомок Трои. Сивиллины книги. Продигии и их прокурация. — § 24. Внедрение новых богов. Аполлон. Церера, Либер, Либера. Меркурий. Фортуна. Вера, Надежда. Нептун. Эскулап. Геркулес. Кастор и Поллукс. Добрая Богиня. Ювента. Венера. Великая Мать. Легенда о Клавдии Квинте. Победа религии Нумы. — § 25. Новая форма религии. Отождествление римских богов с греческими. Генеалогия богов. Мифы и их пародия: Немая богиня. Греческая обрядность. Угощение богов. Процессии. Песни дев. Игры. Человеческие жертвоприношения. Сатурналии. — § 26. Внешняя реакция. Заговор Вакханалий. Обретение сочинений Нумы. — Реакция внутренняя. От эпитета к персонификации, от персонификации к абстрактности. Гении богов. Глава VI. Потусторонний мир § 27. Обряды Фералий. Свидетельство Овидия и результаты. Народная религия и официальная религия в отношении к культу душ. Древнейший праздник мертвых: Лемурии. Аналогия с религией греков и Израиля. — § 28. Двойственное представление о потустороннем мире. Исконно римские представления. Загробная жизнь. Manes. Diparentum. Лемуры. Лярвы. Лаверна. Орк. — § 29. Гений и его отношение к потустороннему миру. Гений и Юнона. Происхождение этой дифференциации. — § 30. Судьба души после расставания с телом. Берег исхода: обязанности живых. Периодичные жертвоприношения. Надгробные памятники и надписи. Берег прибытия: сны и явления. Вера в упырей и дефикции. Немая богиня и стриги. Pax cum mortuis. — § 31. Представление эллинизированной религии. Греческая народная эсхатология. Отношение «глупой бабы». Греческая философская эсхатология. Души в эфире. Основные памятники: Цицероновский Сон Сципиона и видение Энея у Вергилия. Глава VII. Жречество § 32. Понтифики, этимология, происхождение, развитие. Консультационная инстанция. Политическое значение. Право понтификальное и право гражданское. Жертвы и молитвы. Обещания. Праздники и запрещенные работы; сравнение с раввинистическим учением. Грехи, которые невозможно искупить. Девоция. Консекрация. — § 33. Священный царь. Фламины. Flamen Dialis. Девы Весты. Место их служения. Забота об очаге. Молитвы и жертвы. Знаки чести. Значение весталок. Статуи старших весталок; весталка-отщепенка. Ложа на играх. Требование девства. Судьба грешницы. Процессы весталок. Легенды о весталках. Весталки и христианство. — § 34. Авгуры. Развитие их коллегии. Инаугурация. Важность авгурий. Авгурии и ауспиции. Сопротивление патрициев. Обнунциация и политическая астрономия. Вопрос о дивинации. Красота ауспиций. — § 35. Сивилла и Священная коллегия. Чрезвычайная роль коллегии: консультации с Сивиллиными книгами. Их обновление после пожара Капитолия. Обычная роль: контроль над иностранными культами. Disciplina etrusca и гаруспики. Гаруспики частные и государственные. Речь Цицерона Об ответах гаруспиков. — § 36. Коллегия Прыгунов. Легенда об их возникновении. Коллегия Полевых Братьев. Связь с земледелием. Коллегия Луперков. Фециалы. Консультационная и исполнительная роли. Фециалы и международное право. Clarigatio. «Неприятельское поле». Глава VII . Цицерон § 37. Частный культ и роль женщин. Детство Цицерона. Гражданская жизнь. Игры, pompae, речи, красота форума. — § 38. Греческая философия. Публий Нигидий. Пифагореизм. Эпикурейство. Лукреций. Академия. Стоицизм. Обязанность и добродетель. Эклектизм. Личные знакомства. Есть ли боги? Речи, философские произведения, корреспонденция. — § 39. Есть ли дивинация? Снова речи, философские произведения, корреспонденция. Отрицательный ответ. Есть ли предопределение? Двоякое отношение. Эсхатология. Зависимость от настроения. Совесть. — § 40. Глас из бездны. Болезни. Знаменательное стечение обстоятельств. Смерть дочери. Мысль о храме в ее честь. — § 41. Возможное отношение христианства к Цицерону. Бог, проведение, дивинация, предназначение, потусторонний мир. Но христианство без Христа. Пробел и его заполнение. Переход к следующей главе. Глава IX. Когда исполнились времена § 42. Мессианизм. В прошлом: Геракл. Новый цикл. Гесиодовское понятие: рассказы о четырех (или пяти) веках. Представление Сивиллы. Гераклит и тысячелетний цикл. Конец и возрождение. Длительность «века». Termin a quo. Вероломство Трои. Описание Эратосфена: 1183 г. как год разрушения Трои. Связь представлений Гесиода и Сивиллы. Этрусская наука. — § 43. Сивиллинизм в Риме. Война с Ганнибалом. Роль Сципиона Старшего. Предполагаемый конец Рима. Сципион — сын божий. Призрак царской власти. 183 г. как фатальный год. Процессы Сципионов. Заговор Вакханалий. Течение 183 г. Успокоение. — § 44. Российская аналогия: «книга веры» и 1666 г. Чья ошибка? Не Эратосфена и не Сивиллы. Новый счет: тысячелетний цикл. Отсрочка фатального года: теперь это будет 83 г. Пожар Капитолия. Роль Суллы Счастливого. Новые Сивиллины книги. Серторий и Острова Блаженных. В 73 г. второй удар: бесчестие весталок. В 63 г. третий удар: заговор Катилины. Третий Корнелий. Парфяне. — § 45. Старость земли: Лукреций. Нужда пролетариата, права на товар и пираты. Роль Помпея. Сивилла и египетский вопрос. Роль Цезаря. Мистическая и реальная силы. Цицерон и предсказания гаруспиков. Снова приведение царской власти. Мартовские Иды. — § 46. Звезда-меч. Наводнение Тибра. Голод. Чума. Война. Первородный грех Рима. Его двоякое понимание. Вероломство Трои и братоубийство Ромула. — § 47. Вергилий и Гораций. Эпод XVI Горация. Снова Острова Блаженных. Эклога IV Вергилия. Ее композиция. Ее источник: Сивилла. Ее содержание: мессианское. Ее героиня: мать-Земля. Настроение Сивиллы. Отношение к ней христианства. — § 48. Почему в 40 г.? Другой исходный пункт. Традиции «вековых игр». Роль Цезаря Октавиана. Мессианская ода Горация. Октавиан и Меркурий. Октавиан как Август. Искупление Рима. Трагедия Марцелла. Вековые игры в 17 г. Гимн Горация в их честь. Исполнение времен и конец нашего периода. Глава X. Подведение итогов § 49. Реасумпция. Характер исконно римского божества: единое во множестве, многое в единстве. Относительный монотеизм Цицерона и Горация. Отказ от имманентной актуальности как результат эллинизации. Бог — создатель неба и земли. Религия страха — уважения — любви. Пророки резца также в Риме. Стойкость их дела больше даже, чем в Греции: деиудаизация христианства. Воплощение божественной сущности: Сын Божий, Мессия. Искупление Рима — человечества — мира. — § 50. Греко-римский мессианизм. Teste David et Sibylla. Время прихода Мессии: только Сивилла. Ошибка в отношении лица: надпись из Приены. Плодотворность также и этой ошибки. Приложение 1. Гомеровская психология Приложение 2. Бог и добро Приложение 3. Возникновение греха в сознании древнейшей Греции Приложение 4. Педагогические воззрения Платона и Аристотеля Приложение 5. Национализм, интернационализм и супранационализм

Фаддей Францевич Зелинский - История античных религий - Том V - Книга 1 - Религия императорского Рима Перевод - Илья Бей Издательский проект — «Квадривиум» — 400 с. Санкт – Петербург — 2018 г. ISBN Фаддей Францевич Зелинский - История античных религий - Том V - Книга 1 - Религия императорского Рима - Содержание Предисловие автора Глава I. Вступление § 1. Задача имперского Рима в сравнении с задачей республиканского: эмансипация, а с ней и равноправие провинций относительно Италии, так же как ранее — равноправие Италии относительно Рима. Вторая параллель: там — значение горной оси, т. е. Апеннин, для культурной роли Рима и Италии, здесь — значение морской оси, т. е. Средиземного моря для культурной роли Римской империи. Символичное стремление северного берега к отделенному морем южному брату, выражающееся в трех направленных к нему полуостровах, и соответствующее или более слабое стремление южного берега.

§ 2. Географический очерк. Северный Геркулесов столп: Испания и три ее провинции — Бетика, Лузитания и Тарракона. Галлия, ее древняя провинция Нарбонна и три новых: Бельгия, Кельтика и Аквитания. Роль Лугдуна как связующего звена для трех Галлий. Германия Верхняя и Нижняя; рейнская граница и agri decumates. Пять придунайских провинций. Провинции Балканского полуострова: Македония, новый дельфийский амфиктион, Ахея. Британия. Провинции Малой Азии: Азия в собственном смысле, Вифиния, Лиция, Галатия, Понт, Каппадокия, Киликия. Сирия и евфратская граница. Аравия. Египет. Кирена. Африка в собственном значении. Нумидия. Южный Геркулесов столп, Мавритания.

§ 3. Исторический очерк. Август и августовская легенда. Установки политики Августа. Их сохранение Тиберием. Калигула. Клавдий. Нерон и упадок августовской легенды. Год четырех императоров. Веспасиан и возможность возникновения флавиевской легенды. Тит. Домициан и невозможность флавиевской легенды. Нерва и Траян; возникновение антониновской легенды. Адриан. Антоний Пий. Марк Аврелий. Коммод и перелом антониновской легенды. Септимий Север: милитаризация и варваризация государства. Каракалла и равноправие провинций. Гелиогабал и упразднение остатков антониновской легенды. Александр Север. Эпоха Великой Смуты. Спаситель аврелианского государства. Домициан и династия Валериев. Новая смута и отщепление династии Константина Великого. Христианизация государства, прерванная краткой языческой реакцией Юлиана Отступника, прекратившейся после его смерти. Глава II. Местные культы § 4. Испания; общеиберийские и локальные культы. Атаэцина и interpretatio romana, Navia. Матери. Band-имена богов.

§ 5. Галлия. Свидетельство Цезаря. Hesus-Меркурий. Росмерта. Borvo-Аполлон. Марс. Минерва. «Бог с молотом» Эпона. «Бог в буддийской позе». Suleviae. Матери. Матери-Марты. Храмы. Принесение в жертву животных и людей. Жрецы. Друидизм. Британия. Гиберния. Друидизм и пифагореизм. Базилика при Port Maggiore. Гора гиперборейцев и Монсальват.

§ 6. Британия. Уровни «августизации». Матери. Campestres.

§ 7. Альпийско-придунайские провинции. Juppiter Poeninus. Норик и его культ Исиды. Белен. Иллирик: Медавр. Борей-Бора. Фракийский Дионис и Сабасий. Вознесение Вибии. Фракийский наездник.

§ 8. Африка. Собственно африканские культы: Dii Mauri, обожествленные души Масиниссы и его потомков. Финикийские культы: Ваал-Сатурн, Танит-Целеста. Августизация Сатурна. Человеческие жертвоприношения и религиозная проституция. Заключение. Глава III. Древний Олимп § 9. Отношение к соответствующей главе во втором томе. Реформа Августа касалась только унаследованных от предков богов. Забота о храме; о жречестве. Август как Pontifex Maximus,; как авгур; как член Священной коллегии, коллегии Полевых Братьев, коллегии фециалов.

§ 10. Капитолийская троица. Ее культ в провинциях как выражение лояльности Риму. Культ двенадцати богов. Di consectes. Их восхитительный храм на Форуме, переделанный Претекстатом. Их интеграция в понятии Всебога, Пантеоса, Пантеона.

§ 11. Зевс-Юпитер. Олимпийский Зевс в Афинах. Зевс- Сотер и боги Спасители — в Риме Conservatores или Salutares. Боги армейской религии. Гера-Юнона Олимипйская. Афина-Минерва. Минерва-Медика. Минерва Домициана. Арес-Марс. Mars Ultor, Mars Suus. Геракл-Геркулес. Геркулес как сын Юпитера в римских династиях. Геркулес Домициана. Коммод как Hercules romanus. Jovii и Herculii в династии Валериев.

§ 12. Гермес-Меркурий как бог прибыли. Гермесики и Гераклесики. Тессеры. Пан-Фавн-Сильван. Аполлон. Артемида — Диана Эфесская, Марсилийская, Неморенская и Авентинская.

§ 13. Веста и Янус. Деметра-Церера. Афродита- Венера. Гефест-Вулкан, бог уничтожающего огня. Посейдон-Нептун, бог не только моря? но и пресных вод. Дионис-Liberpater.

§ 14. Живучесть древнего Олимпа. Его так называемые последние судороги великого искусства. Статуи и статуэтки народной веры. Литература и эпитафии. Религия древнего Олимпа не умерла, но защищаясь, была убита. Глава IV. Культ императоров § 15. Ошибочность разделения религий на монотеистические и политеистические. Уместность разделения на теократические и теантропические. Два пути теантропизма: инкарнация и апофеоз. Две разновидности апофеоза: обожествление живого и обожествление мертвого. Их применение к Востоку и Западу. Положение Августа: его сдержанность особенно в Риме. Тяжелые будни льстецов и их изворотливость: обожествление добродетелей и благодеяний правителя. Августизация и ее уровни.

§ 16. Культ императоров, его разновидности и уровни. Культ умерших императоров — divorum. Ничего существенно нового в сравнении с республиканскими временами... Отдельные акты обожествления: консекрация, торжественное погребение (подробность: выпускание орла), почитаемые предметы культа (алтари, храмы, игры, отмечание дня рождения, жречество, братства).

§ 17. Культ живого императора. На Востоке: положение Августа только в связи с культом Ромы. На Западе: не императора, но его «гения». При этом в Риме — в связи с культом придорожных Ларов.

§ 18. Дальнейшее развитие: постепенное упразднение запретов. Lugdun, ага Ubiorum, храм Клавдия в Британии, нарбоннский алтарь, flamen Augusti. Разнообразие форм культа свидетельствует об инициативе не центральных властей, а отдельных сообществ.

§ 19. Проявление инициативы Августа: институция Августалов, особенно в их отношении к «севирам». Получение статуса вольноотпущенника. Организация молодежи. Тессеры и римские оды Горация.

§ 20. Обожествление императора в литературе. Вергилий: первая эклога, вступление к землячеству, Энеида. Гораций: инкарнация в Оде 1, 2. Сдержанность в отношении Августа, апофеоз только после смерти, при жизни — только для простонародья. Перелом у Проперция. Богатый материал по обожествлению в позднем творчестве. Завершение процесса в поэзии Марциала (при Домициане). Наделение месяцев именами императоров. Julium sidus. Домициан. Марциал и Стаций. Легенда об обращении Стация в христианство. Глава V. Великая Мать богов § 21. Перемещение ее культа в Рим. Роль Клавдии Квинты и Клавдиев в общем. Культ Матери — изначально частный культ рода Клавдиев. Attus Klausus и «авгур» Attus Navius. Алтарь Клавдии Syntyche и Navis Salvia. Праздник Купели и игрища. Миссия Баттака.

§ 22. Реформа императора Клавдия и весенний цикл праздников Матери. Белое и черное духовенство: жрецы и «галлы» с Архигаллом во главе. Является ли последний по-прежнему скопцом?

§ 23. Антониновская реформа: введение тавроболиев. Содержание и цель этого обряда: in aetemum renatus. «Красное крещение». Подчинение культу императора. Музыка в культе Матери. Его внешнее разветвление. —

§ 24. Его внутреннее разветвление: Пессинунт, Малая Азия, Сирия Балканский полуостров с Грецией во главе, Италия внеримская в двух центрах (Путеолы на юге и Аквилея на севере), Заальпийская Галлия, Испания (Navis), Африка.

§ 25. Родственные культы. Беллона, т. е. Ма Команская, и ее фанаты. «Сирийская богиня» в описаниях Лукиана и Апулея. Соответствие двух этих образов Матери, однако их Аттис — Mf!v TBpavvoQ.

§ 26. Что дал культ Матери римской религии? Усиление ее «женскости». В своем развитии он является дальнейшим шагом к христианству.

Приложение. Список трудов профессора Фаддея Францевича Зелинского

Главным городом Филистимского побережья была Газа. Разрушенная евреями в 66 г. по Р. X., она была заново отстроена уже как эллинстический город и один из центров эллинизма в Сирии. Ее главным богом был Марна, некогда будто бы брат Дагона из близлежащего (также филистимского) города Азот [ЭИ, § 4]. Впрочем, семитским он в то время не был, поскольку не были семитами и сами филистимляне [ЭИ, § 3]. Марна был таким же эллинистическим божеством, как и Серапис Александрийский, получив великолепный храм и весьма мощный культ. Но, в конце концов, очередь дошла и до него. Нелегко было справиться епископу Порфирию с почитателями Мар- нейона: он был вынужден извне привести мощный отряд, у которого не было ни малейшего пиетета перед газским культом. Но своей цели он достиг: Марнейон был сожжен и разрушен. С особым удовольствием Порфирий отмечает, что мраморные плиты из святая святых, которые особо почитались женщинами, он использовал для мощения ведущей к бывшему храму улицы, причем для того (как свидетельствует его биограф Марк Диакон), «чтобы эти камни попирались не только мужчинами, но и женщинами, свиньями и прочими животными». Пример религиозного садизма мы уже встречали в описании разрушения Серапейона [гл. VI]; здесь нечто совершенно новое. Достоевский в своих Братьях Карамазовых вводит (как наиболее отвратительный образ этого романа) старого Карамазова, который сказал однажды своей молодой и набожной жене: «Видишь, говорю, видишь, вот твой образ, вот он, вот я его сниму. Смотри же, ты его за чудотворный считаешь, а я вот сейчас на него при тебе плюну, и мне ничего за это не будет!..» [III. 8] — и плюнул. То, что сделал епископ Порфирий, было чистой «карамазовщиной». Потому прав Шульце [II. 249], когда он говорит, что «упразднение язычества в Газе — одна из наиболее гадких сцен в рамках этой истории». Зелинский Фаддей - История античных религий. Том 5 - книга 2 - Религия Римской империи СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2018. 560 с. ISBN 978-5-7164-0772-5 Зелинский Фаддей - История античных религий. Том 5 - книга 2 - Религия Римской империи - Оглавление Глава VI. ИСИДА

Глава VII. СОЛЯРНАЯ РЕЛИГИЯ

Глава VIII. ГЕРМЕТИЗМ

Глава IX. ЮЛИАН ОТСТУПНИК

Глава X. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Приложение 1. Словарь кельто-германских и иберийских богов античной Европы Приложение 2. Зелинский Ф. Ф. Благодать и Хариты. Перевод с английского Е. Комиссаренко-Гутовской

Основополагающим принципом античной души было живое ощущение равноправия женского пола в делах религии. В символическом понимании божества это ощущение привело к признанию того, что в значительно более поздние времена один из самых выдающихся иерофантов в области религии назвал «вечно женским началом». На почве тоже символического (поскольку речь идет о божестве) политеизма это вечно женское начало нашло свое выражение в возникновении образа женских божеств: среди этих божеств верховенство принадлежит богине Деметре, уже само имя которой содержит выраженный элемент материнства. С изумительным постоянством античная религия придерживалась этого образа, сосредоточив в нем все очарование материнской любви, которую воплощала также и в образах, встреченных на дальнейших ступенях ее развития, будь то Исида, Великая Идейская Мать или, опять-таки, великая Диана Эфесская. Однако на новой ступени навязанная ей религия Иеговы вынудила ее отказаться от этого чувствительного, отрадного образа, который она, хотя уже под другим именем (Богородицы), безоговорочно признала ради другого образа — односторонне мужского. И снова пустота, а после пустоты — тоска и все более сильное стремление к той, кого религия Бога Сына велела признавать существующей — к Богородице. Вплоть до того торжествующего возгласа, которым Эфесский собор приветствовал ее... Это возглас, которого иудеизированный протестантизм никогда не был в состоянии понять. Торжествующий возглас доказал это в образе, который был даже слишком убедителен, но только для таких избранников Провидения, как только что упомянутый иерофант. Зелинский Фаддей - История античных религий. Том 6, кн. 1 - Античное Христианство СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2019. 464 с. Перевод с польского, древнегреческого, латинского и немецкого: О. П. Цыбенко Зелинский Фаддей - История античных религий. Том 6, кн. 1 - Античное Христианство - Оглавление Аксиомы Тоска. Предисловие автора Глава I. Введение

Глава II. Галилейская тайна

Глава III. Учение апостолов

Глава IV. Героический период

Глава V. Католицизм и ереси