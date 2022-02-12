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Пастуро - Символическая история европейского средневековья

Мишель Пастуро - Символическая история европейского средневековья
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Category ESXATOS BOOKS, History, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism
Символ как способ мышления и восприятия настолько привычен для средневековых авторов, что они практически не ощущают необходимости предупреждать читателей о своих семантических и дидактических намерениях или в обязательном порядке объяснять употребляемые слова. При этом латинская лексика, определяющая понятие символа, весьма богата и необычайно точна; и это характерно как для сочинений святого Августина, отца всей средневековой символики, так и для сочинений менее значительных авторов, например, энциклопедистов XIII века или составителей сборников exempla, адресованных проповедникам.
Именно с лексикой связаны первые трудности, которые встают перед историком при изучении средневекового символа. Современные европейские языки — в том числе немецкий, самый продуктивный в плане словообразования, — не располагают терминологическим инструментарием, способным с точностью передать все разнообразие и все тонкости средневековой латинской лексики, определяющей или актуализирующей символ. Когда латинский автор поочередно использует в одном и том же тексте слова Signum, figura, exemplum, memoria, similitudo — которые на современный французский можно перевести как symbole («символ») — то он делает это не случайно, напротив, он тщательно подбирает слово: ведь у каждого есть свой отличительный оттенок. Это устойчивые термины, обладающие широким и усложненным семантическим полем и потому не поддающиеся точному переводу; при этом они ни в коей мере не являются взаимозаменяемыми. Сходным образом латинские глаголы denotare, depingere, figurare, monstrare, repraesentare, significare с общим смысловым полем «означать» не являются ни эквивалентами, ни синонимами; напротив, предпочтение того или иного глагола говорит о продуманном и сознательном выборе, наиболее точно выражающем мысль автора. Если, подчеркивая символическое значение того или иного животного или растения, автор говорит quod significat, то это не будет эквивалентно qiod représentât, a последнее не будет являться точным синонимом quod figurât.
Такое языковое и лексическое разнообразие уже само по себе исторически значимо. Оно говорит о том, что символ в средневековой культуре является частью базового ментального инструментария: он имеет разнообразные формы выражения, охватывает различные смысловые уровни и проникает во все сферы интеллектуальной, общественной и религиозной жизни, включая этические представления. Вместе с тем это разнообразие объясняет, почему понятие символа не поддается никаким обобщениям, никаким упрощениям, и даже анализу. Символ всегда двойственен, поливалентен, изменчив; он не ограничен в своих проявлениях. К тому же он может быть выражен не только в словах и текстах, но также в изображениях, предметах,
жестах, ритуалах, верованиях, поступках. Изучение символа тем более затруднительно, что далеко не все сферы его функционирования, не вся многообразность и многосторонность модусов смыслопорождения стали предметом осмысления для самих средневековых авторов, включая самых выдающихся. Кроме того, мы имеем дело с историческим объектом, при изучении которого историка, работающего то с одним, то с другим источником, на каждом шагу подстерегает опасность анахронизма. Наконец, сама попытка предпринять подобное исследование зачастую означает, что символ рискует в значительной степени утратить свое аффективное, эстетическое, поэтическое или онирическое наполнение, за счет которого он главным образом и способен реализоваться и эффективно функционировать.

Мишель Пастуро - Символическая история европейского средневековья

СПб.: «Александрия», 2012. — 448 с, илл.
ISBN 978-5-903445-21-9

Мишель Пастуро - Символическая история европейского средневековья - Содержание

Глава 1. СРЕДНЕВЕКОВЫЙ СИМВОЛ
  • Воображаемое как часть реальности
  • Конструирование истории
  • Этимология
  • Аналогия
  • Отклонение, часть и целое
  • Модусы смыслопорождения
Глава 2. ЖИВОТНОЕ
  • Судебные процессы над животными
  • Образцовое правосудие?
  • Отношение к животным в христианском Средневековье
  • Фалезская свинья
  • Историография, не оправдавшая ожиданий
  • Типология процессов
  • Почему так часто судят свиней?
  • Душа животного
  • Справедливое правосудие
  • Коронование льва
  • Как в средневековом бестиарии появился царь зверей
  • Лев вездесущий
  • Геральдическая фауна
  • Тройное наследство
  • Рождение леопарда
  • Ноев ковчег
  • Свержение медведя
  • Охота на кабана
  • Как королевская дичь стала нечистым животным: история переоценки
  • Римская охота
  • Книги о псовой охоте
  • От кинегетических сочиненийк архивным документам
  • Кабан, дьявольский зверь
  • Олень, животное Христа
  • Охота и церковь
Глава 3. РАСТЕНИЕ
  • Свойства дерева
  • К символической истории материалов
  • Живой материал
  • Материя par excellence
  • Лесоруб и угольщик
  • Топор и пила
  • Благотворные деревья
  • Пагубные деревья
  • Цветок для короля
  • Вехи средневековой истории геральдической лилии ...
  • Цветок Богородицы
  • Королевский цветок
  • Космический узор
  • Цветок для всех
  • Растительная монархия
Глава 4. ЦВЕТ
  • Увидеть цвета Средневековья
  • Возможна ли история цвета?
  • Источниковедческие трудности
  • Методологические трудности
  • Эпистемологические трудности
  • Работа историка
  • Научные спекуляции
  • Социальные практики
  • Цвета повседневной жизни
  • Рождение черно-белого мира
  • Церковь и цвет: от истоков до Реформации
  • Свет или материя?
  • Средневековая церковь, храм цвета
  • Литургия цвета
  • Одежда: от символа к эмблеме
  • Добропорядочный цвет: черный
  • «Цветоборчество» Реформации
  • Средневековые красильщики
  • Социальная история нечестивого ремесла
  • Разобщенные и неуживчивые ремесленники
  • Запрет на смешивание красок
  • Рецептурные сборники
  • Трудности красильного ремесла
  • Желтый
  • Недостойное ремесло
  • Свидетельства лексики
  • Иисус в мастерской красильщика
  • Рыжий
  • Средневековая иконография Иуды
  • Иуда и другие
  • Цвет инаковости
  • Красный, желтый и пятнистый
  • Все левши — рыжие
Глава 5. ГЕРАЛЬДИКА
  • Рождение гербов
  • От идентичности индивидуальной к идентичности семейной
  • Проблема происхождения
  • Проблема датировки
  • Выражение идентичности
  • Распространение в обществе
  • Фигуры и цвета
  • Бризуры и говорящие гербы
  • Язык геральдики
  • От щита к нашлемнику
  • Мифология родства
  • От герба к флагу
  • Средневековое происхождение национальных эмблем. .
  • Недоизученный объект истории
  • От объекта к изображению
  • Долгая история
  • Бретонский пример
  • Когда эмблема формирует нацию
  • Европейский код планетарного масштаба
  • Как рождаются флаги
  • Государство или нация?
Глава 6. ИГРА
  • Появление шахматв Западной Европе
  • История непростой аккультурации
  • Игра, пришедшая с Востока
  • Шахматы и церковь
  • Благородная кость, живой материал
  • Переосмысление фигур и шахматной партии. . . .
  • От красного к черному
  • Бесконечная структура
  • Игра воображения
  • Играя в короля Артура
  • Литературная антропонимика и рыцарская идеология. .
  • Литература воинских ценностей
  • От литературных имен к именам реальным ....
  • Артуровские ритуалы
  • Тристан, любимый герой
  • Идеология имени
Глава 7. ЭХО ТРАДИЦИИ
  • Бестиарий Лафонтена
  • Гербовник поэта XVII века
  • Знакомый бестиарий
  • Литературный гербовник
  • Эмблематические животные
  • Геральдика басни
  • Черное солнце меланхолии
  • Средневековая иконография глазами Нерваля
  • Прославленная рукопись
  • Черное солнце
  • Брожение поэтической мысли
  • Открытое произведение
  • El Desdichado
  • Средневековье «Айвенго»
  • Бестселлер эпохи романтизма
  • Невероятный успех на книжном рынке
  • От истории к роману и обратно
  • Образцовое Средневековье
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Rating 5.0 / 5
Added 12.02.2022
Author brat Aleksey
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5.0/5 (1)

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