Розеншток-Хюсси - Великие революции
То, что эта книга, написанная шесть десятилетий назад, является необычным, замечательным, увлекательным произведением, не избавило её от относительной безвестности. Она направлена против традиционной историографии, и большинство историков либо проигнорировали, либо осудили её. Когда книга впервые вышла в свет, один из ведущих историков, написавший собственную работу по «анатомии революции», опубликовал язвительные рецензии на неё сразу в четырёх различных журналах.
Невольно вспоминаются другие непризнанные гении, такие, как итальянский представитель философии истории 18-го века Джамбатиста Вико, совершенно не признанный при жизни и некоторое время после смерти, но на званный впоследствии великим первопроходцем, работам которого сейчас посвящены целые курсы на исторических факультетах наших университетов. Я не сомневаюсь, что однажды — возможно, скоро — учёные-историки откроют, что Розеншток-Хюсси также был одним из великих основоположников новой и знаменательной интерпретации истории человечества. «Великие революции» — история в лучшем смысле этого слова. Хотя работа воплощает в себе подлинную эрудицию высочайшего профессионального уровня, она написана преимущественно для непрофессионала, человека, имеющего общее образование, желающего знать о том, откуда мы произошли и куда направляемся.
Парадоксально, но факт: имя автора книги у нас знают едва ли не лучше, чем в Западной Европе или США; «Великие революции» — уже четвёртая книга Розенштока-Хюсси, которую современный русский читатель может найти среди книжных новинок, тогда как ни в Германии, ни в США, где он написал и напечатал множество книг по-немецки и по-английски, о нём почти не вспоминают. Кто и как будет читать огромную книгу по-русски — это вопрос; но прочи тавший «Автобиографию западного человека» — таков глубокомыс ленный подзаголовок написанной О. Розенштоком-Хюсси политико- теологической историософии христианской эры — уже не удивится тому, что книга нашла его именно в России, и не побоится отнести к себе её латинский эпиграф: «De Те Fabula Narratur» — «Рас сказывается о тебе» (или «Эта история — о тебе»). Одна из центральных мыслей книги «Великие революции» — как и творчества О. Розенштока-Хюсси в целом — состоит в том, что человек вообще живёт как бы на проценты прошлого; он «естест венно» пользуется правами и привилегиями, завоевание которых стоило предшествовавшим поколениям зачастую огромных жертв. Жизнь на «культурную ренту», как выражался О. Мандельштам, паразитарное или романтически-эстетизированное отношение к историческому прошлому неизбежно и заслуженно ведёт к ката строфе в настоящем и будущем.
Именно потому, что человек на самом деле живёт не только и не столько «в» культуре, а в суб культурной практической среде обитания с другими людьми, — в сообществе тех или иных культивирующих поступков и практик, а не в идеалистически (и атеистически) понятой «культуре», — где и когда борьба за выживание и достойную жизнь неотделима от борьбы за культуру, — поэтому-то попытки «замкнуть на себя» человека, культуру, мир, историю, Бога, как это ясно представлено в книге «Великие революции», не могут не привести к самоотрицанию и вырождению и общество, и отдельного человека. Будущее, в этом смысле, невозможно без какого-то обновления, воскрешения прошлого; «остранённое» прошлое всё равно восстанет и отомстит гордому настоящему, попытавшись воскресить себя в живущих автономно и анонимно. У Розенштока-Хюсси есть ранняя статья, которая называется «Время, переживаемое в обратном направлении»; история европей ских революций рассказана в книге «Великие революции» по тому же гротескно-хронологическому принципу: от Революции русской — к Великой французской революции; потом к Английской революции 17-го века, к Реформации в Германии и к Папской революции в Средние века.
Ойген Розеншток-Хюсси - Великие революции - Автобиография западного человека
Москва, Библейско-Богословский Институт св. апостола Андрея 2002 г. – 648 с.
ISBN 5-89647-061-4
Ойген Розеншток-Хюсси - Великие революции - Автобиография западного человека - Содержание
Виталий Махлин. Предисловие к русскому изданию
Гарольд Дж. Берман. Введение
Пролог МИРОВАЯ ВОЙНА И МИРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ - НА ЧАШЕ ВЕСОВ
- 1 Послевоенное предисловие
- 2. Arcana Revolutionis: к революционерам
- 3. Поставлены на карту: свободы и лояльность
Часть первая ОТ ЛЕНИНА ДО ЛЮТЕРА: РЕВОЛЮЦИИ МИРЯН
- 4. Россия: Евроазиатская фабрика овсянки
- 5. Франция: Европейский гений Иль-де-Франса
- 6. Англия: национальное сообщество внутри Западного мира
- 7. Германия: леса народа и хорал души
- Переходный период
- 8. Полибий, или воспроизводство форм правления
Часть вторая ОТ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ ДО АМЕРИКИ: КЛЕРИКАЛЬНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ
- 9. Римский император без империи
- 10.Рим: революция святого престола
- 11. Италия: Сад итальянского Ренессанса (Вторая клерикальная революция)
- 12. Снова Полибий: наше экономическое будущее
- 13.Выживание Австро-Венгрии
- 14.Дробящие жернова
- 15. Американцы
Эпилог МЕТАНОМИКА ОБЩЕСТВА
- 16.Артикулируя периоды и координируя память
- 17.Будущее революции
- 18.Прощание с Декартом
- 19.Значения юмора для выживания
Приложения Список иллюстраций
Пояснения к картам и иллюстрациям
Биография Ойгена Розенштока-Хюсси и работа о нём
Автор выражает признательность
Указатель имён
Хорошая книга! Жалко, что некоторые не читали ее. Может было бы не все так плохо.....
весьма достойная книга!!