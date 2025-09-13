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Педдер - Опыт трагического

Владислав Константинович Педдер - Опыт трагического
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, Psychology Psychotherapy

Настоящая работа продолжает философскую линию, связанную с исследованием трагического как предельного когнитивного и онтологического состояния. Она выросла из моей переводческой и исследовательской деятельности, направленной на введение в русскоязычный контекст трудов Петера Весселя Цапффе. В 2024 году мною был завершён первый полный перевод его книги «О трагическом», а позднее получен доступ к полному собранию его сочинений в 10 томах из Национальной библиотеки Норвегии в Осло.

После многочисленных отказов и сложностей с авторскими правами, первые русские издания трудов Цапффе, благодаря моему сотрудничеству с издательством «Тотенбург», впервые увидели свет в России в 2025 году – уже после завершения написания данной работы. Этот материал стал основой для критического осмысления границ философии трагического в контексте современных онтологических, когнитивных и нейропсихологических подходов.

Настоящий текст написан от имени двух фигур – профессора Н. и профессора П. Это не два автора и не два полемических взгляда. Это две теоретически оформленные позиции, через которые проводится философский анализ границ человеческого существования. Такой способ изложения выбран сознательно, с целью подчеркнуть, что человек – не фиксированная сущность, а динамическая система состояний, в которой сосуществуют различные, иногда противоположные режимы интерпретации. Разделение на проф. Н. и П. не столько литературный прием, сколько попытка показать всю внутреннюю сложность и непостоянность разума.

Профессор Н. предлагает интерпретацию человеческого существования в рамках концепта лиминарного принятия – модели сознательного удержания в состоянии онтологической неопределённости без прибегания к компенсаторным стратегиям. Его подход основан на отказе от нормативных нарративов и апелляций к финальным смыслам. Лиминарное принятие формализует состояние субъекта, находящегося на пределе между объяснимым и невыразимым.

В центре позиции проф. П. – скромность, этическое воздержание и отказ от метафизических обоснований. Он рассматривает человеческое мышление как систему прогнозирующего кодирования, вынужденную действовать в условиях постоянной неполноты информации и неопределённости среды.

Владислав Константинович Педдер - Опыт трагического

Без выходных данных, 274 с.

Владислав Константинович Педдер - Опыт трагического - Содержание

  • Опыт трагического. Владислав Константинович Педдер
    • Введение
    • Часть 1. Экзистенциальные пределы разума
      • Глава 1. Слепое усложнение
      • Глава 2. Столкновение с неизвестным и формы адаптации
        • Свобода воли как способ обработки информации
        • Адаптация к смерти
        • Адаптация к бессмысленности
        • Формирование субъективного «Я»
      • Глава 3. Механизмы защиты разума
      • Глава 4. Лиминарное принятие
      • Глава 5. Проблемы будущего, науки и технологий
        • Трансгуманизм как будущее техно-трагизма
        • Наука как вера
        • Последние шаги
    • Часть 2. Я выбираю истину
      • Акедия как состояние трагического
      • Критика механизмов отвлечения
      • Наследие Петера Цапффе
      • Опыт трагического
      • Послесловие
    • Лиминарное принятие в контексте онтологии опыта
      • Аннотация
      • 1. Введение
      • 2. Нейробиологическая верификация, конкурирующие подходы к разуму
      • 3. Лиминарное принятие
      • 4. Онтология опыта
      • 5. Интегративная модель
      • 6. Иллюзорность субъекта и горизонт трагического
      • 7. Параллели: феноменология и структура опыта
      • 8. Генеалогия предела
      • Заключение
    • Список литературы
      • Введение
      • Часть 1. Экзистенциальные пределы разума
      • Часть 2. Я выбираю истину
      • Лиминарное принятие в контексте онтологии опыта
    • Примечания
Views 236
Rating 5.0 / 5
Added 13.09.2025
Author brat Vadim
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