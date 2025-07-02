Лествица Иоанна Синайского, одно из выдающихся произведений византийской учительной литературы, в Средние века была чрезвычайно популярна, в том числе и в славянском мире. Не будет преувеличением сказать, что она была настольной книгой для иноков. Число сохранившихся славянских рукописей, содержащих текст памятника полностью или во фрагментах, не менее полутора тысяч. Лествица была хорошо известна в древнерусской книжной среде.

Первая славянская (русская) рукопись Лествицы хранится в собраний Н.П. Румянцева РГБ под номером 198 . Она была создана не позднее середины XII в. До перевода всего текста книги, представленного в Рум. 198, на славянский язык переводились фрагменты текста Лествицы, входящие в состав греческих учительных сборников (вместе с этими сборниками). Так, например, в Изборнике Святослава 1073 г. имеется 5 выписок из памятника, текст которых представляет собой иной перевод, нежели в древнейшей Лествице . Как доказано в многочисленных исследованиях сборника Симеона — Святослава , он является точным переводом аналогичного греческого сборника, известного во многих списках, самыми ранними из которых (X в.) являются сборник из Коаленовой библиотеки (Париж, Coislin, № 120) и Ватиканский сборник (Cod. Vat. gr. 423).

Многочисленные выписки из Лествицы входят в состав Пандектов Никона Черногорца. Ещё одна ранняя разновидность текста Лествицы (Слова 5, «О покаянии») сохранилась в болгарском аскетическом сборнике ХІІ-ХІІІ вв. славянского собрания рукописей Синайского монастыря святой Екатерины, № 34. Эта же версия представлена и в Минейно-триодном торжественнике середины XIV в. из собрания Национального исторического музея Софии, № 24. Сборник аскетических выписок новонайденной коллекции рукописей Синайского монастыря (XIII в.), № 18, сохранил отрывки из Слова 11 («О многословии и молчании»). Текст этих фрагментов не похож ни на один из известных нам славянских текстов Слова 11.

Попова Татьяна - Первый славянский перевод Лествицы Иоанна Синайского

Μ; СПб: Нестор-История, 2020, 320 с.

ISBN 978-5-4469-1705-1

Попова Татьяна - Первый славянский перевод Лествицы Иоанна Синайского - Оглавление

Предисловие

Глава 1. Происхождение и характеристика первого славянского перевода

1.1. Греческий оригинал перевода

1.2. Время и место выполнения перевода

1.3. Основные особенности перевода

1.4. Иноязычная лексика в тексте перевода

1.5. Отступления от синтаксической модели оригинала

1.6. Перевод цитат из Священного Писания

1.7. Гомеотелевтоны в тексте перевода

1.8. Вопрос о принадлежности перевода Иоанну Экзарху Болгарскому

1.9. Писцовые ошибки в тексте Рум. 198

1.10. Переводческие ошибки в тексте Рум. 198

1.11. Выводы

Глава 2. Редакции преславского перевода и их рукописи

2.1. Предварительные замечания

2.2. Древнейшая редакция

2.3. Первая русская редакция

2.4. Болгарская редакция

2.5. Сербская редакция

2.6. Вторая русская редакция

2.7. Выводы

Глава 3. Памятники древнерусской книжности, сохранившие фрагменты преславского перевода Лествицы

3.1. Избор избран от книг Иоанна Лествичника

3.2. Пролог

3.3. Мерило Праведное

3.4. Учительный сборник Трц. 13

Заключение

Источники

Условные сокращения названий хранилищ и фондов

Цитируемая литература