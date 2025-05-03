Право в средневековом мире - Выпуск 2-3

Правосудие в широком смысле слова, суд, судебный процесс всегда, как известно, отражают положение человека в обществе и его самоощущение в мире, и потому, когда речь идет о процес­се и взаимоотношениях, возникавших в ходе слушания и реше­ния дела, естественный интерес вызывают моменты смены моде­ли этих отношений. Для стран Западной Европы во многих слу­чаях таким, правда, не моментом, но периодом, была эпоха вне­дрения обновленного римского права - того времени, общего права - или, по терминологии в теорию и практику судопроиз­водства.

Для пиренейских стран влияние рецепции прослеживается с ХІІІ в. Особый интерес с этой точки зрения представляют прав­ления Диниша и Афонсу IV. Эпоха короля Диниша ознаменована несколькими событиями, важными для нашей темы. Прежде все­го, это складывание королевского двора в таких формах, которые сделали его одним из крупнейших центров пиренейской культу­ры, куда стремились не только португальские и кастильские, но и каталонские и запиренейские "интеллектуалы" Несмотря на то, что двор и при Динише и при его преемниках оставался странствующим, Лиссабон в определенном смысле начинает вы­полнять роль столицы, концентрируя некоторые общекоролевские учреждения и став местом пребывания первого (и долгое время единственного) португальского университета, в котором с самого начала был сделан акцент на изучении права.

Отправление королевской властью, самим монархом и его двором судебных функций - явление обычное и обязательное в средние века - в XIV в. получает законченные и разветвленные формы. В XIII в. король решал судебные дела в присутствии ку­рии, или на курии, для подготовки дел назначая специальных должностных лиц. Иногда судебная власть для решения дел, разбиравшихся не при дворе, делегировалась королем верховным судьям. В правление Афонсу IV при королевском дворе оформились следующие судебные инстанции: четыре верховных судьи - два клирика и вда мирянина образовывали два смешанных "трибунала" по гражданским делам; четыре судьи по уголовным делам составляли два уголовных трибунала; и, наконец, два су­дьи состояли непосредственно при короле. Кроме того, отдельно королевский суд рассматривал дела лиц, изъятых из иных форм юрисдикции: иудеев, мавров и некоторых других.

Право в средневековом мире - Выпуск 2-3

Сборник статей

СПб.: Алетейя, 2001, 346 с.

ISBN 5-89329-359-2

Право в средневековом мире - Выпуск 2-3 - Содержание

Человек перед судом

О. И. Варьяш. Вступительное слово

Л. Л. Кофанов. Сакральная клятва как гарантия частных и публичных контрактов

Г. М. Тушина. Человек перед судом в средневековом Провансе XIII-XIV вв.: источники и современные исследования

М. В. Винокурова. Преступления и наказания в английском маноре XIV в.

О. И. Варьяш. Изменения в процессуальном законодательстве в Португалии XIV в.

И. А. Краснова. Обычай вендетты и коммунальная политика в записках купцов Флоренции XIV-XV вв.

О. И. Тогоева. Пытка как состязание: преступник и судья перед лицом толпы (Франция, XIV век)

И. И. Варьяш. Мудехары в Арагоне XIV-XV вв. некоторые аспекты судебной практики

О.Н. Барабанов. Делегированное судопроизводство в Генуе XV в. (по материалам Бартоломео Боско)

William J. Соnnell, Giles ConstaЬle. Sacrilege and Redemption in Renaissance Florence: The Case of Antonio Rinaldeschi

А. Д. Щеглов. Реформация и шведский суд в 20-е - 40-е гг. XVI в.

В. Р. Новоселов. Суд длинных копий (Recht der langen Spissen) немецких ландскнехтов XVI столетия по "военному уложению" Карла V

В. В. Шишкин. Следствие по делу королевы Анны в 1637 г.

ФУЭРО ТОЛЕДО

Проблемы социализации индивида