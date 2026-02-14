Григорий Распутин - pro et contra, антология
Русский Путь
В конце декабря 2016 г. отмечалась 100-летняя годовщина со времени убийства сибирского странника и «Друга» семьи последнего русского самодержца — Григория Ефимовича Распутина (1869-1916). Прошла целая эпоха, давно ушло поколение, для которого он был современником, оценивавшимся в контексте имперского прошлого и пришедшей ему на смену советской эпохи строительства «нового мира». Наконец, канула в Лету и советская государственность с ее обязательными атрибутами — безусловной критикой царского самодержавия и ленинскими утверждениями о «гнилости», «гнусности», «цинизме» и «разврате» «царской шайки с чудовищным Распутиным во главе ее».
Но, несмотря на это, отношение к Гр. Распутину продолжает оставаться пристрастным, он не стал «человеком истории», воспринимаясь, как и ранее, идеологически ангажировано. Правда, если в 1910-е гг., при жизни «старца», и в течение советского времени о нем говорили и писали в большинстве случаев сугубо отрицательно, грубо, даже вульгарно, предпочитая обращать внимание на явление «распутинщины», беззастенчиво перевирая факты и внося посильный вклад в упрочение лживой «распутинской сказки»1 2, то в постсоветский период появилось множество его почитателей, заявляющих о безусловной «святости» сибирского странника, о том, что он стал жертвой клеветы и обмана врагов православной государственности и последнего самодержца. Поменялся «знак», но безапелляционность оценок в целом преодолевается с трудом (хотя ныне составилась уже целая библиотека из книг и статей, в которых делаются попытки — часто успешные — нарисовать деидеологизированный портрет Гр. Распутина.
Составитель Сергей Львович Фирсов
СПб.: РХГА, 2020. — 1088 с.
ISBN 978-5-88812-993-7
Григорий Распутин: pro et contra, антология - Содержание
От издателя
С. Л. Фирсов - Григорий Распутин: 100 лет в жерновах «исторического мифа». Штрихи к вопросу о психологии восприятия личности «Друга Царей»
I. ОБРАЗ СИБИРСКОГО СТРАННИКА В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ И РЕВОЛЮЦИОННОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ
А.
- <Неприятный подарок>
- Епархиальные известия
- <Без подписи> - Хроника. Раздача подарков на монастырском подворье
- <Без подписи> - Хроника. Проводы иеромонаха Илиодора
- <Без подписи> - Хроника. У иеромонаха Илиодора
- <Без подписи> - Хроника. Старец Григорий
- <Без подписи> - Хроника. Брат Григорий
- Aesculap - Наши корреспонденции
- М. Новоселов
- Духовный гастролер Григорий Распутин
- Еще нечто о Григории Распутине
- <Без подписи> - О Григории Распутине, иеромонахе Илиодоре и прочих
- С. В. - Распутин-Новых
- А. Сенин - Григорий Распутин
- М. А-Ин - Распутин-Новых. «Подвижник» села Покровского Тюменского уезда
- В. М. Скворцов - О Распутине
- A. Л. <Горбенкова> - Распутины, Восторговы, Скворцовы
- К. Ник-ъ - Отголоски распутинской эпопеи. (Рассказ странницы)
- К. Жданов - В гости к «старцу» Распутину
- <Без подписи> - Хроника епархиальной жизни. Религиозное шарлатанство Распутина
- Вед. - Старец Григорий Распутин — ныне Новый
- М. О. Меньшиков - Распутица в Церкви
- Иеромонах Илиодор - Гриша
- <Без подписи> - Печать. Распутин и иерархи
- <Без подписи> - О. Иоанн Кронштадтский и Распутин
- Вл. Л-ский - О. Иоанн Кронштадтский и Распутин
-
B. Д. Бонч-Бруевич
- «Как веруешь?» По поводу толков о сектантстве Г. Е. Распутина-Нового. Письмо в редакцию
- О Распутине
- М. М-ий - Распутин в Петербурге
- C. Никитин - Беседа с Григорием Распутиным
- <Без подписи> - Григорий Распутин
- Д. Разумовский - С Григорием Распутиным
- A. Ф. Филиппов - Распутствующие
- B. Алексеев - Час в гостях у Григория Ефимовича Распутина
- <Без подписи> - Григорий Распутин в Петербург
- А. К. Гаврилов - Предмет всероссийской сплетни
- A. Р. - Григорий Распутин. (По личным воспоминаниям)
- <Без подписи> - Карьера Распутина
- <Без подписи> - Покушение на убийство Распутина. Биография Распутина
- К. Носилов - Тобольский чародей
- B. В. Розанов - О «сибирском страннике»
- <М. Я., Я. М-e, Я. Вес., М. Р.> - Покушение на «старца» Распутина
- <А. Г. > - У друзей Распутина
- А. Веселовский - Письма в редакцию
- Лукиан <С. Б. Любошиц> - Распутин
- Вен. Борисов <В. Б. Дувидзон> - Житие старца Распутина
- Я. С. Зверев - Подвиги «старца» Распутина (От нашего корреспондента из Тобольска)
- А. С. Пругавин - Леонтий Егорович и его поклонницы
- <Без подписи> - Смерть Григория Распутина
- <Без подписи> - Таинственное убийство
- <Без подписи> - Жизнеописание Григория Распутина
- <Без подписи> - Распутин и Мардарий
- Руслан - Легенды
- <Без подписи> - Распутин
- C. Никитин - Встречи с Распутиным
- Л. Львов - Из встреч с Распутиным
- <Без подписи> - Из биографии Распутина. Влияние Распутина
- <Без подписи> - Григорий Распутин
- В. М. Бехтерев - Распутинство и общество великосветских дам
- Л. Г. Жданов - Николай и Распутин
II. ГРИГОРИЙ РАСПУТИН: МАТЕРИАЛЫ К СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ ПОРТРЕТУ. (СОВЕТСКИЙ И ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОДЫ)
- Я. Я. Евреинов - Тайна Распутина <Фрагмент>
- A. Сидоров - Последний временщик последнего царя
- B. Рожнов - Последний временщик последнего царя. Историко-психиатрический очерк
-
А. Я. Коцюбинский, Д. А. Коцюбинский
- Григорий Ефимович Распутин: психологический портрет
- Личность и власть. Григорий Ефимович Распутин: судьба через призму характера (сообщение 1)
- Личность и власть. Григорий Ефимович Распутин: судьба через призму характера (сообщение 2)
- Д. Д. Исаев - Комментарии к статье А. П. Коцюбинского и Д. А. Коцюбинского «Григорий Ефимович Распутин: психологический портрет»
- А. В. Чернышов - Выбор пути (Штрихи к религиозно-философскому портрету Г. Е. Распутина)
III. ГРИГОРИЙ РАСПУТИН В ИЗОБРАЖЕНИИ СОВРЕМЕННИКОВ-ЭМИГРАНТОВ, ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ И ПУБЛИЦИСТОВ
- Я. А. Гофштеттер - Григорий Распутин как загадочный психологический феномен русской истории (по личным воспоминаниям) <Фрагмент>
- А. Ф. Керенский - Власть Распутина
- И. Л. Солоневич - За тенью Распутина <Фрагмент>
- Г. Я. Аронсон - Распутин и евреи <Фрагмент>
- A. Я. Аврех - Распутин и распутинщина
- B. С. Дякин - <Предисловие>
- И. П. Лейберов, Ю.Д. Марголис
- Романовы, Распутин, их игры
- Распутинщина
- В. М. Фалеев - За что убили Григория? (Новые материалы к биографии Г. Е. Распутина)
- Г. 3. Иоффе
- «Распутиниада»: Большая политическая игра
- Рецензия на: Радзинский Э. Распутин: жизнь и смерть. М.: Вагриус, 2000.
- А. М. Эткинд - Хлыст (Секты, литература и революция) <Фрагменты>
- A. М. Кулегин - Кто убил Распутина? Версии и факты о покушениях на «святого чёрта» <Фрагмент>
IV. ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРКОВНАЯ ОЦЕНКА ЛИЧНОСТИ ГРИГОРИЯ РАСПУТИНА
- Материалы, связанные с вопросом о канонизации царской семьи
- Н.К. - Канонизация Распутина — канонизация блуда
- Протоиерей А. Шаргунов - Г. Распутин: опасность разделения в Церкви
- B. Львов - О протоиерее Николае Гурьянове и антиправославном почитании Распутина
V. «РУССКИЙ СТАРЕЦ С ПОСОХОМ В РУКЕ»
-
Г. Е. Распутин
- Житие опытного странника
- Мои мысли и размышления
- Решения «Освященного Собора Епископов Катакомбной Русской Православной Церкви истинных христиан» от 11/24 февраля 1991 г
- Акт «Освященного Собора Епископов Катакомбной Русской Православной Церкви истинных христиан» от 11/24 февраля 1991 г. о канонизации Григория Распутина
- Акафисты, посвященные Григорию Распутину
- А. А. Щедрин - Публичный доклад, прочитанный в Москве в июле 1989 года
- О. А. Платонов - Создание «распутиниады»
- Предсмертное пророчество Г. Е. Распутина
- Н. Козлов - О ритуальном значении убийства Г. Е. Распутина и Царской Семьи <Фрагмент>
- Ф. Н. Козырев - Распутин, которого мы потеряли
- С. В. Фомин - Затянувшаяся «Агония»
VI. РАСПУТИН В ЛИТЕРАТУРЕ
- Иван Пересветов - «Кащей-Лиходей». Дивная история про старца Григория, обаятеля хлыстовского из села Покровского
- Анжелика Сафьянова - Сказка наших дней. О старце Григории и русской истории
- Николай Гумилев - Мужик
- Николай Клюев - Четвертый Рим
- Петр Орешин - Распутин. Поэма
- Марк Касвинов - Двадцать три ступени вниз. Старец
- Валентин Пикуль - Нечистая сила <Фрагменты>
- Александр Малинин - Григорий Распутин
- Геннадий Пономарев - Странник одухотворенный
- Роман Луначарский - Стихи о Распутине
- Саша Ткач - <О Григории Распутине>
- Олег Моленко - Исповедь пред святым Григорием Распутиным (Новым)
- Валерий Коростов - Григорий Распутин
Краткие биографические справки упоминаемых в антологии лиц
Григорий Распутин: pro et contra, антология - <Без подписи> - О. Иоанн Кронштадтский и Распутин
В «Речи» г[осподин] Сенин рассказывает между прочим, что о[тцу] Иоанну Кронштадтскому «так понравился Григорий Распутин, что о[тец] Иоанн расцеловал его и тут же назвал своей правой рукой. Насколько это верно, — прибавляет автор, — не знаю, но связь Григория Распутина с отцом Иоанном Кронштадтским несомненна и в конце рассказа будет подтверждена». Понятно, что еврейской печати было бы приятно удостоверить эту «связь», однако г[осподин] Сенин ничем ее не подтвердил.
По этому поводу лица, близко стоявшие к покойному Кронштадтскому пастырю, сообщают, что Распутин дважды заявлялся к о[тцу] Иоанну. В первый раз о[тец] Иоанн ему сказал: «Ты, как говорят, вполне оправдываешь свою фамилию». Во второй раз о[тец] Иоанн не принял Распутина. Вот и вся «связь» между ними.
Вл. Л-ский - О. Иоанн Кронштадтский и Распутин
В своих воспоминаниях о Распутине, опубликованных на днях в «Речи», г[осподин] Сенин между прочим говорит об отношении о[тца] Иоанна Кронштадтского к Григорию Распутину. Упоминание г[осподина] Сенина о «связи» покойного о[тца] Иоанна Кронштадтского с Распутиным не пришлось по вкусу «Новому времени».
Газета пишет по этому поводу: «В “Речи” г[осподин] Сенин рассказывает между прочим, что о[тцу] Иоанну Кронштадтскому “так понравился Григорий Распутин, что о[тец] Иоанн расцеловал его и тут же назвал своей правой рукой. Насколько это верно, — прибавляет автор, — не знаю, но связь Григория Распутина с отцом Иоанном Кронштадтским несомненна и в конце рассказа будет подтверждена.
Понятно, что еврейской печати было бы приятно удостоверить эту “связь”, однако г[осподин] Сенин ничем ее не подтвердил. По этому поводу лица, — продолжает “Нов[ое] вр[емя]”, — близко стоявшие к покойному Кронштадтскому пастырю, сообщают, что Распутин дважды заявлялся к о[тцу] Иоанну. В первый раз о[тец] Иоанн ему сказал: “Ты, как говорят, вполне оправдываешь свою фамилию”. Во второй раз о[тец] Иоанн не принял Распутина. Вот и вся “связь” между ними”».
Недели три тому назад я имел случай беседовать с Григорием Распутиным. Беседа наша происходила в присутствии одного сановника. На мой вопрос, «как вы, Григорий Ефимович, попали в Петербург?», — Распутин ответил следующее:
«Как? Не помню, милый. Да, да, припоминаю. Это было, кажись, после войны, как ее, Русско-японской войны. Приехал я, милый, сначала не к епископу Феофану, как там писали, а к батюшке о[тцу] Иоанну (Кронштадтскому). Хорош был батюшка. Праведник. Меня он любил. Часто беседовал со мною. Бывало, милый, батюшка сажает меня возле себя и просит говорить. Я разговариваю. А он смотрит на меня в упор и говорит: так, так, продолжай, продолжай. Лицо бывало у батюшки этакое напряженное, внимательное».
Распутин останавливается, что-то вспоминает, а затем продолжает: «Да, милый, любил слушать меня батюшка, понимал. До самой смерти был ко мне ласков. Одна только из близких к нему женщин не любила меня. Как ее звать? Кажется, Вера Перцова, которая пускала за деньги к нему паломников. Я рассказывал батюшке о ее проделках. Вот и невзлюбила меня. Только батюшка не слушал ее».
Еще много раз рассказывал мне Распутин об о[тце] Иоанне и о том, как батюшка знакомил его с разными духовными и другими видными лицами.
No comments yet. Be the first!