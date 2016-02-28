Бочков - Мартышин - Дух революции в церкви
Церковь — живой вселенский организм Тела Христова, заключающий в себе всю полноту жизни и гармонию бытия.
Но, к сожалению, такое вселенское понятие Истины и Церкви Христовой, в современном сознании искажается негативизмом церковных расколов, вызванных политическими манипуляциями и идеологическими противоречиями.
Политические манипуляции, идеология «цветных» революций, национализм всех оттенков и государственный диктат искажают представление о Церкви, о духовной жизни, о вере любыми средствами, вплоть до агрессии и раскольнической деятельности.
Проблема становится еще сложнее, когда определенные околоцерковные и государственные силы сознательно делают ставку на раскольническую деятельность (иногда в массовых масштабах) для разрешения внутрицерковных или государственных политических вопросов.
И такая политика напрямую связана тоталитаризмом, который в церковной жизни проявляется как фундаментализм, т.е. безличностное, поверхностное, агрессивное стремление к унификации, к господству непогрешимой буквы индивидуализма, замкнутости и горделивого превозношения греховного человека.
Небывалым испытанием для Православия постсоветского пространства являются юрисдикционно-политические расколы, базирующиеся на политической целесообразности и идеологической манипуляции.
Павел Бочков - Дионисий Мартышин - «Дух революции» в церкви
Бочков П, священник; Мартышин Д., протоиерей.
«Дух революции» в Церкви / П. Бочков, Д. Мартышин
«Дух революции» в Церкви / П. Бочков, Д. Мартышин
СПб. : Алетейя, 2010. — 104 с.
ISBN 978-5-91419-332-1
ISBN 978-5-91419-332-1
Павел Бочков - Дионисий Мартышин - «Дух революции» в церкви - Содержание
Слово к читателю
Введение
Введение
- Глава 1. Вмешательство государства во внутреннюю жизнь Церкви
- Глава 2. Идеология национализма
- Глава 3. Политическая манипуляция
- Глава 4. Критика священноначалия
- Глава 5. Искажение православного вероучения
- Глава 6. Попытки революции в Церкви
Заключение
Примечания
Примечания
Павел Бочков - Дионисий Мартышин - «Дух революции» в церкви - Введение
Для стран постсоветского периода не только многонациональных, но и многоконфессиональных, вопрос о взаимоотношениях Церкви и государства всегда был очень важен. Новая, формирующаяся на современном этапе демократическая государственность СНГ стоит сейчас перед необходимостью выработки рациональной, разумной, взвешенной церковной политики. Отсутствие четкой концепции, и даже отсутствие вразумительного определения сущностного содержания политики государства по отношению к Церкви может стать, и отчасти уже становится одним из факторов, дестабилизирующих социально-политическую и духовную обстановку в странах бывшего советского лагеря. Процесс выработки такой модели шел бы тем успешнее, чем полнее и объективнее были бы учтены уроки прошлого. Но на деле этого не происходит в должной мере, о чем красноречиво свидетельствует положение Православной Церкви в странах Прибалтики и Украины.
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