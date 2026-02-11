Ревность по вере - Два взгляда на фундаментализм

Признаюсь, идея включить в один сборник тексты столь разных авторов возникла у меня. И, спешу упредить обвинения, эта затея не была провокацией межконфессиональных дискуссий.

Конечно, поставить рядом личности, мысли, позиции протестантского мыслителя и православного священника — уже интересно.

Но интрига глубже. При всей разности тексты представителей двух христианских традиций представляют попытку проблематизации — не столько чужой, сколько своей традиции.

Если читатель ожидает услышать под одной обложкой спор двух традиций, если он приготовился к межконфессиональному диспуту, то, скорее всего, будет разочарован. Речь идет о другом уровне, другом измерении спора — спорят глубина и поверхность, основание и надстройки, действительно важное и второстепенное.

Как говорил не совсем здесь уместный, но всегда проницательный и мудрый Григорий Померанц: «Глубина каждой из великих религий ближе к глубине другой великой религии, чем к собственной поверхности».

Вглядеться вглубь своей традиции труднее, чем спорить с поверхностью чужой. Но без глубины, без объемного видения, без понимания богословских напластований и культурных слоев все слипается в один ком и путается, так что можно умирать в сражениях за лозунги «Назад к Отцам» или «Только Писание», забывая при этом о Христе или совершенно Его не зная.

На мой взгляд, и свящ. Тимофей Алферов, и Алесь Дубровский говорят о глубинном фундаменте веры и традиции Церкви, не подвергая его сомнению, но очищая и решительно отделяя от других, вторичных конструкций, перестроек, достроек, новоделов.

Традиция — большой храм, разросшееся здание, в котором каждый этаж и каждое крыло часто живут своей жизнью и забывают об основах и несущих конструкциях.

Ничего не разрушая, ничего не теряя, важно опираться на самое надежное и держаться самого главного. Там, где сверяются с глубиной, спор поверхностей умолкает. Именно об этом говорят наши авторы — каждый по-своему, но непременно с уважением к традиции и с верностью ее основам.

Михаил Черепкову

вице-президент Ассоциации «Духовное возрождение», доктор философии

свящ. Тимофей Алферов, Алесь Дубровский - Ревность по вере? - Два взгляда на фундаментализм

Духовное возрождение, Книгоноша, КИЕВ 2013

Алферов, Тимофiй; Дубровський, Алесь; Черенков, Михаило;

Головiн, Сергiй.

Ревнощi по Bipi? Два погляди на фундаменталiзм. - К.: ТОВ «Книгоноша», 2013. - 168 с.

свящ. Тимофей Алферов, Алесь Дубровский - Ревность по вере? - Два взгляда на фундаментализм - Содержание

МИХАИЛ ЧЕРЕНКОВ - ПРЕДИСЛОВИЕ

СВЯЩ. ТИМОФЕЙ АЛФЕРОВ - РЕВНОСТЬ ПО ВЕРЕ. А ЧТО, ЕСЛИ ПО РАЗУМУ?..

Православный фундаментализм

Протестантский фундаментализм

Общехристианский фундаментализм и проблема толерантности

АЛЕСЬ ДУБРОВСКИЙ - РЕЛИГИЯ ДАЛЕКОГО БОГА

Религиозная пресса и конфессиональная идеология

Богословский фундаментализм как тормозящий фактор в развитии евангельских церквей постсоветского периода

Образ далекого и близкого Бога в евангельском христианстве

Атеизм и христианство: буксующий диалог

СЕРГЕЙ ГОЛОВИН - ПОСЛЕСЛОВИЕ

РЕВНОСТЬ ПО ВЕРЕ. А ЧТО, ЕСЛИ ПО РАЗУМУ?..

Тому явлению, о котором пойдет речь, я не могу подобрать подходящего названия. Первое слово, которое пришло мне на память, «фундаментализм». Это слово стало модным и ругательным. И в таком качестве употребляется часто и не всегда по делу.

Что понимать под фундаментализмом? Является ли это слово синонимом своему прямому переводу — основательности? Обычно под фундаментализмом понимают стремление всю жизнь общества подчинить религиозному основанию. Но мне бы хотелось отбросить этот социальный смысл и поговорить о том, что относится к чисто религиозной сфере, даже к личной духовной жизни. В таком ключе слово фундаментализм напрямую не годится. Оно сразу станет пониматься как антоним либерализму, неограниченной свободе в области религиозных доктрин и практик.

Фундаменталист в таком смысле, привыкший даже гордиться этим именем, считает себя просто основательным человеком в делах своей веры, в отличие от того «неосновательного», которого как-то помянул ап. Иаков (см.: Иак. 2:20).

Хорошо ли быть фундаменталистом в смысле чисто личной веры, не раздражающей еще никакие контрольно-государственные органы или общественные институты? Кто станет спорить, что нужно всегда быть основательным человеком, а делать что-либо неосновательно — мало толку? И не об основательности в деле веры хотел я вести разговор.

Назвать ли это явление религиозным радикализмом? Или сектантским сознанием? Тоже не получается. Мой критикуемый «лирический герой» — человек вменяемый, не резкий, не приверженец крайних взглядов, вполне критичный к себе. Он не радикал и не сектант. По самоощущению он христианин (да еще и «основательный»). И в быту, и в общении вполне нормальный человек. Но вот когда дело дойдет до оценки окружающего его христианского мира, тут и обнаруживается то самое нехорошее явление, о котором и пойдет речь.

Итак, ключевого слова я не нашел. Поэтому пока, за неимением лучшего, буду использовать слово фундаментализм в таком его несколько измененном значении, лишенном социальных и политических оттенков. А нам не раз понадобится корень этого слова в ряде сравнений, притч, каламбуров.

Сразу обозначим то, что не попадет у нас под критику, что не будет подлежать пересмотру. Это как раз фундамент православной христианской веры: учение Священного Писания о Боге и мире, евангельское благовестие, догматическое наследие Вселенских соборов, нравственное учение Библии. Все эти понятия определены достаточно четко; человек их может принимать или отвергать, может выбирать из них по вкусу — у нас разговор пойдет о другом.

Никто не сможет придерживаться одновременно нескольких разных точек зрения на какой угодно предмет. Какие-то знания и религиозные убеждения мы принимаем, в хорошем случае — проверив, сравнив с возможными альтернативами и убедившись в правоте выбора. Так формируется фундамент убеждений.

Фундаментализм (в нашем понимании) выражается не в том, чтобы стоять на найденном фундаменте. Все стоят на своих фундаментах, как дома и памятники. Фундаментализм — это особый способ решить вопрос о том, что находится рядом с фундаментом, и о том, является ли фундаментом то, что лежит поверх него.