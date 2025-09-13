Педдер - Опыт трагического
Настоящая работа продолжает философскую линию, связанную с исследованием трагического как предельного когнитивного и онтологического состояния. Она выросла из моей переводческой и исследовательской деятельности, направленной на введение в русскоязычный контекст трудов Петера Весселя Цапффе. В 2024 году мною был завершён первый полный перевод его книги «О трагическом», а позднее получен доступ к полному собранию его сочинений в 10 томах из Национальной библиотеки Норвегии в Осло.
После многочисленных отказов и сложностей с авторскими правами, первые русские издания трудов Цапффе, благодаря моему сотрудничеству с издательством «Тотенбург», впервые увидели свет в России в 2025 году – уже после завершения написания данной работы. Этот материал стал основой для критического осмысления границ философии трагического в контексте современных онтологических, когнитивных и нейропсихологических подходов.
Настоящий текст написан от имени двух фигур – профессора Н. и профессора П. Это не два автора и не два полемических взгляда. Это две теоретически оформленные позиции, через которые проводится философский анализ границ человеческого существования. Такой способ изложения выбран сознательно, с целью подчеркнуть, что человек – не фиксированная сущность, а динамическая система состояний, в которой сосуществуют различные, иногда противоположные режимы интерпретации. Разделение на проф. Н. и П. не столько литературный прием, сколько попытка показать всю внутреннюю сложность и непостоянность разума.
Профессор Н. предлагает интерпретацию человеческого существования в рамках концепта лиминарного принятия – модели сознательного удержания в состоянии онтологической неопределённости без прибегания к компенсаторным стратегиям. Его подход основан на отказе от нормативных нарративов и апелляций к финальным смыслам. Лиминарное принятие формализует состояние субъекта, находящегося на пределе между объяснимым и невыразимым.
В центре позиции проф. П. – скромность, этическое воздержание и отказ от метафизических обоснований. Он рассматривает человеческое мышление как систему прогнозирующего кодирования, вынужденную действовать в условиях постоянной неполноты информации и неопределённости среды.
Владислав Константинович Педдер - Опыт трагического
Без выходных данных, 274 с.
Владислав Константинович Педдер - Опыт трагического - Содержание
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Опыт трагического. Владислав Константинович Педдер
- Введение
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Часть 1. Экзистенциальные пределы разума
- Глава 1. Слепое усложнение
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Глава 2. Столкновение с неизвестным и формы адаптации
- Свобода воли как способ обработки информации
- Адаптация к смерти
- Адаптация к бессмысленности
- Формирование субъективного «Я»
- Глава 3. Механизмы защиты разума
- Глава 4. Лиминарное принятие
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Глава 5. Проблемы будущего, науки и технологий
- Трансгуманизм как будущее техно-трагизма
- Наука как вера
- Последние шаги
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Часть 2. Я выбираю истину
- Акедия как состояние трагического
- Критика механизмов отвлечения
- Наследие Петера Цапффе
- Опыт трагического
- Послесловие
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Лиминарное принятие в контексте онтологии опыта
- Аннотация
- 1. Введение
- 2. Нейробиологическая верификация, конкурирующие подходы к разуму
- 3. Лиминарное принятие
- 4. Онтология опыта
- 5. Интегративная модель
- 6. Иллюзорность субъекта и горизонт трагического
- 7. Параллели: феноменология и структура опыта
- 8. Генеалогия предела
- Заключение
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Список литературы
- Введение
- Часть 1. Экзистенциальные пределы разума
- Часть 2. Я выбираю истину
- Лиминарное принятие в контексте онтологии опыта
- Примечания
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