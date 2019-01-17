Петров - Вот б-ги твои, Израиль
Основным отличием предлагаемой читателю книги от других российских изданий, затрагивающих вопросы происхождения иудаизма в частности и «авраамических религий» в целом, является её строгая научность. Автор старательно избегает любой предвзятости, характерной для конфессионального (иудейского и иудеохристианского) подхода. К сожалению, даже книги, издающиеся в современной России научными учреждениями в качестве учебной литературы, зачастую представляют собой слабо прикрытую религиозную апологетику, некритично воспроизводящую библейские повествования в качестве объективной истории.
Справедливости ради нужно отметить, что примерно такая же картина наблюдалась до последних десятилетий и в западной библеистике. Её ведущие представители (среди которых преобладали иудеопротестанты – сначала немецкие, а с 40-х годов прошлого века – англосаксонские) продолжали смотреть на предмет исследования через свои конфессиональные линзы, принимая за истину общую картину Еврейской Библии, либо подкрепляя её научными данными, либо внося в неё на их основании незначительные поправки. Научность в западной библеистике возобладала только в 1980-х годах, что позволило появиться значительному количеству трудов, восстанавливающих подлинную историю происхождения еврейской религии. Ознакомление с результатами этих исследований русского читателя, которому они до сих пор остаются почти полностью недоступными, является одной из главных целей данной книги.
Второй, наряду с современной библеистикой, опорой для настоящего исследования являются литературных первоисточников, подтвергаемые тщательному рассмотрению. Все подобные тексты (еврейские, арамейские, угаритские, аккадские и др.), которые прямо цитируются или иным образом привлекаются в данной книге, либо переведены автором, либо сверены им с оригиналами. Главным первоисточником для настоящего исследования является, естественно, Еврейская Библия, сокр. ЕБ. Подобное название является в современной мировой библеистике стандартным (англ. Hebrew Bible, сокр. HB, и т.д.). Варианты «Танах» или «Ветхий Завет» неприемлемы, поскольку предполагают восприятие этих литературных памятников как священных текстов соответствующих религиозных традиций, а не как предмета беспристрастного научного исследования.
Сергей Петров - Вот б-ги твои, Израиль - Языческая религия евреев
С. Петров — «Издательские решения», 2017. - 284 с.
ISBN 978-5-44-854503-0
ISBN 978-5-44-854503-0
Сергей Петров - Вот б-ги твои, Израиль - Языческая религия евреев - Содержание
Предисловие
Кунтиллет-Аджруд, или Коперникианский переворот в библеистике
Исторический очерк
Каиниты – основатели яхвизма
Яхве
- Телесность и видимость Яхве
- Три тела Яхве
- «Слава» Яхве
- Местонахождение Яхве
Эл
- Имя Эла
- Творец Эл
- Жилище Эла
- Бык Эл
Ваал
- Ваал в Еврейской Библии
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Ваал и Море
- Победа Ваала над водной стихией
- Творец Ваал
- Иудейская космология
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Ваал и его дом
- Строительство дома для Ваала
- Историзация ваалистского мифа в Еврейской Библии
- Псалом как гимн на воцарение Ваала
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Ваал и Смерть
- Жизнь и смерть в Еврейской Библии
- Загробный мир в Еврейской Библии
- Отсутствие посмертного воздания в Еврейской Библии
- Ваал как воскресающий и воскрешающий бог
- Следы ваалистского культа в Еврейской Библии
- Образ воскресения из мёртвых как национального возрождения Израиля
- Воскресение из мёртвых в Книге пророка Даниила
- Псалом 67 как гимн на воскресение Ваала
- Ваал Вышний
Ашера
- Ашера в Угарите
- Ашера в Еврейской Библии
- Ашера в еврейской эпиграфике
- Культ священных деревьев в иудаизме
- Ашера в искусстве Ханаана бронзового и железного века
- Город сына Ашеры: К происхождению названия Иерусалима
- Ашера как прообраз Евы
- «Исчезновение» Ашеры в послепленном иудаизме
Анат и Аштарт
- Анат в Еврейской Библии
- Воительница Анат
- Богородица Анат
- Аштарт
Прочий иудейский пантеон
- Совет богов
- Боги народов
- Небесные тела
- Духи
- Боги-посланцы
- Боги-судьи
- Боги-воители
- Боги-истребители
-
«Ангелы Зла»
- Мот
- Решеф
- Кетев и Девер
-
Зверообразные боги иудеев
- Керувы
- Сарафы
Священные изображения иудеев
- Облик (təmuna)
- Очертание (taḇnit)
- Изображение (pesel)
- Кузнечная работа (masseḵa)
- Изваяния («aṣabbim)
- Кумир (semel)
- Резное изображение (maśkit)
- Образ (ṣelem)
- Подобие (dəmut)
- Идолы (gillulim) и божки (’elilim)
- Терафимы (tərap̄im)
- Столп (maṣṣeḇa)
- Иерусалимский храм
- Образы иноземных богов в Израиле и Иудее
Обрядовый блуд
Культ мёртвых
Человеческие жертвоприношения
- Памяти еврейского б-га Молоха
- Закон о первородных
- Свидетельства иудейских пророков
- Жертвоприношение Авраама
Мессианизм, которого не было
- Божественный царь
- Помазанник
Монотеистические реформы Езекии и Иосии, которых не было
Политеизм послепленного иудаизма
- Политеизм Книги Второзакония
- Политеизм Второ-Исайи
- Политеизм Книги пророка Даниила
Заключение
Библиография
Сергей Петров - Вот б-ги твои, Израиль - Языческая религия евреев - Кунтиллет-Аджруд, или Коперникианский переворот в библеистике
В 1975—1976 гг., во время израильской оккупации египетского Синая, группа археологов из университета Тель-Авива во главе с Зеевом Мешелем осуществила раскопки в месте под названием Кунтиллет-Аджруд (араб. «Холм колодцев») на северо-востоке Синайского полуострова. Этим раскопкам было суждено стать катализатором своеобразного «коперникианского переворота» в библеистике, по итогам которого она из по преимуществу иудейской или иудеохристианской апологетики превратилась в собственно научную дисциплину.
Важность находок команды Мешеля стала ясна после появления первых же сведений о них, хотя их научная публикация состоялась лишь в 2012 г., т.е. спустя почти четыре десятилетия после раскопок. Кунтиллет-Аджруд представляет собой невысокий холм на берегу вади Курайа с остатками построек на вершине. В эпоху среднего и позднего железного века здесь, по южной оконечности пустыни Негев, проходила граница Иудейского царства. Поселение в Кунтиллет-Аджруд (его древнее еврейское название не известно) находилось примерно на полпути от Средиземного моря к Красному и служило удобным местом для остановки караванов. Согласно мнению Зеева Мешеля, оно было основано ок. 800 г. до н.э. и просуществовало несколько десятилетий.
Израильские археологи обнаружили остатки двух каменных зданий, оба из которых были в древности покрыты белой штукатуркой, разрисованной геометрическими фигурами и цветами. От восточного здания мало что осталось, а западное сохранилось гораздо лучше, местами
на высоту до 1,5 м. Оно представляло собой прямоугольную постройку размером 25 х 15 м, обнесённую стенами с четырьмя башенками по углам. При необходимости это здание могло использоваться в качестве укрепления, однако по архитектуре оно сильно отличалось от примерно современных ему иудейских крепостей в пустыне Негев. Наиболее вероятно, что Кунтиллет-Аджруд был постоялым двором (евр. malon).
на высоту до 1,5 м. Оно представляло собой прямоугольную постройку размером 25 х 15 м, обнесённую стенами с четырьмя башенками по углам. При необходимости это здание могло использоваться в качестве укрепления, однако по архитектуре оно сильно отличалось от примерно современных ему иудейских крепостей в пустыне Негев. Наиболее вероятно, что Кунтиллет-Аджруд был постоялым двором (евр. malon).
Рекомендую читать эту книгу очень осторожно (а лучше вообще пройти мимо),
поскольку в ней перемешаны реальные факты, фантазии автора и очень низкий уровень владения материалом.
Пример:
!...Однако при всей разнородности источников «Пятикнижия Моисеева» их объединяет вера в то,
что Яхве является телесным, человекообразным божеством.
В числе многих других эту веру выражает, например, пророк Иезекииль,
описывающий Яхве как «человека» (’adam) (Иез. 1, 26) и «мужа» (’iš) (Иез. 8, 2) (в масоретском
тексте последнее слово огласовано как ’eš «огонь», но изначальность варианта «муж»
подтверждается чтением Септуагинты ὁμοίωμα ἀνδρός) и упоминая его «чресла», т.е. бёдра (Иез. 1,
27; 8, 2), «руку» (Иез. 8, 1, 2) и «стопы ног» (Иез. 43, 7)...."
Даже не знаю, плакать или смеяться после такого "вывода"...
++Рекомендую читать эту книгу очень осторожно (а лучше вообще пройти мимо)++
Согласен!