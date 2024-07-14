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Пропп - Морфология волшебной сказки

Пропп, Владимир Яковлевич - Морфология волшебной сказки - Исторические корни волшебной сказки - Русская сказка
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Mythology Legends
В первой трети нашего века научная литература о сказке была не слишком богата. Помимо того, что трудов издавалось мало, библиографические сводки показывали следующую картину: больше всего издавалось текстов, довольно много было работ по частным вопросам и сравнительно мало трудов общего характера. Если же они и были, то в большинстве случаев имели не строго исследовательский, а философско-дилетантский характер. Они напоминали труды эрудированных натурфилософов прошлого века, тогда как мы нуждались в точных наблюдениях, анализах и выводах. Вот как характеризовал это положение проф. М. Сперанский: «Не останавливаясь на полученных выводах, научное народоведение продолжает разыскания, считая собранный материал все еще недостаточным для общего построения. Таким образом, наука опять обращается к собиранию материала и к обработке этого материала в интересах будущих поколений, а каковы будут эти обобщения и когда мы их будем в состоянии сделать — неизвестно».
В чем же причина этого бессилия, этого тупика, в который в 1920-е годы уткнулась наука о сказке?
Сперанский винит в этом недостаточность материала. Но с тех пор, как писались приведенные строки, прошло много лет. За это время окончен капитальный труд И. Больте и Г. Поливки, озаглавленный «Примечания к сказкам братьев Гримм» (Больте — Поливка). Здесь под каждую сказку этого сборника подведены варианты со всего мира. Последний том заканчивается библиографией, где приведены источники, т. е. все известные авторам сборники сказок и другие материалы, содержащие сказки. Перечень этот охватывает около 1 200 названий. Правда, среди материалов есть и случайные, мелкие материалы, но есть и крупнейшие сборники, как «Тысяча и одна ночь» или афанасьевский сборник с его 400 текстами. Но это еще не все. Огромное количество сказочного материала еще не издано, частью даже не описано. Оно хранится в архивах различных учреждений и у частных лиц. Специалисту некоторые из этих собраний доступны. Благодаря этому материал Больте и Поливки в отдельных случаях может быть увеличен. Но если это так, то какое же количество сказок имеется в нашем распоряжении вообще? И далее: много ли таких исследователей, которые охватили хотя бы только один печатный материал?
Говорить при таких условиях, что «собранного материала все еще недостаточно», совершенно не приходится.
Итак, дело не в количестве материала. Дело в ином — в методах изучения.
В то время как физико-математические науки обладают стройной классификацией, единой терминологией, принятой специальными съездами, методикой, совершенствовавшейся преемственностью от учителей к ученикам, у нас всего этого нет. Пестрота и красочное многообразие сказочного материала приводят к тому, что четкость, точность в постановке и решении вопросов достигается лишь с большой трудностью. Настоящий очерк не преследует цели дать связное изложение истории изучения сказки. В короткой вводной главе это невозможно, да в этом и нет большой необходимости, так как эта история уже неоднократно излагалась. Мы постараемся лишь критически осветить попытки разрешения нескольких основных проблем сказочного изучения и попутно ввести читателя в круг этих проблем.

Пропп, Владимир Яковлевич - Морфология волшебной сказки - Исторические корни волшебной сказки - Русская сказка

Москва: Издательство АСТ: ОГИЗ, 2024. — 896 с. — (Вся история в одном томе).
ISBN 978-5-17-157155-9

Пропп, Владимир Яковлевич - Морфология волшебной сказки – Содержание

МОРФОЛОГИЯ ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКИ
  • Предисловие
  • I. К истории вопроса
  • II. Метод и материал
  • III. Функции действующих лиц
  • IV. Ассимиляции. Случаи двойного морфологического значения одной функции
  • V. Некоторые другие элементы сказки
  • VI. Распределение функций по действующим лицам
  • VII. Способы включения в ход действия новых лиц
  • VIII. Об атрибутах действующих лиц и их значении
  • IX. Сказка как целое
  • Заключение
  • Приложения
  • Материалы для табулятуры сказки
  • Приложение II. Дальнейшие примеры анализа
  • Приложение III. Схемы и примечания к ним
  • Примечания к отдельным схемам
  • Приложение IV. Список сокращений
  • Приложение V. Перевод нумерации дореволюционных изданий сказок Афанасьева на нумерацию изданий пореволюционных
  • Схема разборов сказок
ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКИ
  • Предисловие
  • ГЛАВА I. Предпосылки
  • ГЛАВА II. Завязка
  • ГЛАВА III. Таинственный лес
  • ГЛАВА IV. Большой дом
  • ГЛАВА V. Волшебные дары
  • ГЛАВА VI. Переправа
  • ГЛАВА VII. У огненной реки
  • ГЛАВА VIII. За тридевять земель
  • ГЛАВА IX. Невеста
  • ГЛАВА X. Сказка как целое
  • Сокращения
  • Исследования
РУССКАЯ СКАЗКА
  • Введение
    • Похвала сказке
    • Роль сказки в становлении европейской литературы
    • Сказка и современная культура
    • Обозначение понятия «сказка» на разных языках
    • Определение понятия «сказка»
    • Сказка и смежные жанры
    • Классификация сказок
    • Финская школа. Сюжеты
  • ГЛАВА I. История собирания
    • Пушкин
    • После Пушкина до Афанасьева включительно
    • От Худякова до современности
    • Современность
  • ГЛАВА II. История изучения сказки
    • Проблема жанра
    • Проблема состава сказочного эпоса
    • Сказка как миф
    • Проблема исторических соответствий
    • Проблема всемирного единства
    • Проблема стадиального развития
  • ГЛАВА III. Волшебные сказки
    • Общая характеристика волшебных сказок
    • Краткий обзор сюжетов
    • К вопросу о древнейшей основе волшебной сказки
  • ГЛАВА IV. Новеллистические сказки
    • Общая характеристика новеллистических сказок
    • Вопрос о происхождении и историческом развитии бытовой сказки
    • Сказки переходного характера
    • Краткий обзор сюжетов
  • ГЛАВА V. Кумулятивные сказки
    • Общая характеристика кумулятивных сказок
    • Композиция кумулятивных сказок
    • Стиль кумулятивных сказок
    • О происхождении кумулятивных сказок
  • ГЛABA VI. Cкaзки о животных
    • Жанровое многообразие сказок о животных
    • Условность сказок о животных
    • Общий характер сказок о животных. Животные и люди
    • Объем и состав русских сказок о животных
    • Источники современного животного эпоса
    • Композиция сказок о животных
    • О происхождении сказок о животных
  • ГЛАВА VII. Бытование сказки
    • Постановка проблемы
    • Формы бытования сказки
    • Вoпpoc о типах сказочников
    • Некоторые крупные мастера
  • Примечания
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Rating 5.0 / 5
Added 14.07.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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