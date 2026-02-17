Перевод с древнееврейского и комментарии под ред. Мордехая Гринберга

Вступительное слово

От редакции

Предисловие

Эйха с комментариями

Глава 1 - Глава 5

Свиток Эйха - Первый и Второй Храмы

Сказал рав Йегуда от имени Рава: Как понять слова: «Есть ли такой мудрец, который понял бы это и с кем говорил бы Г-сподь,— пусть объяснит он, за что погибла страна, опустошена, как пустыня, так что никто не проходит там» (Ирмеягу, 9:11)? Этот вопрос задавали и мудрецам, и пророкам, и они не смогли дать ответ, пока его не дал Сам Б-г: «И сказал Б-г: за то, что оставили они Тору Мою, которую Я дал им, и не внимали голосу Моему, и не следовали ему» (там же, 12). Но ведь «не внимали» и «не следовали» — это одно и то же! Сказал рав Йегуда от имени Рава: они не произносили благословение перед изучением Торы» (ВТ Недарим, 81а).

В другом месте Талмуд определяет причины разрушения Храма и опустошения Земли Израиля совершенно по-другому: «Первый Храм разрушен из-за трех преступлений, совершавшихся в его эпоху: кровосмешения, убийства и идолопоклонства. А второй Храм, при котором были и Тора, и заповеди, и добрые дела, был разрушен из-за беспричинной ненависти» (ВТ Йома, 96).

Как эти объяснения сочетаются друг с другом?

Если мы внимательно изучим отрывок из Недарим, нам станет понятно, что и по мнению рава Йегуды во времена Второго Храма евреи изучали Тору, исполняли заповеди и совершали добрые дела — иначе почему же они затруднились ответить на вопрос о причинах катастрофы? Они были уверены в своей праведности, пока Б-г, прозревающий глубину души, не разъяснил им, что их Тора им не засчитана. Она несовершенна, поскольку они занимались ею, не исправив свое главное отрицательное качество: ненависть к ближним. Обуреваемые враждебными чувствами, они и Тору изучали не ради исполнения заповеди, а для того, чтобы возвыситься над другими и досадить им. А симптомом этого было то, что они не произносили благословение перед изучением Торы. Ведь это благословение произносят, собираясь исполнить волю Всевышнего. Но когда Тору учат лишь для собственного возвеличения или выгоды, от божественного и тени не остается.

Во времена Первого Храма евреи совершали ужасные преступления, однако их грехи не затрагивали глубинных слоев души. А при Втором Храме их преступление было, на первый взгляд, легким, однако разрушительным для души. Поэтому в глазах Б-га их вина оказалась столь же тяжелой, как и проступки, совершенные при Первом Храме.

Итак, чем отличалось нравственное состояние еврейского народа при Первом Храме от положения при Втором? При Первом Храме преступления совершались открыто. Поэтому, хотя евреи и были наказаны за них изгнанием, Б-г заранее ограничил его срок, по окончании которого народ Израиля был возвращен в Землю Израиля. А при Втором Храме преступление коренилось внутри, в душе человека, было скрыто от посторонних глаз, а потому и конец изгнания тоже скрыт, не определен. По-видимому, проступки, приведшие к разрушению Второго Храма, не искуплены до сих пор, а народ пока не смог довести до должного уровня свои моральные качества —ведь Храм до сих пор не отстроен, а посему изгнание не может считаться законченным.

Есть и еще одно принципиальное различие между Первым и Вторым Храмами. Первый Храм был местом, через которое Б-жественная святость изливалась на весь народ Израиля. Поэтому, когда евреи стали совершать поступки, вступившие в прямое противоречие со святостью, Храм перестал служить своей цели, и его разрушение стало лишь вопросом времени.

Второй Храм служил в первую очередь символом единства народа, разбросанного по огромной империи. В этом Храме уже не было Шехи-ны (см. ниже), но он служил духовным центром, объединяющим евреев всего мира. Поэтому, когда среди народа распространилась беспричинная ненависть друг к другу, Храм рухнул, несмотря на то что заповеди соблюдались.

В каком же положении теперь оказался народ Израиля? На первый взгляд, представляется, что его отношения с Б-гом на этом завершились. Потерян главный стержень, скрепляющий отдельные семьи и племена в Избранный народ — взаимная любовь и ответственность! Что же теперь? Мы знаем, как на этот вопрос отвечают адепты одной из самых популярных сегодня нееврейских религий. Они прямо утверждают, что Б-г оставил Свой народ навсегда, отменил прежний, «ветхий» союз с ним и заключил «новый», Б-же упаси, уже не с евреями, а со всеми сторонниками новой веры, из какого бы народа они ни происходили.