XX век стал самым сложным и противоречивым в мировой истории, доселе не знавшей событий подобного масштаба. То же самое можно сказать и о церковной истории XX века, поистине ставшей потрясением духовных и нравственных основ жизни Церкви.

Сегодня особый период в жизни Русской Церкви - она не испытывает гонений и вместе с тем не является частью государственного аппарата, как это было в дореволюционное время.



Эта свобода дает возможность предельно объективно взглянуть на наше прошлое, чтобы осознать, сделать верные выводы и наметить перспективы дальнейшего пути. Однако изучение церковной истории XX века осложняется тем, что клубки противоречий этого периода до сих пор не распутаны, события не имеют однозначной трактовки и оценки, и полемика вокруг насущных церковных вопросов еще не стихла.



В данном контексте особый интерес для исследования представляет служение святителя Тихона (Беллавина), Патриарха Московского и всея Руси (1917-1925 гг.).



На время его служения выпали эпохальные события: Октябрьская революция и Гражданская война в России, голод и изъятие церковных ценностей, начало репрессий против духовенства и простых верующих, церковные расколы и нестроения.

В том, что в это неспокойное время Патриархом был избран именно этот скромный, но вместе с тем сильный духом человек, видится явное действие Божественного Промысла. В страшное время смуты этот опытнейший архипастырь - при содействии благодати Божией - сумел сохранить церковный корабль от потопления. Его Первосвятительский подвиг заслуживает самого детального изучения.



В представляемой книге преподавателя Московской духовной академии священника Димитрия Сафонова впервые сделана попытка восстановить хронологию патриаршего служения святителя Тихона с привлечением самого широкого круга источников. Кроме того, в работе использованы источники, которые до сих пор не были введены в научный оборот, что позволяет говорить о принципиальной новизне издаваемого труда.

Искренне убежден, что данный труд, являющийся, несомненно, полноценным и серьезным научным исследованием, станет очень важным и своевременным вкладом в дело изучения столь судьбоносной для Русской Церкви эпохи.



Архиепископ Верейский Евгений (Решетников), ректор Московской православной духовной академии и семинарии, председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви



Священник Димитрий Сафонов - Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России, и его время 2-е изд. — М.: Издательский дом «Познание», 2019. - 608 с. ISBN 978-5-906960-42-9 Также первое издание книги:

Москва : Фонд сохранения духовно-нравственной культуры «Покров», 2013. — 701 с.

ISBN 978-5-906527-01-1 (в переплете)

Свящ. Д. Сафонов - Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России, и его время - Оглавление

Введение Введение

ГЛАВА I Обзор служения святителя Тихона в 1917-1920 гг.

§ 1. Избрание святителя Тихона Патриархом

§ 2. Поместный Собор 1917-1918 гг. о полномочиях Патриарха, Священного Синода и Высшего Церковного Совета

§ 3. Патриарх Тихон в 1918 г

§ 4. Патриарх Тихон и советская власть в 1919 г

§ 5. Патриарх Тихон в 1920 г

ГЛАВА II Святейший Патриарх Тихон в 1921 г.

§ 1. Тактика государственных органов в отношении Церкви в первой половине 1921 г

§ 2. Патриарх Тихон и Высшее Церковное Управление в январе 1921 г

§ 3. Патриарх Тихон и Высшее Церковное Управление в условиях попыток дезорганизации их деятельности (февраль - 18 марта 1921 г.)

§ 4. Деятельность Патриарха Тихона после ареста Я. А. Полозова (19 марта - 17 апреля 1921 г.)

§ 5. План создания в Русской Церкви обновленческого церковного округа во главе с Владимиром Путятой

§ 6. Освобождение митрополита Сергия (Страгородского) как часть плана по созданию обновленческого округа во главе с Владимиром Путятой

§ 7. Формирование нового состава Синода и Высшего Церковного Совета

§ 8. Деятельность Священного Синода под председательством митрополита Сергия (Страгородского) (18 апреля - 4 мая 1921 г.)

§ 9. Экстренное заседание Священного Синода 5 мая 1921 г

§ 10. Патриарх Тихон в условиях нарастающих репрессий властей против органов церковного управления (6-31 мая 1921 г.)

§ 11. Патриарх Тихон и изменение состава органов ВЦУ в июне 1921 г

§ 12. Патриарх Тихон во время начала голода в России (конец июня - 18 июля 1921 г.)

§ 13. Активизация деятельности ВЦУ и «вал» архиерейских хиротоний (10 июля - 8 августа 1921 г.)

§ 14. Призывы Патриарха Тихона к пастве о помощи голодающим в условиях репрессий (9-22 августа 1921 г.)

§ 15. Ликвидация Помгола и отказ властей от сбора Церковью средств для голодающих (22 августа - 5 сентября 1921 г.)

§ 16. Реорганизация деятельности 6-го отделения СО ОГПУ и обновление его кадрового состава

§ 17. Снятие домашнего ареста с Патриарха и деятельность ВЦУ в условиях относительной свободы (6-26 сентября 1921 г.)

§ 18. Попытка Патриарха увеличить состав Синода и решения в отношении зарубежных частей Российской Церкви (27 сентября - 26 октября 1921 г.)

§ 19. Подготовка ликвидации Высшего Церковного Управления и Троицкого подворья (27 октября - 8 декабря 1921 г.)

§ 20. Патриарх Тихон в условиях подготовки властями изъятия церковных ценностей в декабре 1921 г. (27 ноября - 8 декабря 1921 г.)

§ 21. Разрешение Церкви осуществлять сборы в пользу голодающих (9-31 декабря 1921 г.)

ГЛАВА III Служение Патриарха Тихона в 1922 г.

§ 1. Патриарх в период переговоров с Помголом о пожертвованиях церковных ценностей (январь - 5 февраля 1922 г.)

§ 2. Послание Патриарха о добровольном пожертвовании церковных ценностей от 6 февраля 1922 г

§ 3. Реакция Патриарха на взятый советской властью курс насильственного изъятия ценностей (11-26 февраля 1922 г.)

§ 4. Декрет об изъятии церковных ценностей и реакция на него Патриарха Тихона (23-28 февраля 1922 г.)

§ 5. Послание Патриарха Тихона от 28 февраля 1922 г

§ 6. Аресты среди церковного административного аппарата (22-23 марта 1922 г.)

§ 7. Патриарх и попытка властей добиться вхождения архиепископа Евдокима (Мещерского) в состав Священного Синода (24 марта - 4 апреля 1922 г.)

§ 8. Деятельность и акты Патриарха и Синода в условиях жесткого давления (5 апреля - 3 мая 1922 г.)

§ 9. Привлечение Патриарха Тихона к процессу по делу московского духовенства и допросы на Лубянке (4-5 мая 1922 г.)

§ 10. Изоляция Патриарха Тихона на Троицком подворье (6-11 мая 1922 г.)

§ 11. Патриарх Тихон и присвоение обновленцами его полномочий (12-18 мая 1922 г.)

§ 12. Заключение Патриарха Тихона в Донском монастыре до начала подготовки процесса над ним (20 мая - 15 декабря 1922 г.)

§ 13. Вопрос о каноническом церковном управлении в условиях изоляции Патриарха Тихона в Донском монастыре в мае - августе 1922 г

§ 14. Митрополит Сергий (Страгородский) и обновленческий раскол в июне - сентябре 1922 г

§ 15. Обновленческие формы высшего церковного управления в мае - декабре 1922 г

§ 16. Создание Антирелигиозной комиссии (октябрь - декабрь 1922 г.)

ГЛАВА IV Подготовка процесса над Патриархом Тихоном

§ 1. Патриарх Тихон в период проводимого ГПУ дознания по его делу (15 декабря 1922 г. - 6 марта 1923 г.)

§ 2. Подготовка обновленческого лжесобора

§ 3. Подготовка Верховным судом РСФСР процесса над Патриархом Тихоном (6 марта - 18 апреля 1923 г.)

§ 4. Пребывание Патриарха Тихона во внутренней тюрьме ГПУ (19 апреля - 8 мая 1923 г.)

§ 5. Обновленческий лжесобор

§ 6. Возвращение Патриарха под стражу в Донской монастырь и новое заключение во внутреннюю тюрьму ГПУ (8 мая - 8 июня 1923 г.)

§ 7. Подготовка освобождения Патриарха в период его пребывания в больнице

§ 8. Решение Политбюро об освобождении Патриарха и его возвращение во внутреннюю тюрьму ГПУ (21-26 июня 1923 г.)

ГЛАВА V Патриарх Тихон в июне - декабре 1923 г.

§ 1. Освобождение Патриарха Тихона

§ 2. Первые дни после освобождения Святейшего Патриарха

§ 3. Разгром обновленчества в Московской епархии (6-11 июля 1923 г.)

§ 4. Патриарх Тихон и попытки властей выработать политику, направленную на подрыв его авторитета и сохранение обновленчества (12 июля - 4 августа 1923 г.)

§ 5. Образование временного Священного Синода при Патриархе (3 августа 1923 г.)

§ 6. Антиобновленческие решения Патриарха и Синода (4-8 августа 1923 г.)

§ 7. Патриарх Тихон в условиях нарастающего давления на него (9-14 августа 1923 г.)

§ 8. Изоляция Патриарха Тихона (15-18 августа 1923 г.)

§ 9. Активизация обновленчества в условиях вынужденной самоизоляции Патриарха (19-27 августа 1923 г.)

§ 10. Именины Патриарха Тихона (26 августа 1923 г.)

§ 11. Покаяние митрополита Сергия (Страгородского) (27 августа 1923 г.)

§ 12. Совещание 27 архиереев в Михайловском храме Донского монастыря (29 августа 1923 г.)

§ 13. Возвращение Патриарха к активному служению (30 августа - 23 сентября 1923 г.)

§ 14. Хиротония епископа Мануила (Лемешевского) и разгром обновленчества в Петрограде

§ 15. Указ о поминовении властей

§ 16. Попытка властей сформировать раскол между Патриархом и «правым» епископатом (24 сентября - 13 октября 1923 г.)

§ 17. Введение нового стиля (14-15 октября 1923 г.)

§ 18. Служение Патриарха по новому стилю (15 октября - 8 ноября 1923 г.)

§ 19. Отказ Патриарха от нового стиля и репрессии со стороны властей (8-20 ноября 1923 г.)

§ 20. Завещательное распоряжение Патриарха (23 ноября 1923 г.)

§ 21. Единоличное управление Патриарха Церковью (23 ноября - декабрь 1923 г.)

ГЛАВА VI Патриарх Тихон в 1924 г

§ 1. Вопрос о поминовении Патриарха (1-9 января 1924 г.)

§ 2. Попытки ОГПУ добиться ухода Патриарха на покой (10-15 января 1924 г.)

§ 3. Возобновление деятельности Священного Синода и Московского епархиального управления (16-23 января 1924 г.)

§ 4. Назначение архиепископа Петра (Полянского) на Крутицкую кафедру (24 января 1924 г.)

§ 5. Публикация «Обращения» Патриарха Тихона о смерти Ленина (25 января 1924 г.)

§ 6. Отказ Патриарха от предложения прекратить его поминовение (26-31 января 1924 г.)

§ 7. Репрессии против Патриаршей Церкви в Ленинграде

§ 8. Совещание в день рождения Патриарха (1 февраля 1924 г.)

§ 9. Деятельность Патриарха в период пребывания Е. А. Тучкова в Ленинграде (2-10 февраля 1924 г.)

§ 10. Срыв архиерейского совещания в Донском монастыре и новый план Антирелигиозной комиссии (11-19 февраля 1924 г.)

§ 11. Новые провокации в печати и обострение заболевания Патриарха (23 февраля - 20 марта 1924 г.)

§ 12. Прекращение дела в отношении Патриарха (21-30 марта 1924 г.)

§ 13. Начало создания легального Синода и назначение на кафедру митрополита Сергия (31 марта - 7 апреля 1924 г.)

§ 14. Активизация переговоров членов ВЦУ с Красницким (8-15 апреля 1924 г.)

§ 15. Репрессии в отношении духовенства, выступавшего против сближения с обновленцами (16-23 апреля 1924 г.)

§ 16. Проекты документов, предложенных Патриарху для принятия в церковное общение Красницкого

§ 17. Служение Патриарха в пасхальный период (24 апреля - 12 мая 1924 г.)

§ 18. Решающая фаза переговоров с Красницким (13-21 мая 1924 г.)

§ 19. Подписание проекта полного присутствия ВЦУ в составе обоих органов: Священного Синода и Высшего Церковного Совета

§ 20. Аннулирование Патриархом соглашений с Красницким (22-24 мая 1924 г.)

§ 21. Попытка Патриарха добиться реализации обещаний властных органов, данных при формировании органов ВЦУ (25-30 мая 1924 г.)

§ 22. Поездка Патриарха в Серпухов и окончательный разрыв переговоров с Красницким (31 мая - 3 июня 1924 г.)

§ 23. Патриарх Тихон и Константинопольский Патриархат

§ 24. Встречи Патриарха с А. И. Кузнецовым и обновленческое предсоборное совещание (4-14 июня 1924 г.)

§ 25. Патриарх Тихон в условиях лживой пропагандистской кампании в советской печати (15 июня - 10 июля 1924 г.)

§ 26. Патриарх Тихон в период корректировки государственной политики в отношении религиозных организаций (11 июля - 21 августа 1924 г.)

§ 27. Поездка Патриарха Тихона в Николо-Угрешский монастырь (21-22 августа 1924 г.)

§ 28. Патриарх Тихон в последний благоприятный период своего служения (23 августа - 4 сентября 1924 г.)

§ 29. Патриарх Тихон в период начального этапа ликвидации «тихоновщины» (5-29 сентября 1924 г.)

§ 30. Обращение Патриарха Тихона во ВЦИК и последующие события (30 сентября 1924 г.)

§ 31. Поездки Патриарха по городам Московской губернии (1-18 октября 1924 г.)

§ 32. Ухудшение состояния здоровья Патриарха и замысел Архиерейского Собора (3-27 ноября 1924 г.)

§ 33. Реализация плана ОГПУ по ликвидации Патриаршего церковного управления (30 ноября - 8 декабря 1924 г.)

§ 34. Убийство Якова Полозова как способ воздействия на Патриарха Тихона (9-12 декабря 1924 г.)

§ 35. Последние служения Патриарха Тихона на свободе (13-30 декабря 1924 г.)

ГЛАВА VII Патриарх Тихон в 1925 г.

§ 1. Лечение Патриарха в Донском монастыре (31 декабря 1924 г. - 12 января 1925 г.)

§ 2. Первое пребывание Святейшего Патриарха в больнице Бакуниных (13-30 января 1925 г.)

§ 3. Постепенное возвращение Патриарха к церковному служению (31 января - 28 февраля 1925 г.)

§ 4. Попытка возвращения Патриарха Тихона к церковному управлению (28 февраля - 5 марта 1925 г.)

§ 5. Возвращение Патриарха в больницу и начало заседаний нового состава Священного Синода (6-10 марта 1925 г.)

§ 6. Патриарх Тихон и митрополит Петр (Полянский) (11-20 марта 1925 г.)

§ 7. Попытка привлечения Патриарха и митрополита Петра к делу о шпионаже (21 марта 1925 г.)

§ 8. Деятельность Патриарха Тихона в последние дни жизни (22 марта - 6 апреля 1925 г.)

§ 9. Последний день жизни Патриарха Тихона и обстоятельства его кончины (7 апреля 1925 г.)

§ 10. Подготовка к похоронам Патриарха Тихона (8-11 апреля 1925 г.)

§ 11. Похороны Патриарха Тихона и Архиерейское совещание (12 апреля 1925 г.)



Заключение

Комментарии

Источники и литература

Именной указатель

Свящ. Д. Сафонов - Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России, и его время - Заключение

Святой Патриарх Тихон - одна из наиболее значимых личностей в церковной истории послереволюционной России. Ни один иерарх Русской Православной Церкви не привлекал к себе такого пристального, сострадательного и почтительного внимания всего нашего народа, какое привлекал и привлекает Патриарх Тихон.



На долю святителя Тихона выпало очень трудное время. Ему приходилось принимать важнейшие решения, от которых зависело положение Церкви. Он не думал о последствиях этих решений лично для себя, главное, о чем он заботился, была польза для Церкви. Святейший Патриарх Тихон нигде и никогда не подчеркивал жертвенный характер своего служения и не ставил его себе в заслугу - наоборот, во всех тяжких обстоятельствах своей жизни он в первую очередь видел спасительный Промысл Божий и Его святую волю. Святитель обладал при этом удивительным смирением. Когда кто-нибудь указывал Патриарху Тихону на его великие заслуги перед Россией и на то, что он спас Церковь, он смиренно отвечал: «Не я, грешный, а народ. А прежде всего - милость Господа...».

Благодаря усилиям святителя Тихона Церковь к концу его жизни, несмотря на гонения, расколы и антирелигиозную агитационную кампанию, продолжала оставаться самодостаточным и влиятельным фактором общественной жизни, причем ее влияние невозможно было не учитывать.



Духовный образ Патриарха, отличавшегося цельностью и целеустремленностью личности, был источником вдохновения и даже подражания для наиболее бескомпромиссных членов Церкви.

К началу 1920-х годов советские власти поняли, что путем грубого давления, тюремного заключения, угрозы смерти они не смогут добиться от Патриарха Тихона нужных им уступок. Поэтому они были вынуждены в церковной политике перейти от грубого давления и физических преследований к более изощренной политике, направленной на раскол Церкви и подрыв авторитета Патриарха.



В этих условиях Святитель Тихон часто был вынужден действовать больше как тактик, перед которым стоит главная задача — сохранить на плаву церковный корабль и который не имеет возможности упорствовать по любому поводу. Проанализированные нами источники убедительно свидетельствуют, что значительное место в имеющих документальное отражение взаимоотношениях Патриарха Тихона с советской властью занимают документы «вынужденного авторства». То есть возникает такая источниковедческая ситуация, когда авторская воля при создании документа опосредуется и трансформируется под воздействием внешних обстоятельств и факторов (угрозы, давление, шантаж, принуждение к компромиссу и т. п.). При этом, если даже автору удается частично отстоять свой текст, то есть не лишиться авторской воли полностью, то изменения, дополнения и редактура, которые вносятся в текст такого документа «вынужденного авторства», способны иногда до неузнаваемости исказить первоначальный замысел и намерения его автора.



Это предполагает особое внимание исследователя к интерпретации весьма своеобразных источников, документов, подписанных Патриархом Тихоном под влиянием разнообразных и очень сложных обстоятельств. Отказ принимать во внимание эти обстоятельства чреват совершенно произвольным и безосновательным истолкованием важнейших моментов в истории церковногосударственных отношений, в деятельности Патриарха Тихона и искажением его образа.



Как показано в настоящем исследовании, многие документы, автором которых традиционно считается Патриарх Тихон, приписываются ему исследователями необоснованно, а дезинформация и клевета в отношении святителя, исходившие из ГПУ, до сих пор зачастую воспринимаются некритически.



Жертвенное служение святителя Тихона по праву сделало его главой сонма Новомучеников и Исповедников Русской Православной Церкви XX века и примером для многих поколений православных верующих.

2016-10-15