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Петров - Вот б-ги твои, Израиль

Сергей Петров - Вот б-ги твои, Израиль - Языческая религия евреев
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, JUDAICA, Biblical Studies, **Archaeology, History, Religious Studies Atheism
Основным отличием предлагаемой читателю книги от других российских изданий, затрагивающих вопросы происхождения иудаизма в частности и «авраамических религий» в целом, является её строгая научность. Автор старательно избегает любой предвзятости, характерной для конфессионального (иудейского и иудеохристианского) подхода. К сожалению, даже книги, издающиеся в современной России научными учреждениями в качестве учебной литературы, зачастую представляют собой слабо прикрытую религиозную апологетику, некритично воспроизводящую библейские повествования в качестве объективной истории.

Справедливости ради нужно отметить, что примерно такая же картина наблюдалась до последних десятилетий и в западной библеистике. Её ведущие представители (среди которых преобладали иудеопротестанты – сначала немецкие, а с 40-х годов прошлого века – англосаксонские) продолжали смотреть на предмет исследования через свои конфессиональные линзы, принимая за истину общую картину Еврейской Библии, либо подкрепляя её научными данными, либо внося в неё на их основании незначительные поправки. Научность в западной библеистике возобладала только в 1980-х годах, что позволило появиться значительному количеству трудов, восстанавливающих подлинную историю происхождения еврейской религии. Ознакомление с результатами этих исследований русского читателя, которому они до сих пор остаются почти полностью недоступными, является одной из главных целей данной книги.

Второй, наряду с современной библеистикой, опорой для настоящего исследования являются литературных первоисточников, подтвергаемые тщательному рассмотрению. Все подобные тексты (еврейские, арамейские, угаритские, аккадские и др.), которые прямо цитируются или иным образом привлекаются в данной книге, либо переведены автором, либо сверены им с оригиналами. Главным первоисточником для настоящего исследования является, естественно, Еврейская Библия, сокр. ЕБ. Подобное название является в современной мировой библеистике стандартным (англ. Hebrew Bible, сокр. HB, и т.д.). Варианты «Танах» или «Ветхий Завет» неприемлемы, поскольку предполагают восприятие этих литературных памятников как священных текстов соответствующих религиозных традиций, а не как предмета беспристрастного научного исследования.

Сергей Петров - Вот б-ги твои, Израиль - Языческая религия евреев

С. Петров — «Издательские решения», 2017. - 284 с.
ISBN 978-5-44-854503-0

Сергей Петров - Вот б-ги твои, Израиль - Языческая религия евреев - Содержание

Предисловие
Кунтиллет-Аджруд, или Коперникианский переворот в библеистике
Исторический очерк
Каиниты – основатели яхвизма
Яхве
  • Телесность и видимость Яхве
  • Три тела Яхве
  • «Слава» Яхве
  • Местонахождение Яхве
Эл
  • Имя Эла
  • Творец Эл
  • Жилище Эла
  • Бык Эл
Ваал
  • Ваал в Еврейской Библии
  • Ваал и Море
    • Победа Ваала над водной стихией
    • Творец Ваал
    • Иудейская космология
  • Ваал и его дом
    • Строительство дома для Ваала
    • Историзация ваалистского мифа в Еврейской Библии
    • Псалом как гимн на воцарение Ваала
  • Ваал и Смерть
    • Жизнь и смерть в Еврейской Библии
    • Загробный мир в Еврейской Библии
    • Отсутствие посмертного воздания в Еврейской Библии
    • Ваал как воскресающий и воскрешающий бог
    • Следы ваалистского культа в Еврейской Библии
    • Образ воскресения из мёртвых как национального возрождения Израиля
    • Воскресение из мёртвых в Книге пророка Даниила
    • Псалом 67 как гимн на воскресение Ваала
  • Ваал Вышний
Ашера
  • Ашера в Угарите
  • Ашера в Еврейской Библии
  • Ашера в еврейской эпиграфике
  • Культ священных деревьев в иудаизме
  • Ашера в искусстве Ханаана бронзового и железного века
  • Город сына Ашеры: К происхождению названия Иерусалима
  • Ашера как прообраз Евы
  • «Исчезновение» Ашеры в послепленном иудаизме
Анат и Аштарт
  • Анат в Еврейской Библии
  • Воительница Анат
  • Богородица Анат
  • Аштарт
Прочий иудейский пантеон
  • Совет богов
  • Боги народов
  • Небесные тела
  • Духи
  • Боги-посланцы
  • Боги-судьи
  • Боги-воители
  • Боги-истребители
  • «Ангелы Зла»
    • Мот
    • Решеф
    • Кетев и Девер
  • Зверообразные боги иудеев
    • Керувы
    • Сарафы
Священные изображения иудеев
  • Облик (təmuna)
  • Очертание (taḇnit)
  • Изображение (pesel)
  • Кузнечная работа (masseḵa)
  • Изваяния («aṣabbim)
  • Кумир (semel)
  • Резное изображение (maśkit)
  • Образ (ṣelem)
  • Подобие (dəmut)
  • Идолы (gillulim) и божки (’elilim)
  • Терафимы (tərap̄im)
  • Столп (maṣṣeḇa)
  • Иерусалимский храм
  • Образы иноземных богов в Израиле и Иудее
Обрядовый блуд
Культ мёртвых
Человеческие жертвоприношения
  • Памяти еврейского б-га Молоха
  • Закон о первородных
  • Свидетельства иудейских пророков
  • Жертвоприношение Авраама
Мессианизм, которого не было
  • Божественный царь
  • Помазанник
Монотеистические реформы Езекии и Иосии, которых не было
Политеизм послепленного иудаизма
  • Политеизм Книги Второзакония
  • Политеизм Второ-Исайи
  • Политеизм Книги пророка Даниила
Заключение
Библиография

Сергей Петров - Вот б-ги твои, Израиль - Языческая религия евреев - Кунтиллет-Аджруд, или Коперникианский переворот в библеистике


В 1975—1976 гг., во время израильской оккупации египетского Синая, группа археологов из университета Тель-Авива во главе с Зеевом Мешелем осуществила раскопки в месте под названием Кунтиллет-Аджруд (араб. «Холм колодцев») на северо-востоке Синайского полуострова. Этим раскопкам было суждено стать катализатором своеобразного «коперникианского переворота» в библеистике, по итогам которого она из по преимуществу иудейской или иудеохристианской апологетики превратилась в собственно научную дисциплину.
Важность находок команды Мешеля стала ясна после появления первых же сведений о них, хотя их научная публикация состоялась лишь в 2012 г., т.е. спустя почти четыре десятилетия после раскопок. Кунтиллет-Аджруд представляет собой невысокий холм на берегу вади Курайа с остатками построек на вершине. В эпоху среднего и позднего железного века здесь, по южной оконечности пустыни Негев, проходила граница Иудейского царства. Поселение в Кунтиллет-Аджруд (его древнее еврейское название не известно) находилось примерно на полпути от Средиземного моря к Красному и служило удобным местом для остановки караванов. Согласно мнению Зеева Мешеля, оно было основано ок. 800 г. до н.э. и просуществовало несколько десятилетий.
Израильские археологи обнаружили остатки двух каменных зданий, оба из которых были в древности покрыты белой штукатуркой, разрисованной геометрическими фигурами и цветами. От восточного здания мало что осталось, а западное сохранилось гораздо лучше, местами
на высоту до 1,5 м. Оно представляло собой прямоугольную постройку размером 25 х 15 м, обнесённую стенами с четырьмя башенками по углам. При необходимости это здание могло использоваться в качестве укрепления, однако по архитектуре оно сильно отличалось от примерно современных ему иудейских крепостей в пустыне Негев. Наиболее вероятно, что Кунтиллет-Аджруд был постоялым двором (евр. malon).
Views 1 800
Rating 4.2 / 5
Added 17.01.2019
Author brat Isaak
Rate this publication:
4.2/5 (6)

Comments (2 comments)

B
brat hurricane 7 years ago

Рекомендую читать эту книгу очень осторожно (а лучше вообще пройти мимо),

поскольку в ней перемешаны реальные факты, фантазии автора и очень низкий уровень владения материалом.

Пример:

!...Однако при всей разнородности источников «Пятикнижия Моисеева» их объединяет вера в то,

что Яхве является телесным, человекообразным божеством.

В числе многих других эту веру выражает, например, пророк Иезекииль,
описывающий Яхве как «человека» (’adam) (Иез. 1, 26) и «мужа» (’iš) (Иез. 8, 2) (в масоретском
тексте последнее слово огласовано как ’eš «огонь», но изначальность варианта «муж»

подтверждается чтением Септуагинты ὁμοίωμα ἀνδρός) и упоминая его «чресла», т.е. бёдра (Иез. 1,
27; 8, 2), «руку» (Иез. 8, 1, 2) и «стопы ног» (Иез. 43, 7)...."

Даже не знаю, плакать или смеяться после такого "вывода"...
P
PetrFrolov 7 years ago

++Рекомендую читать эту книгу очень осторожно (а лучше вообще пройти мимо)++

 

Согласен!

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