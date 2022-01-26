Предлагаемая работа посвящена изучению одного из интереснейших и малоисследованных памятников древнерусской переводческой деятельности, Виленского Библейского свода конца ХV - начала ХVI века, точнее, ввиду ограниченности объема работы, только одной его части - книге пророка Даниила (далее - КД), и в дальнейшем речь пойдет, если специально не оговорено, только о ней одной. Решающее влияние на выбор именно этой книги оказал тот факт, что из всех книг Свода только для нее одной проблемы текстологии греческого и церковнославянского переводов оказались практически решенными. Будучи переводом непосредственнее КД является ценным источником доя исследования гебраизмов в русском книжном языке ХV-ХVI веков, и именно в этом аспекте она и будет изучаться.

Иначе говоря, целью работы является исследование и описание всех особенностей языка и текста этой книги, мотивированных исходным древнееврейским оригиналом как в отношении языка, так и в отношении текста. Это исследование дано ниже в виде словаря мотивированных особенностей текста и языка, которые расположены в порядке нумерации глав и стихов книги внутри специально выделенных рубрик, соответствующих типам этих мотивированных особенностей, или, как они далее будут называться, гебраизмов. Этот словарь составляет основную часть работы. Кроме словаря работа содержит некоторые соображения относительно датировки перевода и его лингвистической композиции, а также относительно того, что следует считать гебраизмом.

Книга пророка Даниила в переводе с древнееврейского, исследованию которой посвящена настоящая работа, входит в состав Виленского библейского свода, который в свою очередь является частью сборника, хранящегося в Отделе рукописей и редких книг Центральной библиотеки Академии наук Литовской ССР в г. Вильнюсе под шифром Р-19-262 (далее - Виленский сборник). Этот сборник был получен указанной библиотекой из собрания рукописей Супрасльского монастыря вероятно, в середине XIХ века, когда рукописное собрание монастыря пришло в небывалый упадок и большая часть его оказалась разбросанной по частным и публичным собраниями. Содержание сборника и его приблизительная датировка неоднократно обсуждались, но каждый.раз только вскользь, поэтому они нуждаются в дополнительном изучении.

Вопрос о датировке/виленских библейских книг за отсутствием прямых указаний не может быть решен совершенно точно. Это обстоятельство побуждало исследователей высказывать разноречивые мнения: Ф.Н.ДОбрянский датировал сборник ХVII веком,-Е.Ф.Карский на основании более точного палеографического ш!ализа установил,: что рукопись создана в ХVI в. Этого же мнения, придерживался к Соболевский, причем по соображениям контекста,, в котором это мнение было высказано (об этом контексте см. ниже), можно заключить, что А. И. Соболевский датировал рукопись да и сам перевод концом ХVI в. В отличие от A.И. Соболевского непосредственный исследователь одной из книг/Виленского свода И. Ё. Евсеев высказывался за то, чтобы отнести рукопись к началу ХVI в. , а перевод ввиду его позднего языка и обилия полонизмов считать по времени близким к созданию рукописи. По Евсееву; стало быть, текст перевода датировался началом ХVI или, может быть, самым концом ХУ в. Интересно отметить, что все эти датировки были высказаны в форме мнения я не подкреплялись никакими аргументами (за исключением слишком широкой датировки Е.Ф.Карского). Между тем существует ряд фактов, позволяющий если не решить, то по крайней мере прояснит^ вопрос о времени происхождения рукописи и библейских переводов, входящих в ее состав.

Всю рукопись легко можно разделить на две большие части: первая содержит "предмову" Ф.Скорины к изданию Псалтыри ("Сии есть корень Иесеов... Предьсловие в псалтырь"), статьи о толковании и пении Псалтыри ("Сьбрание тлъкованием от различных святых степь и учителей в книгу псалмов" Никиты, митрополита ираклийского, "Сказание о псалтырном составлении", "Сказание хотящему псалтырь пети", "Чин аще кто хощет пети псалтырь") и следующие затем библейские книги: книга Иова, Руфь, Псалтырь (таким образом, Псалтырь помещается не сразу вслед за статьями о Псалтыри), Песнь песней, Экклезиаст, Притчи, Плачи пророка Иеремии, книга пророка Даниила, Эсфирь; вторая часть начинается Толковой Палеей ("Книга бытия небоек и земли", лл. 140-315) ж содержит, в частности, сочинение противоиудейского содержания ("Стяэаяие бывшее в кратце в Иерусалиме при Софронии архиепископе о вере христия.лотей и законе еврейском"). Обе части написаны одной и той хе рукой, как ухе отмечалось Исследователями* * , однако буквы второй части заметно, мельче, что создает эффект некоторого различия почерков. По-видимому, рукопись была написана одним и тем же писцом, но не как единое целое: обе части скорее всего лишь впоследствии были сброшюрованы в одну книгу. В пользу этого говорит и то, что две выделенные части р кописи написаны на бумаге с двумя разными водяными знаками. .Первая часть написана ца бумаге о водяным знаком * 14x0-1411, по Н.П.Лихачеву, "буква И о крестом", Н.П.Лихачев датирует эту бумагу по записи в Учительном Евангелии Каллиста архиепископа Константинопольского, которое было написано по заказу киевского мещанина Селивестра Поповича в 1514 г. (рукопись в десть, полууставом, на 350 листах). Значит, бумага, на которой написаны виленокие библейские книги, была изготовлена не позднее 1514 г. Водяной знак бумаги второй части виленской рукописи отождествить пока не удалось.

Конечно, раньше 1514 г. рукопись и не могла возникнуть,* так как она содержит предмову" Скорины к Псалтыри, а эта предмова появилась только в 1517 г;, однако такое сочетание дат позволяет заключить, что рукопись была создана ненамного позднее 1517 г. Поскольку рукопись * была получена Виленской Публичной библиотекой из Супраслъского монастырям возможно, что она входила в число четырех "кнйгъ великихъ въ десть соборниковъ", о которых говорится в описи книг Супраслъского монастыря, составленной супрасльским архимандритом Сергием Кимбарем в 1557 г.Ю. Из такого допущения, между прочим, должно следовать, что рукопись находилась в монастыре еще до вступления Сергия в сан архимандрита, т.е. до 1532 г., так как · названные четыре книги Сергий относит к числу приобретенных монастырем до него . Такое допущение хорошо согласуется с тем, что рукопись должна была быть написана в пределах небольшого числа лет после издания скорининой "предмовы" к Псалтыри.