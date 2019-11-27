В предлагаемой работе автор стремился представить, по возможности полно, набатейскую культуру во всех ее проявлениях, определить основные этапы и наиболее характерные черты ее развития, ее место в истории переднеазиатской эллинистической и арабской культур.

Илья Шифман - Набатейское царство

Издательство Ломоносовъ, 2017. — 216 с.

ISBN 978-5-91678-411-4

Илья Шифман - Набатейское царство – Содержание

Введение

Глава I. Источники по истории Набатеи

Глава II. Исторический очерк

Глава III. Образ жизни

Глава IV. Организация общества

Глава V. К характеристике набатейского права

Глава VI. Набатейский язык и письменность

Глава VII. Роман о путешествии Йамбула к «Острову блаженных» и проблема участия набатеев в формировании эллинистической литературы

Глава VIII. Набатейский пантеон и религиозная обрядность

Глава IX. Набатейская культовая архитектура

Глава X. Скульптура и живопись набатеев

Заключение

Примечания

Именной указатель

Указатель географических и этнических названий

Список сокращений

Список цитированной литературы

Илья Шифман - Набатейское царство - Глава I - Источники по истории Набатеи

Основные сведения по истории набатейского общества дошли до нас в трудах и компендиумах Диодора, Страбона и Иосифа Флавия.

В «Исторической библиотеке» Диодора повествование о набатеях раннеэллинистического времени органически связано с рассказом о неудачных походах Антигона (одного из преемников Александра Македонского) на юг Палестины. В настоящее время можно считать установленным, что подробное и, безусловно, достоверное изложение истории диадохов восходит у Диодора к какому-то авторитетному историческому труду, составленному современником этого периода, — возможно, к сочинениям Иеронима из Кардии [159, 684–685]. К этому источнику должны восходить и сведения Диодора о набатейской экспедиции Антигона.

Еще одно описание набатейского общества имеется во второй книге Диодора. Главы, посвященные собственно Аравии, которые следуют здесь непосредственно за отрывком о Набатее (Diod., II, 49–53), обычно возводят к сочинению «Об Азии» известного географа II века до н. э. АгаИсточники по истории Набатеи 9 фархида [159, 672]. Но если так, нет ничего невозможного в том, что и рассказ о Набатее также восходит к Агафархиду. Однако если принять во внимание некоторые точки соприкосновения между Diod., II, 48, и Diod., XIX, 94 и сл., можно предложить иное решение вопроса. В обоих отрывках отмечаются пустынность Набатеи, недостаточность водных ресурсов, вольнолюбие живущего здесь народа, невозможность вследствие неблагоприятных природных и иных условий одержать над ним окончательную победу. Эта общность идей и концепций дает, по-видимому, возможность предполагать, что и тот, и другой рассказ восходят к одному источнику; при этом не исключено, что у Агафархида был также учтен соответствующий материал из источника времени диадохов.