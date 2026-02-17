Свиток Эйха

Еврейская Библия (Танах) состоит из 24 книг, разделенных на три группы — Пятикнижие (Тора), Пророки (Невиим) и Писания (Ктувим).
Тора переведена практически на все языки мира и хорошо известна и доступна русскоязычному читателю.
Но есть еще одна группа библейских текстов, имеющих особый статус в еврейской традиции: их принято читать в синагоге в особо торжественных случаях —по праздникам. В эту группу входит пять небольших по объему, но глубоких по смыслу «свитков» (мегилот). Эти книги различны по жанру, стилю и форме повествования: от поэтической Шир fa-Ширим до повествовательных Эстер и Рут. Не похожи они и по настрою и интонациям: от Эйхи, траурного плача по разрушенному Храму, до философско-рассудительной Когелет и лирической Шир fa-Ширим, выражающей бескрайнюю любовь между Всевышним и народом Израиля. Объединяет их важность, придаваемая этим произведениям в еврейской традиции. Об этом свидетельствует необычайное изобилие традиционных и современных комментариев на эти тексты. На протяжении веков «свитки» обращали на себя пристальное внимание еврейских (и не только) мудрецов, исследователей и комментаторов, и вокруг них был собран кладезь мудрости, скрупулезно оттачиваемый самыми блестящими умами, которые дал миру наш народ.
Все пять «мегилот» и некоторые комментарии к ним неоднократно переводились на русский язык, но до сих пор не получили достойного раскрытия перед широким кругом читателей.
Мы попытались дать русскоязычным читателям представление о значимости и глубине этих текстов, снабдив новые переводы широким спектром комментариев и толкований, представляющих интерес для сегодняшнего читателя.
При этом следует заметить, что, несмотря на разнообразие мнений, приводимых в нашем издании, их объединяет общая идея текста Писания, и они являются лишь разными гранями одного и того же драгоценного камня. Как свидетельствует Талмуд (ВТ Сангедрину 34а): «Так же как от удара молота [камень] разлетается на несколько кусков, так и из одного стиха исходит несколько значений». Известны также слова р. Элиягу Деслера, что только в вопросах права (галахи) спор между мудрецами имеет место, но в вопросах агады (толкование Писания и морально-этические вопросы) мудрецы лишь высказывают два возможных взгляда на один вопрос, и каждый из них по своему прав, о чем сказано (ВТ Эрувин, 136): «И то и другое — слова Б-га живого». Это две стороны истины, которые указывают нам на различные аспекты темы или стиха. (Михтав ме-Элиягуу ч. 1 стр.353 ин. 2 стр.173)
При подготовке проекта мы руководствовались классической формой и основными компонентами комментированного издания Танаха «Микраот гдолот», впервые вышедшего в свет в 1517 году, и с тех пор переиздававшегося сотни раз. Однако, воспользовавшись формой, мы расширили содержание, включив в наше издание достижения еврейской мысли последних двух тысячелетий. Данный труд —это не только очередной перевод классического текста, но и принципиально новый, еще не знакомый русскоязычному читателю способ подборки и подачи материала комментариев.
Свиток Эйха
Перевод с древнееврейского и комментарии под ред. Мордехая Гринберга
М.; Иерусалим: Мосты культуры/Гешарим, 2017. — 248 с.
ISBN 978-5-93273-484-1
Свиток Эйха - Содержание
- Вступительное слово
- От редакции
- Предисловие
Эйха с комментариями
- Глава 1 - Глава 5
Свиток Эйха - Первый и Второй Храмы
Сказал рав Йегуда от имени Рава: Как понять слова: «Есть ли такой мудрец, который понял бы это и с кем говорил бы Г-сподь,— пусть объяснит он, за что погибла страна, опустошена, как пустыня, так что никто не проходит там» (Ирмеягу, 9:11)? Этот вопрос задавали и мудрецам, и пророкам, и они не смогли дать ответ, пока его не дал Сам Б-г: «И сказал Б-г: за то, что оставили они Тору Мою, которую Я дал им, и не внимали голосу Моему, и не следовали ему» (там же, 12). Но ведь «не внимали» и «не следовали» — это одно и то же! Сказал рав Йегуда от имени Рава: они не произносили благословение перед изучением Торы» (ВТ Недарим, 81а).
В другом месте Талмуд определяет причины разрушения Храма и опустошения Земли Израиля совершенно по-другому: «Первый Храм разрушен из-за трех преступлений, совершавшихся в его эпоху: кровосмешения, убийства и идолопоклонства. А второй Храм, при котором были и Тора, и заповеди, и добрые дела, был разрушен из-за беспричинной ненависти» (ВТ Йома, 96).
Как эти объяснения сочетаются друг с другом?
Если мы внимательно изучим отрывок из Недарим, нам станет понятно, что и по мнению рава Йегуды во времена Второго Храма евреи изучали Тору, исполняли заповеди и совершали добрые дела — иначе почему же они затруднились ответить на вопрос о причинах катастрофы? Они были уверены в своей праведности, пока Б-г, прозревающий глубину души, не разъяснил им, что их Тора им не засчитана. Она несовершенна, поскольку они занимались ею, не исправив свое главное отрицательное качество: ненависть к ближним. Обуреваемые враждебными чувствами, они и Тору изучали не ради исполнения заповеди, а для того, чтобы возвыситься над другими и досадить им. А симптомом этого было то, что они не произносили благословение перед изучением Торы. Ведь это благословение произносят, собираясь исполнить волю Всевышнего. Но когда Тору учат лишь для собственного возвеличения или выгоды, от божественного и тени не остается.
Во времена Первого Храма евреи совершали ужасные преступления, однако их грехи не затрагивали глубинных слоев души. А при Втором Храме их преступление было, на первый взгляд, легким, однако разрушительным для души. Поэтому в глазах Б-га их вина оказалась столь же тяжелой, как и проступки, совершенные при Первом Храме.
Итак, чем отличалось нравственное состояние еврейского народа при Первом Храме от положения при Втором? При Первом Храме преступления совершались открыто. Поэтому, хотя евреи и были наказаны за них изгнанием, Б-г заранее ограничил его срок, по окончании которого народ Израиля был возвращен в Землю Израиля. А при Втором Храме преступление коренилось внутри, в душе человека, было скрыто от посторонних глаз, а потому и конец изгнания тоже скрыт, не определен. По-видимому, проступки, приведшие к разрушению Второго Храма, не искуплены до сих пор, а народ пока не смог довести до должного уровня свои моральные качества —ведь Храм до сих пор не отстроен, а посему изгнание не может считаться законченным.
Есть и еще одно принципиальное различие между Первым и Вторым Храмами. Первый Храм был местом, через которое Б-жественная святость изливалась на весь народ Израиля. Поэтому, когда евреи стали совершать поступки, вступившие в прямое противоречие со святостью, Храм перестал служить своей цели, и его разрушение стало лишь вопросом времени.
Второй Храм служил в первую очередь символом единства народа, разбросанного по огромной империи. В этом Храме уже не было Шехи-ны (см. ниже), но он служил духовным центром, объединяющим евреев всего мира. Поэтому, когда среди народа распространилась беспричинная ненависть друг к другу, Храм рухнул, несмотря на то что заповеди соблюдались.
В каком же положении теперь оказался народ Израиля? На первый взгляд, представляется, что его отношения с Б-гом на этом завершились. Потерян главный стержень, скрепляющий отдельные семьи и племена в Избранный народ — взаимная любовь и ответственность! Что же теперь? Мы знаем, как на этот вопрос отвечают адепты одной из самых популярных сегодня нееврейских религий. Они прямо утверждают, что Б-г оставил Свой народ навсегда, отменил прежний, «ветхий» союз с ним и заключил «новый», Б-же упаси, уже не с евреями, а со всеми сторонниками новой веры, из какого бы народа они ни происходили.
