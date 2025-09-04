Введение в историю Церкви – Часть 4 – Том II

Второй том учебного пособия «Обзор историографии истории Церкви в России» завершает это издание и весь цикл учебных пособий «Введение в историю Церкви», подготовленных кафедрой истории Церкви исторического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. В первом томе пособия, который вышел в 2022 г. в двух книгах, проанализированы обобщающие труды отечественных гражданских и церковных историков XVIII — начала XXI в.: от «Истории российской» В.Н. Татищева, «Краткой российской церковной истории» митрополита Платона (Левшина) и «Истории государства российского» Н.М. Карамзина до учебных курсов, используемых в современных духовных школах.

Принцип второго тома иной: здесь мы выделили и рассматриваем ключевые проблемы историографии истории Церкви в России, по которым накоплен значительный объем литературы. К ним добавлена историография ряда вспомогательных дисциплин, смежных с историей Церкви: церковной археологии1, истории канонического права и истории православного богослужения (на российском материале).

В большинстве глав анализируется история изучения доминирующей в отечественном контексте Русской Православной Церкви. Однако речь идет и о других христианских конфессиях и деноминациях (католиках, протестантах, старообрядцах), а также формально связанных с христианством группах, присутствовавших в России (стригольниках, жидовствующих, хлыстах, скопцах, духоборах, молоканах и др.).

Цель каждой главы — показать историографию отдельной темы в исторической динамике, с выделением основных периодов, направлений исследований, важнейших или наиболее характерных авторов и работ. Учитываются труды не только историков, но и в ряде случаев специалистов в смежных дисциплинах: богословов, философов, юристов, филологов, социологов и др. В пособие включены исследования не только отечественных, но и зарубежных авторов. Иностранная литература иногда выделяется в отдельные блоки, но чаще рассеяна по тексту, что передает реальную картину развития историографии, обогащавшейся трудами ученых из разных стран.

В итоге каждая глава становится путеводителем по теме, помогающим сориентироваться в общих закономерностях процесса ее изучения и в ситуации, сложившейся к данному моменту.

По каждой из тем, представленных в главах, можно найти историографические обзоры, даже монографические1. Но, как правило, они подчинены исследовательским задачам своих авторов и имеют разные ограничения: по тематическому охвату, по хронологии отбираемых работ, по странам или языкам, представленным в историографии. К тому же историография постоянно развивается, и обзоры, вышедшие 10-20 лет назад, уже не могут дать полной картины. В настоящем томе обзоры историографии ключевых проблем и направлений изучения истории Церкви в России собраны вместе впервые, они подготовлены специально для нашего пособия на единых принципах и с широким охватом.

Введение в историю Церкви - учебное пособие для вузов - в 4 частях - Часть 4. Обзор историографии истории Церкви в России - в 2 томах, в 3 книгах

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Исторический факультет, Кафедра истории Церкви. — Москва ; Санкт-Петербург, 2012

ISBN 978-5-336-00288-1 (Часть 4)

ISBN 978-5-211-06193-4

Том 2. Тысячелетие христианства в России: ключевые проблемы в трудах отечественных и зарубежных исследователей

Под редакцией В.В. Симонова, Г.М. Запальского; редколлегия: В.В. Симонов (отв. ред.), К.А. Аветисян, Г.М. Запальский. — Санкт-Петербург: БАН, 2024. — 512 с. — (Труды Исторического факультета МГУ ; № 240) (Серия III: Instrumenta studiorum ; № 53). — ISBN 978-5-336-00318-5 (Том 2).

Введение в историю Церкви – Часть 4 – Том 2 – Содержание

Предисловие (В.В. Симонову Г.М. Запалъский)

Глава 1. Церковная археология (Л.В. Покровская)

§ 1. Изучение христианских древностей по материалам древнерусских археологических памятников

§ 2. Изучение новгородских христианских древностей 1. Крещение Новгорода и археологические источники 2. Изучение христианской мелкой пластики, найденной в Новгороде 3. Изучение берестяных грамот как источника по истории Русской Церкви 4. Комплексное изучение средневековых усадеб, в которых проживали монахи и священнослужители 5. Архитектурно-археологические исследования христианских погребений и некрополей 6. Археологические исследования Новгородского детинца и Владычного двора



Глава 2. Каноническое право (В.В. Симонов)

§ 1. Общий взгляд на историографию синодального времени

§ 2. Учебная литература

§ 3. Источниковедческие труды

§ 4. Историография Новейшего времени (1917 г. — начало XXI в.) 1. Изучение источников 2. Церковное право в правовой системе 3. Учебная литература



Глава 3. Историко-литургические исследования (З.М. Дашевская)

§ 1. Историко-литургические исследования в системе исторических наук

§ 2. Дореволюционная историография

§ 3. Историография 1920-1980-х гг.

§ 4. Современная историография

§ 5. Просопографические исследования

§ 6. Зарубежные исследования

Глава 4. Крещение Руси (П.В. Кузенков)

§ 1. Дореволюционная историография

§ 2. Историография 1920-1980-х гг.

§ 3. Историография конца XX — начала XXI в

§ 4. Греческая историография (А.Г. Зоитакис)

Глава 5. Обретение Русской Церковью автокефалии и патриаршества (П.В. Кузенков)

§ 1. Русская, зарубежная и российская историография

§ 2. Греческая историография (А.Г. Зоитакис)

Глава 6. Почитание святых (А.А. Романова)

§ 1. Дореволюционная историография

§ 2. Историография 1920-1980-х гг.

§ 3. Историография конца XX — начала XXI в

§ 4. Зарубежная историография 1. Греческая историография (А.Г. Зоитакис) 2. Англоязычная историография (З.Ю. Метлицкая)



Глава 7. Двоеверие, ереси и секты (А.С. Лаврову К.Т. Сергазина)

§ 1. Терминологические замечания

§ 2. Двоеверие в историографии

§ 3. Исследование древнерусских ересей в XVIII — начале XX в

§ 4. Изучение истории древнерусских ересей во второй половине XX — начале XXI в

§ 5. Изучение истории русского сектантства

§ 6. Изучение истории сектантства в XIX — начале XX в 1. Христовщина и скопчество 2. Молоканство, духоборчество, иудействующие (субботники)

§ 7. Изучение истории сектантства в советское время

§ 8. Современная историография русского сектантства

Глава 8. Раскол XVII века и история старообрядчества (С.В. Таранец)

§ 1. Российская историография XIX — начала XX в

§ 2. Историография советского периода

§ 3. Российская историография 1990-х — начала 2000-х гг.

§ 4. Зарубежная историография в XX — начале XXI в

Глава 9. Церковная реформа Петра I и синодальная система (Г Μ. Запальский)

§1. Дореволюционная историография

§ 2. Историография 1920-1980-х гг.

§ 3. Историография конца XX — начала XXI в

Глава 10. Католицизм и протестантизм в России (З.Ю. Метлицкая)

§ 1. Предварительные замечания

§ 2. Историография истории протестантских церквей в России 1. XVIII в 2. XIX — начало XX в 3. Советский период 4. Постсоветский период 5. Зарубежная историография

§ 3. Историография истории Католической церкви в России 1. XIX —начало XX в 2. Советский период 3. Постсоветский период



Глава 11. Монастыри и монашество (ЕМ. Запальский)

§ 1. Дореволюционная историография

§ 2. Историография 0-0-х гг.

§ 3. Историография конца XX — начала XXI в

Глава 12. Приходское духовенство (А.Л. Беглов)

§ 1. Исследования П.В. Знаменского: начало историографической традиции

§ 2. С.И. Смирнов и его «Древнерусский духовник»

§ 3. И.В. Преображенский и первое статистическое исследование о православном духовенстве

§ 4. Новый взгляд на историю духовенства и православного прихода

§ 5. Изучение истории духовенства в эмиграции: И.К. Смолич

§ 6. Формирование зарубежной историографической традиции

§ 7. Православное духовенство в фокусе социальной истории: Г. Фриз и Н.Д. Зольникова

§ 8. Религиозные практики духовенства и прихода в фокусе новейшей историографии

§ 9. Развитие историографии в постсоветский период

§ 10. Дискуссионные вопросы в истории приходского духовенства

Глава 13. Духовное образование (ЕЕ. Житенев)

§ 1. Дореволюционная историография

§ 2. Зарубежная историография

§ 3. Историография советского периода

§ 4. Современная российская историография

Глава 14. Церковь и революция 1917 г. (ЕМ. Запальский)

§ 1. Предварительные замечания

§ 2. Религиозный фактор революции

§ 3. Религиозная политика во время революции

§ 4. Деятельность Русской Церкви во время революции. Поместный собор 1917-1918 гг.

§ 5. Церковная революция

Комплект учебных пособий кафедры истории Церкви (вместо заключения) (ЕМ. Запальский)

Русская церковная история: путь во всемирно-исторический процесс (от ответственного редактора) (В.В. Симонов)

I

II

Дополнительная литература, рекомендуемая к ознакомлению

Список рекомендованной литературы по темам

Список сокращений

Указатель имен (сост. О.В. Новикова)