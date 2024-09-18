Рабинович - Сны Пробуждённых

Время сна не вычеркнуто из жизни, но оказывает определённое влияние на бытие человека в состоянии бодрствования. Сновидения шаманов становились истоком мифологической картины мира, из сновидений пророков возникали новые религии, а сновидения правителей объявлялись причиной изменения формы правления. Сон и сновидения как объект исследования гуманитарных наук долгое время испытывал недостаток в академической респектабельности. В последние десятилетия ситуация изменилась, и изучение культуры при игнорировании изучения такого аспекта человеческого существования, как сон, не представляется возможным. В различных гуманитарных науках сформировалось представление о сновидении не только как индивидуально-психологическом, но и как культурном феномене, что позволяет сделать его объектом культурологических исследований. При этом существующие исследования сна и сновидений показывают ограниченную и лишённую целостности картину.

В культурах Запада со второй половины XX в. наблюдается новый всплеск тяги к иррациональному, показывающий условность западного рационального проекта. В условиях разрушения традиционных форм религиозности и сохранения потребности в сверхъестественном, сновидение, как наиболее доступный инструмент выхода за пределы обыденного, оказывается востребованным современными культурами. В представлениях многих современных людей о природе сновидений фиксируются чрезвычайно архаические элементы. Изучения модели сновидений в буддийских культурах Центральной Азии представляет особенный интерес, поскольку она не только отражена в большом количестве письменных источников, но продолжает существовать в устной традиции. Изучение сновидений как в формализованных формах (стандартизированные и подвергнутые идеологической обработке описания сновидений в письменных текстах), так и в неотрефлексированной живой устной традиции – позволяет выявить культурную модель сновидений конкретной общности и выйти на уровень теоретических обобщений. Эти соображения во многом и обусловили выбор объекта исследования.

Пробуждения (санскр. бодхи) – важнейшее понятие буддизма. Пробуждение – это и положивший начало новой религии мистический опыт Будды (санскр. «Пробуждённый») Шакьямуни, и главная сотериологическая цель каждого последователя буддизма. Пробуждению в буддийской культуре противостоит понятие сна. Сансара, круговорот бытия, главной характеристикой которого является страдание (санскр. духкха), описывается как неистинная, иллюзорная и уподобляется сновидению. Освобождение от уподобляемой сну сансары описывается как Пробуждение, достижение Нирваны. Бинарная оппозиция «Пробуждение – сон» в буддийской культуре равнозначна таким оппозициям как: добро и зло, истина и ложь, счастье и страдание.

Рабинович Е. И. - Сны Пробуждённых - Сон и сновидения в культуре, религии, политике Тибета

Монография. – Екатеринбург : Гуманитарный университет, 2013. – 200 с.

ISBN 978-5-7741-0196-2

Рабинович Е. И. - Сны Пробуждённых – Содержание

Оглавление

Введение

Глава I. КУЛЬТУРА СНОВИДЕНИЙ И СНОВИДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

1. Эвристический потенциал современных подходов к изучению сна и сновидений в науках о культуре 1.1. От Саргона до Цицерона: историко-филологическое исследование сновидений 1.1.1. Сон как семиотическое зеркало 1.1.2. Сны Ахилла: подход Э. Р. Доддса 1.2. Сны русских крестьян и сибирских инородцев: отечественные этнографические исследования 1.3. Диалог сновидений: исследования сновидений в культурной антропологии 1.3.1. Сон – путешествие души: Тайлор, Фрэзер и их критики 1.3.2. Сны туземца и сны антрополога: Б. Малиновский и антропология сновидений 1.3.3. Дикарь на кушетке: психоанализ в антропологических исследованиях сновидений 1.3.4. «Культурная модель сновидений»: теория Дж. С. Линкольна 1.4. Чьи сны нам изучать: современные подходы к изучению сновидений

2. Генезис, культурная модель и функции сна и сновидений в традиционных культурах 2.1. Из мира мёртвых – в мир богов: генезис и развитие представлений о сакральной природе сновидений 2.2. «Невесты горных духов» и «мужья сонных баб»: культурная модель возникновения, бытования и трансфор-мации сновидений в традиционных сообществах. 2.3. «Зачем снятся сны»: культурные функции снови-дений в традиционных сообществах.



ГЛАВА II. ХРОНИКИ СНОВИДЕНИЙ СТРАНЫ СНЕГОВ

1. Тибетская литература жанра терма. Сновидение как механизм внедрения культурных новаций в традиционном обществе 1.1. Клады, извлечённые из пространства снов: школа нингма и традиция «скрытых сокровищ» 1.2. Революция снов: махасиддхи и происхождение буддизма ваджраяны 1.3. Эволюция снов: индийские махасиддхи и тибетские тертоны 1.4. Контрреволюция снов: сновидения тибетских тертонов и их политических противников 1.5. Традиция снов: сновидение как способ разрешения кризисов и механизм культурной саморегуляции

2. Сновидения в тибетской агиографической литературе 2.1. Сновидение в структуре тибетского жития 2.2. Типология сновидений в тибетской агиографической литературе 2.2.1. Чудесные сны о рождении будущего святого 2.2.2. Сновидения во взаимоотношениях «учитель – ученик» 2.2.3. Явления божеств в сновидениях 2.2.4. Пророческие сновидения 2.2.5. Сон как побуждение к действию 2.2.6. Сны о близкой смерти

3. Вещие сны и их толкование

в посвящениях ануттара-йога-тантры

4. Богиня сновидений: культ Тары и магические практики обретения пророческих сновидений

5. Специфика культурной модели сновидений в буддийской культуре монгольских народов 5.1. Монголия 5.2. Бурятия



Заключение

Послесловие: Традиционны ли «традиционные культуры»?

Литература