История знает множество различных теорий происхождения религии. Одной из наиболее влиятельных среди них является идея «антропоморфизма», согласно которой религия возникает в результате «одушевления» или «оживления» человеком окружающего мира. В фокусе нашего исследования будут находиться концепции древнегреческого философа Ксенофана, у которого впервые обнаруживается подобная аргументация; немецкого философа Л. Фейербаха, апеллировавшего к данной идее в свете критики христианства и религии в целом и во многом благодаря которому эта теория получает распространение в науке XIX-XX вв. и вместе с тем приобретает определенную идеологическую окраску; основателя британской антропологической школы Э. Б. Тайлора, придавшего классический вид основной для современной науки форме данной концепции — теории анимизма как минимума религии.
Особое внимание будет уделено концепциям, в рамках которых данная идея развивалась в научном изучении религии XX в.: антропологической школе в России, давшей этнографическое обоснование теории возникновения религии вследствие атрибуции окружающему миру антропоморфной проекции, и современному когнитивному религиоведению, применившему экспериментальные методы для ее верификации и фальсификации.
Отечественная и зарубежная психология религии: параллели и пересечения в прошлом и настоящем
коллективная монография
Сост. К. М. Антонов
М.: Изд-во ПСТГУ, 2017. 252 с.
ISBN 978-5-7429-1083-1
Отечественная и зарубежная психология религии: параллели и пересечения в прошлом и настоящем - Содержание
Предисловие
РАЗДЕЛ 1. Религиозный и мистический опыт в западной и отечественной психологии религии: эмпирические и философские подходы
Малевич Т. В. Эмпирические методы исследования религиозного опыта в западной психологии религии: история и современные тенденции
Антонов К. М. Концепция религиозного опыта У. Джеймса в российском религиоведении: дореволюционный и советский периоды рецепции
РАЗДЕЛ 2. Психоаналитические теории в психологии религии и их отечественная рецепция
Фолиева Т. А. Психоаналитические теории в психологии религии (несколько вводных замечаний)
Антонов К. М. Рецепция классического психоанализа в русской религиозной мысли и современные психоаналитические теории религии
ДамтеД. С. Психоанализ и религия: взгляд советских исследователей
Фолиева Т. А. Проблема формирования образа Бога у детей в зарубежной психологии религии
РАЗДЕЛ 3. Когнитивная психология религии: западные концепции и российские параллели
Малевич Т. В., Фолиева Т. А. «Естественность» религии и «естественная религия» в когнитивном религиоведении
Малевич Т. В., Кожевников Д. Д. Дискуссии о «врожденной» религиозности в когнитивном религиоведении
ГоревойД. А. Антропоморфизм как источник возникновения религиозных представлений: обзор теорий
Сведения об авторах
Contributors
Summary
