Первая глава этой книги посвящена проверке документальных свидетельств жизни Иисуса и надежности текстов Нового Завета, а следующие две главы суммируют эти определяющие элементы.

Они показывают нам самые ранние рассказы о том, кем был Иисус, как он поступал и чему учил.

В четвертой главе мы исследуем глубокие пласты истории: с начала II века до конца V века, от VI века до изобретения книгопечатания в XV веке, изучим Реформацию и ее последствия (XVI- XVII века), рассмотрим Просвещение и историю вплоть до конца тысячелетия (XVIII-XX века).

Одна глава посвящена воззрениям писателей других религий, а последняя глава посвящена в основном двадцать первому веку.

Разумеется, границы этих исторических периодов весьма условны, иногда они частично совпадают. Возможно, некоторых историков смутит мой отказ придерживаться строгих хронологических границ в некоторых главах.

Но моя задача заключается в том, чтобы показать историю с различных углов зрения, познакомить читателей с историческими свидетелями, которые лично общались с Иисусом Христом.

Я надеюсь, что моя работа позволит людям по-новому посмотреть на личность и роль Иисуса Христа и получить более ясное представление о нем.

Артур Роуи - Иисус в истории и религии - Правда и вымысел

Москва: ИПЛ, 2016 г.-192 с.

ISBN 978-5-4260-0165-7

Артур Роуи - Иисус в истории и религии - Правда и вымысел - Содержание

Предисловие

1. Свидетельства о жизни Иисуса

2. Иисус в Евангелиях

3. Иисус и первые христиане

4. Иисус и появление христианства

5. Эпоха поклонения Иисусу

6. Иисус в проповеди и таинствах

7. Иисус в истории и религии

8. Иисус и другие религии

9. Иисус в наше время

Библиография

Артур Роуи - Иисус в истории и религии - Правда и вымысел - Предисловие

Что мы подразумеваем, когда говорим о «сути Иисуса»? Какое вообще значение несет слово «суть»? Мы открываем толковый словарь и читаем: «Суть - то, что составляет природу какого-то явления, делает его тем, что оно есть». Что касается большинства мировых религий, то суть верования заключается в его учениях. Так, например, когда Будда умирал (или «уходил в нирвану», как говорят буддисты), он призывал учеников следовать его учению, а не подражать ему. Благодаря такому методу буддисты пытаются приобрести прямое понимание своей веры, в отличие от христиан, подражающих Иисусу. Человека можно узнать, только если постичь его индивидуальность. Разумеется, суть Иисуса включает в себя больше, чем просто его учение. В своей сути оно связано также с тем, кто он есть. Заметьте, что это утверждение написано в настоящем времени (кто он есть), потому что для христианской веры важно, чтобы Иисус был не просто туманным образом из прошлого, но жил и в настоящем там, где соберутся его ученики (Евангелие от Матфея, 18:20), и в жизни отдельных людей, которые призывают его (Откровения, 3:20).

Но как нам начать исследование сути Иисуса? Цель этой книги заключается в том, чтобы попытаться представить себе Иисуса таким, каким его видели люди с первого по двадцать первое столетия. Нет сомнений в том, что Иисус глубоко воздействовал на выдающихся мужчин и женщин на протяжении многих веков, и его влияние отразилось в литературе, искусстве, музыке, театре, ремеслах и образовании. Я намерен в доброжелательном (но не лишенном критического восприятия) ключе описать различные и многочисленные варианты веры в Иисуса. Мы пойдем по следам самых разных христиан, в том числе и тех, кто придерживался гностических направлений, а также наших современников. Одной из главных аксиом моей книги служит тезис о том, что скептики - тоже верующие. Возможно, содержание их верований отличается от догматов основных религий, к которым так привязаны люди, но ни один человек не в силах мыслить о ком-то или чем-то вне рамок какой-либо обусловленности. И в то же время, перед каждым человеком возникает замечательная возможность проверить эти представления об Иисусе и их разнообразные выражения, сравнивая их с образами в Новом Завете, тем более, что эта книга в наше время доступна всем людям на земле.

Почему же эту определяющую роль должен играть именно Новый Завет? Новозаветные тексты, включающие в себя четыре канонических Евангелия, являются самыми ранними источниками знаний о христианстве, ведь все они возникли в первом веке нашей эры. Несмотря на то, что они написаны после самого необычного из исторических событий, то есть после Воскрешения Иисуса, они достоверно передают воспоминания ближайших друзей Иисуса. Например, они показывают, что эти люди в действительности очень плохо понимали Иисуса, и разъясняют то, что Иисус пытался сказать во время своего пастырства. После Воскрешения и дара Божьего Духа они стали лучше понимать Иисуса, о чем свидетельствует Книга Деяний. Но они не исправили свои более ранние недопонимания, когда рассказывали о своих первых трех годах рядом с Иисусом, эти неточности остались в неизменном виде.

И они не упомянули о темах, которые поднимались в ранних церквях во время пастырства Иисуса, не называли возможные варианты решений более поздних трудностей, которые он, возможно, предлагал. Например, вопрос о том, следует ли не евреям также проходить обрезание, привел к формированию Совета Иерусалима. Именно с этим вопросом Павел обратился к церквям Галатеи. Если бы Иисус говорил об этом, они могли бы прислушаться к его мнению. Но таких речей никогда не было, и в Евангелиях нет предвосхищения этой трудности. Письма, которые следуют за Книгой Деяний в Новом Завете, толкуют христианскую веру и объясняют, как нужно практиковать ее в обыденной жизни. Новый Завет содержит в себе определяющие элементы для христианского понимания сути Иисуса.