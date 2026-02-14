В конце декабря 2016 г. отмечалась 100-летняя годовщина со времени убийства сибирского странника и «Друга» семьи последнего русского самодержца — Григория Ефимовича Распутина (1869-1916). Прошла целая эпоха, давно ушло поколение, для которого он был современником, оценивавшимся в контексте имперского прошлого и пришедшей ему на смену советской эпохи строительства «нового мира». Наконец, канула в Лету и советская государственность с ее обязательными атрибутами — безусловной критикой царского самодержавия и ленинскими утверждениями о «гнилости», «гнусности», «цинизме» и «разврате» «царской шайки с чудовищным Распутиным во главе ее».

Но, несмотря на это, отношение к Гр. Распутину продолжает оставаться пристрастным, он не стал «человеком истории», воспринимаясь, как и ранее, идеологически ангажировано. Правда, если в 1910-е гг., при жизни «старца», и в течение советского времени о нем говорили и писали в большинстве случаев сугубо отрицательно, грубо, даже вульгарно, предпочитая обращать внимание на явление «распутинщины», беззастенчиво перевирая факты и внося посильный вклад в упрочение лживой «распутинской сказки»1 2, то в постсоветский период появилось множество его почитателей, заявляющих о безусловной «святости» сибирского странника, о том, что он стал жертвой клеветы и обмана врагов православной государственности и последнего самодержца. Поменялся «знак», но безапелляционность оценок в целом преодолевается с трудом (хотя ныне составилась уже целая библиотека из книг и статей, в которых делаются попытки — часто успешные — нарисовать деидеологизированный портрет Гр. Распутина.

Григорий Распутин: pro et contra, антология

Составитель Сергей Львович Фирсов

(Русский Путь)

СПб.: РХГА, 2020. — 1088 с.

ISBN 978-5-88812-993-7

Григорий Распутин: pro et contra, антология - Содержание

От издателя

С. Л. Фирсов - Григорий Распутин: 100 лет в жерновах «исторического мифа». Штрихи к вопросу о психологии восприятия личности «Друга Царей»

I. ОБРАЗ СИБИРСКОГО СТРАННИКА В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ И РЕВОЛЮЦИОННОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ

А.

<Неприятный подарок>

Епархиальные известия

<Без подписи> - Хроника. Раздача подарков на монастырском подворье

<Без подписи> - Хроника. Проводы иеромонаха Илиодора

<Без подписи> - Хроника. У иеромонаха Илиодора

<Без подписи> - Хроника. Старец Григорий

<Без подписи> - Хроника. Брат Григорий

Aesculap - Наши корреспонденции

М. Новоселов

Духовный гастролер Григорий Распутин

Еще нечто о Григории Распутине

<Без подписи> - О Григории Распутине, иеромонахе Илиодоре и прочих

С. В. - Распутин-Новых

А. Сенин - Григорий Распутин

М. А-Ин - Распутин-Новых. «Подвижник» села Покровского Тюменского уезда

В. М. Скворцов - О Распутине

A. Л. <Горбенкова> - Распутины, Восторговы, Скворцовы

К. Ник-ъ - Отголоски распутинской эпопеи. (Рассказ странницы)

К. Жданов - В гости к «старцу» Распутину

<Без подписи> - Хроника епархиальной жизни. Религиозное шарлатанство Распутина

Вед. - Старец Григорий Распутин — ныне Новый

М. О. Меньшиков - Распутица в Церкви

Иеромонах Илиодор - Гриша

<Без подписи> - Печать. Распутин и иерархи

<Без подписи> - О. Иоанн Кронштадтский и Распутин

Вл. Л-ский - О. Иоанн Кронштадтский и Распутин

B. Д. Бонч-Бруевич «Как веруешь?» По поводу толков о сектантстве Г. Е. Распутина-Нового. Письмо в редакцию О Распутине

М. М-ий - Распутин в Петербурге

C. Никитин - Беседа с Григорием Распутиным

<Без подписи> - Григорий Распутин

Д. Разумовский - С Григорием Распутиным

A. Ф. Филиппов - Распутствующие

B. Алексеев - Час в гостях у Григория Ефимовича Распутина

<Без подписи> - Григорий Распутин в Петербург

А. К. Гаврилов - Предмет всероссийской сплетни

A. Р. - Григорий Распутин. (По личным воспоминаниям)

<Без подписи> - Карьера Распутина

<Без подписи> - Покушение на убийство Распутина. Биография Распутина

К. Носилов - Тобольский чародей

B. В. Розанов - О «сибирском страннике»

<М. Я., Я. М-e, Я. Вес., М. Р.> - Покушение на «старца» Распутина

<А. Г. > - У друзей Распутина

А. Веселовский - Письма в редакцию

Лукиан <С. Б. Любошиц> - Распутин

Вен. Борисов <В. Б. Дувидзон> - Житие старца Распутина

Я. С. Зверев - Подвиги «старца» Распутина (От нашего корреспондента из Тобольска)

А. С. Пругавин - Леонтий Егорович и его поклонницы

<Без подписи> - Смерть Григория Распутина

<Без подписи> - Таинственное убийство

<Без подписи> - Жизнеописание Григория Распутина

<Без подписи> - Распутин и Мардарий

Руслан - Легенды

<Без подписи> - Распутин

C. Никитин - Встречи с Распутиным

Л. Львов - Из встреч с Распутиным

<Без подписи> - Из биографии Распутина. Влияние Распутина

<Без подписи> - Григорий Распутин

В. М. Бехтерев - Распутинство и общество великосветских дам

Л. Г. Жданов - Николай и Распутин

II. ГРИГОРИЙ РАСПУТИН: МАТЕРИАЛЫ К СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ ПОРТРЕТУ. (СОВЕТСКИЙ И ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОДЫ)

Я. Я. Евреинов - Тайна Распутина <Фрагмент>

A. Сидоров - Последний временщик последнего царя

B. Рожнов - Последний временщик последнего царя. Историко-психиатрический очерк

А. Я. Коцюбинский, Д. А. Коцюбинский Григорий Ефимович Распутин: психологический портрет Личность и власть. Григорий Ефимович Распутин: судьба через призму характера (сообщение 1) Личность и власть. Григорий Ефимович Распутин: судьба через призму характера (сообщение 2)

Д. Д. Исаев - Комментарии к статье А. П. Коцюбинского и Д. А. Коцюбинского «Григорий Ефимович Распутин: психологический портрет»

А. В. Чернышов - Выбор пути (Штрихи к религиозно-философскому портрету Г. Е. Распутина)

III. ГРИГОРИЙ РАСПУТИН В ИЗОБРАЖЕНИИ СОВРЕМЕННИКОВ-ЭМИГРАНТОВ, ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ И ПУБЛИЦИСТОВ

Я. А. Гофштеттер - Григорий Распутин как загадочный психологический феномен русской истории (по личным воспоминаниям) <Фрагмент>

А. Ф. Керенский - Власть Распутина

И. Л. Солоневич - За тенью Распутина <Фрагмент>

Г. Я. Аронсон - Распутин и евреи <Фрагмент>

A. Я. Аврех - Распутин и распутинщина

B. С. Дякин - <Предисловие>

И. П. Лейберов, Ю.Д. Марголис

Романовы, Распутин, их игры

Распутинщина

В. М. Фалеев - За что убили Григория? (Новые материалы к биографии Г. Е. Распутина)

Г. 3. Иоффе

«Распутиниада»: Большая политическая игра

Рецензия на: Радзинский Э. Распутин: жизнь и смерть. М.: Вагриус, 2000.

А. М. Эткинд - Хлыст (Секты, литература и революция) <Фрагменты>

A. М. Кулегин - Кто убил Распутина? Версии и факты о покушениях на «святого чёрта» <Фрагмент>

IV. ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРКОВНАЯ ОЦЕНКА ЛИЧНОСТИ ГРИГОРИЯ РАСПУТИНА

Материалы, связанные с вопросом о канонизации царской семьи

Н.К. - Канонизация Распутина — канонизация блуда

Протоиерей А. Шаргунов - Г. Распутин: опасность разделения в Церкви

B. Львов - О протоиерее Николае Гурьянове и антиправославном почитании Распутина

V. «РУССКИЙ СТАРЕЦ С ПОСОХОМ В РУКЕ»

Г. Е. Распутин Житие опытного странника Мои мысли и размышления

Решения «Освященного Собора Епископов Катакомбной Русской Православной Церкви истинных христиан» от 11/24 февраля 1991 г

Акт «Освященного Собора Епископов Катакомбной Русской Православной Церкви истинных христиан» от 11/24 февраля 1991 г. о канонизации Григория Распутина

Акафисты, посвященные Григорию Распутину

А. А. Щедрин - Публичный доклад, прочитанный в Москве в июле 1989 года

О. А. Платонов - Создание «распутиниады»

Предсмертное пророчество Г. Е. Распутина

Н. Козлов - О ритуальном значении убийства Г. Е. Распутина и Царской Семьи <Фрагмент>

Ф. Н. Козырев - Распутин, которого мы потеряли

С. В. Фомин - Затянувшаяся «Агония»

VI. РАСПУТИН В ЛИТЕРАТУРЕ

Иван Пересветов - «Кащей-Лиходей». Дивная история про старца Григория, обаятеля хлыстовского из села Покровского

Анжелика Сафьянова - Сказка наших дней. О старце Григории и русской истории

Николай Гумилев - Мужик

Николай Клюев - Четвертый Рим

Петр Орешин - Распутин. Поэма

Марк Касвинов - Двадцать три ступени вниз. Старец

Валентин Пикуль - Нечистая сила <Фрагменты>

Александр Малинин - Григорий Распутин

Геннадий Пономарев - Странник одухотворенный

Роман Луначарский - Стихи о Распутине

Саша Ткач - <О Григории Распутине>

Олег Моленко - Исповедь пред святым Григорием Распутиным (Новым)

Валерий Коростов - Григорий Распутин

Краткие биографические справки упоминаемых в антологии лиц

Григорий Распутин: pro et contra, антология - <Без подписи> - О. Иоанн Кронштадтский и Распутин

В «Речи» г[осподин] Сенин рассказывает между прочим, что о[тцу] Иоанну Кронштадтскому «так понравился Григорий Распутин, что о[тец] Иоанн расцеловал его и тут же назвал своей правой рукой. Насколько это верно, — прибавляет автор, — не знаю, но связь Григория Распутина с отцом Иоанном Кронштадтским несомненна и в конце рассказа будет подтверждена». Понятно, что еврейской печати было бы приятно удостоверить эту «связь», однако г[осподин] Сенин ничем ее не подтвердил.

По этому поводу лица, близко стоявшие к покойному Кронштадтскому пастырю, сообщают, что Распутин дважды заявлялся к о[тцу] Иоанну. В первый раз о[тец] Иоанн ему сказал: «Ты, как говорят, вполне оправдываешь свою фамилию». Во второй раз о[тец] Иоанн не принял Распутина. Вот и вся «связь» между ними.

Вл. Л-ский - О. Иоанн Кронштадтский и Распутин

В своих воспоминаниях о Распутине, опубликованных на днях в «Речи», г[осподин] Сенин между прочим говорит об отношении о[тца] Иоанна Кронштадтского к Григорию Распутину. Упоминание г[осподина] Сенина о «связи» покойного о[тца] Иоанна Кронштадтского с Распутиным не пришлось по вкусу «Новому времени».

Газета пишет по этому поводу: «В “Речи” г[осподин] Сенин рассказывает между прочим, что о[тцу] Иоанну Кронштадтскому “так понравился Григорий Распутин, что о[тец] Иоанн расцеловал его и тут же назвал своей правой рукой. Насколько это верно, — прибавляет автор, — не знаю, но связь Григория Распутина с отцом Иоанном Кронштадтским несомненна и в конце рассказа будет подтверждена.

Понятно, что еврейской печати было бы приятно удостоверить эту “связь”, однако г[осподин] Сенин ничем ее не подтвердил. По этому поводу лица, — продолжает “Нов[ое] вр[емя]”, — близко стоявшие к покойному Кронштадтскому пастырю, сообщают, что Распутин дважды заявлялся к о[тцу] Иоанну. В первый раз о[тец] Иоанн ему сказал: “Ты, как говорят, вполне оправдываешь свою фамилию”. Во второй раз о[тец] Иоанн не принял Распутина. Вот и вся “связь” между ними”».

Недели три тому назад я имел случай беседовать с Григорием Распутиным. Беседа наша происходила в присутствии одного сановника. На мой вопрос, «как вы, Григорий Ефимович, попали в Петербург?», — Распутин ответил следующее:

«Как? Не помню, милый. Да, да, припоминаю. Это было, кажись, после войны, как ее, Русско-японской войны. Приехал я, милый, сначала не к епископу Феофану, как там писали, а к батюшке о[тцу] Иоанну (Кронштадтскому). Хорош был батюшка. Праведник. Меня он любил. Часто беседовал со мною. Бывало, милый, батюшка сажает меня возле себя и просит говорить. Я разговариваю. А он смотрит на меня в упор и говорит: так, так, продолжай, продолжай. Лицо бывало у батюшки этакое напряженное, внимательное».

Распутин останавливается, что-то вспоминает, а затем продолжает: «Да, милый, любил слушать меня батюшка, понимал. До самой смерти был ко мне ласков. Одна только из близких к нему женщин не любила меня. Как ее звать? Кажется, Вера Перцова, которая пускала за деньги к нему паломников. Я рассказывал батюшке о ее проделках. Вот и невзлюбила меня. Только батюшка не слушал ее».

Еще много раз рассказывал мне Распутин об о[тце] Иоанне и о том, как батюшка знакомил его с разными духовными и другими видными лицами.