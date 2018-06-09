Библейские переводы Андрея Десницкого

В эту книгу вошли переводы библейских книг, которые рассказывают о нескольких веках истории Древнего Израиля. В Книгах Вождей и Царей (в старых переводах они обычно называются Книгами Судей и Царств) рассказывается о возникновении, развитии и гибели Древнего Израиля как государства.

В начале этой истории мы видим разрозненные племена, которые только что поселелись в Ханаане — Земле обетованной — и ведут борьбу с местными народами и соседями за свое существование (Книга Вождей). В четырех Книгах Царей перед нами проходит долгий и подробный рассказ о формировании единого царства, его распаде на две части: Израиль и Иудея — и гибели сначала одной, а затем и другой под ударами иноземных захватчиков.

Конец этой истории трагичен, но автор винит не врагов, а своих соплеменников. Они не смогли стать тем, кем были должны стать — Божьим народом, живущим по Его заповедям в единении Друг с другом. Внешние нашествия и другие бедствия — всего лишь следствия этого главного поражения. Автор этих книг нам неизвестен, но его иногда называют Девторономистом по латинскому названию книги Второзакония (она в это издание не вошла). В ней изложены основные заповеди и правила жизни израильтян, и Книги Вождей и Царей, вместе с Книгой Иисуса Навина, повествующей о завоевании израильтянами Ханаана (ее в этом издании тоже нет), по сути, описывают, как воплотился этот замысел в истории. Нельзя назвать это воплощение успешным, но и бессмысленным его тоже не назовешь. После национальной катастрофы — Вавилонского плена, в который было уведено множество иудеев, — предстояло заново отстроить разрушенные стены, возобновить богослужение, начать жизнь с чистого листа.

И это было со временем сделано. Следующие две книги, вошедшие в это издание — Эзры и Неемии, — рассказывают именно об этом возрождении. К ним примыкает и книга Эсфири, в которой говорится о жизнии иудеев на чужбине, в Персидской империи, и рассказывается история, которая легла в основу иудейского праздника Пурим. В Ветхом Завете (Библии, Танахе) есть и другие исторические книги: уже упомянутая Книга Иисуса Навина, две книги Хроник (Паралипоменон), в которых рассказана примерно та же история, что и в Книгах Царей, небольшая Книга Руфь, повествующая о прабабке царя Давида. Но эти книги, пожалуй, либо слишком специфичны (кровавые завоевания или подробности семейной истории), либо в общем и целом повторяют те, которые вошли в наше издание. Вниманию читателя предлагается авторский вариант перевода этих библейских книг, который был использован при создании полного перевода Библии под названием «Библия в современном русском переводе» (Москва, 2015 г.). Иногда этот перевод называют «Заокским», поскольку центр работы над ним находился в г. Заокский Тульской области. При подготовке окончательного издания выполненные мной черновики были существенно отредактированы, и здесь я решил предложить вниманию читателя свой авторский вариант перевода.

Он был выполнен с т.н. Масоретского текста, написанного на древнееврейском и (некоторые части Книги Эзры) арамейском языке, т.е. на языках оригинала. Существуют и другие библейские рукописи, например древнегреческий перевод под названием Септуагинта. Русский Синодальный перевод, хорошо известный большинству читателей, содержит добавления и правки именно по греческим и зависящим от них церковнославянским рукописям. Особенно это хорошо заметно в Книге Эсфирь, которая в греческом варианте значительно длиннее, чем в еврейском. Но этот перевод следует еврейскому Масоретскому тексту, кроме тех случаев, когда он неясен, — такие места отдельно оговариваются в примечаниях. Также примечания даны к тем местам, которые могут быть неправильно или неточно поняты современным читателем из-за незнания важной информации. Конечно, таких примечаний могло бы быть значительно больше, я ограничился лишь самыми очевидными случаями.

Нумерация глав и стихов при этом следует русской традиции (Синодальному переводу). Те случаи, когда издания Масоретского текста содержат другую нумерацию, тоже отмечены в примечаниях. Номера стихов вынесены на поля книги, чтобы не разбивать цельный текст. В переводе в основном сохраняется традиционная русская терминология, за исключением тех случаев, когда она может создать неверное впечатление — например, те, кто в Синодальном переводе названы «судьями», здесь называются «вождями», это точнее отражает роль этого института в Древнем Израиле.

Слово Господь, набранное малыми прописными буквами, используется в тексте в тех случаях, где в древнееврейском оригинале стоит Имя Божие, открытое Моисею (см. 3-ю главу книги Исход, не вошедшей в это издание). Так оно переводится традиционно, но важно отметить, что в оригинале стоит имя собственное, точное произношение которого нам сегодня не известно. Эта книга, как мы надеемся, станет началом новой серии. В дальнейшем я хотел бы опубликовать свои переводы ветхозаветных пророков и Книги Иова, а также новозаветных Посланий. Свои отзывы об этой книге вы можете отправить по адресу: [email protected]

Андрей Десницкий