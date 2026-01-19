Более семи лет я и мои коллеги посвятили разработке этого курса. Пятнадцатилетний опыт преподавания курса подтвердил его эффективность. Мы надеемся, что помимо удовлетворения интеллектуального любопытства и приобретения знаний по этому важному предмету, наш курс сможет пробудить у Вас, студентов, живущих за пределами Израиля, чувство общности с народом Библии и его страной. Мы надеемся также, что многие из Вас с течением времени смогут изучать Библию в оригинале.

Предлагаемый Вашему вниманию курс по своему строению и уровню сходен с лучшими курсами классической библеистики, составленными для студентов западных университетов на английском, немецком и французском языках. Наш курс отличается от своих аналогов тем, что в него вошли лучшие комментарии еврейских мыслителей как традиционного, так и критического направления, написанные на иврите, в дополнение к историко-филологическим методам исследования Библии, развившимся в последние триста лет.

Библеистика как научная дисциплина изучается в большинстве ведущих западных университетов либо в рамках религиоведения, либо на факультетах истории Древнего Востока и западных семитских языков. Однако в Израиле библеистика является самостоятельной областью исследования в пяти ведущих университетах. Это позволяет подготовить профессиональных исследователей Библии. Кроме того, выполняется задача, поставленная израильским обществом: изучение Библии должно сопровождать ученика во все время его учебы в средней школе. Для решения этой задачи необходимо готовить умелых педагогов, имеющих академическую степень по библеистике.

Зеэв Вайсман - Введение в библеистику - в 7 книгах - Открытый университет - Израиль - Книга первая части 1-2 - Б. Мазар - Поход Синаххериба на Иудею[1]

Как рассказывают библейские тексты (2 Цар 18:17-19,37; Ис 36:2-37:35), трое ассирийских вельмож - военачальник Тартан, Рав-Сарис (Рабсарис) и Равшаке (Рабсак)- пришли в Иерусалим, стали у водопровода верхнего пруда и начали переговоры с осажденными иерусалимцами, во главе которых стояли представители царя Хизкии - начальник дворца, писец и летописец. Равшаке, возглавлявший парламентеров с ассирийской стороны, потребовал безоговорочной капитуляции израильтян, и сообщил, что царь Синаххериб решил назначить в Иерусалим наместника, иначе говоря - ликвидировать Иудейское царство и превратить страну в ассирийскую провинцию. Равшаке обращался не только к вельможам, но и к «народу, что на стене», причем говорил с ним «громким голосом по-иудейски», на местном языке, не внимая просьбам вельмож говорить с ними по-арамейски - на официальном языке, принятом в западной части Ассирийской империи. Во все время осады рядом с царем был пророк Исайя, сын Амосов, и убеждал его уповать на Бога Израиля и не сдавать город врагу: «Народ Мой, живущий на Сионе! Не бойся Ашшура. Он поразит тебя жезлом, и трость свою поднимет на тебя, как Египет. Ибо еще очень немного, и пройдет гнев, и ярость Моя (обратится) на погибель им ... и будет в тот день: снято будет бремя его с плеч твоих, и ярмо его - с шеи твоей...» (Ис 10:24 и далее). А в пророчестве, которое еврейский историограф приписывает Исайи, слышно эхо удивительных событий, произошедших позже: «Так сказал Господь: «Не бойся тех слов, которые ты слышал, которыми ругали Меня слуги царя Ашшура. Вот, Я даю ему дух (страха), и он услышит весть, и возвратится в страну свою, и Я поражу его мечом в стране его» (Ис 37:6-7). Судя по всему, во время осады до Иерусалима уже дошла новость, что египтяне выступили против Синаххериба. Эта новость воодушевила сидящих в осаде, и они решили не открывать городские ворота перед врагом.

В это время Синаххериб уже покинул свой лагерь в Лахише (Лахисе) и на пути к главной прибрежной дороге осадил крепость Ливна (2 Цар 19:8) к северо-западу от Лахиша (сегодня - один из курганов к западу от Бет-Гуврина). В это время распространился слух, что эфиопский царь Тахарка вышел воевать с Ассирией. Тогда Синаххериб выслал послов в Иерусалим с письмами к Хизкии, царю Иудейскому, судя по всему, содержавшими ультимативное требование немедленно сдать Иерусалим ассирийцам. На этот раз он угрожал, что в случае невыполнения приказа город будет уничтожен. Неслучайно эти послания вызвали у Хизкии замешательство. Библейский повествователь изображает в драматических тонах, как иудейский царь развернул письмо Синаххериба перед Господом и молился «сидящему на херувимах». В это время Исайя присылает ободряющее пророчество (2 Цар 19:28-34; Ис 37:21-35) с характерным концом: «И буду Я защищать город этот, чтобы спасти его, ради Себя и ради Давида, раба Моего». На этом в библейском источнике повествование прерывается. В заключение приводится распространенная в Иудее легенда о чуде, случившемся в ассирийском стане и заставившем Синаххериба прекратить осаду Иерусалима и сражаться с египтянами.

Общее между вариантами этого рассказа, сохранившимися во 2 Цар 19:35-36, в Ис 37:36-37 и во 2 Хр 32:21, состоит в следующем: вышел ангел Господень, нанес удар по ассирийскому стану, и ассирийский царь вернулся в свою страну. Согласно первым двум версиям, ангел поразил в ассирийском стане 185 тысяч человек, встали поутру, и вот все они - мертвые тела». Третья версия сообщает, однако, что ангел Господень «истребил всех храбрых воинов, и военачальников, и полководцев в стане царя Ассирийского». Согласно третьей версии, Синаххериб вернулся в свою страну «с позором», тогда как первые две довольствуются упоминанием его возвращения в Ниневию. В конце главы упоминается убийство Синаххериба своими сыновьями в одном из храмов и воцарение Асархаддона в 680 г. до н.э. Таким образом, подтверждается пророчество Исайи: «и Я поражу его мечом в стране его» (Ис 37:7). Стоит упомянуть, что в указанном пророчестве Исайи ни слова не говорится о чуде, случившемся в ассирийском стане. Единственная упомянутая в нем причина снятия осады - слух о выступлении войска эфиопского царя Тахарки.

Библейские источники не сообщают нам, какого рода был мор, поразивший ассирийское войско. По этому поводу существуют разные предположения. Иосиф Флавий полагал, что в ассирийском стане вспыхнула чума (Иудейские древности, 10, 1:5). Интересна гипотеза Фейгина, что речь идет о болезни «шибу», известной из некоторых аккадских источников. Это инфекционное заболевание, сопровождавшееся жаром, было характерно для армейских лагерей. Более того, Фейгин опирается на пророчество Исайи (напр., Ис 10:16-17) и полагает, что пророку было видение огня в ассирийском стане, однако то был не настоящий огонь, а пламя лихорадки. Очевидно, что это всего лишь предположения, и из дошедшего до нас текста трудно восстановить историческое ядро народного рассказа.

Следы этой истории можно найти и у Геродота (книга 2, 141). Геродот рассказывает о походе Синаххериба на Египет. Согласно этому рассказу, основанному на египетской легенде, египетский царь Сетон, бывший жрецом в храме Гефеста (= египетский бог Птах), послал людей на войну с Синаххерибом - «царем ассирийцев и арабов», напавшим на страну. Когда Сетон прибыл в приграничный город Тахпанес, мыши совершили ночью набег на стан воинов Синаххериба и изгрызли оружие; на следующий день его войско обратилось в бегство, и многие воины погибли. Эта легенда, безусловно, основана на египетской версии рассказа о походе Синаххериба, заканчивавшейся внезапным бегством его войска восвояси. Из рассказа неясно, кто такой Сетон, выступающий в качестве жреца и египетского царя. Возможно, это не имя собственное, а титул жреца бога Птаха (Гефеста) в Мемфисе. Некоторые полагают, что «эфиопский царь» Тахарка и был главным жрецом Птаха в мемфисском святилище и сыграл важную роль в разгроме Синаххериба. Иосиф Флавий также полагает, что именно из-за Тахарки отступил Синаххериб из районов, прилегающих к Египту. Возможно, Флавий привязал библейский рассказ к прочитанному у Геродота, так что его сведения могут и не иметь самостоятельной исторической ценности. Пет сомнений, что внезапное отступление Синаххериба от иерусалимских стен поразило современников, и это событие приобрело легендарную окраску как у евреев, так и у египтян.