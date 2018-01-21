«Поучения отцов» («Пиркей Овойс») принадлежат к тем книгам, о которых мы знаем раньше, чем довелось их прочесть. Разве каждый из нас не слышал изречения: «Не суди ближнего, пока не побывал на его месте»? (Поучения отцов, 2:5. Здесь и далее цитаты приводятся по изданию: Поучения отцов. Совр. комментарий раввина Р. Булка. М.: Даат; Иерусалим: Знание, 2001.) Разве не говорилось нам многократно: «Больше имущества — больше забот» (там же, 2:8)?

«Поучения отцов» — не просто тридцать девятый трактат Талмуда, а самая плоть еврейской жизни и еврейского мышления. Ибо из этой книги приводят цитаты по всякому поводу, и мы порой просто не в силах припомнить, откуда заимствованы те или иные «крылатые» выражения. Например: «Один грех влечет за собой другой» (там же, 4:2) или «Нет человека, у которого не было бы его часа, как нет вещи, у которой не было бы ее места» (там же, 4:3). Однажды прочитав «Поучения отцов» полностью, мы будем возвращаться к ним снова и снова. Потому что за внешней простотой фраз здесь кроются тонкие и разнообразные уровни смысла.

Недаром к «Поучениям отцов» написаны сотни томов комментариев! Как сказано в самом трактате: «Листай и перелистывай ее (Тору), ибо всё в ней <...> старей и седей с нею, и не расставайся с нею, ибо нет для тебя ничего лучше» (там же, 5:26). Именно в русле этой традиции написана книга, предлагаемая вниманию читателя. «За буквой Закона» — это сборник эссе, составленный на основе статей, заметок, высказываний Любавичского Ребе Менахема-Мендла Шнеерсона. Каждая из шестидесяти глав книги сосредоточена на каком-то высказывании из трактата «Поучения отцов».

Пояснения Ребе дают возможность осознать, сколь богат смыслами этот талмудический текст. «Поучения отцов» — один из трактатов Мишны, составленной в Святой земле рабби Иеудой а-Носи в конце II в. до н. э. Слово «мишна» означает «изучение» или «обзор». Мишна Иеуды а ־ Носи была первой письменной кодификацией законов Торы. На протяжении тридцати пяти поколений — от Моше до рабби Иеуды — корпус законов Торы и тех принципов, на основе которых они выводятся из Письменной Торы (Пятикнижия Моше), передавались устно, от учителя к ученику. Об этой цепи преемственности говорится в первой главе «Поучений отцов».

Рабби Иеуде выпала горестная судьба стать свидетелем начала очередного процесса рассеяния еврейского народа, его раздробления на небольшие, оторванные друг от друга общины. Именно в ту пору он осознал необходимость записать устное учение, дабы «Тора не совсем была забыта Израилем». Следует признать: Иеуда а-Носи виртуозно справился с поставленной задачей, так что каждое слово, каждое предложение Мишны вместило в себя множество законов. Так, например, иллюстрации к каждому из комментируемых законов подобраны столь тщательно, что на их основе можно вывести несколько других законов.

Мишна состоит из 63 трактатов, причем 37 из них разобраны и прокомментированы в Геморе. Трактат «Овойс» («Отцы»), или «Пиркей Овойс» («Главы отцов»), укоренившийся в русскоязычной традиции под названием «Поучения отцов», — тридцать девятый по счету. В течение почта трех веков Мишну анализировали, обсуждали и комментировали несколько поколений наших мудрецов и ученых. Большинство из них жили в Вавилоне, который был центром изучения Торы. Истолкование и комментарий к Мишне — Гемора («Учение») — были написаны в V в. до н. э Равом Аши и Равиной.

Вместе Гемора и Мишна образуют Талмуд — итог изучения Торы на протяжении жизней четырех десятков поколений. «Поучения отцов» отличаются от других трактатов Мишны. Остальные 62 трактата предписывают, что следует и чего не следует делать еврею. Эта трактаты наставляют, как именно нужно молиться, как изучать Тору, что можно принимать в пищу, а что — нет, как совершать бракосочетание, как веста календарь, как соблюдать Субботу и праздники, как погребать мертвых, наказывать за преступления, вести дела... «Поучения отцов», однако, сосредоточены не на законе («дин»), а на том, что на иврите называется «лифним ми-шурас а-дин»

(«пребывающее над строкой закона»). Как это понимать? На самом простом уровне истолкования речь идет о том, что выходит за пределы минимальных требований закона. «Поучения отцов» не просто толкуют требования, установленные той или иной заповедью, — они утверждают определенную этическую систему. Так, в Торе можно найти запрещение оскорблять ближнего, однако законы Торы не говорят о необходимости улыбаться ближнему или здороваться с ним при встрече. Между тем в «Поучениях отцов» сказано: «Принимай каждого с выражением приветливости на лице» (там же, 1:15).

Согласно букве закона, тот, кто говорит: «Я даю десятину на дела милосердия, поэтому сын мой будет жить», является человеком, следующим праведным путем Но в «Поучениях отцов» сказано не- сколько иное: «Не уподобляйся слугам, которые служат своему хозяину только ради вознаграждения» (там же, 1:3). Тот, кто воздерживается от причинения зла ближнему, утром и вечером читает по главе из Торы, дает деньги на благотворительность и соблюдает заповеди, — тот выполняет букву закона. Но тот, кто следует «Поучениям отцов», не будет довольствоваться подчинением своего поведения требованиям заповедей Торы.

Он равно озаботится и тем, чтобы всё в его жизни — внешний облик, желания, чувства, сама суть его личности — стали отражением того образа мира, который задан Торой как «чертеж грядущего мироздания». Живущий согласно «Поучениям отцов» будет не только давать цдоку — деньги на благотворительность, но действительно станет заботиться о бедняках. А значит — не напоказ демонстрировать любовь к ближнему, но поистине любить ближнего. Этот трактат учит не механическому следованию формальной стороне заповедей, а внутреннему постижению необходимости выполнения этих заповедей для жизни согласно Б-жественному плану.

Он учит главному — постижению сути, которая со временем изменяет внутреннее «я» человека. Поэтому «Поучения отцов» очень близки всякому хасиду: путь, намечаемый ими, — это именно тот путь, которым идут последователи хасидского учения. Но ведь и хасидизм берет свое начало не в 1734 году, когда рабби Исроэл Баал-Шем-Тов основал хасидское движение. Хасидом является всякий, чье поведение строится на любви к Творцу и чье величайшее желание — исполнить Его волю. Поэтому мы можем утверждать, что первым хасидом был праотец наш Авраам, о котором Сам Б-г устами пророка Ишаяу (41:8) сказал: «Авраам, возлюбивший Меня».

Менахем - Мендл Шнеерсон - За буквой Закона

Составитель Яков Таубер

Москва, Лехаим 2005 — 288 с

ISBN 5-900309-33-9

Менахем - Мендл Шнеерсон - За буквой Закона - Содержание

Введение

Тройная связь

Пять ступеней восхождения к Торе

Ограда и ворота в жизнь

Абсолютная реальность

Любовь и страх

Двойной стандарт

Дурной друг, святой недоброжелатель

Скрытый мотив

За пределами физики

11:59:59

Суть молчания

Дерево в окружении камня

О сути «Поучений отцов»

О сути заповедей

Долгий, но короткий путь достижения

Зеркало

Б ־ гобоязненный подход

гобоязненный подход Бытие как рождение

Третья сторона

Права собственности

Трижды три

Личный суд

Современный каннибализм

О сути трапезы

Вакуум выбора

О роли человека

Дочь, давшая обет

Репрезентация, связь и единство

Всезнание и свобода выбора

Несущие свидетельство

Бездумное приложение сил

Смирение: два смысла понятия

Воздаяние преступившему заповедь

Суть и ее выражение

Смиренный свидетель

Воскресение мертвых

Оставаться живым

Слова и имена

Мир частностей

Единое и множественное

Урок истории

Границы «самости»

Отсутствие оправданий

О клещах кузнеца и творении мира

Внутренняя работа

Любовь разумная

Споры во имя истины

Разделенность, раздор и различие

Изначальность любви

Крупинка соли

Во имя реальности

Исчезновение жениха

Двадцатилетие как рубеж

Тора и государство

Служение в свободе

Деловое отношение

Плодотворная мудрость

Едоки манны

Быть или не быть

Множественность

Менахем - Мендл Шнеерсон - За буквой Закона - Тройная связь

Б ־ Г, Евреи И Тора Связаны Прочными Узами. Талмуд в трактате Сангедрин (90а) подтверждает истину: весь Израиль имеет долю в Мире Грядущем. Ибо сказано: «И народ твой, все праведники, ветвь насаждения Моего, дело рук Моих для прославления, навеки унаследуют страну...» (Ишаяу, 60:21). Обычно принято читать «Поучения отцов» по Субботам, во второй половине дня, по главам. Чтение начинается с Шабоса после Пейсаха и продолжается вплоть до Шабоса накануне Рош а ־ Шона. Таким образом, шесть глав «Поучений отцов» прочитывают за этот период несколько раз. Каждую недельную главу предваряют процитированной мишной из Сангедрина, а после чтения главы произносят мишну из трактата Макойс. «Моше получил Тору на Синае и передал ее Иеошуа, Иеошуа - старейшинам, старейшины - пророкам, а пророки передали ее мужам Великого Собрания» (Поучения отцов, 1:1). Можно ли помыслить еврея без Торы? Можно ли быть евреем, не соблюдая букву и дух законов Торы каждое мгновение жизни? Говорить о евреях как о «народе» или о «нации» не совсем верно, потому что под этими понятиями подразумевается некое единство расового, культурного или исторического опыта. Однако как раз этого евреям не дано. Известные источники зафиксировали факты, свидетельствующие о том, что многие евреи приняли иудаизм в сознательном возрасте или они являются детьми тех, кто обратился к вере. С другой стороны, на протяжении поколений немалое число еврейских общин почти не имели контактов с единоверцами. Дарованное нам на веки вечные право на Страну Израиль принадлежит всем евреям. Но, как известно из истории, большую часть последних 4000 лет подавляющее большинство евреев жили вне Израиля и даже ни разу не ступали на Святую землю. Евреями нас делают лишь довлеющие над нами узы. Мы являемся евреями, поскольку Всемогущий избрал нас из всех народов «царством священнослужителей и народом святым» (Шмойс, 19:6). Мы евреи лишь постольку, поскольку Всемогущий избрал нас для исполнения цели, заложенной Им в творении. Ибо мы избраны жить, соотнося наши жизни с Его волей. Мы избраны построить человеческое общество - и жизнь во всём мире - так, чтобы они были адекватным отражением Его Б-жественности и совершенства.

Можно Ли Отречься От Еврейства? Суть этих уз, хартия верности, связующая нас, - Тора. Тора, поистине, - помысел Б ־ га о реальности, поведанный человеку. Тора - это чертеж построения совершенного мира именно таким, каким он видится Создателю. Тора повествует о том, какая именно жизнь в мире угодна Творцу. Принимая всё это, мы, казалось бы, соглашаемся с фактом: суть нашего еврейства - «религия», которую мы исповедуем. Мы евреи именно потому, что храним приверженность верованиям и установлениям, заданным Торой. Однако сама Тора свидетельствует, что всё обстоит иначе. Тора объявляет, что Б ־ г «находится у них среди их нечистоты» (Ваикро, 16:16). И что Его связь с Израилем пребывает независимо от праведности или неправедности поступков и деяний избранного народа. В связи с этим Талмуд разъясняет: «Еврей, даже если он отступился и согрешил, остается евреем» (Сангедрин, 44а). Согласно закону Торы «еврейство» человека не определяется ни его образом жизни, ни его самоидентификацией. Ибо известно: человек может не осознавать себя евреем, но тем не менее быть им. И, с другой стороны, он может считать себя евреем, соблюдать все предписания Торы - и всё же не быть евреем. Закон Торы - Алоха - определяет следующие критерии, по которым идентифицируются те, чьи души стояли под горой Си- най и были включены в число избранников Б ־ га. По Алохе еврей - это тот, кто рожден от матери-еврейки, или тот, кто перешел в иудаизм с соблюдением всех алохических правил. Иными словами, «еврейство» человека определяется существованием связи между ним и Творцом, а отнюдь не осознанием этой связи или ее воплощением в образе жизни. Евреем человека делает не соблюдение заповедей, а причастность тому, что стоит за этими заповедями. Вдумаемся в вышеприведенную формулу: «Еврей, даже если он отступился и согрешил, остается евреем». Прямой смысл этой фразы очевиден: еврей, несмотря на совершенное им прегрешение или нарушение Закона, не перестает быть евреем. Но здесь содержится и иной, глубинный смысл: именно в нарушении заповеди раскрывается еврейство человека. Так, если нееврей в Пейсах ест хомец, дрожжевой хлеб, то для него в этом нет никакого греха; если в пасхальный сейдер он будет есть мацу, то в его сознании это не будет связано с какими-либо духовными или нравственными категориями. Для еврея же заповеди, устанавливающие ритуалы Пейсаха, являются воплощением уз, связывающих его с Б ־ гом. И именно через соблюдение заповедей он приходит к осознанию этих уз - для того, чтобы затем строить свою жизнь в соответствии с ними. И если еврей, упаси Б ־ г, нарушает заповеди, он преступает незримую, но вполне ощущаемую им границу. Ибо, поступая таким образом, еврей обязан осознавать и чувствовать: это действие направлено против всего того, что определяет его внутреннее «я». Поэтому даже сам факт отступничества от заповедей для еврея оказывается столь же важным в уяснении природы его отношений с Б-гом, как и соблюдение этих заповедей. Следовательно, отступничество еврея оказывается для него самого явственным «доказательством от противного» того факта, что между ним и Творцом существует особая связь. В самом деле, на иврите слово «мицва» («заповедь») означает и «предписание», и «единение». Связь, существующую между двумя значениями слова, можно истолковать на разных уровнях. Так, с точки зрения совершаемых нами поступков, связь с Б ־ гом осуществляется на уровне исполнения заповедей. На глубинном же уровне мы неразрывно связаны с Ним. Притом связаны благодаря тому, что Он избрал нас выполнять Его заповеди.