Мартин Нимёллер – Мечом и крестом

Мировой общественности Мартин Нимёллер (Martin Niemöller) известен как протестантский богослов, пастор, президент Всемирного совета церквей, лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами», а еще как последовательный противник нацизма, по мере своих сил с ним боровшийся и от него пострадавший...

Но далеко не всем известно, что он еще был и активным участником Первой мировой войны, офицером-подводником, отмеченным боевыми наградами...

Будущий подводник, а впоследствии пастор Мартин Фридрих Густав Эмиль Нимёллер родился 14 января 1892 года в городе Липпштадт в семье лютеранского пастора Генриха Нимёллера (1859-1941) и его жены Паулы, урожденной Мюллер (1868-1956). Родной брат Мартина Вильгельм Нимёллер (1898-1983) стал историком церкви и пастором города Билефельд. В 1900 году Нимёллеры переехали в Эльберфельд, где Мартин окончил евангелистскую гимназию в 1910 году.

Но в юные годы его манило не духовное поприще, а море. Выбрав тернистый путь военного моряка, Нимёллер в 1910 году становится кадетом. В разгар Первой мировой войны, в январе 1915 года, его, уже в качестве офицера императорского флота Германии, отправляют служить на линкор «Thuringen». В октябре того же года его переводят на спасательное судно подводного флота «Vulkan» с последующим обучением на подводной лодке U-3. В феврале 1916 года Мартина Нимёллера назначают вторым офицером на U-73 (ком. Густав Зисс), которая с апреля того же года участвует в боевых действиях в Средиземном море.

В январе 1917 года, после награждения Железными крестами второго и первого класса, Нимёллера переводят на крайне удачливую U -39 (ком. Вальтер Форстманн). В течение последующих восьми месяцев Форстманн и его команда топят 35 судов общим тоннажем 90 000 брутто-тонн. В августе, по возвращении в Киль, Нимёллера повышают до старпома у Вольдемара Копхамеля на подлодке U -151, сразу же после этого осуществившей один из самых результативных боевых походов в истории флота Германии и за последовавшие 115 дней боевых действий потопившей суда противника общим тоннажем 55 000 брт.

В июне 1918 года Нимёллера назначают командиром UС-67. Под его командованием подлодка смогла временно блокировать судоходство у французского порта Марсель, установив на подступах к нему минные поля и удачно торпедировав несколько транспортных судов и боевых кораблей. Официально подтверждено уничтожение трех судов общим тоннажем 9903 брт. После окончания войны Нимёллер подал в отставку, поскольку не смог принять создание Веймарской республики и приход к власти социал-демократов.

Летом 1919 года он, женившись на Эльзе Бремер, начал работать на ферме в Верзене недалеко от Оснабрюка, но вскоре отказался от сельскохозяйственной карьеры, так как не нашел средств для покупки собственной земли.

После долгих раздумий и в силу обстоятельств Нимёллер решил пойти по стопам своего отца — стать лютеранским пастором. Изучение протестантского богословия происходило в Вестфальском университете Вильгельма в Мюнстере с 1919 по 1923 год. Его мотивировало стремление придать «беспорядочному обществу» смысл и порядок через Евангелие и церковь.

Однако во время Рурского восстания в 1920 году учение пришлось на время прервать; будущий богослов стал командиром 3-го батальона «вооруженных сил академического Мюнстера» («III. Bataillon der Akademischen Wehr Munster»), входившего в фрайкор, и участвовал в боевых действиях против прокоммунистически настроенных формирований.

В 1924 году Нимёллера рукоположили в пасторы под юрисдикцией Прусской унии. Он в течение многих лет являлся викарием Мюнстерской церкви Спасителя. После службы в качестве суперинтенданта Внутренней миссии в Старопрусской церковной провинции Вестфалия Нимёллер в 1931 году стал пастором церкви Иисуса Христа (состоящей из общины вместе с церковью Святой Анны) в Далеме (пригороде Берлина).

Как и большинство бывших офицеров-участников Мировой войны, Нимёллер открыто поддерживал противников Веймарской республики, придерживаясь националистических и антикоммунистических убеждений. Именно поэтому он поддержал приход к власти нацистов в 1933-м. Однако буквально несколько месяцев спустя он критически высказался о так называемом «Арийском параграфе», который служил едва ли не основополагающим документом для нацистов.

В 1934 году Нимёллер присоединился к движению «Исповедующая церковь», вскоре став одним из его лидеров. Движение выступало против нацификации немецких протестантских церквей. В 1936 году он подписал петицию группы протестантских церковников, которая резко критиковала нацистскую политику и объявила: «Арийский параграф» несовместимым с христианской добродетелью — милосердием.

Одновременно пастор Нимёллер оставался настоятелем известной берлинской церкви в Далеме, где читал проповеди, собиравшие огромное количество верующих. В своих наставлениях он активно обличал нацизм и его вождя, выступал против преследования инакомыслящих, а также против политики ксенофобии и антисемитизма, которую пропагандировали нацисты.

В 1937 году Гитлер развернул настоящую войну против протестантской церкви. Ниммёллер принял вызов: «Больше мы не можем хранить молчание, поведенное человеком, когда Господь велит нам говорить. Мы должны повиноваться Господу, а не человеку!»

Последовал (в июле 1937 года) арест протестантского пастора, а 3 марта 1938 года чрезвычайный суд по государственным преступлениям обвинил его в «скрытых нападках» на государство и критике властей и приговорил к 7 месяцам заключения в специальной тюрьме и штрафу в 2000 марок.

К моменту вынесения приговора Нимёллер провел в заключении уже восемь месяцев, но на свободу так и не вышел, вернее, сразу после освобождения был вновь арестован на пороге тюрьмы сотрудниками гестапо (по прямому указанию Гитлера). К суду он больше не привлекался (в нацистской Германии суд потерял всякую независимость и действовал по указке фюрера, партии и государства) и был помещен в тюрьму Маобит, оттуда переведен в тюрьму Целенбау, расположенную в концлагере Заксенхаузен. Позже — в концлагерь Дахау. Он с трудом выжил в жесточайших условиях концлагеря, чудом избежав смерти.

В конце апреля 1945 года Нимёллер вместе со 140 высокопоставленными заключенными был доставлен в так называемую «Альпийскую крепость» (Альпенфестунг), расположенную в труднодоступных районах Тироля. Их предполагалось использовать в качестве заложников во время сепаратных переговоров о капитуляции. К счастью, всю группу заключенных освободили солдаты 7-й американской армии.

Нимёллер вернулся в Берлин, к своей прежней религиозной деятельности.

На протяжении последующих лет жизни Нимёллер неоднократно заявлял о признании вины за преступления нацистов и глубоко раскаивался в своих первоначальных убеждениях. Широко известно стихотворение Мартина Нимёллера «Когда они пришли»:

Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист.

Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ.

Потом они пришли за членами профсоюза, я молчал, я же не член профсоюза.

Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей.

А потом они пришли за мной, и не было уже никого, кто бы мог протестовать.

В 1947-1964 годах Нимёллер являлся епископом реформированной евангелической церкви Гессе-Нассау, получившим известность за свою антивоенную деятельность, в 1966—1972 годах — вице-председателем Интернационала противников войны. В 1952-м он посетил Советский Союз, а в 1967-м — Северный Вьетнам, где встретился с Хо Ши Мином. После встречи с немецким ученым, химиком и лауреатом Нобелевской премии (расщепление урана) Отто Ганом в 1954 году активно выступал против «гонки вооружений» и ядерного оружия.

В 1961 году возглавил Всемирный совет церквей, в 1967-м был удостоен Ленинской премии мира.

Умер Мартин Нимёллер 6 марта 1984 года в возрасте девяносто двух лет в Висбадене, ФРГ.

Мартин Нимёллер – Мечом и крестом

М.: Принципиум, 2022. — 296 с., с ил.

ISBN 978-5-90655-772-8

Мартин Нимёллер – Мечом и крестом – Содержание

Мартин Нимёллер: от подводной лодки до пасторской кафедры

От автора

Глава 1. Ha U-73

Глава 2. Из Северного моря в Средиземное

Глава 3. Прекрасная синева Адриатики!

Глава 4. На фронте у Салоник

Глава 5. Вновь по следам Одиссея

Глава 6. Рождественская операция

Глава 7. В качестве штурмана на U-39

Глава 8. «Первый» на U-151

Глава 9. Большой поход

Глава 10. «Winona»

Глава 11. На юг!

Глава 12. Полундра!

Глава 13. В пассат

Глава 14. Порто-Гранде

Глава 15. Назад на Мадейру

Глава 16. Богатая добыча

Глава 17. Домой

Глава 18. Возвращение из похода

Глава 19. … И новый поход

Глава 20. Лиха беда начало

Глава 21. Встреча и расставание

Глава 22. «Установить мины перед Марселем»

Глава 23. Торговая война

Глава 24. Последнее испытание

Глава 25. В последний раз в Поле

Глава 26. Ноябрь в Киле

Карта боевых действий с участием Мартина Нимёллера

Глава 27. Что теперь?

Глава 28. Опять на «службе»

Глава 29. Разрыв и новое начало

Глава 30. На родной земле

Глава 31. Среди земляков

Глава 32. Заботы и размышления

Глава 33. Начало учебы

Глава 34. Путч Каппа и поход на Рур

Глава 35. Кропотливая работа

Глава 36. Первая служба

Глава 37. Последний семестр

Глава 38. Рабочий путевой бригады на рейхсбане

Глава 39. В станционной бухгалтерии и на экзамене

Глава 40. Викариат с препятствиями

Глава 41. Служение и профессия

Послесловие

Именной указатель

Указатель кораблей и подводных лодок