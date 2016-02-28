Церковь — живой вселенский организм Тела Христова, заключающий в себе всю полноту жизни и гармонию бытия.

Но, к сожалению, такое вселенское понятие Истины и Церкви Христовой, в современном сознании искажается негативизмом церковных расколов, вызванных политическими манипуляциями и идеологическими противоречиями.

Политические манипуляции, идеология «цветных» революций, национализм всех оттенков и государственный диктат искажают представление о Церкви, о духовной жизни, о вере любыми средствами, вплоть до агрессии и раскольнической деятельности.

Проблема становится еще сложнее, когда определенные околоцерковные и государственные силы сознательно делают ставку на раскольническую деятельность (иногда в массовых масштабах) для разрешения внутрицерковных или государственных политических вопросов.

И такая политика напрямую связана тоталитаризмом, который в церковной жизни проявляется как фундаментализм, т.е. безличностное, поверхностное, агрессивное стремление к унификации, к господству непогрешимой буквы индивидуализма, замкнутости и горделивого превозношения греховного человека.

Небывалым испытанием для Православия постсоветского пространства являются юрисдикционно-политические расколы, базирующиеся на политической целесообразности и идеологической манипуляции.

Павел Бочков - Дионисий Мартышин - «Дух революции» в церкви

Бочков П, священник; Мартышин Д., протоиерей.

«Дух революции» в Церкви / П. Бочков, Д. Мартышин

СПб. : Алетейя, 2010. — 104 с.

ISBN 978-5-91419-332-1

Павел Бочков - Дионисий Мартышин - «Дух революции» в церкви - Содержание

Слово к читателю

Введение

Глава 1. Вмешательство государства во внутреннюю жизнь Церкви

Глава 2. Идеология национализма

Глава 3. Политическая манипуляция

Глава 4. Критика священноначалия

Глава 5. Искажение православного вероучения

Глава 6. Попытки революции в Церкви

Заключение

Примечания

Павел Бочков - Дионисий Мартышин - «Дух революции» в церкви - Введение

Для стран постсоветского периода не только многонациональных, но и многоконфессиональных, вопрос о взаимоотношениях Церкви и государства всегда был очень важен. Новая, формирующаяся на современном этапе демократическая государственность СНГ стоит сейчас перед необходимостью выработки рациональной, разумной, взвешенной церковной политики. Отсутствие четкой концепции, и даже отсутствие вразумительного определения сущностного содержания политики государства по отношению к Церкви может стать, и отчасти уже становится одним из факторов, дестабилизирующих социально-политическую и духовную обстановку в странах бывшего советского лагеря. Процесс выработки такой модели шел бы тем успешнее, чем полнее и объективнее были бы учтены уроки прошлого. Но на деле этого не происходит в должной мере, о чем красноречиво свидетельствует положение Православной Церкви в странах Прибалтики и Украины.