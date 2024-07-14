Пропп, Владимир Яковлевич - Морфология волшебной сказки - Исторические корни волшебной сказки - Русская сказка

Пропп - Морфология волшебной сказки
В первой трети нашего века научная литература о сказке была не слишком богата. Помимо того, что трудов издавалось мало, библиографические сводки показывали следующую картину: больше всего издавалось текстов, довольно много было работ по частным вопросам и сравнительно мало трудов общего характера. Если же они и были, то в большинстве случаев имели не строго исследовательский, а философско-дилетантский характер. Они напоминали труды эрудированных натурфилософов прошлого века, тогда как мы нуждались в точных наблюдениях, анализах и выводах. Вот как характеризовал это положение проф. М. Сперанский: «Не останавливаясь на полученных выводах, научное народоведение продолжает разыскания, считая собранный материал все еще недостаточным для общего построения. Таким образом, наука опять обращается к собиранию материала и к обработке этого материала в интересах будущих поколений, а каковы будут эти обобщения и когда мы их будем в состоянии сделать — неизвестно».
В чем же причина этого бессилия, этого тупика, в который в 1920-е годы уткнулась наука о сказке?
Сперанский винит в этом недостаточность материала. Но с тех пор, как писались приведенные строки, прошло много лет. За это время окончен капитальный труд И. Больте и Г. Поливки, озаглавленный «Примечания к сказкам братьев Гримм» (Больте — Поливка). Здесь под каждую сказку этого сборника подведены варианты со всего мира. Последний том заканчивается библиографией, где приведены источники, т. е. все известные авторам сборники сказок и другие материалы, содержащие сказки. Перечень этот охватывает около 1 200 названий. Правда, среди материалов есть и случайные, мелкие материалы, но есть и крупнейшие сборники, как «Тысяча и одна ночь» или афанасьевский сборник с его 400 текстами. Но это еще не все. Огромное количество сказочного материала еще не издано, частью даже не описано. Оно хранится в архивах различных учреждений и у частных лиц. Специалисту некоторые из этих собраний доступны. Благодаря этому материал Больте и Поливки в отдельных случаях может быть увеличен. Но если это так, то какое же количество сказок имеется в нашем распоряжении вообще? И далее: много ли таких исследователей, которые охватили хотя бы только один печатный материал?
Говорить при таких условиях, что «собранного материала все еще недостаточно», совершенно не приходится.
Итак, дело не в количестве материала. Дело в ином — в методах изучения.
В то время как физико-математические науки обладают стройной классификацией, единой терминологией, принятой специальными съездами, методикой, совершенствовавшейся преемственностью от учителей к ученикам, у нас всего этого нет. Пестрота и красочное многообразие сказочного материала приводят к тому, что четкость, точность в постановке и решении вопросов достигается лишь с большой трудностью. Настоящий очерк не преследует цели дать связное изложение истории изучения сказки. В короткой вводной главе это невозможно, да в этом и нет большой необходимости, так как эта история уже неоднократно излагалась. Мы постараемся лишь критически осветить попытки разрешения нескольких основных проблем сказочного изучения и попутно ввести читателя в круг этих проблем.
Пропп, Владимир Яковлевич - Морфология волшебной сказки - Исторические корни волшебной сказки - Русская сказка
Москва: Издательство АСТ: ОГИЗ, 2024. — 896 с. — (Вся история в одном томе).
ISBN 978-5-17-157155-9
Пропп, Владимир Яковлевич - Морфология волшебной сказки – Содержание
МОРФОЛОГИЯ ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКИ
- Предисловие
- I. К истории вопроса
- II. Метод и материал
- III. Функции действующих лиц
- IV. Ассимиляции. Случаи двойного морфологического значения одной функции
- V. Некоторые другие элементы сказки
- VI. Распределение функций по действующим лицам
- VII. Способы включения в ход действия новых лиц
- VIII. Об атрибутах действующих лиц и их значении
- IX. Сказка как целое
- Заключение
- Приложения
- Материалы для табулятуры сказки
- Приложение II. Дальнейшие примеры анализа
- Приложение III. Схемы и примечания к ним
- Примечания к отдельным схемам
- Приложение IV. Список сокращений
- Приложение V. Перевод нумерации дореволюционных изданий сказок Афанасьева на нумерацию изданий пореволюционных
- Схема разборов сказок
ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКИ
- Предисловие
- ГЛАВА I. Предпосылки
- ГЛАВА II. Завязка
- ГЛАВА III. Таинственный лес
- ГЛАВА IV. Большой дом
- ГЛАВА V. Волшебные дары
- ГЛАВА VI. Переправа
- ГЛАВА VII. У огненной реки
- ГЛАВА VIII. За тридевять земель
- ГЛАВА IX. Невеста
- ГЛАВА X. Сказка как целое
- Сокращения
- Исследования
РУССКАЯ СКАЗКА
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Введение
- Похвала сказке
- Роль сказки в становлении европейской литературы
- Сказка и современная культура
- Обозначение понятия «сказка» на разных языках
- Определение понятия «сказка»
- Сказка и смежные жанры
- Классификация сказок
- Финская школа. Сюжеты
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ГЛАВА I. История собирания
- Пушкин
- После Пушкина до Афанасьева включительно
- От Худякова до современности
- Современность
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ГЛАВА II. История изучения сказки
- Проблема жанра
- Проблема состава сказочного эпоса
- Сказка как миф
- Проблема исторических соответствий
- Проблема всемирного единства
- Проблема стадиального развития
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ГЛАВА III. Волшебные сказки
- Общая характеристика волшебных сказок
- Краткий обзор сюжетов
- К вопросу о древнейшей основе волшебной сказки
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ГЛАВА IV. Новеллистические сказки
- Общая характеристика новеллистических сказок
- Вопрос о происхождении и историческом развитии бытовой сказки
- Сказки переходного характера
- Краткий обзор сюжетов
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ГЛАВА V. Кумулятивные сказки
- Общая характеристика кумулятивных сказок
- Композиция кумулятивных сказок
- Стиль кумулятивных сказок
- О происхождении кумулятивных сказок
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ГЛABA VI. Cкaзки о животных
- Жанровое многообразие сказок о животных
- Условность сказок о животных
- Общий характер сказок о животных. Животные и люди
- Объем и состав русских сказок о животных
- Источники современного животного эпоса
- Композиция сказок о животных
- О происхождении сказок о животных
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ГЛАВА VII. Бытование сказки
- Постановка проблемы
- Формы бытования сказки
- Вoпpoc о типах сказочников
- Некоторые крупные мастера
- Примечания
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