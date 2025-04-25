Очерк истории еврейского народа 2

Библиотека – «Алия»

В жестких рамках мышления европейского средневековья и общественного строя той эпохи евреям было отведено особое место, четко определенное в церковном и государственном праве, с одной стороны, и в сознании я мировоззрении самих евреев, с другой. В новое время положение изменилось. Появляются централистические государства, требующие от своих подданных полного подчинения; в их пределах формируются новые культуры и языки, сводящие на нет тенденции партикуляризма почти во всех его проявлениях. Создаются новые формы разносторонней экономики л хозяйства, выходящего за пределы феодальной межи и государственной границы, влекущие революционные сдвиги в укладе жизни и в структуре общества. Принцип всеобщего равенства перед законом одерживает победу, а вместе с ним открываются новые возможности перед широкими кругами населения. Возникают новые выборные органы власти; обширные общественные слои привлекаются к участию в решении важнейших политических и социальных вопросов; государственные и общественные системы воспитания охватывают огромное большинство населения в странах Западной и Центральной Европы, и некоторая степень образования становится достоянием широких масс. Все эти процессы, казалось, неминуемо должны были привести к тому, что евреи будут вынуждены прекратить свое существование как религиозная группа или общественная корпорация. На пороге нового времени евреи были весьма малочисленны — менее одного миллиона в середине XVII в. Теперь же они получили возможность включаться в новые общественные рамки окружавшей их среды и, принимая во внимание драматическое развитие европейских государств в течение двух или трех последних столетий, они могли превратиться в историческую достопримечательность, свидетельствующую о богатом прошлом, вроде самаритян или караимов в несколько более широком масштабе. Их исключительное умение приспособляться к новым формам развития, к укладу жизни и языку среды, их непреодолимое желание избавиться от мытарств, связанных с принадлежностью к еврейству и даже с тем, что они именуются «евреями», энтузиазм, с которым группы руководящих, наиболее активных и высокоинтеллектуальных лиц примкнули к новым идейным течениям, и надежды, возлагавшиеся ими на те перемены, к которым эти течения должны были, по их мнению, привести, — все эти явления свидетельствовали о том, что среди евреев были сильны тенденции слияния с европейским обществом, полной ассимиляции с ним и национального обезличения. Однако в действительности историческое развитие пошло по иному пути. Число евреев не только не уменьшилось; напротив, оно росло исключительно быстрым темпом и к началу Второй мировой войны достигло около семнадцати миллионов. Они проживают в важнейших и самых крупных городских центрах мира, где образуют группы, имеющие большое культурное, общественное и экономическое значение. Они оказывают огромное влияние на культурную и общественную жизнь современного мира, принимают активное участие в политической и идеологической борьбе, основывают еврейские общественные организации и свои политические партии и создают активное, упорное национально-освободительное движение, открыто стремящееся к национальному возрождению и восстановлению еврейской государственности.

Страшная катастрофа, постигшая еврейский народ в начале сороковых годов нашего столетия, с одной стороны, и воссоздание Государства Израиль в конце сороковых годов, с другой, доказывают, что как в сознании самих евреев, так и в глазах окружающей их среды, групповые особенности и национальная самобытность не переставали служить значительным фактором. Стоит бросить взор на тысячи или даже, пожалуй, десятки тысяч публикаций — книг, брошюр, статей — посвященных евреям и еврейству и обсуждающих «еврейский вопрос», чтобы убедиться в том, что и в новое время еврейство служило одним из главнейших очагов заинтересованности европейского общества.

Неудивительно поэтому, что очень многие евреи и не евреи, друзья и враги спрашивали себя, в чем заключается тайна существования, долговечности и обновления еврейского народа. Почему более крупные этнические н общественные группы и не менее развитые и могучие культуры и цивилизации сошли с исторической арены, исчезнув совершенно, слившись с другими или расстворившись в них, как, например, персы в мусульманской культуре, греки в римско-византийской, а евреи остались евреями. Каково бы ни было их происхождение в наше время, в своем собственном самосознании и в сознании окружающей среды они <сыны Авраама, Исаака и Иакова». Эта непрерывность национального существования была сама по себе причиной изумления и обожания, опасения и ненависти, негодования и зависти.

Для одного из придворных прусского короля Фридриха II она была доказательством божественного провидения, а для многих создателей историософских конструкций камнем преткновения. Большая часть их попросту игнорировала ее, объявив, что существование евреев лишено исторического смысла («продолжающая жить окаменелость», по выражению английского историка Тойнби), по-видимому, в соответствии с известным методом, по которому следует считать несуществующими факты, не вмещающиеся в рамки какой-либо системы теоретических предпосылок. А некоторые догматические начетчики, установившие так называемые «признаки определения нации», дошли в своем схоластическом крючкотворстве до полного абсурда — отрицания существования древнейшей в мире исторической нации, доказавшей исключительную жизнеспособность.

Те, кто не прибегнул к страусовому методу игнорирования или отрицания самого существования еврейского народа, принадлежат к различным историософским направлениям. Одно из них является продолжением теологического объяснения церкви и христианской догматики: евреи существуют как живое доказательство истины Священного Писания и христианства. Иными словами: до пришествия Христа существование евреев было исторически осмысленным, т. к. они являли собой ту среду, которой предстояло выделить из себя Мессию и служить полем деятельности сына божьего во плоти.

Очерк истории еврейского народа 2

Под редакцией проф. Ш. Эттингера

Издательство – «Библиотека-Алия» – 512 с.

Израиль – 1990 г.

Очерк истории еврейского народа 2 – Содержание