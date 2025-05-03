Право в средневековом мире - Выпуск 2-3
Правосудие в широком смысле слова, суд, судебный процесс всегда, как известно, отражают положение человека в обществе и его самоощущение в мире, и потому, когда речь идет о процессе и взаимоотношениях, возникавших в ходе слушания и решения дела, естественный интерес вызывают моменты смены модели этих отношений. Для стран Западной Европы во многих случаях таким, правда, не моментом, но периодом, была эпоха внедрения обновленного римского права - того времени, общего права - или, по терминологии в теорию и практику судопроизводства.
Для пиренейских стран влияние рецепции прослеживается с ХІІІ в. Особый интерес с этой точки зрения представляют правления Диниша и Афонсу IV. Эпоха короля Диниша ознаменована несколькими событиями, важными для нашей темы. Прежде всего, это складывание королевского двора в таких формах, которые сделали его одним из крупнейших центров пиренейской культуры, куда стремились не только португальские и кастильские, но и каталонские и запиренейские "интеллектуалы" Несмотря на то, что двор и при Динише и при его преемниках оставался странствующим, Лиссабон в определенном смысле начинает выполнять роль столицы, концентрируя некоторые общекоролевские учреждения и став местом пребывания первого (и долгое время единственного) португальского университета, в котором с самого начала был сделан акцент на изучении права.
Отправление королевской властью, самим монархом и его двором судебных функций - явление обычное и обязательное в средние века - в XIV в. получает законченные и разветвленные формы. В XIII в. король решал судебные дела в присутствии курии, или на курии, для подготовки дел назначая специальных должностных лиц. Иногда судебная власть для решения дел, разбиравшихся не при дворе, делегировалась королем верховным судьям. В правление Афонсу IV при королевском дворе оформились следующие судебные инстанции: четыре верховных судьи - два клирика и вда мирянина образовывали два смешанных "трибунала" по гражданским делам; четыре судьи по уголовным делам составляли два уголовных трибунала; и, наконец, два судьи состояли непосредственно при короле. Кроме того, отдельно королевский суд рассматривал дела лиц, изъятых из иных форм юрисдикции: иудеев, мавров и некоторых других.
Право в средневековом мире - Выпуск 2-3
Сборник статей
СПб.: Алетейя, 2001, 346 с.
ISBN 5-89329-359-2
Право в средневековом мире - Выпуск 2-3 - Содержание
Человек перед судом
- О. И. Варьяш. Вступительное слово
- Л. Л. Кофанов. Сакральная клятва как гарантия частных и публичных контрактов
- Г. М. Тушина. Человек перед судом в средневековом Провансе XIII-XIV вв.: источники и современные исследования
- М. В. Винокурова. Преступления и наказания в английском маноре XIV в.
- О. И. Варьяш. Изменения в процессуальном законодательстве в Португалии XIV в.
- И. А. Краснова. Обычай вендетты и коммунальная политика в записках купцов Флоренции XIV-XV вв.
- О. И. Тогоева. Пытка как состязание: преступник и судья перед лицом толпы (Франция, XIV век)
- И. И. Варьяш. Мудехары в Арагоне XIV-XV вв. некоторые аспекты судебной практики
- О.Н. Барабанов. Делегированное судопроизводство в Генуе XV в. (по материалам Бартоломео Боско)
- William J. Соnnell, Giles ConstaЬle. Sacrilege and Redemption in Renaissance Florence: The Case of Antonio Rinaldeschi
- А. Д. Щеглов. Реформация и шведский суд в 20-е - 40-е гг. XVI в.
- В. Р. Новоселов. Суд длинных копий (Recht der langen Spissen) немецких ландскнехтов XVI столетия по "военному уложению" Карла V
- В. В. Шишкин. Следствие по делу королевы Анны в 1637 г.
- ФУЭРО ТОЛЕДО
Проблемы социализации индивида
- Предисловие
- В. А. Закс. Особенности формирования норвежского средневекового права
- О. И. Варьяш. Донос и его социальная роль в эпоху рецепции римского права (по пиренейскому законодательству XIIl-XIV вв.)
- О. И. Тогоева. Право на ошибку: ритуал снятия с виселицы во Франции в эпоху позднего средневековья
- И. И. Варьяш. Свидетельские показания в арагонском суде XIV в.
- В. Р. Новоселов. Дуэль и социальная репутация во Франции XVI в.
- Г. А. Попова. Как оформить документ? (мосарабская нотариальная традиция как элемент социализации)
- А. В. Фоменкова. Старший Вестгёталаг: глава "Преступления, не искупаемые штрафом" Ф.Б. Успенский. К вопросу о двоеверии и правовой традиции в средневековой Скандинавии
- М. Г. Муравьева. Объявление вне закона за государственную измену в Англии XVII в.
- А. В. Махлаюк. Auctor seditionis. К характеристике военного мятежа в Древнем Риме
- О. И. Варьяш. Понятие "вне закона" и его эволюция в Португалии XII-XIV вв.
- И. И. Варьяш. Опыт пиренейских мусульман: вне закона, но в социуме
- Н. И. Девятайкина. Право и произвол в итальянском городе XIV в. глазами Петрарки
- И. Я. Эльфонд. Право и судопроизводство Франции глазами юриста XVI в. Ф. Отман о судах и парламентах
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