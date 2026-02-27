Отечественная и зарубежная психология религии

Отечественная и зарубежная психология религии: параллели и пересечения в прошлом и настоящем
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, PROTESTANTISM, Theology, Philosophy, Psychology Psychotherapy, Religious Studies Atheism

История знает множество различных теорий происхождения религии. Одной из наиболее влиятельных среди них является идея «антропоморфизма», согласно которой религия возникает в результате «одушевления» или «оживления» человеком окружающего мира. В фокусе нашего исследования будут находиться концепции древнегреческого философа Ксенофана, у которого впервые обнаруживается подобная аргументация; немецкого философа Л. Фейербаха, апеллировавшего к данной идее в свете критики христианства и религии в целом и во многом благодаря которому эта теория получает распространение в науке XIX-XX вв. и вместе с тем приобретает определенную идеологическую окраску; основателя британской антропологической школы Э. Б. Тайлора, придавшего классический вид основной для современной науки форме данной концепции — теории анимизма как минимума религии.

Особое внимание будет уделено концепциям, в рамках которых данная идея развивалась в научном изучении религии XX в.: антропологической школе в России, давшей этнографическое обоснование теории возникновения религии вследствие атрибуции окружающему миру антропоморфной проекции, и современному когнитивному религиоведению, применившему экспериментальные методы для ее верификации и фальсификации.

Отечественная и зарубежная психология религии: параллели и пересечения в прошлом и настоящем

коллективная монография

Сост. К. М. Антонов

М.: Изд-во ПСТГУ, 2017. 252 с.

ISBN 978-5-7429-1083-1

Отечественная и зарубежная психология религии: параллели и пересечения в прошлом и настоящем - Содержание

Предисловие

РАЗДЕЛ 1. Религиозный и мистический опыт в западной и отечественной психологии религии: эмпирические и философские подходы

  • Малевич Т. В. Эмпирические методы исследования религиозного опыта в западной психологии религии: история и современные тенденции

  • Антонов К. М. Концепция религиозного опыта У. Джеймса в российском религиоведении: дореволюционный и советский периоды рецепции

РАЗДЕЛ 2. Психоаналитические теории в психологии религии и их отечественная рецепция

  • Фолиева Т. А. Психоаналитические теории в психологии религии (несколько вводных замечаний)

  • Антонов К. М. Рецепция классического психоанализа в русской религиозной мысли и современные психоаналитические теории религии

  • ДамтеД. С. Психоанализ и религия: взгляд советских исследователей

  • Фолиева Т. А. Проблема формирования образа Бога у детей в зарубежной психологии религии

РАЗДЕЛ 3. Когнитивная психология религии: западные концепции и российские параллели

  • Малевич Т. В., Фолиева Т. А. «Естественность» религии и «естественная религия» в когнитивном религиоведении

  • Малевич Т. В., Кожевников Д. Д. Дискуссии о «врожденной» религиозности в когнитивном религиоведении

  • ГоревойД. А. Антропоморфизм как источник возникновения религиозных представлений: обзор теорий

Сведения об авторах

Contributors

Summary

Author brat Nicaeec
Comments (2 comments)

zalservik 1 month ago
Благодарю.
Avel 1 year ago

Большое спасибо!

