Пропп, Владимир Яковлевич - Морфология волшебной сказки - Исторические корни волшебной сказки - Русская сказка

В первой трети нашего века научная литература о сказке была не слишком богата. Помимо того, что трудов издавалось мало, библиографические сводки показывали следующую картину: больше всего издавалось текстов, довольно много было работ по частным вопросам и сравнительно мало трудов общего характера. Если же они и были, то в большинстве случаев имели не строго исследовательский, а философско-дилетантский характер. Они напоминали труды эрудированных натурфилософов прошлого века, тогда как мы нуждались в точных наблюдениях, анализах и выводах. Вот как характеризовал это положение проф. М. Сперанский: «Не останавливаясь на полученных выводах, научное народоведение продолжает разыскания, считая собранный материал все еще недостаточным для общего построения. Таким образом, наука опять обращается к собиранию материала и к обработке этого материала в интересах будущих поколений, а каковы будут эти обобщения и когда мы их будем в состоянии сделать — неизвестно».

В чем же причина этого бессилия, этого тупика, в который в 1920-е годы уткнулась наука о сказке?

Сперанский винит в этом недостаточность материала. Но с тех пор, как писались приведенные строки, прошло много лет. За это время окончен капитальный труд И. Больте и Г. Поливки, озаглавленный «Примечания к сказкам братьев Гримм» (Больте — Поливка). Здесь под каждую сказку этого сборника подведены варианты со всего мира. Последний том заканчивается библиографией, где приведены источники, т. е. все известные авторам сборники сказок и другие материалы, содержащие сказки. Перечень этот охватывает около 1 200 названий. Правда, среди материалов есть и случайные, мелкие материалы, но есть и крупнейшие сборники, как «Тысяча и одна ночь» или афанасьевский сборник с его 400 текстами. Но это еще не все. Огромное количество сказочного материала еще не издано, частью даже не описано. Оно хранится в архивах различных учреждений и у частных лиц. Специалисту некоторые из этих собраний доступны. Благодаря этому материал Больте и Поливки в отдельных случаях может быть увеличен. Но если это так, то какое же количество сказок имеется в нашем распоряжении вообще? И далее: много ли таких исследователей, которые охватили хотя бы только один печатный материал?

Говорить при таких условиях, что «собранного материала все еще недостаточно», совершенно не приходится.

Итак, дело не в количестве материала. Дело в ином — в методах изучения.

В то время как физико-математические науки обладают стройной классификацией, единой терминологией, принятой специальными съездами, методикой, совершенствовавшейся преемственностью от учителей к ученикам, у нас всего этого нет. Пестрота и красочное многообразие сказочного материала приводят к тому, что четкость, точность в постановке и решении вопросов достигается лишь с большой трудностью. Настоящий очерк не преследует цели дать связное изложение истории изучения сказки. В короткой вводной главе это невозможно, да в этом и нет большой необходимости, так как эта история уже неоднократно излагалась. Мы постараемся лишь критически осветить попытки разрешения нескольких основных проблем сказочного изучения и попутно ввести читателя в круг этих проблем.

Пропп, Владимир Яковлевич - Морфология волшебной сказки - Исторические корни волшебной сказки - Русская сказка

Москва: Издательство АСТ: ОГИЗ, 2024. — 896 с. — (Вся история в одном томе).

ISBN 978-5-17-157155-9

Пропп, Владимир Яковлевич - Морфология волшебной сказки – Содержание

МОРФОЛОГИЯ ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКИ

Предисловие

I. К истории вопроса

II. Метод и материал

III. Функции действующих лиц

IV. Ассимиляции. Случаи двойного морфологического значения одной функции

V. Некоторые другие элементы сказки

VI. Распределение функций по действующим лицам

VII. Способы включения в ход действия новых лиц

VIII. Об атрибутах действующих лиц и их значении

IX. Сказка как целое

Заключение

Приложения

Материалы для табулятуры сказки

Приложение II. Дальнейшие примеры анализа

Приложение III. Схемы и примечания к ним

Примечания к отдельным схемам

Приложение IV. Список сокращений

Приложение V. Перевод нумерации дореволюционных изданий сказок Афанасьева на нумерацию изданий пореволюционных

Схема разборов сказок

ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКИ

Предисловие

ГЛАВА I. Предпосылки

ГЛАВА II. Завязка

ГЛАВА III. Таинственный лес

ГЛАВА IV. Большой дом

ГЛАВА V. Волшебные дары

ГЛАВА VI. Переправа

ГЛАВА VII. У огненной реки

ГЛАВА VIII. За тридевять земель

ГЛАВА IX. Невеста

ГЛАВА X. Сказка как целое

Сокращения

Исследования

РУССКАЯ СКАЗКА