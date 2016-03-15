Принадлежа "латинскому миру", Slavia Latina противопоставляла литературно-языковому монизму Slavia Orthodoxa дуализм, основанный на исходной оппозиции "классических" языков, как языков искусственных, рациональных, универсальных, и "простых" языков, как языков природных, иррациональных, дифференцированных.

Общеевропейская концепция "облагораживания" "простых" языков, предполагавшая установление функционального тождества между lingua litterata и lingua rustica и, следовательно, между homo litteratus и homo rusticus, была мотивирована гуманистическим принципом доступности наук и просвещения. Условием достижения "простыми" языками статуса литературных языков являлось понимание "простоты" и "искусственности" как универсальных этапов развития всех языков, что позволяло рассматривать языки в координатах функциональной исторической преемственности.

Признаком легитимации "простых" литературных языков считалось обретение ими своеобразного структурно-функционального "достоинства" (dignitas): структурное "достоинство" достигалось посредством смены языка-ориентира, т. е. посредством формально-семантической элиминации прежнего культурно доминирующего языка и формально-семантической трансляции нового культурно доминирующего или культурно соположенного языка, а функциональное "достоинство" утверждалось посредством проникновения "простого" языка в императивные конфессиональные тексты. Современные переводы учитывают все эти особенности вы можете заказать перевод документов Киев, бюро переводов Киев к вашим услугам - работу профессионалов оцените по достоинству.

Отв. Редактор Смирнов Л.Н. - Роль библейских переводов в развитой литературных языков и культуры славян

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ИНСТИТУТ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ

Москва 1999

ISBN 5-7576-0093-4

Отв. Редактор Смирнов Л.Н. - Роль библейских переводов в развитой литературных языков и культуры славян – Содержание

О. В. Белова. Обобщающие названия животных в славянском "Физиологе"

Данута Беньковская. О некоторых аспектах влияния переводов Библии на польский литературный язык

Кипа Вачкова. Синодальное издание Библии и завершение формирования новоболгарского литературного языка

Г. К. Венедиктов. О языке молитвы "Отче наш" в новоболгарских печатных переводах эпохи Возрождения

Ε. М. Верещагин. Две книги Маккавейские, переведенные с латыни, в Геннадиевской библии 1499 г.

А. А. Гиппиус. Еще раз о названии Начальной летописи

A. В. Григорьев. К вопросу о лексико-семантической адекватности славяно-русских текстов Евангелий их греческим оригиналам

B. П. Гудков. Из истории сербских переводов и изданий Нового Завета

М. И. Ермакова. Роль верхнелужицкого (протестантского) перевода Библии 1728 г. в становлении и развитии верхнелужицкого литературного языка

В. С. Ефимова. К характеристике книжной лексики в первом литературном языке славян

Η. Н. Запольская. "Простой" русский язык в библейских текстах XVII в.

Диана Иванова. О текстологической преемственности в славянских восточноправославных евангельских переводах (болгарском, сербском, русском и украинском) XIX века

Кирил Кабакчиев. Об исправлении книг в Сербии по сведениям Константина Костенечского

Г. Ю. Карпенко. Библейское чувство истории в русской культуре XIX века

Л. Б, Карпенко. Значение Библии для понимания символики глаголической азбуки

Г. П. Клепикова. Славяно-румынские тексты конфессионального характера и их переводы на румынский язык (XVI-XVII вв.)

О. А. Князевская. Древнейший список Паремийника (первая половина XII в., РГАДА, ф. 381, on. 1, № 50)

А. А. Кожинова. О месте лексемы в системе языка и в тексте перевода

Елена Красновская. О языке словацких переводов Библии в XVIII и XIX столетии

Г. А. Лилии. Библейская цитата в русском и чешском переводах Повести о Варлааме и Иоасафе

A. С. Новикова. Из истории славянского перевода молитвы "Отче наш"

B. Б. Силина. Библейские образы и сюжеты в древнерусской литературе и в русской народной культуре

Л. Н. Смирнов. Об общекультурном значении славянских библейских переводов

Е. С. Суркова. К лингвофилософскому обоснованию кирилло-мефодиевской теории перевода

C. М. Толстая. Из славянской фольклорной библии: Христос и самарянка

A. А. Турилов. К вопросу о времени и обстоятельствах перевода на славянский язык Учительного Евангелия

Г. Г. Тяпко. Концепции литературного языка в сербских, хорватских и словенских переводах Библии XIX века

B. В. Усачева. Легенды и поверья о проклятых деревьях как отзвук библейских сюжетов

Р. М. Цейтлин. Значение лексических библеизмов в начальный период становления чешского литературного языка

Е. Б. Яковенко. Понятия души и жизни в русском синодальном переводе в сопоставлении с версией короля Якова и переводом Мартина Лютера

К. В. Яцевич. Чешские и немецкие соответствия церковнославянских форм русских библеизмов

Н. А. Замятина. Надписи на русских иконах и славянская книжная традиция

Отв. Редактор Смирнов Л.Н. - Роль библейских переводов в развитой литературных языков и культуры славян - Обобщающие названия животных в славянском "Физиологе"

"Физиолог" - сборник рассказов о свойствах реальных и фантастических животных, камней и растений - объединил в себе описательную и герменевтическую тенденции, сопровождая сведения о природных объектах символическими толкованиями, опирающимися на традиции раннехристианской экзегетики.

"Физиолог" оказался созвучен средневековой христианской философии, во многом основанной на византийской теории образа и символа. Символические толкования свойств животных, растений, камней в "Физиологе" дополнили средневековую герменевтическую традицию - образы "ходештих и летештих" тварей служили раскрытию догматических и нравственных понятий. Текст "Физиолога", насыщенный библейскими реминисценциями, несущий в себе разноплановую и богатую символику, стал не только необходимым подспорьем в проповеднической и учительной деятельности, но и высокохудожественным познавательным чтением.

Заслуживает внимания и лексический состав этого памятника, отражающий представления славянских книжников о природе. Лексика славянских версий "Физиолога" является частью общеславянского языкового фонда: перевод "Физиолога" вошел в книжную культуру Pax Slavia Orthodoxa еще в домонгольский период.

Предметом данного сообщения являются обобщающие названия животных, зафиксированные в южно- и восточнославянских списках "Физиолога" XV-XVII вв.: вещъ, животъ, звърь, скотъ, гдъ (гадина). Эти названия не являются полными синонимами; распределение дополнительных значений внутри указанных лексем и распределение самих обобщающих названий между в.-слав, и ю.-слав. памятниками представляется интересным для исследователя.

Вещъ - обобщенное название всякого существа в ю.-слав. текстах; обладает наиболее широким спектром значений, прилагается ко всем классам животных - зверям, птицам, пресмыкающимся, насекомым. В греческом "Физиологе" славянскому вещъ. соответствует φύσις «свойство, характер». Поскольку основной задачей памятников типа "Физиолога" было не только дать описание природного объекта, но также раскрыть и символически истолковать его свойства, представляется оправданным выбор именно этого обобщающего названия (сочетающего в себе представления о некоем объекте с представлениями о его свойствах) для именования живых существ: ср. ц.-слав. вещь «вещь, предмет обихода», «вещество, материя», «материальный мир», «объекты материального мира», «природное свойство, особенность, естество», «состояние, существование» (СДРЯ XI-XIV, 1: 406-407).