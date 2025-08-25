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Розеншток-Хюсси - Великие революции

Ойген Розеншток-Хюсси - Великие революции - Автобиография западного человека
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History, Cultural Studies Art, Sociology Political Science
То, что эта книга, написанная шесть десятилетий назад, является необычным, замечательным, увлекательным произведением, не избавило её от относительной безвестности. Она направлена против традиционной историографии, и большинство историков либо проигнорировали, либо осудили её. Когда книга впервые вышла в свет, один из ведущих историков, написавший собственную работу по «анатомии революции», опубликовал язвительные рецензии на неё сразу в четырёх различных журналах.
Невольно вспоминаются другие непризнанные гении, такие, как итальянский представитель философии истории 18-го века Джамбатиста Вико, совершенно не признанный при жизни и некоторое время после смерти, но на­ званный впоследствии великим первопроходцем, работам которого сейчас посвящены целые курсы на исторических факультетах наших университетов. Я не сомневаюсь, что однажды — возможно, скоро — учёные-историки откроют, что Розеншток-Хюсси также был одним из великих основоположников новой и знаменательной интерпретации истории человечества. «Великие революции» — история в лучшем смысле этого слова. Хотя работа воплощает в себе подлинную эрудицию высочайшего профессионального уровня, она написана преимущественно для непрофессионала, человека, имеющего общее образование, желающего знать о том, откуда мы произошли и куда направляемся.
Парадоксально, но факт: имя автора книги у нас знают едва ли не лучше, чем в Западной Европе или США; «Великие революции» — уже четвёртая книга Розенштока-Хюсси, которую современный русский читатель может найти среди книжных новинок, тогда как ни в Германии, ни в США, где он написал и напечатал множество книг по-немецки и по-английски, о нём почти не вспоминают. Кто и как будет читать огромную книгу по-русски — это вопрос; но прочи­ тавший «Автобиографию западного человека» — таков глубокомыс­ ленный подзаголовок написанной О. Розенштоком-Хюсси политико- теологической историософии христианской эры — уже не удивится тому, что книга нашла его именно в России, и не побоится отнести к себе её латинский эпиграф: «De Те Fabula Narratur» — «Рас­ сказывается о тебе» (или «Эта история — о тебе»). Одна из центральных мыслей книги «Великие революции» — как и творчества О. Розенштока-Хюсси в целом — состоит в том, что человек вообще живёт как бы на проценты прошлого; он «естест­ венно» пользуется правами и привилегиями, завоевание которых стоило предшествовавшим поколениям зачастую огромных жертв. Жизнь на «культурную ренту», как выражался О. Мандельштам, паразитарное или романтически-эстетизированное отношение к историческому прошлому неизбежно и заслуженно ведёт к ката­ строфе в настоящем и будущем.
Именно потому, что человек на самом деле живёт не только и не столько «в» культуре, а в суб­ культурной практической среде обитания с другими людьми, — в сообществе тех или иных культивирующих поступков и практик, а не в идеалистически (и атеистически) понятой «культуре», — где и когда борьба за выживание и достойную жизнь неотделима от борьбы за культуру, — поэтому-то попытки «замкнуть на себя» человека, культуру, мир, историю, Бога, как это ясно представлено в книге «Великие революции», не могут не привести к самоотри­цанию и вырождению и общество, и отдельного человека. Будущее, в этом смысле, невозможно без какого-то обновления, воскрешения прошлого; «остранённое» прошлое всё равно восстанет и отомстит гордому настоящему, попытавшись воскресить себя в живущих автономно и анонимно. У Розенштока-Хюсси есть ранняя статья, которая называется «Время, переживаемое в обратном направлении»; история европей­ ских революций рассказана в книге «Великие революции» по тому же гротескно-хронологическому принципу: от Революции русской — к Великой французской революции; потом к Английской революции 17-го века, к Реформации в Германии и к Папской революции в Средние века.

Ойген Розеншток-Хюсси - Великие революции - Автобиография западного человека

Москва, Библейско-Богословский Институт св. апостола Андрея 2002 г. – 648 с.
ISBN 5-89647-061-4

Ойген Розеншток-Хюсси - Великие революции - Автобиография западного человека - Содержание

Виталий Махлин. Предисловие к русскому изданию
Гарольд Дж. Берман. Введение
Пролог МИРОВАЯ ВОЙНА И МИРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ - НА ЧАШЕ ВЕСОВ
  • 1 Послевоенное предисловие
  • 2. Arcana Revolutionis: к революционерам
  • 3. Поставлены на карту: свободы и лояльность
Часть первая ОТ ЛЕНИНА ДО ЛЮТЕРА: РЕВОЛЮЦИИ МИРЯН
  • 4. Россия: Евроазиатская фабрика овсянки
  • 5. Франция: Европейский гений Иль-де-Франса
  • 6. Англия: национальное сообщество внутри Западного мира
  • 7. Германия: леса народа и хорал души
  • Переходный период
  • 8. Полибий, или воспроизводство форм правления
Часть вторая ОТ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ ДО АМЕРИКИ: КЛЕРИКАЛЬНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ
  • 9. Римский император без империи
  • 10.Рим: революция святого престола
  • 11. Италия: Сад итальянского Ренессанса (Вторая клерикальная революция)
  • 12. Снова Полибий: наше экономическое будущее
  • 13.Выживание Австро-Венгрии
  • 14.Дробящие жернова
  • 15. Американцы
Эпилог МЕТАНОМИКА ОБЩЕСТВА
  • 16.Артикулируя периоды и координируя память
  • 17.Будущее революции
  • 18.Прощание с Декартом
  • 19.Значения юмора для выживания
Приложения Список иллюстраций
Пояснения к картам и иллюстрациям
Биография Ойгена Розенштока-Хюсси и работа о нём
Автор выражает признательность
Указатель имён
Views 1 161
Rating 5.0 / 5
Added 25.08.2025
Author brat Warden
Rate this publication:
5.0/5 (8)

Comments (2 comments)

P
pikalov 3 years ago

Хорошая книга! Жалко, что некоторые не читали ее. Может было бы не все так плохо.....
T
teolog 10 years ago

весьма достойная книга!!

 

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