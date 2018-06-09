Десницкий - Вожди и Цари Израиля
Библейские переводы Андрея Десницкого
В эту книгу вошли переводы библейских книг, которые рассказывают о нескольких веках истории Древнего Израиля. В Книгах Вождей и Царей (в старых переводах они обычно называются Книгами Судей и Царств) рассказывается о возникновении, развитии и гибели Древнего Израиля как государства.
В начале этой истории мы видим разрозненные племена, которые только что поселелись в Ханаане — Земле обетованной — и ведут борьбу с местными народами и соседями за свое существование (Книга Вождей). В четырех Книгах Царей перед нами проходит долгий и подробный рассказ о формировании единого царства, его распаде на две части: Израиль и Иудея — и гибели сначала одной, а затем и другой под ударами иноземных захватчиков.
Конец этой истории трагичен, но автор винит не врагов, а своих соплеменников. Они не смогли стать тем, кем были должны стать — Божьим народом, живущим по Его заповедям в единении Друг с другом. Внешние нашествия и другие бедствия — всего лишь следствия этого главного поражения. Автор этих книг нам неизвестен, но его иногда называют Девторономистом по латинскому названию книги Второзакония (она в это издание не вошла). В ней изложены основные заповеди и правила жизни израильтян, и Книги Вождей и Царей, вместе с Книгой Иисуса Навина, повествующей о завоевании израильтянами Ханаана (ее в этом издании тоже нет), по сути, описывают, как воплотился этот замысел в истории. Нельзя назвать это воплощение успешным, но и бессмысленным его тоже не назовешь. После национальной катастрофы — Вавилонского плена, в который было уведено множество иудеев, — предстояло заново отстроить разрушенные стены, возобновить богослужение, начать жизнь с чистого листа.
И это было со временем сделано. Следующие две книги, вошедшие в это издание — Эзры и Неемии, — рассказывают именно об этом возрождении. К ним примыкает и книга Эсфири, в которой говорится о жизнии иудеев на чужбине, в Персидской империи, и рассказывается история, которая легла в основу иудейского праздника Пурим. В Ветхом Завете (Библии, Танахе) есть и другие исторические книги: уже упомянутая Книга Иисуса Навина, две книги Хроник (Паралипоменон), в которых рассказана примерно та же история, что и в Книгах Царей, небольшая Книга Руфь, повествующая о прабабке царя Давида. Но эти книги, пожалуй, либо слишком специфичны (кровавые завоевания или подробности семейной истории), либо в общем и целом повторяют те, которые вошли в наше издание. Вниманию читателя предлагается авторский вариант перевода этих библейских книг, который был использован при создании полного перевода Библии под названием «Библия в современном русском переводе» (Москва, 2015 г.). Иногда этот перевод называют «Заокским», поскольку центр работы над ним находился в г. Заокский Тульской области. При подготовке окончательного издания выполненные мной черновики были существенно отредактированы, и здесь я решил предложить вниманию читателя свой авторский вариант перевода.
Он был выполнен с т.н. Масоретского текста, написанного на древнееврейском и (некоторые части Книги Эзры) арамейском языке, т.е. на языках оригинала. Существуют и другие библейские рукописи, например древнегреческий перевод под названием Септуагинта. Русский Синодальный перевод, хорошо известный большинству читателей, содержит добавления и правки именно по греческим и зависящим от них церковнославянским рукописям. Особенно это хорошо заметно в Книге Эсфирь, которая в греческом варианте значительно длиннее, чем в еврейском. Но этот перевод следует еврейскому Масоретскому тексту, кроме тех случаев, когда он неясен, — такие места отдельно оговариваются в примечаниях. Также примечания даны к тем местам, которые могут быть неправильно или неточно поняты современным читателем из-за незнания важной информации. Конечно, таких примечаний могло бы быть значительно больше, я ограничился лишь самыми очевидными случаями.
Нумерация глав и стихов при этом следует русской традиции (Синодальному переводу). Те случаи, когда издания Масоретского текста содержат другую нумерацию, тоже отмечены в примечаниях. Номера стихов вынесены на поля книги, чтобы не разбивать цельный текст. В переводе в основном сохраняется традиционная русская терминология, за исключением тех случаев, когда она может создать неверное впечатление — например, те, кто в Синодальном переводе названы «судьями», здесь называются «вождями», это точнее отражает роль этого института в Древнем Израиле.
Слово Господь, набранное малыми прописными буквами, используется в тексте в тех случаях, где в древнееврейском оригинале стоит Имя Божие, открытое Моисею (см. 3-ю главу книги Исход, не вошедшей в это издание). Так оно переводится традиционно, но важно отметить, что в оригинале стоит имя собственное, точное произношение которого нам сегодня не известно. Эта книга, как мы надеемся, станет началом новой серии. В дальнейшем я хотел бы опубликовать свои переводы ветхозаветных пророков и Книги Иова, а также новозаветных Посланий. Свои отзывы об этой книге вы можете отправить по адресу: [email protected].
Андрей Десницкий
Десницкий Андрей - Вожди и Цари Израиля
[илл. Л. Н. Ратнер]
М. : РИПОЛ классик, 2018. 536 с. : ил.
(Библейские переводы Андрея Десницкого)
ISBN 978-5-386-10413-9
Вожди и Цари Израиля - Библейские переводы Андрея Десницкого - Содержание
Предисловие
- Книга Вождей
- Первая Книга Царей
- Вторая Книга Царей
- Третья Книга Царей
- Четвертая Книга Царей
- Книга Эзры
- Книга Неемии
- Книга Эсфири
Вожди и Цари Израиля - Библейские переводы Андрея Десницкого - Книга Эсфири
Книга Эсфири (старое написание — Есфири) повествует о жизни иудеев в Персидской империи eV в. до н.э. Часть иудеев переселилась в Землю обетованную, в Ханаан; о том, как они восстанавливали Иерусалим вместе с Храмом, рассказано в Книгах Эзры и Неемии. Книга Эсфири повествуют о жизни тех, кто остался в иноязычном и зачастую очень недоброжелательном окружении.
По cути, перед нами первой в мировой истории рассказ о несостоявмейся попытке геноцида (хотя, разумеется, попытки геноцида, как успешные, так и не очень, предпринимались очень давно). И что еще характерно, это, может быть, первая в мировой истории книга, где спасительницей целого народа выступает женщина. В предшествующих библейских книгах, вошедших в это издание, действовали в основном мужчины. И в мире Эсфири всё решают, казалось бы, именно они, это совершенно патриархальный мир, о чем нам так ярко рассказано в первой же главе книги. Но без женщины ничего бы не получилось, причем без женщины, которая действует очень мягко, по-женски.
Книга Эсфири существует и в древнегреческом переводе, который значительно длиннее древнееврейского варианта, который переведен здесь. В него добавлена предыстория о том, как Мордехай предотвратыл заговор, многие исторические документы и молитвы. А в еврейской версии этой книги... ни разу не упомянут Бог — больше таких примеров в Библии нет. Если взять ее отдельно, она выглядит как авантюрная повесть о жизни древнеперсидского двора. Может быть, именно потому греческие переводчики или некие древние редакторы так много добавили к этой древней книге.
Но в контексте Священного Писания даже в своей краткой версии она читается как часть долгого повествования о спасении народа Израиля от врагов и бедствий. Некогда Господь избирал вождей, чтобы спасать свой народ, — теперь он избрал для той же цели женщину по имени Эсфирь.
2018-06-05
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