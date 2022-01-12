Что же такое Агада? Прежде всего, каково происхождение этого термина? Надо признать, что удовлетворительного ответа здесь все еще не найдено, хотя и высказано несколько предположений. Некоторые указывают на связь слова агада со словом хиггуд (игтуд), означающим устное сообщение в противоположность письменному, т. е. Священному Писанию. В случае Библии имеется текст, который читают, тогда как Агаду по первоначальному замыслу следовало передавать изустно. Согласно другой точке зрения, Агада является антиподом Галахи: в то время как последняя означает действие, практическое указание, как исполнять ту или иную заповедь, каким путем идти по жизни (само слово гала-ха образовано от корня галах - «идти»), Агада есть не более чем высказывание мнения, вовсе не обязательно побуждающее человека к совершению конкретных поступков.

Ряд специалистов, однако, подозревает, что исходным корнем слова агада на самом деле является а-г-д, значение которого - «связывать», «объединять» (на иврите агуда - общество, союз, пучок, связка). Агаду в таком случае надо понимать как коллекцию, собрание всяческих историй.

И наконец, некоторые заходят в своих предположениях настолько далеко, что производят этот термин от арамейской основы н-г-д («тянуть», «притягивать») - в том смысле, что сей род литературы «притягивает, «влечет» душу человека. Что ж, последнее соображение содержит какую-то долю истины: Агада и в самом деле обращена прежде всего к сердцу человека. Но этимология слова агада на базе арамейской основы представляется маловероятной.

Авигдор Шинан - Мир агадической литературы

Перевод с иврита С. Рузер

Редактор Пинхас Гиль

Научный редактор, библиография Реувен Кипервассер

Издатель М.Гринберг

Москва, Гешарим / Мосты культуры, 2003 210 с.

Центр Чейза по развитию иудаики на русском языке

Еврейский университет в Иерусалиме, 2003

ISBN 5-93273-134-6

Авигдор Шинан - Мир агадической литературы - Содержание

Глава 1. Агада в Вавилонии и в Эрец-Исраэль

Глава 2. Апокрифы

Глава 3. Еврейско-эллинистическая литература

Глава 4. Иосеф бен Маттитьяху

Глава 5. Рукописи Мертвого моря

Глава 6. Тайное Учение

Глава 7. Археология и искусство

Глава 8. Народное творчество

Глава 9. Таргумы и пиют

Глава 10. Галаха

Глава 11. Раннехристианская литература

Глава 12. Самаритянская и мусульманская литературы

Список сокращений

Примечания

Библиография

Авигдор Шинан - Мир агадической литературы - Агада в Вавилонии и в Эрец-Исраэль

«Если Галаха вечно хмурится, то Агада, напротив, приветливо улыбается. Первая - воплощение Закона: требовательна, ригористична, тверда как железо; вторая - снисходительна, терпима, мягка словно масло, она - само милосердие... Если там - давящая сила предписаний, обязанность, которая порабощает, то тут - постоянное обновление, свобода, легкость, независимость... Там-сухость прозы, раз и навсегда избранная форма, маловыразительный, лишенный нюансов язык, господство рационализма. Тут -сочность поэзии, разнообразие, постоянная смена настроений, красочность языка, царство чувства». В таких выражениях описывал выдающийся еврейский поэт Хаим Нахман Бялик (1873-1934) в своем эссе «Галаха и Агада» различие между двумя главными сферами религиозного творчества еврейских мудрецов эпохи Талмуда.

Книга, которую вы держите в руках, целиком посвящена Ага-де - той самой, что, по выражению Бялика, «приветливо улыбается» всякому, кто к ней обращается.

Наше внимание будет сосредоточено на том культурном фоне, на котором сложилась Агада. Что предшествовало ей по времени? Что взошло потом на подготовленной ею почве? Какие общие литературные процессы характерны для периода ее становления и расцвета? На конкретных примерах мы постараемся продемонстрировать разносторонние связи между агадическим творчеством и сопредельными культурными традициями, с которыми мудрецы Талмуда так или иначе входили в соприкосновение. В центре обсуждения будет, таким образом, не Агада сама по себе, но тот культурный мир, в котором она зародилась и существовала, -именно так и надо понимать название книги.

Остановимся подробнее на двух ключевых для нас понятиях: «агадическая литература» и «мудрецы Талмуда», или хазал. Начнем с последнего.

Еврейская аббревиатура хазал расшифровывается как хаха-мейну зихрам ливраха, то есть «наши мудрецы, благословенна их память». Термином этим, сравнительно поздно вошедшим в употребление, обозначают группу религиозных наставников и знатоков Торы (общим числом в несколько тысяч человек), живших в основном в Эрец-Исраэль и Вавилонии в период между первым и восьмым веками новой эры. Правильным, полагаю, будет считать, что их эпоха начинается с Хиллела1*, то есть незадолго до начала христианского летосчисления, и охватывает несколько первых поколений после возникновения ислама (ок. 635 г. н.э.) и его распространения на Ближнем Востоке.

Литературное наследие мудрецов той эпохи отличается чрезвычайным разнообразием: они дали народу Израиля разветвленную систему религиозного законодательства (содержащуюся, главным образом, в Мишне2 и обоих Талмудах - Иерусалимском и Вавилонском), установили порядок и содержание молитв и осуществили перевод Священного Писания (Библии) на язык широких масс - арамейский. Они оставили после себя также комментарии к Писанию и многочисленные образцы религиозной поэзии. Отметим в скобках, что как в смысле толкования отдельных мест Торы (Пятикнижия), так и в смысле общего подхода к священному тексту разные мудрецы того времени нередко весьма отличались друг от друга. И наконец, мудрецы Талмуда внесли решающий вклад в развитие агадической литературы, которая и интересует нас сейчас в первую очередь.