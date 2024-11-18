Разуваев - Комментарии к «Государю» Макиавелли
Общепризнанно, что современная политология началась с «Государя» Макиавелли. Фактически, если речь идет о ее нынешнем виде, он ее создал, если иметь в виду революционные принципы, с которыми флорентийский автор подошел к изложению своих идей. Маленькая книжка за несколько сотен лет серьезнейшим образом повлияла на ученых, политиков и все политические сообщества сначала Европы, а затем и всего мира. Понятие «макиавеллизм» стало нарицательным, а чтение этой работы фактически оказалось обязательным для всех, кто всерьез занимается общественными науками. Впрочем, даже не читавшие книгу, по крайней мере слышали о Макиавелли и его труде.
Неудивительно, что творчество одного из самых знаменитых флорентийцев вышло за пределы чистой политологии и стало культурным явлением. Сейчас мало кому придет в голову отрицать, что понимание эпохи Ренессанса немыслимо без учета вклада в нее первого политолога в современном смысле этого слова1. А постоянная дискуссия вокруг взглядов Макиавелли сделала его творчество культурным элементом и последующих эпох.
На этом фоне понятно, что творчество Никколо (пусть он простит меня за формальное панибратство) вызывает огромный интерес среди политологов. Библиография работ, посвященных флорентийцу, огромна и увеличивается с каждым годом1. Одолеть все труды о нем едва ли возможно, разве что какой-нибудь уже состоявшийся полиглот (а соответствующие публикации вышли на большинстве языков мира) не решит посвятить этому свою оставшуюся жизнь. Исследованию подвергаются как жизнь Макиавелли2, так его труды и воздействие последних на мировую политику и культуру.
Разуваев В. - Комментарии к «Государю» Макиавелли
М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Университетская книга, 2018. — 528 с.
ISBN 978-5-98712-201-3
Разуваев В. - Комментарии к «Государю» Макиавелли – Содержание
Введение
Государь
Посвящение
- Глава 1. Скольких видов бывают государства и как они приобретаются
- Глава II. О наследственном единовластии
- Глава III. О смешанных государствах
- Глава IV. Почему царство Дария, завоеванное Александром, не восстало против преемников Александра после его смерти
- Глава V. Как управлять городами или государствами, которые, до того, как были завоеваны, жили по своим законам
- Глава VI. О новых государствах, приобретаемых собственным оружием или доблестью
- Глава VII. О новых государствах, приобретаемых чужим оружием или милостью судьбы
- Глава VIII. О тех, кто приобретает власть злодеяниями
- Глава IX. О гражданском единовластии
- Глава X. Как следует измерять силы всех государств
- Глава XI. О церковных государствах
- Глава XII. О том, сколько бывает видов войск, и о наемных солдатах
- Глава XIII. О войсках союзнических, смешанных и собственных
- Глава XIV. Как государь должен поступать касательно военного дела
- Глава XV. За что людей, в особенности государей, восхваляют или порицают
- Глава XVI. О щедрости и бережливости
- Глава XVII. О жестокости и милосердии и о том, что лучше внушать: любовь или страх
- Глава XVIII. О том, как государи должны держать слово
- Глава XIX. О том, каким образом избегать ненависти и презрения
- Глава XX. О том, полезны ли крепости, и многое другое, что постоянно применяют государи
- Глава XXI. Как надлежит поступать государю, чтобы его почитали
- Глава XXII. О советниках государей
- Глава XXIII. Как избежать льстецов
- Глава XXIV. Почему государи Италии лишились своих государств
- Глава XXV. Какова власть судьбы над делами людей и как можно ей противостоять
- Глава XXVI. Призыв овладеть Италией и освободить ее из рук варваров
Заключение
Библиография
Аннотированный именной указатель
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