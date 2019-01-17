Основным отличием предлагаемой читателю книги от других российских изданий, затрагивающих вопросы происхождения иудаизма в частности и «авраамических религий» в целом, является её строгая научность. Автор старательно избегает любой предвзятости, характерной для конфессионального (иудейского и иудеохристианского) подхода. К сожалению, даже книги, издающиеся в современной России научными учреждениями в качестве учебной литературы, зачастую представляют собой слабо прикрытую религиозную апологетику, некритично воспроизводящую библейские повествования в качестве объективной истории.



Справедливости ради нужно отметить, что примерно такая же картина наблюдалась до последних десятилетий и в западной библеистике. Её ведущие представители (среди которых преобладали иудеопротестанты – сначала немецкие, а с 40-х годов прошлого века – англосаксонские) продолжали смотреть на предмет исследования через свои конфессиональные линзы, принимая за истину общую картину Еврейской Библии, либо подкрепляя её научными данными, либо внося в неё на их основании незначительные поправки. Научность в западной библеистике возобладала только в 1980-х годах, что позволило появиться значительному количеству трудов, восстанавливающих подлинную историю происхождения еврейской религии. Ознакомление с результатами этих исследований русского читателя, которому они до сих пор остаются почти полностью недоступными, является одной из главных целей данной книги.



Второй, наряду с современной библеистикой, опорой для настоящего исследования являются литературных первоисточников, подтвергаемые тщательному рассмотрению. Все подобные тексты (еврейские, арамейские, угаритские, аккадские и др.), которые прямо цитируются или иным образом привлекаются в данной книге, либо переведены автором, либо сверены им с оригиналами. Главным первоисточником для настоящего исследования является, естественно, Еврейская Библия, сокр. ЕБ. Подобное название является в современной мировой библеистике стандартным (англ. Hebrew Bible, сокр. HB, и т.д.). Варианты «Танах» или «Ветхий Завет» неприемлемы, поскольку предполагают восприятие этих литературных памятников как священных текстов соответствующих религиозных традиций, а не как предмета беспристрастного научного исследования.

Сергей Петров - Вот б-ги твои, Израиль - Языческая религия евреев

С. Петров — «Издательские решения», 2017. - 284 с.

ISBN 978-5-44-854503-0

Сергей Петров - Вот б-ги твои, Израиль - Языческая религия евреев - Содержание

Предисловие Кунтиллет-Аджруд, или Коперникианский переворот в библеистике Исторический очерк Каиниты – основатели яхвизма Яхве Телесность и видимость Яхве

Три тела Яхве

«Слава» Яхве

Местонахождение Яхве Эл Имя Эла

Творец Эл

Жилище Эла

Бык Эл Ваал Ваал в Еврейской Библии

Ваал и Море Победа Ваала над водной стихией Творец Ваал Иудейская космология

Ваал и его дом Строительство дома для Ваала Историзация ваалистского мифа в Еврейской Библии Псалом как гимн на воцарение Ваала

Ваал и Смерть Жизнь и смерть в Еврейской Библии Загробный мир в Еврейской Библии Отсутствие посмертного воздания в Еврейской Библии Ваал как воскресающий и воскрешающий бог Следы ваалистского культа в Еврейской Библии Образ воскресения из мёртвых как национального возрождения Израиля Воскресение из мёртвых в Книге пророка Даниила Псалом 67 как гимн на воскресение Ваала

Ваал Вышний Ашера Ашера в Угарите

Ашера в Еврейской Библии

Ашера в еврейской эпиграфике

Культ священных деревьев в иудаизме

Ашера в искусстве Ханаана бронзового и железного века

Город сына Ашеры: К происхождению названия Иерусалима

Ашера как прообраз Евы

«Исчезновение» Ашеры в послепленном иудаизме Анат и Аштарт Анат в Еврейской Библии

Воительница Анат

Богородица Анат

Аштарт Прочий иудейский пантеон Совет богов

Боги народов

Небесные тела

Духи

Боги-посланцы

Боги-судьи

Боги-воители

Боги-истребители

«Ангелы Зла» Мот Решеф Кетев и Девер

Зверообразные боги иудеев Керувы Сарафы

Священные изображения иудеев Облик (təmuna)

Очертание (taḇnit)

Изображение (pesel)

Кузнечная работа (masseḵa)

Изваяния («aṣabbim)

Кумир (semel)

Резное изображение (maśkit)

Образ (ṣelem)

Подобие (dəmut)

Идолы (gillulim) и божки (’elilim)

Терафимы (tərap̄im)

Столп (maṣṣeḇa)

Иерусалимский храм

Образы иноземных богов в Израиле и Иудее Обрядовый блуд Культ мёртвых Человеческие жертвоприношения Памяти еврейского б-га Молоха

Закон о первородных

Свидетельства иудейских пророков

Жертвоприношение Авраама Мессианизм, которого не было Божественный царь

Помазанник Монотеистические реформы Езекии и Иосии, которых не было Политеизм послепленного иудаизма Политеизм Книги Второзакония

Политеизм Второ-Исайи

Политеизм Книги пророка Даниила Заключение Библиография

Сергей Петров - Вот б-ги твои, Израиль - Языческая религия евреев - Кунтиллет-Аджруд, или Коперникианский переворот в библеистике



В 1975—1976 гг., во время израильской оккупации египетского Синая, группа археологов из университета Тель-Авива во главе с Зеевом Мешелем осуществила раскопки в месте под названием Кунтиллет-Аджруд (араб. «Холм колодцев») на северо-востоке Синайского полуострова. Этим раскопкам было суждено стать катализатором своеобразного «коперникианского переворота» в библеистике, по итогам которого она из по преимуществу иудейской или иудеохристианской апологетики превратилась в собственно научную дисциплину.

Важность находок команды Мешеля стала ясна после появления первых же сведений о них, хотя их научная публикация состоялась лишь в 2012 г., т.е. спустя почти четыре десятилетия после раскопок. Кунтиллет-Аджруд представляет собой невысокий холм на берегу вади Курайа с остатками построек на вершине. В эпоху среднего и позднего железного века здесь, по южной оконечности пустыни Негев, проходила граница Иудейского царства. Поселение в Кунтиллет-Аджруд (его древнее еврейское название не известно) находилось примерно на полпути от Средиземного моря к Красному и служило удобным местом для остановки караванов. Согласно мнению Зеева Мешеля, оно было основано ок. 800 г. до н.э. и просуществовало несколько десятилетий.

Израильские археологи обнаружили остатки двух каменных зданий, оба из которых были в древности покрыты белой штукатуркой, разрисованной геометрическими фигурами и цветами. От восточного здания мало что осталось, а западное сохранилось гораздо лучше, местами

на высоту до 1,5 м. Оно представляло собой прямоугольную постройку размером 25 х 15 м, обнесённую стенами с четырьмя башенками по углам. При необходимости это здание могло использоваться в качестве укрепления, однако по архитектуре оно сильно отличалось от примерно современных ему иудейских крепостей в пустыне Негев. Наиболее вероятно, что Кунтиллет-Аджруд был постоялым двором (евр. malon).