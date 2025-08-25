То, что эта книга, написанная шесть десятилетий назад, является необычным, замечательным, увлекательным произведением, не избавило её от относительной безвестности. Она направлена против традиционной историографии, и большинство историков либо проигнорировали, либо осудили её. Когда книга впервые вышла в свет, один из ведущих историков, написавший собственную работу по «анатомии революции», опубликовал язвительные рецензии на неё сразу в четырёх различных журналах.

Невольно вспоминаются другие непризнанные гении, такие, как итальянский представитель философии истории 18-го века Джамбатиста Вико, совершенно не признанный при жизни и некоторое время после смерти, но на­ званный впоследствии великим первопроходцем, работам которого сейчас посвящены целые курсы на исторических факультетах наших университетов. Я не сомневаюсь, что однажды — возможно, скоро — учёные-историки откроют, что Розеншток-Хюсси также был одним из великих основоположников новой и знаменательной интерпретации истории человечества. «Великие революции» — история в лучшем смысле этого слова. Хотя работа воплощает в себе подлинную эрудицию высочайшего профессионального уровня, она написана преимущественно для непрофессионала, человека, имеющего общее образование, желающего знать о том, откуда мы произошли и куда направляемся.

Парадоксально, но факт: имя автора книги у нас знают едва ли не лучше, чем в Западной Европе или США; «Великие революции» — уже четвёртая книга Розенштока-Хюсси, которую современный русский читатель может найти среди книжных новинок, тогда как ни в Германии, ни в США, где он написал и напечатал множество книг по-немецки и по-английски, о нём почти не вспоминают. Кто и как будет читать огромную книгу по-русски — это вопрос; но прочи­ тавший «Автобиографию западного человека» — таков глубокомыс­ ленный подзаголовок написанной О. Розенштоком-Хюсси политико- теологической историософии христианской эры — уже не удивится тому, что книга нашла его именно в России, и не побоится отнести к себе её латинский эпиграф: «De Те Fabula Narratur» — «Рас­ сказывается о тебе» (или «Эта история — о тебе»). Одна из центральных мыслей книги «Великие революции» — как и творчества О. Розенштока-Хюсси в целом — состоит в том, что человек вообще живёт как бы на проценты прошлого; он «естест­ венно» пользуется правами и привилегиями, завоевание которых стоило предшествовавшим поколениям зачастую огромных жертв. Жизнь на «культурную ренту», как выражался О. Мандельштам, паразитарное или романтически-эстетизированное отношение к историческому прошлому неизбежно и заслуженно ведёт к ката­ строфе в настоящем и будущем. Именно потому, что человек на самом деле живёт не только и не столько «в» культуре, а в суб­ культурной практической среде обитания с другими людьми, — в сообществе тех или иных культивирующих поступков и практик, а не в идеалистически (и атеистически) понятой «культуре», — где и когда борьба за выживание и достойную жизнь неотделима от борьбы за культуру, — поэтому-то попытки «замкнуть на себя» человека, культуру, мир, историю, Бога, как это ясно представлено в книге «Великие революции», не могут не привести к самоотри­цанию и вырождению и общество, и отдельного человека. Будущее, в этом смысле, невозможно без какого-то обновления, воскрешения прошлого; «остранённое» прошлое всё равно восстанет и отомстит гордому настоящему, попытавшись воскресить себя в живущих автономно и анонимно. У Розенштока-Хюсси есть ранняя статья, которая называется «Время, переживаемое в обратном направлении»; история европей­ ских революций рассказана в книге «Великие революции» по тому же гротескно-хронологическому принципу: от Революции русской — к Великой французской революции; потом к Английской революции 17-го века, к Реформации в Германии и к Папской революции в Средние века.

Ойген Розеншток-Хюсси - Великие революции - Автобиография западного человека

Москва, Библейско-Богословский Институт св. апостола Андрея 2002 г. – 648 с.

ISBN 5-89647-061-4

Ойген Розеншток-Хюсси - Великие революции - Автобиография западного человека - Содержание

Виталий Махлин. Предисловие к русскому изданию

Гарольд Дж. Берман. Введение

Пролог МИРОВАЯ ВОЙНА И МИРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ - НА ЧАШЕ ВЕСОВ

1 Послевоенное предисловие

2. Arcana Revolutionis: к революционерам

3. Поставлены на карту: свободы и лояльность

Часть первая ОТ ЛЕНИНА ДО ЛЮТЕРА: РЕВОЛЮЦИИ МИРЯН

4. Россия: Евроазиатская фабрика овсянки

5. Франция: Европейский гений Иль-де-Франса

6. Англия: национальное сообщество внутри Западного мира

7. Германия: леса народа и хорал души

Переходный период

8. Полибий, или воспроизводство форм правления

Часть вторая ОТ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ ДО АМЕРИКИ: КЛЕРИКАЛЬНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ

9. Римский император без империи

10.Рим: революция святого престола

11. Италия: Сад итальянского Ренессанса (Вторая клерикальная революция)

12. Снова Полибий: наше экономическое будущее

13.Выживание Австро-Венгрии

14.Дробящие жернова

15. Американцы

Эпилог МЕТАНОМИКА ОБЩЕСТВА

16.Артикулируя периоды и координируя память

17.Будущее революции

18.Прощание с Декартом

19.Значения юмора для выживания

Приложения Список иллюстраций

Пояснения к картам и иллюстрациям

Биография Ойгена Розенштока-Хюсси и работа о нём

Автор выражает признательность

Указатель имён