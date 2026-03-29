В этом файле представлены два текста Библии:
слева - NIV - The New International Version,
справа - Русский Синодальный Перевод (1876/1956)
Параллельная Библия - Parallel Bible Versions - NIV - Синодальный перевод
Бытие 1-50
The New International Version
Русский Синодальный Перевод (1876/1956)
1 In the beginning God created the heavens and the earth.
1 В начале сотворил Бог небо и землю.
2 Now the earth was formless and empty, darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters.
2 Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою.
3 And God said, “Let there be light,” and there was light.
3 И сказал Бог: да будет свет. И стал свет.
4 God saw that the light was good, and he separated the light from the darkness.
4 И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы.
5 God called the light “day,” and the darkness he called “night.” And there was evening, and there was morning—the first day.
5 И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один.
6 And God said, “Let there be a vault between the waters to separate water from water.”
6 И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды.
7 So God made the vault and separated the water under the vault from the water above it. And it was so.
7 И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так.
8 God called the vault “sky.” And there was evening, and there was morning—the second day.
8 И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро: день второй.
9 And God said, “Let the water under the sky be gathered to one place, and let dry ground appear.” And it was so.
9 И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так.
10 God called the dry ground “land,” and the gathered waters he called “seas.” And God saw that it was good.
10 И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо.
11 Then God said, “Let the land produce vegetation: seed-bearing plants and trees on the land that bear fruit with seed in it, according to their various kinds.” And it was so.
11 И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так.
Большое спасибо!
И неплохо было бы уточнить конкретную редакцию Синодального, так как с 1876 он претерпел некоторые изменения и в 1956 уже не был точно таким, как в начале, а к нашему времени - и иные изменения во время целого ряда "редакций" подоспели. Потому если авторы чудом раздобыли точный текст 1956-го года, то об этом лучше бы сообщить, иначе указание "(1876/1956)" выглядит довольно странно.