Помпоний Мела – автор, о личности которого нам не известно почти ничего, и если его сочинение «De chorographia» сохранилось полностью, то о том, кто его создал, при каких обстоятельствах и для чего, мы можем только строить гипотезы. Единственным источником информации оказывается для нас все то же сочинение Мелы, на страницах которого можно найти некоторые сведения об авторе.

Самая важная деталь, которую географ сообщает о себе, – это место своего рождения. Перечисляя города Бетики, региона в Южной Испании, Мела сообщает: «А далее находится залив и в нем [город] Картейя, прежде, как некоторые считают, Тартес, а также [город] Тингентера, который населяют переплывшие сюда из Африки финикийцы и из которой происхожу я». Город с таким названием в других источниках не встречается. Современные исследователи предполагают, что родиной Мелы была Юлия Традукта, город на Иберийском полуострове, куда римляне перевели из Западной Африки жителей двух других городов – Зелиса и Тингиса. На это переселение и указывает в своей фразе о финикийцах Помпоний Мела, отражая, вероятно, в названии «Тингентера» память о прежнем названии африканской родины.

Датируя произведение, исследователи с большой степенью достоверности называют время правления императора Клавдия (10 г. до н. э. – 54 г. н. э.). Об этом говорит описание Британнии, которое Мела предваряет следущими словами: «О Британнии, какова она [сама] и каковых [людей] производит, вскоре будут сообщены более надежные сведения, основанные на опыте, потому что как раз сейчас [остров], долгое время закрытый, открывает величайший из принцепсов, победитель не только не покоренных до него, но и даже неизвестных племен. Достоверные сведения [о Британнии] он обрел во время войны и собирается явить их в своем триумфе» (III, 49). Несмотря на то что имя императора в этом фрагменте не называется, считается общепризнанным, что подразумевается здесь именно Клавдий, покоривший Британнию в 43 г. н. э., а в 44 г. устроивший триумф, вероятно, тот самый, о котором говорит Мела.

Помпоний Мела - Хорография

Под общей редакцией А. В. Подосинова

М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2017. 512 c.: ил.

(Античная библиотека, ISSN 2541-7886; № 2. Латинская серия; том II)

ISBN 978-5-91244-201-8

Помпоний Мела - Хорография - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Автор и время создания «Хорографии»

Структура произведения

Повествовательный стиль

Источники «Хорографии»

Общие источники «Хорографии» и «Естественной истории»

Рукописная традиция «Хорографии»

Принципы перевода и комментирования

ПОМПОНИЙ МЕЛА. «ХОРОГРАФИЯ» (DE CHOROGRAPHIA)

Книга I Латинский текст и русский перевод

Примечания

Книга II Латинский текст и русский перевод

Примечания

Книга III Латинский текст и русский перевод

Примечания

ПРИЛОЖЕНИЕ

Т. А. Матасова. Первая книга «Хорографии» Помпония Мелы в Московской Руси XVI–XVII вв.

СОКРАЩЕНИЯ

БИБЛИОГРАФИЯ

ИМЕННОЙ И ЭТНОГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ .

Помпоний Мела - Хорография - Предисловие

Немецкий издатель текста и перевода «Хорографии» римского автора Помпония Мелы (середина I в. н. э.) Кай Бродерзен назвал свою книгу «Круиз по античному миру». Это название очень точно отражает характер труда Мелы – с одной стороны, мы вместе с автором как бы плывем на корабле вдоль берегов Средиземного моря и окружающего ойкумену океана, с другой – во время этого плавания познаем весь античный мир с его географией, этнографией, мифологией и историей. Вот почему «Хорография» – первый сохранившийся латинский памятник географической литературы – со времен Ренессанса пользуется такой популярностью и славой, что на протяжении нескольких столетий служила в Европе школьным учебником географии. Известно, что Петрарка и Боккаччо высоко ценили это произведение. В наше время «Хорография» переведена на английский, немецкий, французский, испанский и другие языки. Теперь она появляется в двуязычном виде и на русском языке.

Настоящее издание родилось на занятиях межинститутского спецкурса «Античная литературная традиция о Восточной Европе», работавшего в Центре антиковедения Института восточных культур и античности Российского государственного гуманитарного университета в 2004–2010 гг. «Хорография» Мелы была прочитана, переведена и прокомментирована в рамках этого семинара, так как, во-первых, она, будучи небольшим по объему сочинением, описывает весь известный в его время мир, во-вторых, сохраняет важнейшие традиционные географические теории и факты от Гомера до своего времени, в-третьих, содержит наряду с традиционной, книжной информацией массу новых сведений, полученных в результате римской экспансии на север Европы. Все эти факторы сделали произведение Мелы весьма полезным для знакомства студентов и аспирантов с проблемами «Античной литературной традиции о Восточной Европе».

Во время работы семинара мы выполнили новый русский перевод Мелы, сочтя старый – блестящий с литературной точки зрения – перевод С. К. Апта недостаточно точным и академичным. В процессе чтения, перевода и истолкования текста естественным образом рождались наблюдения, которые стали основой комментариев в настоящей книге. Главное внимание здесь было уделено информации о Восточной Европе, что отвечало целям семинара.

В работе семинара и подготовке книги в разное время и в разной степени принимали участие студенты и аспиранты из разных вузов Москвы: И. А. Копылов, Т. А. Михайлова, И. М. Никольский, Н. А. Проценко, Н. Е. Самохвалова, Д. И. Суровенков, К. И. Тасиц; некоторые из них написали и опубликовали статьи о Меле на темы, рождавшиеся во время работы над переводом и комментированием «Хорографии». Все участники семинара являются, таким образом, соавторами настоящего издания.

Мы благодарны Т. А. Матасовой за публикацию в рамках нашего издания древнерусского перевода первой книги «Хорографии» Помпония Мелы (рубеж XV–XVI вв.). Этот текст – замечательный образец переводной литературы Древней Руси, свидетельствующий о том, что труд Мелы был актуален не только для Западной Европы, но и для книжников Московской Руси.

Декабрь 2016 г. А. В. Подосинов