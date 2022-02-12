Мишель Пастуро - Символическая история европейского средневековья

Пастуро - Символическая история европейского средневековья
Символ как способ мышления и восприятия настолько привычен для средневековых авторов, что они практически не ощущают необходимости предупреждать читателей о своих семантических и дидактических намерениях или в обязательном порядке объяснять употребляемые слова. При этом латинская лексика, определяющая понятие символа, весьма богата и необычайно точна; и это характерно как для сочинений святого Августина, отца всей средневековой символики, так и для сочинений менее значительных авторов, например, энциклопедистов XIII века или составителей сборников exempla, адресованных проповедникам.
Именно с лексикой связаны первые трудности, которые встают перед историком при изучении средневекового символа. Современные европейские языки — в том числе немецкий, самый продуктивный в плане словообразования, — не располагают терминологическим инструментарием, способным с точностью передать все разнообразие и все тонкости средневековой латинской лексики, определяющей или актуализирующей символ. Когда латинский автор поочередно использует в одном и том же тексте слова Signum, figura, exemplum, memoria, similitudo — которые на современный французский можно перевести как symbole («символ») — то он делает это не случайно, напротив, он тщательно подбирает слово: ведь у каждого есть свой отличительный оттенок. Это устойчивые термины, обладающие широким и усложненным семантическим полем и потому не поддающиеся точному переводу; при этом они ни в коей мере не являются взаимозаменяемыми. Сходным образом латинские глаголы denotare, depingere, figurare, monstrare, repraesentare, significare с общим смысловым полем «означать» не являются ни эквивалентами, ни синонимами; напротив, предпочтение того или иного глагола говорит о продуманном и сознательном выборе, наиболее точно выражающем мысль автора. Если, подчеркивая символическое значение того или иного животного или растения, автор говорит quod significat, то это не будет эквивалентно qiod représentât, a последнее не будет являться точным синонимом quod figurât.
Такое языковое и лексическое разнообразие уже само по себе исторически значимо. Оно говорит о том, что символ в средневековой культуре является частью базового ментального инструментария: он имеет разнообразные формы выражения, охватывает различные смысловые уровни и проникает во все сферы интеллектуальной, общественной и религиозной жизни, включая этические представления. Вместе с тем это разнообразие объясняет, почему понятие символа не поддается никаким обобщениям, никаким упрощениям, и даже анализу. Символ всегда двойственен, поливалентен, изменчив; он не ограничен в своих проявлениях. К тому же он может быть выражен не только в словах и текстах, но также в изображениях, предметах,
жестах, ритуалах, верованиях, поступках. Изучение символа тем более затруднительно, что далеко не все сферы его функционирования, не вся многообразность и многосторонность модусов смыслопорождения стали предметом осмысления для самих средневековых авторов, включая самых выдающихся. Кроме того, мы имеем дело с историческим объектом, при изучении которого историка, работающего то с одним, то с другим источником, на каждом шагу подстерегает опасность анахронизма. Наконец, сама попытка предпринять подобное исследование зачастую означает, что символ рискует в значительной степени утратить свое аффективное, эстетическое, поэтическое или онирическое наполнение, за счет которого он главным образом и способен реализоваться и эффективно функционировать.
Мишель Пастуро - Символическая история европейского средневековья
СПб.: «Александрия», 2012. — 448 с, илл.
ISBN 978-5-903445-21-9
Мишель Пастуро - Символическая история европейского средневековья - Содержание
Глава 1. СРЕДНЕВЕКОВЫЙ СИМВОЛ
- Воображаемое как часть реальности
- Конструирование истории
- Этимология
- Аналогия
- Отклонение, часть и целое
- Модусы смыслопорождения
Глава 2. ЖИВОТНОЕ
- Судебные процессы над животными
- Образцовое правосудие?
- Отношение к животным в христианском Средневековье
- Фалезская свинья
- Историография, не оправдавшая ожиданий
- Типология процессов
- Почему так часто судят свиней?
- Душа животного
- Справедливое правосудие
- Коронование льва
- Как в средневековом бестиарии появился царь зверей
- Лев вездесущий
- Геральдическая фауна
- Тройное наследство
- Рождение леопарда
- Ноев ковчег
- Свержение медведя
- Охота на кабана
- Как королевская дичь стала нечистым животным: история переоценки
- Римская охота
- Книги о псовой охоте
- От кинегетических сочиненийк архивным документам
- Кабан, дьявольский зверь
- Олень, животное Христа
- Охота и церковь
Глава 3. РАСТЕНИЕ
- Свойства дерева
- К символической истории материалов
- Живой материал
- Материя par excellence
- Лесоруб и угольщик
- Топор и пила
- Благотворные деревья
- Пагубные деревья
- Цветок для короля
- Вехи средневековой истории геральдической лилии ...
- Цветок Богородицы
- Королевский цветок
- Космический узор
- Цветок для всех
- Растительная монархия
Глава 4. ЦВЕТ
- Увидеть цвета Средневековья
- Возможна ли история цвета?
- Источниковедческие трудности
- Методологические трудности
- Эпистемологические трудности
- Работа историка
- Научные спекуляции
- Социальные практики
- Цвета повседневной жизни
- Рождение черно-белого мира
- Церковь и цвет: от истоков до Реформации
- Свет или материя?
- Средневековая церковь, храм цвета
- Литургия цвета
- Одежда: от символа к эмблеме
- Добропорядочный цвет: черный
- «Цветоборчество» Реформации
- Средневековые красильщики
- Социальная история нечестивого ремесла
- Разобщенные и неуживчивые ремесленники
- Запрет на смешивание красок
- Рецептурные сборники
- Трудности красильного ремесла
- Желтый
- Недостойное ремесло
- Свидетельства лексики
- Иисус в мастерской красильщика
- Рыжий
- Средневековая иконография Иуды
- Иуда и другие
- Цвет инаковости
- Красный, желтый и пятнистый
- Все левши — рыжие
Глава 5. ГЕРАЛЬДИКА
- Рождение гербов
- От идентичности индивидуальной к идентичности семейной
- Проблема происхождения
- Проблема датировки
- Выражение идентичности
- Распространение в обществе
- Фигуры и цвета
- Бризуры и говорящие гербы
- Язык геральдики
- От щита к нашлемнику
- Мифология родства
- От герба к флагу
- Средневековое происхождение национальных эмблем. .
- Недоизученный объект истории
- От объекта к изображению
- Долгая история
- Бретонский пример
- Когда эмблема формирует нацию
- Европейский код планетарного масштаба
- Как рождаются флаги
- Государство или нация?
Глава 6. ИГРА
- Появление шахматв Западной Европе
- История непростой аккультурации
- Игра, пришедшая с Востока
- Шахматы и церковь
- Благородная кость, живой материал
- Переосмысление фигур и шахматной партии. . . .
- От красного к черному
- Бесконечная структура
- Игра воображения
- Играя в короля Артура
- Литературная антропонимика и рыцарская идеология. .
- Литература воинских ценностей
- От литературных имен к именам реальным ....
- Артуровские ритуалы
- Тристан, любимый герой
- Идеология имени
Глава 7. ЭХО ТРАДИЦИИ
- Бестиарий Лафонтена
- Гербовник поэта XVII века
- Знакомый бестиарий
- Литературный гербовник
- Эмблематические животные
- Геральдика басни
- Черное солнце меланхолии
- Средневековая иконография глазами Нерваля
- Прославленная рукопись
- Черное солнце
- Брожение поэтической мысли
- Открытое произведение
- El Desdichado
- Средневековье «Айвенго»
- Бестселлер эпохи романтизма
- Невероятный успех на книжном рынке
- От истории к роману и обратно
- Образцовое Средневековье
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