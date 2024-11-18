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Разуваев - Комментарии к «Государю» Макиавелли

Разуваев В. - Комментарии к «Государю» Макиавелли
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Category ESXATOS BOOKS, Sociology Political Science
Общепризнанно, что современная политология началась с «Государя» Макиавелли. Фактически, если речь идет о ее нынешнем виде, он ее создал, если иметь в виду революционные принципы, с которыми флорентийский автор подошел к изложению своих идей. Маленькая книжка за несколько сотен лет серьезнейшим образом повлияла на ученых, политиков и все политические сообщества сначала Европы, а затем и всего мира. Понятие «макиавеллизм» стало нарицательным, а чтение этой работы фактически оказалось обязательным для всех, кто всерьез занимается общественными науками. Впрочем, даже не читавшие книгу, по крайней мере слышали о Макиавелли и его труде.
Неудивительно, что творчество одного из самых знаменитых флорентийцев вышло за пределы чистой политологии и стало культурным явлением. Сейчас мало кому придет в голову отрицать, что понимание эпохи Ренессанса немыслимо без учета вклада в нее первого политолога в современном смысле этого слова1. А постоянная дискуссия вокруг взглядов Макиавелли сделала его творчество культурным элементом и последующих эпох.
На этом фоне понятно, что творчество Никколо (пусть он простит меня за формальное панибратство) вызывает огромный интерес среди политологов. Библиография работ, посвященных флорентийцу, огромна и увеличивается с каждым годом1. Одолеть все труды о нем едва ли возможно, разве что какой-нибудь уже состоявшийся полиглот (а соответствующие публикации вышли на большинстве языков мира) не решит посвятить этому свою оставшуюся жизнь. Исследованию подвергаются как жизнь Макиавелли2, так его труды и воздействие последних на мировую политику и культуру.

Разуваев В. - Комментарии к «Государю» Макиавелли

М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Университетская книга, 2018. — 528 с.
ISBN 978-5-98712-201-3

Разуваев В. - Комментарии к «Государю» Макиавелли – Содержание

Введение
Государь
Посвящение
  • Глава 1. Скольких видов бывают государства и как они приобретаются
  • Глава II. О наследственном единовластии
  • Глава III. О смешанных государствах
  • Глава IV. Почему царство Дария, завоеванное Александром, не восстало против преемников Александра после его смерти
  • Глава V. Как управлять городами или государствами, которые, до того, как были завоеваны, жили по своим законам
  • Глава VI. О новых государствах, приобретаемых собственным оружием или доблестью
  • Глава VII. О новых государствах, приобретаемых чужим оружием или милостью судьбы
  • Глава VIII. О тех, кто приобретает власть злодеяниями
  • Глава IX. О гражданском единовластии
  • Глава X. Как следует измерять силы всех государств
  • Глава XI. О церковных государствах
  • Глава XII. О том, сколько бывает видов войск, и о наемных солдатах
  • Глава XIII. О войсках союзнических, смешанных и собственных
  • Глава XIV. Как государь должен поступать касательно военного дела
  • Глава XV. За что людей, в особенности государей, восхваляют или порицают
  • Глава XVI. О щедрости и бережливости
  • Глава XVII. О жестокости и милосердии и о том, что лучше внушать: любовь или страх
  • Глава XVIII. О том, как государи должны держать слово
  • Глава XIX. О том, каким образом избегать ненависти и презрения
  • Глава XX. О том, полезны ли крепости, и многое другое, что постоянно применяют государи
  • Глава XXI. Как надлежит поступать государю, чтобы его почитали
  • Глава XXII. О советниках государей
  • Глава XXIII. Как избежать льстецов
  • Глава XXIV. Почему государи Италии лишились своих государств
  • Глава XXV. Какова власть судьбы над делами людей и как можно ей противостоять
  • Глава XXVI. Призыв овладеть Италией и освободить ее из рук варваров
Заключение
Библиография
Аннотированный именной указатель
Views 171
Rating 4.5 / 5
Added 18.11.2024
Author brat Vadim
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4.5/5 (3)

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