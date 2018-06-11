Мы хотим предложить это пособие широкому кругу читателей, интересующихся Библией: переводчикам Писания на национальные языки, богословам и филологам, студентам, священникам и проповедникам, рядовым христианам, - всем тем, кто стремится понять изначальный смысл библейского текста. Дистанция между этим текстом и его сегодняшними читателями огромна. Дело не только в том, что со времени его создания прошло много веков, но и в том, что за это время сильно изменились представления людей о мире и о самих себе. На месте единой ранней Церкви, которая и породила книги Нового Завета, появилось множество христианских течений, отличающихся друг от друга и вероучением, и традициями, а подчас и по-разному толкующих Писание.

Андрей Десницкий - Толковый Новый Завет - Послание к Ефесянам - Послание к Евреям ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ОСНОВАННЫЙ ПРОТОИЕРЕЕМ АЛЕКСАНДРОМ МЕНЕМ

МОСКВА 2005 - 153 с. Текст комментария: Андрей Десницкий, Олег Лазаренко

Андрей Десницкий - Толковый Новый Завет - Послание к Ефесянам - Послание к Евреям - Предисловие



Невозможно угодить всем, но мы стремимся к тому, чтобы этот комментарий был приемлем и полезен для всех христиан, а равно и для неверующих читателей. Не вдаваясь в детальное обсуждение сложных проблем из области богословия, истории, филологии и других научных дисциплин, мы стараемся дать пояснения к тексту, которые раскрывают его первичный смысл - пояснения, без которых современному читателю было бы трудно полностью понять некоторые места из Библии. Мы не ставим своей целью изложить то или иное церковное вероучение, даже если оно основывается на библейском тексте.

Текст каждой книги разбит на четыре колонки и сопровождается подстрочными комментариями. Первая колонка содержит греческий текст 27-го издания Нестле-Аланда, это широко распространенная в сегодняшнем научном мире реконструкция первоначального текста Нового Завета. Разумеется, этот текст не может считаться тождественным оригиналу, вышедшему из-под пера апостолов и евангелистов, но, насколько мы можем судить, он приближается к этому оригиналу в большей степени, чем какое бы то ни было иное издание.



Три других колонки представляют различные русские переводы. Во второй колонке приведен перевод, выполненный в середине XX в. во Франции под руководством епископа Кассиана Безобразова. Причина, по которой мы помещаем его непосредственно после текста Нестле-Аланда, очень проста: этот перевод, в отличие от Синодального, делался именно с научного издания этой серии, хотя, конечно, это было еще задолго до публикации 27-го издания. Он может считаться достаточно буквальным эквивалентом текста Нестле-Аланда.



В третьей колонке помещен Синодальный перевод, самый распространенный русский текст Священного Писания, который впервые был опубликован в 70-е годы XIX в. Он был выполнен с традиционного церковного (византийского) текста и поэтому несколько отличается от первых двух колонок, равно как и от четвертой, в которой приведен недавно вышедший в свет перевод В.Н. Кузнецовой под названием «Радостная Весть». Он тоже следует тексту Нестле-Аланда, но, в отличие от перевода епископа Кассиана, далек от дословности и ориентирован прежде всего на передачу смысла оригинала, как его понимает переводчик. Этот перевод написан на простом и доступном русском языке.



Под четырьмя колонками текста находится оригинальный русский комментарий, подготовленный сотрудниками Института перевода Библии на основе современных научных трудов и призванный прояснить первичный смысл текста. Мы стремились выделить все трудные места и отметить сложные вопросы, сознавая при этом, что на некоторые из них нет однозначного правильного ответа. Там, где существует несколько обоснованных версий, мы старались кратко охарактеризовать каждую из них.



В этом комментарии разъясняются:

• принципиальные текстологические и смысловые расхождения между четырьмя текстами, приведенными в параллельных колонках;

• культурные, исторические и иные реалии, незнакомые современному читателю без специального образования;

• фразы, обороты речи и идеи новозаветных авторов, которые такой читатель с большой вероятностью может не понять или понять неправильно;

• многозначные и непонятные выражения;

• широкий историко-культурный контекст, необходимый для точного понимания текста;

• прямые аллюзии на другие библейские и небиблейские тексты.



В нашем комментарии не обсуждаются:

♦ расхождения между четырьмя текстами, которые вызваны разными подходами переводчиков к своей задаче или стилистическими особенностями их переводов и которые не влияют существенно на понимание смысла текста;

♦ небуквальное, т. е. нравственное, символическое, аллегорическое и тому подобное истолкование;

♦ небиблейское богословие, т. е. идеи, которые в явном виде не содержатся в комментируемом тексте и которые были высказаны последующими авторами;

♦ роль данного отрывка в межконфессиональной полемике;





Ваши замечания и предложения помогут нам понять, как нам продолжать работу над серией «Толковый Новый Завет», в которой мы надеемся выпустить прежде всего Павловы послания.

Пишите нам по адресу:

101000 Москва, Главпочтамт, а/я 360

факс: (095) 956-64-39

эл. почта:

Андрей Десницкий,

консультант Института перевода Библии ♦ исторические, культурологические, религиоведческие и тому подобные реконструкции, создаваемые на материале данного текста.Ваши замечания и предложения помогут нам понять, как нам продолжать работу над серией «Толковый Новый Завет», в которой мы надеемся выпустить прежде всего Павловы послания.Пишите нам по адресу:101000 Москва, Главпочтамт, а/я 360факс: (095) 956-64-39эл. почта: [email protected] Андрей Десницкий,консультант Института перевода Библии

Андрей Десницкий - Толковый Новый Завет - Послание к Ефесянам - Общие сведения

Авторство: Традиционно автором Послания к Ефесянам (Еф) считается ап. Павел, но среди ученых Нового времени нередко возникали сомнения относительно авторства этого послания. В частности, существует гипотеза, что Еф написано не Павлом, а одним из его учеников, своими словами изложившим его идеи. Действительно, и по стилю, и по лексике послание отличается своеобразием (подробнее об этом см. ниже), но все же не настолько, чтобы категорично отрицать авторство Павла. Есть и теория, согласно которой Еф было составлено одновременно с Посланием к Колоссянам (Кол) кем-то из помощников Павла под его непосредственным руководством. Наконец, наиболее радикальные критики полагают, что Еф могло быть написано учениками Павла уже после его смерти. Так или иначе, большинство современных исследователей считает, что собственно текст Еф написал не сам Павел, а один из его учеников. Впрочем, в любом случае мысли, изложенные в Еф, полностью согласуются с богословием тех посланий, которые вне всяких сомнений принадлежат Павлу. Не вынося категоричных суждений об авторстве, в этом комментарии мы будем называть автора Павлом в соответствии с тем, как делает это сам текст (3:1).

2013-10-28