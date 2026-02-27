История знает множество различных теорий происхождения религии. Одной из наиболее влиятельных среди них является идея «антропоморфизма», согласно которой религия возникает в результате «одушевления» или «оживления» человеком окружающего мира. В фокусе нашего исследования будут находиться концепции древнегреческого философа Ксенофана, у которого впервые обнаруживается подобная аргументация; немецкого философа Л. Фейербаха, апеллировавшего к данной идее в свете критики христианства и религии в целом и во многом благодаря которому эта теория получает распространение в науке XIX-XX вв. и вместе с тем приобретает определенную идеологическую окраску; основателя британской антропологической школы Э. Б. Тайлора, придавшего классический вид основной для современной науки форме данной концепции — теории анимизма как минимума религии.

Особое внимание будет уделено концепциям, в рамках которых данная идея развивалась в научном изучении религии XX в.: антропологической школе в России, давшей этнографическое обоснование теории возникновения религии вследствие атрибуции окружающему миру антропоморфной проекции, и современному когнитивному религиоведению, применившему экспериментальные методы для ее верификации и фальсификации.

Отечественная и зарубежная психология религии: параллели и пересечения в прошлом и настоящем

коллективная монография

Сост. К. М. Антонов

М.: Изд-во ПСТГУ, 2017. 252 с.

ISBN 978-5-7429-1083-1

Отечественная и зарубежная психология религии: параллели и пересечения в прошлом и настоящем - Содержание

Предисловие

РАЗДЕЛ 1. Религиозный и мистический опыт в западной и отечественной психологии религии: эмпирические и философские подходы

Малевич Т. В. Эмпирические методы исследования религиозного опыта в западной психологии религии: история и современные тенденции

Антонов К. М. Концепция религиозного опыта У. Джеймса в российском религиоведении: дореволюционный и советский периоды рецепции

РАЗДЕЛ 2. Психоаналитические теории в психологии религии и их отечественная рецепция

Фолиева Т. А. Психоаналитические теории в психологии религии (несколько вводных замечаний)

Антонов К. М. Рецепция классического психоанализа в русской религиозной мысли и современные психоаналитические теории религии

ДамтеД. С. Психоанализ и религия: взгляд советских исследователей

Фолиева Т. А. Проблема формирования образа Бога у детей в зарубежной психологии религии

РАЗДЕЛ 3. Когнитивная психология религии: западные концепции и российские параллели

Малевич Т. В., Фолиева Т. А. «Естественность» религии и «естественная религия» в когнитивном религиоведении

Малевич Т. В., Кожевников Д. Д. Дискуссии о «врожденной» религиозности в когнитивном религиоведении

ГоревойД. А. Антропоморфизм как источник возникновения религиозных представлений: обзор теорий

Сведения об авторах

Contributors

Summary