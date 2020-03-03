Кто такие иллюминаты? Мистики и алхимики XVII века? Демоны, стоявшие за русской революцией? Инопланетные злодеи, устроившие космический заговор против человечества? И справедливы ли вообще такие обвинения, или это все легенды и слухи? Но вот что нам доподлинно известно: иллюминаты — это недолго просуществовавшее тайное общество, основанное в Баварии в XVII веке неким Адамом Вейсхауптом как подражание масонству.

Название общества, означающее «просвещенные», Вейсхаупт выбрал, чтобы отразить стремление людей к знаниям, особенно к эгалитарной, рациональной философии, которая завоевывала позиции в Европе в этот период XVIII века, ставший известным как эпоха Просвещения. Какое отношение имеют эти исторически задокументированные иллюминаты (если вообще имеют отношение) к таким в корне отличным и в некоторых случаях абсолютно безумным убеждениям, как внеземные генетические гибриды, орден Нового Мира, Коммунистический манифест или вековая вендетта против католической церкви?

Почему и как это слово, которое вызывает в воображении свет, просвещение, ясность, стало символизировать мрак, страх и помрачение сознания? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо изучить происхождение и развитие каждой теории. И возникнет общая нить, соединяющая все, явно не связанные теории и отражающая генеалогию, которую можно проследить от убеждений сегодняшнего дня вплоть до времен, когда иллюминаты впервые впали в немилость. И когда генеалогия будет выяснена, станет ясно, что легенда об иллюминатах поддерживалась небольшими группами людей, которые за прошедшие века каждый раз объясняли этот миф в свете своих собственных желаний, приукрашивая его и завещая будущему поколению.

В середине 1960-х годов историк Ричард Хофстадтер выявил рецидивное, но растущее пристрастие — даже одержимость — рассматривать историю с точки зрения теории заговоров, в частности основываясь на идее, что события мировой значимости происходят в результате подрывных действий и тайных заговоров. Он назвал это явление «параноидальным стилем». Сторонники такой точки зрения верят в то, что исторические события совершаются не в результате целого комплекса факторов, а в результате сознательного закулисного манипулирования, обычно меньшинства, со злым умыслом.

Сначала Хофстадтер считал, что это точка зрения крайних правых, которые исторически выбрали своими мишенями меньшинства в качестве козлов отпущения, которые должны нести ответственность за все зло в мире. Это иммигранты, этнические меньшинства, евреи, католики, коммунисты или, в более отдаленном прошлом, франкмасоны. Сорок лет после того, как Хофстадтер огласил свою теорию, «параноидный стиль» процветает, но он больше не является прерогативой

Линдси Портер – Кто такие иллюминаты. Исследование мифа о секретном обществе

Перевод с английского

Издательство – «ДИЛЯ» – 320 с.

Москва – Санкт-Петербург – 2007 г.

ISBN 978-5-88503-633-7

Линдси Портер – Кто такие иллюминаты. Исследование мифа о секретном обществе – Содержание

Введение

Глава первая - Европейские тайные общества и происхождение иллюминатов

Глава вторая - Страхи просвещенной Европы

Глава третья - Боязнь иллюминатов в Америке XVIII века

Глава четвертая - Иллюминаты и вспышка антисемитизма

Глава пятая - «Красные» под кроватью (вместе с иллюминатами)

Глава шестая - Агенты Апокалипсиса — иллюминаты и правые христиане

Глава седьмая - Пирамиды и НЛО — иллюминаты добрались до Космоса

Заключение

Иллюминаты сегодня

Библиография

Линдси Портер – Кто такие иллюминаты. Исследование мифа о секретном обществе – Страхи просвещенной Европы

Утром 27 декабря 1798 года знаменитого мага графа Калиостро — любимца общества и, по мнению короля Людовика XVI, колдуна — стащили с постели солдаты папы и в цепях потащили его по улицам Рима в Кастель-Сант-Анжело. Его красавицу жену сопроводили в местный монастырь, а в его комнатах произвели обыск. Среди вещей были бумаги, содержавшие предсказание, что здравствующий папа Пий VI будет последним, а также странный набор предметов, включая два скрещенных меча и странно гибкую куклу с анатомически правильными женскими пропорциями.

Известие об аресте мага разнеслось по городу и за его пределами, достигнув самых дальних уголков Европы: «Калиостро арестовали за попытку организовать секту иллюминатов в Риме». Восемь дней спустя маг предстал перед инквизицией. Он прошел через 43 суровых допроса, на которых его обвиняли в богохульстве, шарлатанстве, подлоге, клевете и мошенничестве — даже в принуждении любимой жены к проституции. Но это было ничто по сравнению с самым серьезным обвинением — его ролью во французской революции и его участием в масонстве. Еще несколько месяцев назад жизнь графа была совсем другой.

У Калиостро на ладони лежала вся Европа. О нем гремела слава как о целителе и мистике, он был желанным посетителем самых привилегированных салонов. Красавицы, ловившие каждое его слово, не узнали бы его, когда он, сломленный, стоял на коленях перед инквизиторами с капюшоном на голове и в цепях, ожидая приговора. Седьмого апреля 1791 года он был приговорен к «пожизненному заключению в крепости, где узника будут строго сторожить, без всякой надежды на прощение» (Гервазо. Калиостро, с. 225). Новый закон подтвердил предыдущий указ, запрещавший все тайные общества, особенно общество масонов и «других, которых называют иллюминатами».

Новость о приговоре поразила сторонников Калиостро во всей Европе. Приговор показался чрезмерно строгим, не соответствующим преступлениям. Но Европа 1791 года очень отличалась от той, в которой Калиостро сделал себе имя, и любая тайная деятельность беспокоила власти. Катаклизмы французской революции достигли невиданного масштаба и силы, повлияв на другие страны. Когда события, начавшиеся со штурма Бастилии, достигли своего кровавого максимума — сентябрьской резни в 1792 году и казни королевской семьи в следующем году, — первоначальная эйфория сменилась ужасом.