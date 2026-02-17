Курс "Иерусалим в веках" посвящен четырехтысячелетней истории этого уникального города. История отдельно взятого города, не являвшегося одновременно могучим государством (как Карфаген, Спарта, Афины, Рим или Венеция), долгое время не занимала исследователей. Лишь около ста лет назад начал пробуждаться интерес к истории отдельных местностей или городов. Причиной этому послужило осознание того, что такого рода "локальные исследования" способствуют лучшему пониманию исторического прошлого во всей его целостности.

Для того, чтобы представить вышеупомянутые аспекты истории города с наибольшей полнотой, мы широко использовали новейшие археологические находки; важные исторические свидетельства, фрагменты которых мы воспроизводим на страницах курса; современные исследования, позволяющие сравнить точки зрения различных ученых на те или иные вопросы истории Иерусалима и множество иллюстраций, которые помогут расширить кругозор студентов.

В чем же состоит секрет славы Иерусалима? Что делает этот город уникальным и позволяет ему оставаться в центре исторических событий в течение столь долгого времени? Что удерживает его в фокусе внимания различных стран, религий и общин? Как случилось, что Иерусалим занимает особое место не только в фактической истории, но и в мета историческом измерении, в мире духа и пророчеств, столь ярко выразившемся в параллели между горним (небесным) и дольним (земным) Иерусалимом? Мы надеемся, что вы найдете ответы на эти вопросы в процессе изучения настоящего курса. История города исследуется с различных точек зрения: политической, экономической, социальной, религиозной и культурной. Среди тем, затрагиваемых курсом, социальная стратификация и ее последствия для городского общества, характер населения, его экономическое положение, ремесла и виды торговли, которыми занимались его жители и т. д. Мы также рассмотрим архитектурный облик города; его храмы, стены, дворцы, кладбища, рынки и т.д.

Таким образом, становится ясно, что интерес к Иерусалиму выходит далеко за пределы политического значения города: ведь город продолжал оставаться в центре международного внимания и после падения Иудейского царства. Более того, он не утратил свою роль духовного и религиозного центра также и в дни национального унижения, когда Иерусалим находился под властью чужеземцев. В этом состоит его отличие от других городов-государств, прочно забытых историей после окончания их славного периода.

Особая привязанность евреев к Иерусалиму, возникшая еще в дни Первого храма, оказалась настолько прочной, что никакие препятствия и запреты, имевшие своей целью ослабить связь еврейского народа с его исторической столицей, не привели к ожидаемому результату. Так, несмотря на запрет на проживание евреев в Иерусалиме, существовавший со времен Адриана, евреи продолжали селиться в городе, нередко с риском для жизни. Иерусалим всегда был центром притяжения для волн еврейской иммиграции в Палестину. Так было в дни "плача по Сиону", когда евреи возвращались в город, чтобы оплакивать его разрушение, и вплоть до нового времени. Каждое поколение видело в еврейском присутствии в городе символ надежды и вкладывало в него свой особый смысл: религиозный, мессианский или национальный.

Вслед за провозглашением Иерусалима святым городом мусульман (третьим по своему значению после Мекки и Медины) еще более выросло число его почитателей. "Освобождение Иерусалима" было провозглашено целью крестовых походов. После того, как было создано государство крестоносцев, город стал объектом борьбы между христианами и мусульманами на протяжении более чем двухсот лет. И даже во времена длительного османского господства, несмотря на свое жалкое положение, Иерусалим служил ареной соперничества за протекторат над христианскими святыми местами между различными европейскими державами.

Позднее, в период распространения христианства и после того, как оно превратилось в официальную религию Римской империи, Иерусалим получил статус важного религиозного центра, ежегодно притягивавшего к себе десятки тысяч паломников.

Подобный подход, получивший широкое распространение в европейской историографии, как нельзя более применим к такому городу, как Иерусалим, слава о котором распространилась далеко за его пределы в самые древние времена. Напомним в этой связи, что в дни царя Соломона слухи о нем дошли до царицы Савской: во времена Второго храма международной известностью пользовались монументальные архитектурные памятники царя-строителя Ирода; и даже после разрушения Храма римский историк Плиний Старший, которого трудно заподозрить в излишней симпатии к городу и его жителям, называл Иерусалим "самым знаменитым из городов Востока".

Учебник "Иерусалим в веках" Открытого университета Израиля, составлен ведущими специалистами для дистанционного обучения студентов и представляет собой первое научное изложение истории города на русском языке.﻿

Курс состоит из 10 частей/книг:

Первая часть курса "От иевусейского города к столице Израиля" посвящена древней истории города, главным образом в период Первого храма. При этом подчеркивается, что центральное место Иерусалима в данную эпоху объясняется влиянием царей из династии Давида и поддержкой священнослужителей и пророков, а не только географическими и топографическими условиями. Рост значимости Иерусалима столкнулся с сопротивлением ряда политических и религиозных противников династии. Он достиг своего апогея лишь незадолго до разрушения Первого храма и, в особенности, во время вавилонского изгнания. Именно тогда, благодаря усилиям пророков, Иерусалим занял центральное место в коллективном сознании еврейского народа. В ходе систематического изучения истории города студентам станет ясно, что у евреев Иерусалим впервые получил особый статус, превратившись из "просто" столицы государства, в важный духовный и национальный центр, с которым связана особая традиция.

Вторая часть курса получила название "От города-Храма к столице Хас-монейского государства". Она рассказывает об истории города со времен возвращения евреев из вавилонского плена и до создания Хасмонейского государства. Студенты проследят за переменами власти в городе, которые происходили как в результате иностранного завоевания, так и вследствие внутренних конфликтов. Иерусалим находился под властью персидского царства в течение 200 лет, начиная со времен возвращения евреев из Вавилона. В это время был заново построен иерусалимский Храм (его строительство продолжалось на протяжении жизни целого поколения). Город был восстановлен и укреплен. Восстановление носило как материальный, так и социальный, религиозный и моральный характер (в период Ездры и Неемии). Персы придали Иерусалиму статус храмового города, обладающего равными правами с другими храмовыми городам персидской империи. С тех пор история еврейского народа естественным образом была связана с его храмовым городом.

Эллинистическая эпоха, которая отсчитывается со времен завоеваний Александра Македонского, победившего Персидскую империю, положила начало новому периоду. Она также породила новые, доселе неизвестные, проблемы. В этот период обострилась борьба за еврейский характер города, его религиозную и культурную самобытность. Эта борьба привела к поляризации внутри еврейского народа и усугубила социальные, классовые и культурные противоречия среди евреев. Ее конечным результатом стало восстание Хасмонеев и основание независимого Хасмонейского царства со столицей в Иерусалиме. Описание различных аспектов истории города в хасмонейский период является центральной темой данной части.

Третья часть "Иерусалим под властью Рима" посвящена истории города на протяжении двухсот лет правления римлян, со времен захвата Иудеи Помпеем (63 год до н. э.) в дни раздоров в правящей семье Хасмонеев, и до подавления восстания Бар-Кохбы (135 год н. э.). На фоне упадка династии Хасмонеев наблюдается возвышение семьи Антипатра, виднейшим представителем которой был Ирод. Его долгое царствование (37-4 гг. до н. э.) под покровительством Рима оставило неизгладимый отпечаток на истории и облике города. И сегодня мы можем видеть в Иерусалиме остатки построенных по его приказу сооружений.

В течение долгого римского правления положение Иерусалима не раз изменялось. Из столицы царства Ирода, во времена которого город славился своей архитектурой, и прежде всего величественным Храмом, он превратился в развалины после неудачного восстания. Помимо информации из области политической истории, данная часть содержит материалы об общественной и религиозной жизни города, о быте его жителей. Описываются принципы руководства общиной в социальной и религиозной областях, которые позволили еврейскому народу относительно быстро преодолеть глубокий кризис, связанный с разрушением города и Храма.

"Иерусалим в византийский период" таково название четвертой части курса. Ее темой является окончание еврейского управления городом, этапы его превращения в важный центр христианства и его роль в распространении этой религии. Рост престижа Иерусалимского епископа в церковной иерархии привел к тому, что Иерусалим стал занимать более важное место, чем светская столица страны Цезарея (Кейсария). В процессе изучения материала этой части студенты также узнают о влиянии, которое оказывал Иерусалим на ход важных событий в истории Византии, и не только в сфере религии.

Пятая часть курса "Иерусалим в первый мусульманский период" (6381099) рассказывает об удивительном явлении: одновременно с упадком политического престижа города растет его слава как религиозного центра, на этот раз также и в глазах мусульман. Благодаря присутствию в городе многочисленных исламских заведений, Иерусалим становится третьим по значению среди святых городов этой религии (после Мекки и Медины). Свидетельством тому является архитектурный расцвет начала мусульманской эпохи. Среди его замечательных памятников особо выделяются монументальные сооружения периода Омейядов, сохранившиеся на Храмовой горе (Наскальный купол, часто ошибочно называемый "мечетью Омара" и мечеть аль-Акса).

После завоевания Иерусалима мусульманами евреи вновь получили право селиться в городе. Вскоре он стал резиденцией гаонов - религиозных и политических лидеров еврейского народа как в Палестине, так и за ее пределами. История города в описываемый период обогатилась новыми данными с тех пор, как началась публикация документов Каирской генизы [1] . Благодаря этому ценному источнику мы знаем, что в Иерусалиме проживали тогда по соседству друг с другом представители трех монотеистических религий и это порождало многочисленные трения между ними.

Материал шестой части курса "Иерусалим - столица государства крестоносцев" охватывает небольшой период времени. Правление крестоносцев в Палестине продолжалось около двухсот лет (1099-1291 гг.), но Иерусалим находился под их властью в течение значительно меньшего времени. Эта часть повествует о религиозном подъеме, охватившем христиан Европы, и, прежде всего, об образе Иерусалима в их глазах. Речь пойдет об идее крестового похода, превратившей город в арену борьбы за освобождение могилы Иисуса от власти мусульман. В результате этих событий, из второстепенного мусульманского города Иерусалим на сто лет стал столицей государства крестоносцев (1099-1187 гг.). Однако и после того, как мусульмане вновь овладели Иерусалимом, он продолжал находиться в центре дипломатических переговоров христиан и мусульман, и на короткое время крестоносцам удалось обеспечить свободный доступ христиан в город.

Завоевание Иерусалима крестоносцами обернулось катастрофой для еврейской общины города. Причиной тому были не только человеческие жертвы и имущественный ущерб, нанесенный ей в дни осады и штурма. Крестоносцы вновь выселили евреев из Иерусалима, которые вернулись туда лишь после того, как город перешел в руки мусульман - династии Айюбидов (1187 год). Документы Каирской генизы проливают свет на испытания, выпавшие на долю евреев Иерусалима в те тяжелые дни. С превращением города в столицу крестоносцев под покровительством католической церкви он превратился в центр паломничества со всех концов христианского мира.

Материал седьмой части, "Иерусалим под властью Айюбидов и Мамлюков", рассказывает о конце периода крестоносцев (их изгнание из города в 1187 году знаменует собой начало эпохи правления Айюбидов) и об истории города вплоть до его завоевания Османской империей в XVI в. Особое внимание уделяется значению Иерусалима как средства пропаганды "джихада", священной войны мусульман, целью которой было освобождение города от христианской власти. Однако после того, как эта задача была выполнена и крестоносцы были изгнаны из Сирии и Палестины, Иерусалим снова превратился во второстепенный с политической и административной точки зрения город. Положение не изменилось и в период правления Мамлюков, когда в нем с размахом велось строительство зданий, во многом придавших Иерусалиму его исламский характер.

Восьмая часть, "Иерусалим в османскую эпоху", посвящена событиям, происшедшим с начала османского правления (в 1516г.) и до окончания похода Наполеона в Палестину (1799 год). Османский режим во многом был продолжением предшествовавшего ему мамлюкского: Иерусалим являлся частью мусульманской империи, центр которой располагался за пределами Палестины. Однако он принес с собой и немало перемен. Иерусалим был захвачен государством, находившемся в ту пору в апогее своего расцвета. В XVI веке большого размаха достигло строительство, символом которого является "турецкая" стена, окружавшая город. Османские властители даже создали на короткое время эффективную городскую администрацию. Однако наступивший вслед за этим длительный период стагнации и упадка империи в полной мере ощущался и в Иерусалиме.

Перемены в жизни города и его жителей в описываемую эпоху зачастую являлись результатом процессов, происходивших за пределами Палестины, а в некоторых случаях даже и за пределами Османской империи. Вмешательство иностранных государств в дела Иерусалима возросло, и решения по многим вопросом, связанным с городской жизнью, принимались непосредственно в Стамбуле. Это явление получило особое распространение в XIX веке.

Османское завоевание привело к ускорению перемен, происходивших в жизни еврейской общины Иерусалима. Речь идет об увеличении эмиграции евреев Пиренейского полуострова (Испания и Португалия) в город, результатом которой стало преобладание сефардского элемента общины над местными евреями, "мустаарвим". В конце описываемой эпохи наблюдается значительная репатриация восточноевропейских хасидов (1777 год). Хотя она и не привела к серьезным переменам среди еврейского населения города, однако с ней связано начало процесса изменения общинного баланса, связанного с усилением ашкеназского элемента.

Девятая часть курса получила название "Иерусалим обновляется". Она рассказывает об истории города в XIX веке, в особенности о его еврейской общине, так называемом "старом ишуве [2] ". В то время городом по-прежнему правила Турция, и в этом смысле данная часть является прямым продолжением предыдущей. Одновременно с этим усиливается заинтересованность в святом городе иностранных держав - Англии, Германии, Франции и России. Ослабление Османской империи и рост престижа Иерусалима как центра христианского паломничества приводит к тому, что эти государства начинают требовать предоставления им права покровительства над христианскими святынями города. Результатом этого процесса явился невиданный в Иерусалиме со времен крестоносцев размах строительства церквей, общественных и иных зданий.

Описываемый период является поворотным и для еврейской общины города, которая росла и укреплялась, опираясь, в некоторой мере, на присутствие в Иерусалиме консульств европейских государств. Старый ишув без симпатии относился к новым веяниям и не стремился к созданию своей государственности. Однако сам факт присутствия евреев подготовил дальнейшее развитие событий и, в частности, создание новых поселений еврейских жителей в районах, расположенных вне стен старого города.

Десятая часть получила название "Иерусалим в период мандата". В ней рассказывается о тридцати годах британского мандатного правления, со дня захвата города английскими войсками в конце Первой мировой войны и до решения ООН о разделе Палестины в ноябре 1947 года. В этот период, впервые за сотни лет, Иерусалим вновь превратился в административный центр страны. Во время британского правления город стал ареной борьбы между евреями и арабами, которая со временем распространилась и на другие районы страны. Иерусалим занял центральное место как в сознании сторонников арабского национального движения, так и среди сионистов - сторонников еврейского национального движения. Значение происходивших в нем событий далеко выходило за пределы города. Важную роль играл Иерусалим и во всех планах политического урегулирования конфликта между евреями и арабами, предлагавшихся в те годы.

Материал десятой части рассказывает и о других аспектах городской жизни, помимо политической борьбы. Речь пойдет о совместном управлении городом евреями и арабами под контролем мандатных властей; о демографическом преобладании евреев в течение всего периода мандата; о росте города, который проявлялся в увеличении числа его жителей и в строительстве новых районов.

Для дополнения исторической картины мы подготовили особое приложение к данной части. Оно рассказывает о событиях, происходивших с начала Войны за независимость в конце 1947 года, в результате которой Иерусалим был разделен на арабскую часть, вошедшую в состав Иордании, и еврейскую часть, провозглашенную столицей Израиля. Этот дополнительный раздел заканчивается рассказом об объединении города в дни Шестидневной войны в июне 1967 года.

Последняя часть курса рассматривает различные аспекты истории города в свете трех монотеистических религий: иудаизма, христианства и ислама. Речь в ней пойдет об уникальности и религиозной святости Иерусалима, о параллельных традициях различных религий и о положении, при котором город одновременно является священным для каждой из них.

[1] Гениза (гниза) - архив, место хранения документов и ценных вещей, а таже помещение при синагоге для складирования вышедших из употребления предметов культа, например, потрепанных молитвенников, филактерии и т.п., которые запрещалось выбрасывать. [2] Слово «ишув» означает на иврите еврейское население Палестины или Иерусалима в период до создания Государства Израиль.

Перед Вами книга по истории города, удивительного в своей сложности и неповторимого по своей красоте. Иерусалим знал множество политических потрясений, его образ вдохновлял представителей различных религий и народов. Этот город характеризуется уникальной религиозной, этнической и социальной мозаикой жителей. На протяжении всей своей истории он служил духовным центром, объектом чаяний и надежд многих поколений людей.