Ксения Ермишина - Религиозная антропология

Ермишина - Религиозная антропология
К началу XX в. относят рождение такой дисциплины, как философская антропология, основателем которой считается Макс Шеллер (1874–1928), автор работы «Положение человека в космосе» [2, 129–193]. Он выделил пять значимых идей о человеке:
1) идея религиозной веры, которая до сих пор подспудно определяет представления европейцев о природе человека (христианское учение о сотворении, грехопадении, спасении человека, о двойственности его природы – душа и тело, о ценности каждой личности и ее правах), что до сих пор влияет на менталитет и взаимоотношения людей;
2) изобретение греков – представление о человеке как о разумном существе (homo sapiens), согласно которому человек отличен от окружающего мира наличием в нем специфического качества – разума, присущего одновременно Высшему божественному разуму (человек способен познавать мир, познание по необходимости является истинным, поскольку малый разум человека и Логос мира соотносимы);
3) идеи Ч. Дарвина, К. Маркса и примыкающих к ним мыслителей о человеке как об эволюционном существе, появившемся в результате труда (homo faber), что исключает человека из сферы теологического дискурса, не выделяя его из животного мира, т. е. человек проходит те же стадии развития, что и животный мир, подчиняясь объективным законам природы и являясь особым, специфическим животным, использующим орудия труда;
4) идеи Т. Лессинга (1872–1933) о том, что человек – это брак, неудача природы в ходе долгого эволюционного развития, т. е. человеческий разум является особого рода болезнью, которая, кроме всего прочего, воспитала в человеке манию величия (не умея выжить в природном мире, не имея эффективных средств защиты своего существования, «хищная обезьяна» приспособилась за счет развития своего разума);
5) атеистические теории Ф. Ницше и Н. Гартмана (1882–1950), радикально отрицающие религиозную идею (если есть Бог, то, следовательно, свобода для человека невозможна, следовательно, невозможен и сам человек) и утверждавшие, что человек сам берет ответственность за свою судьбу, проецирует свойства, ранее приписанные Богу, на себя и тем самым становится секулярной личностью, для которой не страшен природный, детерминированный космос, так как познавая его объективные, неизменно действующие законы, человек может творить свою судьбу в предсказуемом мире, являясь единственным творцом разумного бытия.
В XX в. возрос интерес к проблеме человека, что связано как с разрушением христианской религиозно-философской антропологии, торжеством науки и техники, так и с упадком традиционных (семейных, корпоративных) связей в западноевропейском и российском обществе.
Результатом этих сложных процессов стало появление целого ряда концепций, претендующих на объяснение природы человека, тем более что современный человек, освободившись от связей с традицией и родом, открыл в самом себе такие возможности, о которых не было известно прежним эпохам. Так, например, когда началось строительство железных дорог, возникли споры в образованных кругах российского общества о том, сможет ли организм человека выдержать скорость движения более 40 километров в час.
В конце XX в. появилось не вполне осознанное представление о бесконечных возможностях человека, так что сейчас может обсуждаться вопрос, как человек перенесет скорость света в возможном проекте дальних космических полетов.
Ксения Ермишина - Религиозная антропология
Учебное пособие / К. Б.Ермишина.
М.: Изд-во ПСТГУ, 2015. - 368 с.
ISBN 978-5-7429-0977-4
Ксения Ермишина - Религиозная антропология
Введение
Глава 1. Культура Ом: древнеиндийская антропологическая модель
Глава 2. Культура Дао: китайская антропологическая модель
Глава 3. Культура Логос: древнегреческая антропологическая модель. Исторические и религиозные предпосылки древнегреческой культуры
Глава 4. Кризис междувременья: антропологические идеи гностицизма, манихейства и неоплатонизма
Глава 5. Различия православной, католической и протестантской антропологии
Глава 6. Антропология ислама
Глава 7. Антропологические взгляды в иудаизме
Глава 8. Антропология эпохи Возрождения
Глава 9. Рождение вне теологической антропологии (антропогенез Ч. Дарвина, революционный материализм К. Маркса и пересмотр христианских ценностей Ф. Ницше)
Глава 10. Антропологические идеи религиозного и атеистического экзистенциализма
Глава 11. Представления о человеке в Древней Руси (XI–XVII вв.)
Глава 12. Русская религиозно-философская антропология конца XIX – начала XX в.
Глава 13. Персоналистическая антропология: Н. А. Бердяев и Б. П. Вышеславцев
Глава 14. Персоналистическая антропология: С. Л. Франк и Н. О. Лосский
Глава 15. Антропология и персонология евразийства: Н. С. Трубецкой и Л. П. Карсавин
Глава 16. Антропология в религиозно-богословской системе архим. Софрония (Сахарова)
Заключение
спасибо