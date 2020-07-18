Подлинным украшением истории человечества являются богатые и разнообразные религиозные традиции, которые существовали и существуют во всех уголках мира, начиная с доисторических времен вплоть до наших дней. Идеальный способ познакомиться с какой-нибудь из них — посетить те места, где можно самому услышать священные предания и мифы, осмотреть святилища, самолично понаблюдать за обычаями и ритуалами.

Разумеется, лишь немногие люди обладают достаточным количеством свободного времени и денег, чтобы пускаться в подобные путешествия; также мало кто способен предаваться систематическому изучению даже тех религиозных традиций, которые находятся в пределах досягаемости. Поэтому наша книга должна заменить собой кругосветное путешествие, нацеленное на изучение разнообразнейших религиозных традиций.

С ее помощью, не поднимаясь из кресла, можно будет совершить обширное странствие и ознакомиться с различными религиями, как далекими и совершенно непохожими, так и близкими и связанными друг с другом по времени существования, ареалу распространения и культовым формам. В основу книги положены десять ранее опубликованных самостоятельных монографий, вышедших в серии «Религиозные традиции мира».

Они были хорошо приняты читателями и до сих пор продолжают переиздаваться. Однако для интересующихся одновременно несколькими религиями по соображениям методологического характера и в целях экономии было целесообразно объединить их под одной обложкой. Преподаватели могут использовать отдельные разделы нашей книги, представляющие собой самостоятельные исследования, в качестве учебного пособия и изучать их в любом порядке.

Основное содержание и структура прежних выпусков были сохранены, но при работе над книгой в них были внесены значительные исправления и дополнения. Текст каждой публикации был тщательно пересмотрен и приспособлен к требованиям учебных программ в школах и колледжах. В книгу были внесены дополнения, которые позволяют использовать ее в качестве учебного пособия: общее введение, словари терминов, диаграммы и вопросы к Изученному материалу. Вводная глава «Путешествие по религиозным традициям мира» знакомит читателя с содержанием и структурой книги.

В ней обсуждаются сущность религии и возможные способы ее изучения, вводятся необходимые термины, объясняется принятая в книге методика изучения религиозных традиций, а также дается краткий обзор материала по всем разделам. Преподаватели, студенты и другие читатели могут по своему усмотрению избирать порядок изучения различных религий, а также способ знакомства с материалами каждого раздела: с хронологической таблицей, картами, словарем терминов, диаграммами и текстом.

Единая методика в подаче материала заключается в «тройном» подходе, который позволяет рассмотреть каждую религию с Точки зрения истории ее формирования, внутренней структуры и повседневной ритуальной практики. Такой подход подробно разъясняется во введении. Следует помнить, что для успешного и плодотворного изучения любой религии необходимо иметь представление о географическом районе и соответствующем историческом периоде ее существования, узнавать и уметь объяснять ее ключевые термины, ознакомиться с наглядными изображениями ее феноменов, а также получить доступ к дополнительной информации.

Религиозные традиции мира. В двух томах –Том 1

Перевод с английского

Издательство – «Крон-Пресс» – 576 с.

Москва – 1996 г.

ISBN 5-232-00311-9

ISBN 5-232-00312-7 (Том 1)

Религиозные традиции мира. В двух томах –Том 1 – Содержание

От составителя

Предисловие

Введение: путешествие по религиозным традициям мира. Религия и ее изучение

С чего начинается эта книга

Теоретическое путешествие

Религия и ее изучение

Религия как традиция: история, система и ритуальная практика

Религия как традиция

История и религия

Религия и система

Ритуальная практика и религия

Религиозные традиции мира: краткий обзор

Африка, Мезоамерика и Северная Америка

Иудаизм, христианство и ислам

Индуизм и буддизм. Китай и Япония

Часть Первая – Религии Африки

Часть Вторая – Религии Мезоамерики

Часть Третья – Религии Коренных Народов Северной Америки

Часть Четвертая – Христианство

Часть Пятая – Религиозные Традиции Иудаизма

Религиозные традиции мира. В двух томах –Том 1 – Евреи и иудаизм в новое время

В качестве заключения к историческому обзору, данному нами в главе 21, была рассмотрена проблема тех изменений, которые произошли с евреями и иудаизмом в новое время. Главными среди них были: изменение социального статуса и психологии евреев, ослабление безусловного авторитета Торы, оживление еврейского национализма. Несмотря на то что эти явления могут быть рассматриваемы как не зависящие друг от друга, они в то же время тесно связаны между собой. В результате ослабления средневековой религиозной общины евреи во все большей степени попадали под влияние окружающих их культур и таких либеральных понятий, как естественный разум и естественное право.

Для тех, кто оказывался во власти этих влияний, практически ничего не оставалось не пересмотренным, и практически все становилось предметом выбора и суда. Нужно ли оставаться иудеем, если да, то как? Совместим ли иудаизм с национальной культурой тех стран, в которых живут евреи, или нужно оставаться отделенным от нее? Являются ли Писание и раввинистическая литература единственными авторитетными текстами, или можно опираться на литературные произведения иных культур? И наконец, должен ли иудаизм быть для его приверженца иудея единственным «законным» учением, или могут существовать иные, со своими моральными и религиозными требованиями? Эти и многие другие вопросы вставали перед евреями с середины XVIII столетия.

Как было замечено выше, часть еврейства сопротивлялась переменам, но нигде решение идти навстречу новому или сопротивляться ему не принималось без тщательных раздумий. Каждый человек должен был сделать определенный выбор. Соответственно современный евреям мир характеризовался давлением этого выбора: либо противостоять силе традиции и открыть для себя новый и более широкий мир, либо противостоять новым идеям современности, как представляющим собой угрозу традиционной истине и обычаям. Естественно, что только по краям спектра проблема выбора возникала в столь остром виде. Большинство евреев были склонны к компромиссу, хотя в ранний период и такое решение приходилось утверждать как нечто новое.

Процессы, начавшиеся в XVIII столетии, до сих пор представляют собой отличительную черту иудаизма. В самом деле, двести лет — сравнительно небольшой промежуток времени, в течение которого могли бы быть выработаны ответы на вопросы, поставленные перед традицией в два тысячелетия. В этом смысле иудаизм до сих пор все еще охвачен процессом собственного реформирования, и возникающие при этом формы как в традиционных, так и в нетрадиционных слоях иудаизма отличаются крайней расплывчатостью. Чтобы дать возможность почувствовать это разнообразие, мы сосредоточим свое внимание сначала на нескольких выразительных примерах из жизни двух европейских городов, а затем двух стран — Израиля и Соединенных Штатов. Примеры, приводимые ниже, являются типичными для своего времени.