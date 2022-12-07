Джон Норвич - История Византийской империи - От основания Константинополя до крушения государства

Византийская империя просуществовала 1123 года и 18 дней — с основания Константином Великим в понедельник 11 мая 330 года и до завоевания османским султаном Мехмедом II во вторник 29 мая 1453 года. Этот период гораздо дольше времени, отделяющего нас от норманнского завоевания Англии в 1066 году. Он должен казаться долгим всем, кроме астрономов и геологов; и если кто-то сочтет меня безрассудным за попытку осветить его в одной книге, то я могу лишь сказать, что согласен с таким мнением. Когда больше десяти лет назад я начал писать историю Византии, у меня не было подобных мыслей; я, как всегда, только следовал совету Червонного Короля из «Алисы в Стране чудес»: «Начинай сначала и продолжай до тех пор, пока не дойдёшь до конца: тогда и остановись!» Результатом той работы стали три тома, опубликованные с 1988 по 1995 год и насчитывавшие в общей сложности около 1200 страниц — в среднем по одной странице на каждый год истории Византии (ради ясности и точности следует отметить, что в книге я должен был рассказать о событиях, предшествовавших возникновению империи, а также о том, что произошло через несколько лет после ее падения).

Первый из этих томов описывал историю империи от ее основания до образования западной соперницы — Священной Римской империи, включая коронацию Карла Великого в Риме на Рождество 800 года. Во втором томе рассказывалось об успехах Византии на протяжении правления ослепительной Македонской династии до апогея ее мощи под властью Василия II Болгаробойцы, однако заканчивался том на дурном предзнаменовании — первом из трех великих поражений в византийской истории, которое империя потерпела от турок-сельджуков в битве при Манцикерте в 1071 году. Третий и последний том описывал, каким судьбоносным оказалось это поражение. Оно лишило Византию большей части Малой Азии — главного источника ее людских ресурсов, ослабило ее и довело до такой степени обнищания, что через сто с небольшим лет она оказалась не в силах противостоять стремительной атаке участников Четвертого крестового похода (до абсурда нелепое название!). Это бесстыдство и последовавшие за ним 56 лет латинского правления оказались вторым ударом, от которого империя так и не оправилась. История последних двух веков существования Византии, оказавшейся в тени на фоне расцвета династии Османской империи в Малой Азии, наполнена пессимизмом, и лишь последняя глава, при всем ее трагизме, вновь поднимает дух — как неизбежно должны заканчиваться все рассказы о героизме.

Джон Норвич - История Византийской империи - От основания Константинополя до крушения государства

Пер. с англ. О. Г. Постниковой.

М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2022. — 688 с. ; ил.

ISBN 978-5-389-19591-2

Джон Норвич - История Византийской империи – Содержание

Карты и генеалогические древа

Предисловие

Пролог

I. ПЕРВЫЕ СТОЛЕТИЯ

1. Константин Великий (до 337)

2. Юлиан Отступник (337–363)

3. Империя в тупике (363–395)

4. Падение Запада (395–493)

5. Возвышение Юстиниана (493–540)

6. Юстиниан: последние годы (540–565)

7. Первый крестоносец (565–641)

8. Род Ираклия (641–711)

9. Иконоборчество (711–802)

II. АПОГЕЙ

10. Возвращение икон (802–856)

11. Патриархи и заговоры (857–867)

12. Василий I Македонянин и Лев VI Мудрый (867–912)

13. Мягкий узурпатор (912–944)

14. Ученый император (945–963)

15. Повесть о двух полководцах (963–976)

16. Василий II Болгаробойца (976–1025)

17. Начало упадка (1025–1055)

18. Манцикерт (1055–1081)

III. ЗАКАТ И ПАДЕНИЕ

19. Алексей Комнин (1081–1118)

20. Иоанн Прекрасный (1118–1143)

21. Мануил Комнин (1143–1180)

22. Четвертый крестовый поход (1180–1205)

23. Изгнание и возвращение (1205–1261)

24. Анжуйская угроза (1261–1282)

25. Два Андроника (1282–1341)

26. Император поневоле (1341–1354)

27. Вассал султана (1354–1391)

28. Воззвание к Европе (1391–1448)

29. Крушение империи (1448–1453)

Эпилог

Приложение

Библиография

Фотоматериалы