Священный Собор 1917-1918 гг о христианском браке

Известно, что Вселенские Соборы собирались в самые сложные исторические периоды жизни Церкви, когда волнения в христианском мире ставили людей перед выбором. И Поместный Собор Православной Российской Церкви 1917—1918 гг. работал в трагический период истории Российского государства, отвечая на самые сложные изменения в жизни православного общества. Священным Собором были разработаны решения для проблем, крайне актуальных в наше время.

Одним из таких актуальных сегодня вопросов был законопроект по урегулированию бракоразводных процессов, который стремился содействовать сокращению количества разводов. В XX и особенно XXI веке общество столкнулось с утратой семейных ценностей: люди не хотят нести ответственность за свои отношения с другими людьми, ищут выгодных, легких отношений, что ведет к глубоким ранам в человеческих душах, к росту количества неблагополучных семей, брошенных детей, отсутствию нормального воспитания в семье, а значит, к психологической и нравственной неустроенности будущих поколений.

В статьях законопроекта по урегулированию бракоразводного процесса прорабатывались всевозможные жизненные ситуации, которые губительно сказываются на деле сохранения семьи. Собор обсуждал данный законопроект на 104-м, 107-110-м и 112-114-м заседаниях. На 121-м заседании после редакционной правки были оглашены принятые Собором 28 статей законопроекта, которые обеспечивали ответственное отношение к браку, а значит, сохранение семьи, и, в случае перечисленных негативных факторов, давали право, в большинстве случаев основываясь на канонах Православной Церкви, на расторжение разрушенного брака и вступление в новый церковный брак.

Брак в церковном понимании — идеальная школа любви, установленное Богом Таинство. В Библии с первых же глав книги Бытия брак как единство двух любящих душ объявляется основой развития человека и мира: «Не хорошо быть человеку одному (Бытие, гл. 2, ст. 18), «И сотворил Бог ...мужчину и женщину. И благословил их Бог» (Бытие, гл. 1, ст. 27—28, гл. 2, ст. 23—24). В книге пророка Осии отношения в браке раскрыты как отношения между Богом и народом. В Евангелии от Иоанна воплотившееся Слово, Сын Божий, совершает Свое первое чудо именно на брачном пире в Кане Галилейской — претворяет воду в вино.

В 15-й главе Евангелия от Иоанна, стих 5, Христос говорит: «Я есмь лоза, а вы — ветви; кто пребывает во Мне, а Я в нем, тот приносит много плода». Используя эту очень точную библейскую метафору, можно сказать, что мир состоит из сплетений взаимоотношений всего живого, эти отношения составляют взаимосвязанные ветви лозы, а сплоченные гроздья ягод представляются как родовые гнезда или крепкие сообщества людей, любовь между которыми рождает плоды Духа в самых разных областях нашей жизни.

Священный Собор 1917—1918 гг. о христианском браке, сохранении семьи и поводах к разводу

Составитель Л. А. Кузнецова. Под общ. ред. А. И. Мраморнова.

Издательство — Новоспасского монастыря / «Спасское дело» — 344 с.

Москва — 2018 г.

ISBN 978-5-9906510-4-3

Священный Собор 1917—1918 гг. о христианском браке, сохранении семьи и поводах к разводу - Содержание

А.А. Кузнецова. «Брак есть союз Христа с Церковью»

Соборный Отдел о церковном суде и вопросы о браке (по материалам статьи Е. В. Беляковой)

Живые обсуждения. Из стенограмм соборных дискуссий но вопросам семейных ценностей

Итоговая таблица. Сравнительная таблица рассмотрения законопроекта «О поводах к расторжению церковных браков»

Письма. Обращения простых людей па Священный Собор по вопросу семьи и брака

Документы. Заявления, рапорты, обращения, постановления Отдела о церковном суде

Устав о церковных наказаниях. Разработанный, но нс рассмотренный в полном объеме Устав о церковных наказаниях. Статьи, касающиеся наказаний за посягательства против жизни, целомудрия и брака

Протоколы. Краткие протоколы обсуждений законопроекта по урегулированию бракоразводных процессов, в значительном сокращении

Библейские тексты и церковные каноны. Список церковных текстов и правил, на которых основывались члены Собора при обсуждении вопроса семьи и брака

Новомученики Российские. Канонизированные святые из числа принимавших участие в работе над законопроектом о бракоразводных процессах

О канонических аспектах церковного брака. Документ, принятый на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 29 ноября — 2 декабря 2017 года

Список литературы

Священный Собор 1917-1918 гг. о христианском браке, сохранении семьи и поводах к разводу - Живые обсуждения

Высказывания по содержанию статьи 1-й, которая говорит об отклонении от православия одного из супругов

1-я статья: Православному супругу, в случае отклонения другого от православия, предоставляется право ходатайствовать пред церковным судом о сложении брачных обетов и о расторжении брака. Поправка священника С.В. Нежинцева к 1-й статье: Дело о разводе но случаю уклонения одного из супругов от православия может начаться не ранее трех лет после этого уклонения.

Митрополит Владимирский Сергий (Страгоролский). Мне кажется, такую редакцию принять нельзя. В этом дополнении говорится, что дело о разводе «по случаю уклонения одного из супругов из православия» может начинаться не ранее трех лет. Если говорить о сроке, я предложил бы поправку в совершенно противоположном смысле: дело должно быть начато не позднее трех лег со времени уклонения, т. к. если в течение этого времени не было возбуждено дело о разводе, то это свидетельствует, что супруги могут жить вместе. ...Я могу указать на такой случай из живой действительности. Девушка вышла замуж за магометанина, который принял лютеранство, а потом снова перешел в магометанство, и тотчас же начался семейный ад. Дело это было в Рижской епархии. Несколько лет продолжался этот ад.

Зачем же допускать подобный ад в течение долгого времени — трех лет? Бывают случаи, когда евреи, чтобы жениться на православной девушке, принимают временно христианство, а потом возвращаются к еврейской вере и допускают издевательства над женами. И почему предлагается возбуждать дело только через три года? Если дело возбуждается на 4-й год, то естественно уже предположить другие основания для развода и спросить: почему раньше не было возбуждено это дело? Поэтому я предлагаю поправку в обратном смысле: дело о разводе должно быть возбуждено не позже трех лет после уклонения одного из супругов из православия.

В. В. Богланович. Мне кажется, что смысл поправки о. Нежинцева не тот, на который указывает высокопреосвященный Сергий. Смысл этой поправки в том, чтобы не дать возможности злоупотреблять и переходить в инославие только для того, чтобы получить развод. Для того чтобы не было этого злоупотребления, и необходимо установить срок — пусть будет один год, но злоупотреблений не будет, когда будет известно, что не сразу можно получить развод после уклонения из православия. Во всяком случае следует сделать указание на срок в форме «не ранее», а не в форме «не позже» 1-2-3 лет.

В. И. Зеленцов. Разрешите мне из моей миссионерской практики привести случай для пояснения, к чему может привести трехлетний срок. В 1912 г. ко мне явился сектант из заводских рабочих г. Мариуполя, заявивший, что он желает возвратиться в православие. Я отправил его к священнику и затем потерял из виду. Но вот через полтора года и даже немного более ко мне приходят мать и дочь и называют фамилию этого сектанта. Оказывается, он возвратился в православие только затем, чтобы жениться на девушке, а женившись, опять перешел в баптизм и стал убеждать и жену перейти в эту секту. Родился ребенок. Он не идет крестить. Наконец мать тайком уехала и крестила ребенка.

И вот теперь жена этого сектанта со своей матерью явилась и спрашивает: нельзя ли как нибудь устроить развод, потому что в религиозном отношении положение стало невыносимым. Подобных случаев в моей пятилетней практике было немало, и если мы примем трехлетний срок, то подвергнем православную сторону гонениям и притеснениям, дело может дойти до прелюбодеяния и других преступлений. Если супруги найдут возможным поладить, это их дело, а если нет, нельзя запрещать начинать дело о разводе ранее трех лет, как предлагает о. Нежинцев. Можно еще назначить годичный срок, но никак не больше.