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Ранкур-Лаферьер – Традиции почитания икон Богоматери в России глазами американского психоаналитика

Дениэл Ранкур-Лаферьер – Традиции почитания икон Богоматери в России глазами американского психоаналитика
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Psychology Psychotherapy, **Analytical/Depth Psychology, Religious Studies Atheism
Зигмунд Фрейд не слишком терпимо относился к религиозным верованиям и обрядам. В работе «Будущее одной иллюзии» (1927) создатель теории психоанализа проводил «аналогию между религией и навязчивым неврозом», добавляя при этом, что «глубоко верующие в большой степени защищены от определенных невротических заболег ваний, поскольку приятие всеобщего невроза избавляет их от необходимости выстраивать свой собственный» (Freud 1953—1965/21: 44). Религиозные верования в понимании великого психоаналитика были чем-то вроде благого невроза или даже инфантилизма. Достаточно вспомнить его утверждения: «Религию можно сравнить с детским неврозом» (Ibid.: 53); «человечество преодолеет эту невротическую фазу, как дети перерастают подобный же невроз» (Ibid.).
«Невротическому» стремлению к религиозным иллюзиям Фрейд предпочитал суд разума. Он исходил из того, что абсолютно зрелый взрослый индивид руководствуется разумом, а не иллюзиями (от них надо избавиться раз и навсегда). Однако, надо полагать, это слишком высокие требования в отношении большинства людей. Наверное, Фрейд «обратил» в свой особенный атеизм всего лишь горстку энтузиастов психоанализа. Более того, он, по-видимому, не осознавал, что иллюзии являются неотъемлемой частью жизни любого человека, даже если это иллюзии нерелигиозного характера. Могу сказать по собственному опыту, что как в моей родной американской, так и в русской культурах (с ними я наиболее знаком) нет ни одного человека без каких-либо иллюзий. Все люди играют в игры, читают книги, любуются произведениями живописи, ходят в кино, смотрят телевизор, путешествуют по Интернету, посещают театры, приобретают дорогостоящие вещи, не являющиеся предметами первой необходимости, носят модную одежду, придерживаются определенных правил за столом, вывешивают флаги, исполняют патриотические песни и так далее. Едва ли не каждый из моих знакомых хотя бы раз в своей сознательной жизни участвовал в каком-нибудь религиозном ритуале. Сам я до двадцати с чем-то лет был набожным католиком. Некоторые мои знакомые и друзья регулярно ходят в церковь или в синагогу. Многие мои приятели в России верят в Бога, молятся и — почитают иконы.
Культура — это материя, сотканная из иллюзий как религиозного, так и светского характера. Жизнь без иллюзий невозможна; они занимают то пространство, которое психоаналитик Д.У. Винник от называл «переходным», то есть зону, где пересекаются субъективное воображение и объективные факты и внутренняя реальность соприкасается с внешней в рамках непрерывно меняющегося, постоянно обновляющегося ряда компромиссов, имеющих место в душе каждого индивида (см.: Winnicott 1990; Pruyser 1974: 107—114, 196—205; Rizzuto 1949). Иллюзии — неотъемлемая часть человеческой жизни. Ребенок, сознающий себя обладателем одеяла или плюшевого мишки; подросток, восхищающийся кинозвездой; ученый, продвигающий свою любимую, выстраданную теорию; старик, приступающий к причастию, — все они носители иллюзий, в равной мере «созданных» ими и «найденных» в окружающей их действительности. Это утверждение до тривиальности очевидно, и всё же во многих областях познания в отдельных случаях могут возникнуть горячие дискуссии на этот счет. Изготовление икон.
Тема этой монографии — область религии, в частности, визуальные образы в русской православной традиции. Как ни странно, до сих пор не существует психоаналитических исследований, посвященных русским иконам и даже русскому православию в целом1. В этой книге я намерен показать, что для православных верующих святые иконы — особый вид иллюзии, «иллюзии присутствия». Православный христианин придерживается убеждения, что, если икона освящена, это уже не простое воспроизведение образа Бога, какого-либо святого или библейского эпизода. Теперь, в глазах православного почитателя, она обеспечивает незримое присутствие изображенного на ней персонажа (или персонажей). Подобный взгляд очень характерен для православной теологии и для воззрений большинства православных верующих; как будет видно в дальнейшем, эту точку зрения разделяют и некоторые искусствоведы (см.: Belting 1994).

Дениэл Ранкур-Лаферьер – Традиции почитания икон Богоматери в России глазами американского психоаналитика

Москва: Научно-издательский центр «Ладомир», 2005. – 378 с.
ISBN 5-94451-039-0

Дениэл Ранкур-Лаферьер – Традиции почитания икон Богоматери – Содержание

БЛАГОДАРНОСТИ
Введение. ЗАМЕТКИ О ПСИХОАНАЛИЗЕ И РЕЛИГИИ
Часть первая. ПОЧИТАНИЕ ИКОН В РОССИИ
  • Что такое икона?
  • Иконы и мазохизм
  • Иконоборцы и иконофилы
  • Распространенность икон в России
  • Эмпирические заметки об иконопочитании
  • От богословия к вочеловечению
  • Иконы и свет
  • Чудотворные иконы
  • Обретение веры в чудеса: терапия икон
  • Иконы и традиционный русский коллективизм
Часть вторая. ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ В РОССИИ
  • Значение почитания Богоматери
  • Страх разлуки: Богородица никогда нас не покинет
  • Более мать, чем дева
  • Отношение к материнству в России
  • Иконы Богоматери — заступницы России
  • Богоматерь Владимирская — палладиум Российского государства
  • Богоматерь как всемогущий и идеализируемый образ матери
  • Многообразие икон Богоматери в России
  • Мазохистский аспект в иконах Божией Матери
  • О. Сергий Булгаков: психотеология матери и ребенка
  • О. Вячеслав Винников: простая преданность Богоматери
  • Апофеоз отчужденной матери: личное восприятие Владимирского образа
ПРИМЕЧАНИЯ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Views 370
Rating 5.0 / 5
Added 20.08.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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