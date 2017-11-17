В бытность Мадлен Олбрайт государственным секретарем Соединенных Штатов Америки весь мир узнал то, что мне было давно известно: она не боится браться за решение труднейших задач и высказываться по самым острым вопросам. В своей книге «Религия и мировая политика» М. Олбрайт с присущими ей необычайной прямотой и здравомыслием говорит о роли, которую сегодня играют Соединенные Штаты на международной арене, о религиозных, этнических и других проблемах, тревожащих современный мир и порождающих разногласия между странами и народами.

Насколько мне известно, до сих пор никто из государственных секретарей не написал настолько откровенной книги. Никто не ожидал такой искренности от человека, занимавшего столь высокий пост. Друзья не советовали Мадлен браться за рассказ о событиях, задевающих интересы и чувства очень многих людей. Правда, на мой взгляд, есть только один способ не наступить на чью-либо мозоль — никому и никогда ни о чем не говорить. Но это не для Олбрайт, которая всегда стремилась идти вперед с открытым забралом.

Олбрайт Мадлен - Религия и мировая политика

Пер. с англ.

М.: Альпина Бизнес Букс. 2007. 352 с.

ISBN 978-5-9614-0502-6

Олбрайт Мадлен - Религия и мировая политика - Оглавление

Предисловие к европейскому изданию

Предисловие Билла Клинтона, 42-го президента Соединенных Штатов Америки

Часть первая Бог, свобода и родина

Глава 1 Религия и мировая политика

Глава 2 «На нас устремлены взоры всех людей»

Глава 3 Благие намерения, которые завели нас в тупик: Вьетнам и шах Ирана

Глава 4 Вопрос совести

Глава 5 Религия и дипломатия

Глава 6 Дьявол и Мадлен Олбрайт

Глава 7 «Потому что мы правы»

Часть вторая Крест, полумесяц и звезда

Глава 8 Больше знать об исламе

Глава 9 Святая земля. Так чья же она?

Глава 10 «Величайший джихад»

Глава 11 «Бог хочет, чтобы я стал президентом»

Глава 12 Ирак: непредвиденные последствия

Глава 13 Противоборство с «Аль-Каидой»

Глава 14 Дилемма Саудовской Аравии

Глава 15 Арабская демократия

Глава 16 Ислам на Западе

Глава 17 Африка: охота за душами

Часть третья Заключительные раздумья

Глава 18 В этом все и дело

Глава 19 Обращаясь к лучшим сторонам человеческой природы

Послесловие

Выражение признательности

Олбрайт Мадлен - Религия и мировая политика - Предисловие к европейскому изданию

В декабре 2005 г. я прилетела в Лондон, чтобы присутствовать на похоронах Робина Кука, занимавшего пост министра иностранных дел Великобритании в те самые годы, когда я была государственным секретарем США. Отпевание проходило в историческом храме Святой Маргариты, который был официальной приходской церковью английского парламента. За четыре месяца до этого, во время путешествия Робина и его жены Гейнор по горным дорогам Шотландии, с ним случился сердечный приступ. Кук ушел в отставку за два года до этого трагического случая, поскольку его убеждения не позволяли ему поддержать вторжение в Ирак. Робин Кук не был верующим, но, думаю, он бы не возражал против прощания с земной жизнью в храме. Говорили, что сам он считал себя пресвитерианским атеистом. Тони Блэр прочитал отрывок из Книги Нового Завета: От Луки Святое благовествование. Гейнор процитировала Книгу пророка Михея, предсказавшего, что наступит такой день, когда народы «перекуют мечи на орала, а пики — на рыболовные крючки». Гордон Браун назвал Кука «величайшим парламентарием».

Я тоже поделилась своими воспоминаниями об ушедшем коллеге, рассказав о нашей с ним деятельности в составе так называемой «группы экс-министров», в которую входили бывшие руководители иностранных ведомств стран Европы, Канады и США. Более 850 человек из многих стран мира приехали в Великобританию, чтобы проводить в последний путь Робина Кука. На время все они отставили в сторону свои разногласия по международным проблемам. Но только на время, потому что те же самые причины, которые ранее заставили Кука выйти из руководства своей партии, теперь привели к глубокому расколу в Европе и Америке, вызвали лавину критики в адрес администрации Буша во всех уголках света. Одни считают, что ужас, пережитый Америкой 11 сентября, сделал вторжение в Ирак абсолютно необходимым, что прежние правила ведения войны устарели, а несоблюдение действующих ныне юридических норм и процедур стало оправданным. По их мнению, Америка получила право защищать себя тогда, там и теми средствами, которые ее руководители сочтут необходимыми. Другие, и я в их числе, убеждены, что коль скоро международный терроризм является глобальным явлением, то и бороться с ним надо общими усилиями и совместно с нашими старыми друзьями и союзниками. При этом следует руководствоваться давно и прочно укоренившимися правилами поведения, соблюдать права человека и нормы закона. Конечно, военные средства борьбы должны сыграть свою роль, но решающим фактором на поле боя будут идеи, а не оружие.

Разумеется, споры относительно того, какими должны быть стратегия и тактика, вещь совершенно нормальная, причем даже в период войны. Необычным является то, какую роль играет в сегодняшних спорах религия. Многих европейцев, включая сторонников вторжения в Ирак, смущают высказывания президента Буша на религиозные темы, и прежде всего его заявление о том, что сам Господь Бог уподобил его стать президентом. Американцы тоже чувствуют себя неуютно, слыша такого рода заявления. Люди, знакомые с историей, проводят тревожные параллели, напоминают о той опасности, которую представляли собой в прошлом политики, претендовавшие на роль избранника Бога. Нынешние разногласия породили мнение, согласно которому Европа якобы является чисто светским регионом, в то время как в Америке доминирует религиозность. На самом деле все гораздо сложнее. Америка вовсе не превратилась в теократию, а Европа не стала безбожной. Конечно, средний европеец гораздо осторожнее соотносит религию с политикой, чем это делает средний американец. Точно так же он не склонен отождествлять религию с моралью. В отличие от Европы Соединенные Штаты не знали религиозных войн, и церковь никогда не играла там доминирующей роли. Для большинства американцев сам термин «религия» имеет исключительно позитивный оттенок. Миссионерский зуд, который хотя и пришел к нам из Европы, сегодня ощущается гораздо сильнее на новом континенте, чем на старом.

Во время своих поездок по странам Европы и по Америке мне часто приходилось давать разъяснения по всем этим вопросам. При этом каждый раз мне казалось, что машина времени перенесла меня на век или даже два века назад, в ту эпоху, когда Европа смотрела на Америку сверху вниз, чуть ли не как на страну дикарей, тогда как американцы, в свою очередь, считали европейцев слабаками. Уходя в 2001 г. из правительства, я не могла себе даже представить, что мне придется столкнуться с таким явлением. Тогда я считала, что, несмотря на разногласия по ряду вопросов, таких, например, как торговые субсидии и биогенетические пищевые продукты, отношения между Соединенными Штатами и европейскими странами в целом носят здоровый характер. Хотя французский министр иностранных дел Юбер Ведрин и высказывал критические замечания в адрес Вашингтона, называя США «гипердержавой», как только начался кризис в Косово, Франция вместе с Соединенными Штатами и остальной Европой предприняли необходимые меры, чтобы остановить кровопролитие.

Мою книгу можно рассматривать как своего рода призыв к большему пониманию между Европой и Америкой, между правыми и левыми, между последователями различных религий и, наконец, между сторонниками светского государства и теми, кто полагает, что религия должна играть важную роль в общественной и политической жизни. В ней утверждается, что, хотя наши разногласия и очень важны, тем не менее гораздо важнее то общечеловеческое начало, которое связывает и объединяет всех нас. Однако одного укрепления доверия недостаточно. Нельзя прощать ошибки, какие бы мотивы ни приводили совершившие их политики в свое оправдание. Лидеры должны отвечать за последствия своих решений, не ссылаясь при этом на то, что они руководствовались самыми благими намерениями. Отдельные государства, мир в целом не может позволить себе иметь лидеров, которые слишком часто ошибаются. Я считаю, что унилатералисты совершенно неправы и события 11 сентября гораздо в большей степени подтверждают значение трансатлантического содружества и необходимость крепить это содружество, чем свидетельствуют о том, что оно безнадежно устарело и его можно сдать в архив. Я полностью согласна с заявлением Робина Кука, который в своей прощальной речи заявил, что «история будет поражена тем, как много дипломатических просчетов» было совершено в период после 11 сентября и накануне вторжения в Ирак.

Наблюдается определенная ностальгия по тем американо-европейским отношениям, которые имели место в годы холодной войны. Думаю, мы несколько идеализируем эти отношения. Между нами постоянно были разногласия, некоторая напряженность и даже определенная зависть. Но при этом всегда присутствовало одно: сознание того, что, находясь по разные стороны Атлантики, мы в то же время на одной стороне, в одном строю в борьбе с теми вызовами, которые бросает нам современность. Уверена, что наши общие идеалы и убеждения не потеряли свою силу и те новые лидеры, которые поведут в ближайшие годы наши страны в будущее, смогут придать им новый импульс, и эта уверенность придает мне новые силы.