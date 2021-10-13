Шмеман - Основы русской культуры - Беседы 1970 - 1971
О том, что священник Александр Шмеман, мой отец, мыслил и учил, не мне судить, и не мне его комментировать. Я журналист и всю жизнь занимаюсь политикой, а в культуре и литературе мой отец был для меня авторитетом и учителем — буквально, так как я в Колумбийском университете слушал его курс о религиозных темах в русской литературе. Чем я могу поделиться — это своими мыслями и памятью о нем самом, об отце, который всегда остается близок мне и продолжает во многом меня направлять.
В 2021 году исполняется 100 лет со дня рождения о. Александра. Среди прочего это означает, что он принадлежит к тому уникальному поколению русской эмиграции, которое выросло уже за пределами России, но было полностью сформировано воспоминаниями, стремлениями и тоской по родине своих родителей и дедов. Дед о. Александра был сенатором и членом Государственного совета, отец его воевал в Первой мировой и Гражданской войнах. С детства Александр был алтарником в соборе Св. Александра Невского (более широко известном в эмиграции по его адресу как «ше Daru»), где находилось духовное сердце парижской эмиграции.
В истории, пожалуй, подобной эмиграции не было прежде нигде. Огромная часть русского народа, всех его слоев, внезапно оказалась вне России. Травмированные революцией, войной и бегством, они самозабвенно продолжали выяснять, кто был прав, а кто виноват, что нужно было сделать тогда и что нужно будет делать после. Они были уверены, что их изгнание — не навсегда. Они не были «русскими в изгнании», они ощущали себя всей «Россией в изгнании». Все, что они вывезли с собой, от полковых знамен и чудотворных икон до воспоминаний, традиций и церковных обычаев, — все это бережно хранилось на тот день, когда их Россия наконец будет им возвращена. В подвале собора на rue Daru была комната, заполненная запечатанными гробами: тела усопших ожидали того дня, когда их можно будет похоронить на русской земле. И чем больше Россия страдала, тем больше изгнанники убеждались в своей миссии спасти ее.
Протопресвитер Александр Шмеман : Основы русской культуры. Беседы 1970 - 1971
М. : Русский путь, Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2021. - 248 с.
ISBN 978-5-85887- 532-1 (Русский путь)
ISBN 978-5-7429-1410-5 (Изд-во ПСТГУ)
Протопресвитер Александр Шмеман - Основы русской культуры. Беседы 1970 - 1971 - Содержание
- С. Шмеман - Предисловие
- М. Васильева, А. Тесля - Скрипт, простой и сложный
ОСНОВЫ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
- Беседа 1. Спор о культуре в СССР: Протест
- Беседа 2. Спор о культуре в Советском Союзе
- Беседа 3. «Культура» в русском самосознании
- Беседа 4. Парадоксы русского культурного развития: Максимализм
- Беседа 5. Парадоксы русского культурного развития: Минимализм
- Беседа 6. Парадоксы русского культурного развития: Утопизм
- Беседа 7. «Взрыв» русского культурного самосознания в XIX веке (1)
- Беседа 8. «Взрыв» русского культурного самосознания в XIX веке (2)
- Беседа 9. «Взрыв» русского культурного самосознания в XIX веке (3)
- Беседа 10. Отрицание культуры во имя прагматизма
- Беседа 11. Отрицание культуры во имя религии
- Беседа 12. Отрицание культуры во имя социальной утопии
- Беседа 13. Толстой и культура
- Беседа 14. Достоевский и русская культура
- Беседа 15. Культурное самосознание «начала века» (1)
- Беседа 16. Культурное самосознание «начала века» (2)
- Беседа 17. Уход от нравственных основ культуры
- Беседа 18. Первая реакция на революцию
- Беседа 19. Порабощение культуры
- Беседа 20. Творческое сопротивление <(1)>
- Беседа 21. Творческое сопротивление (2)
- Беседа 22. Творческое сопротивление (3)
- Беседа 23. Прошлое и традиции
- Беседа 24. Запад
- Беседа 25. Технология и наука
- Беседа 26. Социальные темы
- Беседа 27. Религиозные темы
- Беседа 28. На распутье
- Беседа 29. На пути к синтезу (1)
- Беседа 30. На пути к синтезу (2)
- Беседа 31. Заключение
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