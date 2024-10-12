Радомиров псалтир - Палеографски и текстологичен анализ

Преди малко повече от десет години светата ни Обител прие предложението на неколцина хуманитаристи и съвместно с тях започна систематична дигитализация на ръкописното и архивното манастирско наследство, имаща за цел задълбоченото му изучаване. Още в първите разговори с тезиучени обсъждахме необходимостта някои от ръкописите, които са изключително важни за научната общност, да бъдат издадени фототипно. Първите резултати от онези разговори вече са налице. През 2012 г. беше осъществено факсимилно издание на протографа на „История славянобългарска“. През 2019 г. бяха отпечатани фототипно Зографските фрагменти на кирилица2. През 2020 г. съвместно с екип, съставен от Надя Данова, издадохме факсимиле на най-старата манастирска кондика.

Още при първите ни срещи с учените като важен за издаване беше споменат и Радомировият псалтир (Зограф 59) - пергаментен ръкопис от XIII век, „извънредно ценен среднобългарски езиков и художествен паметник“, както лаконично, но точно е описан в каталога на Зографските ръкописи от 1994 г.4 Отзовавайки се на необходимостта на научната общност, предприехме нужните стъпки за неговото добро издаване. Тъй като в този ръкопис еднакво значими са както езикът, така и украсата му, помолихме две изтъкнати специалистки - Катрин Мери М акРобърт (Оксфордски университет) и Елисавета Мусакова (Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София) - да изложат своите задълбочени наблюдения съответно върху текста и палеографско-художественото оформление на ръкописа.

Студията на К. МакРобърт първоначално бе написана на английски и преведена на български от Екатерина Дикова (Институт по балканистика с център по тракология към Българската академия на науките). Издаващият екип реши двата текста да бъдат редоположени паралелно, за да бъдат улеснени учените. Поради това се налага следното уточнение. В английски текст на студията се използва редовно терминът Church Slavonic, който буквално би трябвало да се преведе с църковнославянски на български, но всъщност на английски терминът означава книжовния език на православното славянство след XI век, който според българската терминология се нарича старобългарски книжовен език (или среднобългарски за периода след XI век), защото е изграден и обогатяван на основата на различни стари български говори. Този книжовен език се е използвал и сред сърбите, и сред източните славяни с различни намеси, най-вече на правописно равнище, съобразени с местното произношение. В българската научна литература терминът църковнославянски език/ рецензия/ правопис се отнася само за късните печатни книги, идещи сред българите през XVIII - XIX век от източнославянските земи с правопис, отразяващ руски фонетични особености. Затова в превода тук и по-долу терминът Church Slavonic се заменя с различни думи в зависимост от контекста, обикновено с книжовен, средновековен славянски или старобългарски.

Радомиров псалтир - Палеографски и текстологичен анализ

Наборно издание. - Зографска света обител, 2022. – (Библиотека «Към Изворите».)

ISBN: 978-954-770-466-4

Радомиров псалтир - Палеографски и текстологичен анализ – Съдържание

Предговор от издателството

Радомировият псалтир – писмо и украса Мусакова Е.

Нов поглед към Радомировия псалтир МакРобърт К.М.

A reappraisal of the Radomir Psalter MacRobert C.M.

Исползвани съкращения

Списък на цитираните ръкописи и на съкратените им наименования

Цитирана литература

Издателски принципи

Наборно издание

Радомиров Псалтир

Приредила Лилјана Макаријоска. - Скопје : Институт за македонски јазик ..Крсте Мисирков", 1997. - 330 ст р .: ф ак с.; 30 см. - (Едиција Стари текстови ; 5)

ISBN 9989-640-07-6

Радомиров Псалтир – Содржината

ВОВЕД

ЗА РАКОПИСОТ

ДОСЕГАШНИ СОЗНАНИЈА ЗА РАКОПИСОТ

ПАЛЕОГРАФСКИ ОСОБЕНОСТИ

Лигатури

Орнаментика

Скратеници

Репертоар на надредни и интерпункциски знаци

Заклучок

ПРАВОПИСНИ И ФОНЕТСКИ ОСОБЕНОСТИ

Ерови

Носовки

t (ја т )

ai (ер и )

Јотација

Контракција

Епентетскол

Затврднување на консонантите

ѕ

Промени во копсон;штските групи

Фонетски особености на лексичките заемки

Заклучок

МОРФОСИНТАКСИЧКИ ОСОБЕНОСТИ

Именки

Придавки

Заменки

Броеви

Прилози

Именски глаголски форми - Партиципи - Инфинитив



ГЛАГОЛСКИ СИСТЕМ

ЛИЧНИ ГЛАГОЛСКИ ФОРМИ

Сегашно време

Аорист

Имперфект

Императив

СЛОЖЕНИ ГЛАГОЛСКИ ФОРМИ

Перфект

Идно време

Кондиционал

Сложени пасивни конструкции

Двоина

СИНТАКСИЧКИ ПРОМЕНИ

ПРЕДЛОШКИ КОНСТРУКЦИИ

Удвоен објект

Негација

Заклучок

ЛЕКСИЧКИ ОСОБЕНОСТИ

Зборообразување

Сложенки

Гршпми

Моравизми

Лексички варијанти

Заклучок

Список на посочена и консултирана литература

Извори и нивни скратеници, речници

Начела на издавањето на текстот

РАДОМИРОВ ПСАЛТИР - расчитан текст

ПРИЛОГ