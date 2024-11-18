Разуваев - Комментарии к «Государю» Макиавелли

Общепризнанно, что современная политология началась с «Государя» Макиавелли. Фактически, если речь идет о ее нынешнем виде, он ее создал, если иметь в виду революционные принципы, с которыми флорентийский автор подошел к изложению своих идей. Маленькая книжка за несколько сотен лет серьезнейшим образом повлияла на ученых, политиков и все политические сообщества сначала Европы, а затем и всего мира. Понятие «макиавеллизм» стало нарицательным, а чтение этой работы фактически оказалось обязательным для всех, кто всерьез занимается общественными науками. Впрочем, даже не читавшие книгу, по крайней мере слышали о Макиавелли и его труде.

Неудивительно, что творчество одного из самых знаменитых флорентийцев вышло за пределы чистой политологии и стало культурным явлением. Сейчас мало кому придет в голову отрицать, что понимание эпохи Ренессанса немыслимо без учета вклада в нее первого политолога в современном смысле этого слова1. А постоянная дискуссия вокруг взглядов Макиавелли сделала его творчество культурным элементом и последующих эпох.

На этом фоне понятно, что творчество Никколо (пусть он простит меня за формальное панибратство) вызывает огромный интерес среди политологов. Библиография работ, посвященных флорентийцу, огромна и увеличивается с каждым годом1. Одолеть все труды о нем едва ли возможно, разве что какой-нибудь уже состоявшийся полиглот (а соответствующие публикации вышли на большинстве языков мира) не решит посвятить этому свою оставшуюся жизнь. Исследованию подвергаются как жизнь Макиавелли2, так его труды и воздействие последних на мировую политику и культуру.

Разуваев В. - Комментарии к «Государю» Макиавелли

М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Университетская книга, 2018. — 528 с.

ISBN 978-5-98712-201-3

Разуваев В. - Комментарии к «Государю» Макиавелли – Содержание

Введение

Государь

Посвящение

Глава 1. Скольких видов бывают государства и как они приобретаются

Глава II. О наследственном единовластии

Глава III. О смешанных государствах

Глава IV. Почему царство Дария, завоеванное Александром, не восстало против преемников Александра после его смерти

Глава V. Как управлять городами или государствами, которые, до того, как были завоеваны, жили по своим законам

Глава VI. О новых государствах, приобретаемых собственным оружием или доблестью

Глава VII. О новых государствах, приобретаемых чужим оружием или милостью судьбы

Глава VIII. О тех, кто приобретает власть злодеяниями

Глава IX. О гражданском единовластии

Глава X. Как следует измерять силы всех государств

Глава XI. О церковных государствах

Глава XII. О том, сколько бывает видов войск, и о наемных солдатах

Глава XIII. О войсках союзнических, смешанных и собственных

Глава XIV. Как государь должен поступать касательно военного дела

Глава XV. За что людей, в особенности государей, восхваляют или порицают

Глава XVI. О щедрости и бережливости

Глава XVII. О жестокости и милосердии и о том, что лучше внушать: любовь или страх

Глава XVIII. О том, как государи должны держать слово

Глава XIX. О том, каким образом избегать ненависти и презрения

Глава XX. О том, полезны ли крепости, и многое другое, что постоянно применяют государи

Глава XXI. Как надлежит поступать государю, чтобы его почитали

Глава XXII. О советниках государей

Глава XXIII. Как избежать льстецов

Глава XXIV. Почему государи Италии лишились своих государств

Глава XXV. Какова власть судьбы над делами людей и как можно ей противостоять

Глава XXVI. Призыв овладеть Италией и освободить ее из рук варваров

Заключение

Библиография

Аннотированный именной указатель