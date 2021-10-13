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Шмеман - Основы русской культуры - Беседы 1970 - 1971

Протопресвитер Александр Шмеман : Основы русской культуры. Беседы 1970 - 1971
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Cultural Studies Art
О том, что священник Александр Шмеман, мой отец, мыслил и учил, не мне судить, и не мне его комментировать. Я журналист и всю жизнь занимаюсь политикой, а в культуре и литературе мой отец был для меня авторитетом и учителем — буквально, так как я в Колумбийском университете слушал его курс о религиозных темах в русской литературе. Чем я могу поделиться — это своими мыслями и памятью о нем самом, об отце, который всегда остается близок мне и продолжает во многом меня направлять.
В 2021 году исполняется 100 лет со дня рождения о. Александра. Среди прочего это означает, что он принадлежит к тому уникальному поколению русской эмиграции, которое выросло уже за пределами России, но было полностью сформировано воспоминаниями, стремлениями и тоской по родине своих родителей и дедов. Дед о. Александра был сенатором и членом Государственного совета, отец его воевал в Первой мировой и Гражданской войнах. С детства Александр был алтарником в соборе Св. Александра Невского (более широко известном в эмиграции по его адресу как «ше Daru»), где находилось духовное сердце парижской эмиграции.
В истории, пожалуй, подобной эмиграции не было прежде нигде. Огромная часть русского народа, всех его слоев, внезапно оказалась вне России. Травмированные революцией, войной и бегством, они самозабвенно продолжали выяснять, кто был прав, а кто виноват, что нужно было сделать тогда и что нужно будет делать после. Они были уверены, что их изгнание — не навсегда. Они не были «русскими в изгнании», они ощущали себя всей «Россией в изгнании». Все, что они вывезли с собой, от полковых знамен и чудотворных икон до воспоминаний, традиций и церковных обычаев, — все это бережно хранилось на тот день, когда их Россия наконец будет им возвращена. В подвале собора на rue Daru была комната, заполненная запечатанными гробами: тела усопших ожидали того дня, когда их можно будет похоронить на русской земле. И чем больше Россия страдала, тем больше изгнанники убеждались в своей миссии спасти ее.

Протопресвитер Александр Шмеман : Основы русской культуры. Беседы 1970 - 1971

М. : Русский путь, Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2021. - 248 с.
ISBN 978-5-85887- 532-1 (Русский путь)
ISBN 978-5-7429-1410-5 (Изд-во ПСТГУ)

Протопресвитер Александр Шмеман - Основы русской культуры. Беседы 1970 - 1971 - Содержание

  • С. Шмеман - Предисловие
  • М. Васильева, А. Тесля - Скрипт, простой и сложный
ОСНОВЫ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
  • Беседа 1. Спор о культуре в СССР: Протест
  • Беседа 2. Спор о культуре в Советском Союзе
  • Беседа 3. «Культура» в русском самосознании
  • Беседа 4. Парадоксы русского культурного развития: Максимализм
  • Беседа 5. Парадоксы русского культурного развития: Минимализм
  • Беседа 6. Парадоксы русского культурного развития: Утопизм
  • Беседа 7. «Взрыв» русского культурного самосознания в XIX веке (1)
  • Беседа 8. «Взрыв» русского культурного самосознания в XIX веке (2)
  • Беседа 9. «Взрыв» русского культурного самосознания в XIX веке (3)
  • Беседа 10. Отрицание культуры во имя прагматизма
  • Беседа 11. Отрицание культуры во имя религии
  • Беседа 12. Отрицание культуры во имя социальной утопии
  • Беседа 13. Толстой и культура
  • Беседа 14. Достоевский и русская культура
  • Беседа 15. Культурное самосознание «начала века» (1)
  • Беседа 16. Культурное самосознание «начала века» (2)
  • Беседа 17. Уход от нравственных основ культуры
  • Беседа 18. Первая реакция на революцию
  • Беседа 19. Порабощение культуры
  • Беседа 20. Творческое сопротивление <(1)>
  • Беседа 21. Творческое сопротивление (2)
  • Беседа 22. Творческое сопротивление (3)
  • Беседа 23. Прошлое и традиции
  • Беседа 24. Запад
  • Беседа 25. Технология и наука
  • Беседа 26. Социальные темы
  • Беседа 27. Религиозные темы
  • Беседа 28. На распутье
  • Беседа 29. На пути к синтезу (1)
  • Беседа 30. На пути к синтезу (2)
  • Беседа 31. Заключение
Комментарии
Указатель имен
Views 401
Rating 5.0 / 5
Added 13.10.2021
Author otec Vyacheslav
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments

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