О том, что священник Александр Шмеман, мой отец, мыслил и учил, не мне судить, и не мне его комментировать. Я журналист и всю жизнь занимаюсь политикой, а в культуре и литературе мой отец был для меня авторитетом и учителем — буквально, так как я в Колумбийском университете слушал его курс о религиозных темах в русской литературе. Чем я могу поделиться — это своими мыслями и памятью о нем самом, об отце, который всегда остается близок мне и продолжает во многом меня направлять.

В 2021 году исполняется 100 лет со дня рождения о. Александра. Среди прочего это означает, что он принадлежит к тому уникальному поколению русской эмиграции, которое выросло уже за пределами России, но было полностью сформировано воспоминаниями, стремлениями и тоской по родине своих родителей и дедов. Дед о. Александра был сенатором и членом Государственного совета, отец его воевал в Первой мировой и Гражданской войнах. С детства Александр был алтарником в соборе Св. Александра Невского (более широко известном в эмиграции по его адресу как «ше Daru»), где находилось духовное сердце парижской эмиграции.

В истории, пожалуй, подобной эмиграции не было прежде нигде. Огромная часть русского народа, всех его слоев, внезапно оказалась вне России. Травмированные революцией, войной и бегством, они самозабвенно продолжали выяснять, кто был прав, а кто виноват, что нужно было сделать тогда и что нужно будет делать после. Они были уверены, что их изгнание — не навсегда. Они не были «русскими в изгнании», они ощущали себя всей «Россией в изгнании». Все, что они вывезли с собой, от полковых знамен и чудотворных икон до воспоминаний, традиций и церковных обычаев, — все это бережно хранилось на тот день, когда их Россия наконец будет им возвращена. В подвале собора на rue Daru была комната, заполненная запечатанными гробами: тела усопших ожидали того дня, когда их можно будет похоронить на русской земле. И чем больше Россия страдала, тем больше изгнанники убеждались в своей миссии спасти ее.

Протопресвитер Александр Шмеман : Основы русской культуры. Беседы 1970 - 1971

М. : Русский путь, Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2021. - 248 с.

ISBN 978-5-85887- 532-1 (Русский путь)

ISBN 978-5-7429-1410-5 (Изд-во ПСТГУ)

Протопресвитер Александр Шмеман - Основы русской культуры. Беседы 1970 - 1971 - Содержание

С. Шмеман - Предисловие

М. Васильева, А. Тесля - Скрипт, простой и сложный

ОСНОВЫ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Беседа 1. Спор о культуре в СССР: Протест

Беседа 2. Спор о культуре в Советском Союзе

Беседа 3. «Культура» в русском самосознании

Беседа 4. Парадоксы русского культурного развития: Максимализм

Беседа 5. Парадоксы русского культурного развития: Минимализм

Беседа 6. Парадоксы русского культурного развития: Утопизм

Беседа 7. «Взрыв» русского культурного самосознания в XIX веке (1)

Беседа 8. «Взрыв» русского культурного самосознания в XIX веке (2)

Беседа 9. «Взрыв» русского культурного самосознания в XIX веке (3)

Беседа 10. Отрицание культуры во имя прагматизма

Беседа 11. Отрицание культуры во имя религии

Беседа 12. Отрицание культуры во имя социальной утопии

Беседа 13. Толстой и культура

Беседа 14. Достоевский и русская культура

Беседа 15. Культурное самосознание «начала века» (1)

Беседа 16. Культурное самосознание «начала века» (2)

Беседа 17. Уход от нравственных основ культуры

Беседа 18. Первая реакция на революцию

Беседа 19. Порабощение культуры

Беседа 20. Творческое сопротивление <(1)>

Беседа 21. Творческое сопротивление (2)

Беседа 22. Творческое сопротивление (3)

Беседа 23. Прошлое и традиции

Беседа 24. Запад

Беседа 25. Технология и наука

Беседа 26. Социальные темы

Беседа 27. Религиозные темы

Беседа 28. На распутье

Беседа 29. На пути к синтезу (1)

Беседа 30. На пути к синтезу (2)

Беседа 31. Заключение

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