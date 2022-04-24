Перед русским сознанием стоит и всегда будет стоять вопрос: как могло произойти, что Россия в момент высочайшего развития своих духовных и материальных сил, на пороге величайшей победы могла свергнуть отеческую власть, которая дала ей развить эти великие силы и вела её к этой победе. Невозможно односторонне рассматривать Революцию как победу активного меньшинства: всякое историческое действие инициируется меньшинством, но в события 1917 г. оказалось вовлечённым в той или иной степени абсолютное большинство народное. Невозможно понимать эти события в духе древней прописной истины — «нередко большая часть побеждает лучшую», поскольку все круги общества, начиная с Великих Князей, участвовали в перевороте. Пожалуй, одна только великолепная царская полиция неповинна, т. к. она изначально подлежала уничтожению. Трагедия России именно в том, что многие из «лучших», как бы начисто потеряв инстинкт самосохранения, бросились в пучину переворота.

Большевицкие мифологизаторы истории долго внушали народу, что «черносотенное духовенство» (термин Ленина, обозначавший ту часть священства, которая не соглашалась на обновленческий сервилизм) активно боролось за реставрацию. Действительно, некоторая часть эмигрантского епископата делала громкие заявления за возвращение Романовых. Но это совсем не характеризует настроения духовенства в 1917 г. В дни октябрьского переворота викарный епископ Новгородской епархии Алексий (Симанский) писал своему правящему архиерею: «Я 20-го служил в соборе соборне панихиду по императору Александру III - едва ли не единственный архиерей в России». У духовенства были свои счёты к «царизму», свой церковный идеал, внутренне противоречивый и потому несовместимый с любой наличной реальностью. Оно мечтало, чтобы церковь была свободна, как в самой либеральной демократии, и при этом пользовалась неограниченной поддержкой государства, как в средневековой автократии: в итоге этих двух преимуществ церковь, как почему-то мечталось, должна была пламенеть самым высоким духовным горением, какое бывало в периоды гонений или расцвета монашества. Февраль 1917 г., казалось многим, открывал дорогу для осуществления этих мечтаний.

После фундаментальных исследований М.А. Бабкина невозможно отрицать, что большинство архиереев и епархиальных собраний поддержали революцию. Трагически одинокая личность священномученика Андроника (Никольского), архиепископа Пермского, с февраля 1917 г. и до самой своей мученической кончины не отрекавшегося от монархии — редкое исключение. Даже когда летом 1917-го Временное правительство начало решать вопрос об «отделении школы от церкви», отобрав у Синода церковно-приходские школы, разочарование духовенства в революции вовсе не означало возрождения в его среде монархизма. Когда в сентябре того же года А.Ф. Керенский без всяких учредительных собраний объявил Россию республикой, московский Поместный собор ни словом не возразил против этого беззакония. Торжественным отречением от монархии прозвучала на соборе наиболее часто цитируемая речь, где сказано об «орле петровского, на западный образец устроенного самодержавия» и о «святотатственной руке нечестивого Петра». Так не говорили о царях на вселенских соборах, где всегда превозносили императоров, даже иконоборцев. Получилось, что собор 1917 г. отрёкся от всей византийско-московской государственной традиции, а не только от петербургской империи.

Михаил Анатольевич Бабкин - Священство и Царство (Россия, начало XX в. — 1918 г.)

Изд. 2-е, исправленное и дополненное

(Исследования и материалы)

М.: Индрик, 2021. . — 976 с.; ил.

ISBN 978-5-91674-637-2

Михаил Анатольевич Бабкин - Священство и Царство (Россия, начало XX в. — 1918 г.) - Содержание

Из отзывов о 1-м издании «Священства и Царства...»

Протоиерей В.В. Асмус. Вступительное слово

От автора. (Из истории написания книги)

Вместо предисловия. (О филологической стороне проблемы)

ГЛАВА I. Российская православная церковь в начале XX в.

I.1 РПЦ в начале XX в.: структура, управление, социальный состав

I.2 Полномочия василевсов в Православной церкви

I.3 Взаимоотношения церковно-иерархической и царской властей в 1905-1916 гг.

I.4 Воззрения иерархов на миропомазание всероссийских императоров в царствование Николая II

I.5 Духовенство и события Первой российской революции

I.6 Обращения монархистов к Св. синоду: 1905-1908 гг.

I.7 Изменения богослужебных титулований архиереев и поминовений лиц Царствующего Дома (вторая половина XIX — начало XX в.)

I.8 Изменение архиерейских присяг (февраль 1901 г.)

ГЛАВА II. Позиция Святейшего правительствующего синода РПЦ в процессе свержения монархии

II.1 Св. синод и революционные события февраля-марта 1917 г.

II.2 «Старая» и «новая» государственные присяги

II.3 Изменение богослужебных чинов поставлений и рукоположений в различные степени церковно- и священнослужения

II.4 Была ли альтернатива действий у Св. синода?

II.5 Существовал ли накануне 1917 г. антимонархический заговор с участием высшего духовенства? (К постановке вопроса)

ГЛАВА III. Высшее и рядовое духовенство РПЦ и свержение монархии

III.1 Отношение иерархов к смене власти

III.2 Приходское духовенство и свержение монархии

III.3 Участие священнослужителей в революционных праздниках

III.4 Духовенство и «старорежимные» символика и ономастика

III.5 Меры, предпринимавшиеся органами церковного управления к контрреволюционному духовенству

III.6 Спад революционной активности духовенства

ГЛАВА IV. 1917-й: от Февраля к Октябрю

IV.1 Явление иконы «Державной» и свержение монархии

IV.2 Отклики церковной периодической печати на свержение монархии. (Обзорный очерк)

IV.3 Письма верноподданных государю Николаю II в заточении. Март-август 1917 г. (По материалам Государственного архива Российской Федерации)

IV.4 Возносились ли церковные молитвы об арестованном государе и об императоре в период «междуцарствия»?

IV. 5 Февраль 1917-го: взятие от среды «Удерживающего» [2 Фес. 2, 7]?

ГЛАВА V. Поместный собор РПЦ 1917-1918 гг.: «священство против царства»

V.1 Поместный собор: созыв, структура и состав

V.2 Письма монархистов Поместному собору (август-октябрь 1917 г.)

V.3 «Миротворческие» обращения Поместного собора к пастве (предпатриарший период)

V.4 Восстановление патриаршества. Соборная модель взаимоотношений церкви и государства

V.5 Изменения богослужебных чинопоследований, титулований Св. синода и архиереев, поминовений властей

V.6 Отношение патриарха Тихона и Поместного собора к судьбе государя Николая II и его семьи

V.7 Дискуссия о Февральской революции

V.8 Обсуждение вопросов о верноподданнической присяге и присяге правителям вообще, о клятвопреступлении в Феврале 1917 г.

ГЛАВА VI. Высшие органы управления РПЦ и советская власть: «противостояние» священства большевистскому «царству»

VI.1 Первые постановления советской власти, касающиеся Православной церкви. Реакция на них Поместного собора и Священного синода

VI.2 Основные акты советского правительства о взаимоотношениях государства и церкви. Реакция на них Поместного собора

Заключение

Вместо послесловия (I)

Вместо послесловия (II)

Приложения

I. Документы и материалы по истории Русской православной церкви - Указатель церковных соборов, съездов и собраний к Приложению I - Перечень документов, опубликованных в Приложении I

II. Хронология основных событий истории России и Русской православной церкви (начало XX в. — конец 1918 г.)

III. Статистическое приложение (таблицы) - Список таблиц Статистического приложения

IV. Карты епархиально-административного деления РПЦ накануне 1917 г.

V. Сводный перечень епархий и викариатств, епархиальных и викариальных архиереев РПЦ (по состоянию на 1 марта 1917 г.)

VI. Список иерархов РПЦ (на 1 марта 1917 г.)

VII. Список членов Св. синода зимней 1916/1917 гг. и летней 1917 г. сессий

VIII. Избранные биографические сведения о членах Святейшего правительствующего синода состава зимней сессии 1916/1917 гг.

IX. Хронологический перечень обер-прокуроров Св. синода (конец XIX в. — 1917 г.)

X. План зала заседаний Св. синода

XI. Члены Государственного совета от православного духовенства (1917 г.)

XII. Поимённый список духовенства РПЦ — членов IV Государственной думы

XIII. Члены IV Государственной думы — священники РПЦ — участники Февральской революции

XIV. Отдельные молитвословия некоторым праздникам РПЦ (тексты периода империи, «послефевральской» 1917 г. и современной редакций)

XV. Отдельные богослужебные молитвословия РПЦ (тексты периода империи, «послефевральской» 1917 г. и современной редакций)

XVI. Общие формулы поминовений церковных властей на ектениях и великом входе в XIX-XXI вв. (По материалам иерейских «Служебников)

XVII. Общие формулы поминовений церковных властей на литургиях в XVII-XXI вв. (По материалам «Чиновников архиерейского священнослужения»)

XVIII. «Светские» (внебогослужебные) титулования священнослужителей

XIX. Даты основных переходящих праздников Православной российской церкви (1894-1927 гг.)

XX. Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) о политической позиции членов Святейшего синода в период Февраля 1917 года

Сравнительный топонимический указатель (различия в названиях городов в 1917 и 1991 гг.)

Указатель имён: исторические лица

Указатель имён: цитируемые авторы, составители, публикаторы, редакторы, переводчики

Указатель библейских цитат

Перечень иллюстраций

Перечень рецензий на монографию «Духовенство Русской православной церкви и свержение монархии (начало XX века — конец 1917 года)»

Перечень рецензий на 1-е и 2-е издания сборника документов «Российское духовенство и свержение монархии в 1917 году»

Перечень рецензий на сборник документов «Конфессиональная политика Временного правительства России»

Перечень рецензий и отзывов на 1-е издание «Священства и Царства...»

Список сокращённых названий упомянутых книг Ветхого и Нового Заветов

Список сокращений

Список аббревиатур

Библиографическая справка

Источниковедческая справка

Научные мероприятия, посвященные обсуждению научно-исследовательских трудов М.А. Бабкина

Избранные выступления М.А. Бабкина в СМИ

2021-10-16