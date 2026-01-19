Введение в библеистику - 7 книг - Открытый университет Израиля
Введение в библеистику - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ
Перевод курса «Введение в библеистику» на русский язык есть важное и достойное всяческих похвал дело. Это обусловлено как самим характером курса, так и надеждой на укрепление связей израильских студентов с их собратьями в СНГ.
О значении Библии и ее вкладе в мировую культуру (и не только из-за статуса святости, которого удостоился этот памятник) нет нужды долго говорить.
Библеистика как научная дисциплина изучается в большинстве ведущих западных университетов либо в рамках религиоведения, либо на факультетах истории Древнего Востока и западных семитских языков. Однако в Израиле библеистика является самостоятельной областью исследования в пяти ведущих университетах. Это позволяет подготовить профессиональных исследователей Библии. Кроме того, выполняется задача, поставленная израильским обществом: изучение Библии должно сопровождать ученика во все время его учебы в средней школе. Для решения этой задачи необходимо готовить умелых педагогов, имеющих академическую степень по библеистике.
Предлагаемый Вашему вниманию курс по своему строению и уровню сходен с лучшими курсами классической библеистики, составленными для студентов западных университетов на английском, немецком и французском языках. Наш курс отличается от своих аналогов тем, что в него вошли лучшие комментарии еврейских мыслителей как традиционного, так и критического направления, написанные на иврите, в дополнение к историко-филологическим методам исследования Библии, развившимся в последние триста лет.
Более семи лет я и мои коллеги посвятили разработке этого курса. Пятнадцатилетний опыт преподавания курса подтвердил его эффективность. Мы надеемся, что помимо удовлетворения интеллектуального любопытства и приобретения знаний по этому важному предмету, наш курс сможет пробудить у Вас, студентов, живущих за пределами Израиля, чувство общности с народом Библии и его страной. Мы надеемся также, что многие из Вас с течением времени смогут изучать Библию в оригинале.
Профессор Зеэв Вайсман, ответственный редактор курса
Введение в библеистику - в 7 книгах - 12 частях - Открытый университет - Израиль
Курс 42121
Издательство Открытого университета
Израиль, Тель-Авив, 2001 - 2007 гг
в 7-и томах более 2500 страниц формата А-4
Содержание всего курса по книгам
- 1 - Часть 1. От традиции к критике + Часть 2. От устного творчества к письменной литературе
- 2 - Часть 3. Библейская поэзия
- 3 - Части 4 – 5. Жанры библейской прозы
- 4 - Часть 6. Пятикнижие Моисея: историко-литературный обзор
- 5 - Часть 7. Древняя библейская историография - Ранние пророки + Часть 8. Поздняя библейская историография - книги Хроник, Эзры и Нехемии
- 6 - Часть 9. Пророческая литуратура + Часть 10. Литература псалмов
- 7 - Часть 11. Литература мудрости + Часть 12. Канонизация Библии
Зеэв Вайсман - Введение в библеистику - в 7 книгах - Открытый университет - Израиль - Книга первая части 1-2 - Б. Мазар - Поход Синаххериба на Иудею[1]
Как рассказывают библейские тексты (2 Цар 18:17-19,37; Ис 36:2-37:35), трое ассирийских вельмож - военачальник Тартан, Рав-Сарис (Рабсарис) и Равшаке (Рабсак)- пришли в Иерусалим, стали у водопровода верхнего пруда и начали переговоры с осажденными иерусалимцами, во главе которых стояли представители царя Хизкии - начальник дворца, писец и летописец. Равшаке, возглавлявший парламентеров с ассирийской стороны, потребовал безоговорочной капитуляции израильтян, и сообщил, что царь Синаххериб решил назначить в Иерусалим наместника, иначе говоря - ликвидировать Иудейское царство и превратить страну в ассирийскую провинцию. Равшаке обращался не только к вельможам, но и к «народу, что на стене», причем говорил с ним «громким голосом по-иудейски», на местном языке, не внимая просьбам вельмож говорить с ними по-арамейски - на официальном языке, принятом в западной части Ассирийской империи. Во все время осады рядом с царем был пророк Исайя, сын Амосов, и убеждал его уповать на Бога Израиля и не сдавать город врагу: «Народ Мой, живущий на Сионе! Не бойся Ашшура. Он поразит тебя жезлом, и трость свою поднимет на тебя, как Египет. Ибо еще очень немного, и пройдет гнев, и ярость Моя (обратится) на погибель им ... и будет в тот день: снято будет бремя его с плеч твоих, и ярмо его - с шеи твоей...» (Ис 10:24 и далее). А в пророчестве, которое еврейский историограф приписывает Исайи, слышно эхо удивительных событий, произошедших позже: «Так сказал Господь: «Не бойся тех слов, которые ты слышал, которыми ругали Меня слуги царя Ашшура. Вот, Я даю ему дух (страха), и он услышит весть, и возвратится в страну свою, и Я поражу его мечом в стране его» (Ис 37:6-7). Судя по всему, во время осады до Иерусалима уже дошла новость, что египтяне выступили против Синаххериба. Эта новость воодушевила сидящих в осаде, и они решили не открывать городские ворота перед врагом.
В это время Синаххериб уже покинул свой лагерь в Лахише (Лахисе) и на пути к главной прибрежной дороге осадил крепость Ливна (2 Цар 19:8) к северо-западу от Лахиша (сегодня - один из курганов к западу от Бет-Гуврина). В это время распространился слух, что эфиопский царь Тахарка вышел воевать с Ассирией. Тогда Синаххериб выслал послов в Иерусалим с письмами к Хизкии, царю Иудейскому, судя по всему, содержавшими ультимативное требование немедленно сдать Иерусалим ассирийцам. На этот раз он угрожал, что в случае невыполнения приказа город будет уничтожен. Неслучайно эти послания вызвали у Хизкии замешательство. Библейский повествователь изображает в драматических тонах, как иудейский царь развернул письмо Синаххериба перед Господом и молился «сидящему на херувимах». В это время Исайя присылает ободряющее пророчество (2 Цар 19:28-34; Ис 37:21-35) с характерным концом: «И буду Я защищать город этот, чтобы спасти его, ради Себя и ради Давида, раба Моего». На этом в библейском источнике повествование прерывается. В заключение приводится распространенная в Иудее легенда о чуде, случившемся в ассирийском стане и заставившем Синаххериба прекратить осаду Иерусалима и сражаться с египтянами.
Общее между вариантами этого рассказа, сохранившимися во 2 Цар 19:35-36, в Ис 37:36-37 и во 2 Хр 32:21, состоит в следующем: вышел ангел Господень, нанес удар по ассирийскому стану, и ассирийский царь вернулся в свою страну. Согласно первым двум версиям, ангел поразил в ассирийском стане 185 тысяч человек, встали поутру, и вот все они - мертвые тела». Третья версия сообщает, однако, что ангел Господень «истребил всех храбрых воинов, и военачальников, и полководцев в стане царя Ассирийского». Согласно третьей версии, Синаххериб вернулся в свою страну «с позором», тогда как первые две довольствуются упоминанием его возвращения в Ниневию. В конце главы упоминается убийство Синаххериба своими сыновьями в одном из храмов и воцарение Асархаддона в 680 г. до н.э. Таким образом, подтверждается пророчество Исайи: «и Я поражу его мечом в стране его» (Ис 37:7). Стоит упомянуть, что в указанном пророчестве Исайи ни слова не говорится о чуде, случившемся в ассирийском стане. Единственная упомянутая в нем причина снятия осады - слух о выступлении войска эфиопского царя Тахарки.
Библейские источники не сообщают нам, какого рода был мор, поразивший ассирийское войско. По этому поводу существуют разные предположения. Иосиф Флавий полагал, что в ассирийском стане вспыхнула чума (Иудейские древности, 10, 1:5). Интересна гипотеза Фейгина, что речь идет о болезни «шибу», известной из некоторых аккадских источников. Это инфекционное заболевание, сопровождавшееся жаром, было характерно для армейских лагерей. Более того, Фейгин опирается на пророчество Исайи (напр., Ис 10:16-17) и полагает, что пророку было видение огня в ассирийском стане, однако то был не настоящий огонь, а пламя лихорадки. Очевидно, что это всего лишь предположения, и из дошедшего до нас текста трудно восстановить историческое ядро народного рассказа.
Следы этой истории можно найти и у Геродота (книга 2, 141). Геродот рассказывает о походе Синаххериба на Египет. Согласно этому рассказу, основанному на египетской легенде, египетский царь Сетон, бывший жрецом в храме Гефеста (= египетский бог Птах), послал людей на войну с Синаххерибом - «царем ассирийцев и арабов», напавшим на страну. Когда Сетон прибыл в приграничный город Тахпанес, мыши совершили ночью набег на стан воинов Синаххериба и изгрызли оружие; на следующий день его войско обратилось в бегство, и многие воины погибли. Эта легенда, безусловно, основана на египетской версии рассказа о походе Синаххериба, заканчивавшейся внезапным бегством его войска восвояси. Из рассказа неясно, кто такой Сетон, выступающий в качестве жреца и египетского царя. Возможно, это не имя собственное, а титул жреца бога Птаха (Гефеста) в Мемфисе. Некоторые полагают, что «эфиопский царь» Тахарка и был главным жрецом Птаха в мемфисском святилище и сыграл важную роль в разгроме Синаххериба. Иосиф Флавий также полагает, что именно из-за Тахарки отступил Синаххериб из районов, прилегающих к Египту. Возможно, Флавий привязал библейский рассказ к прочитанному у Геродота, так что его сведения могут и не иметь самостоятельной исторической ценности. Пет сомнений, что внезапное отступление Синаххериба от иерусалимских стен поразило современников, и это событие приобрело легендарную окраску как у евреев, так и у египтян.
[1] Б. Мазар. «Маса Санхерив ле-эрец Иеуда». Военная история Страны Израиля -библейскую эпоху (История цваит шель Эрец-Йисраэль би-мей а-Микра). Под ред. Й. Ливера. - Тель-Авив: изд-во «Маарахот»; 5724-1964. - С. 292-294.
Разворот книги
20/12/2016
Это 7 книжек!
Хотеть всегда полезно!!! Курс стоит 200 долларов США. Можно купить в университете
Спасибо! Действительно очень интересные книги. Есть с чем сравнивать, уровень информативности пособия меня порадовал. Отличная работа! ))))
Хороший курс ОУИ, открывает мир израильской библеистики, которая конечно же связана с Западной, но пошла своим интересным, еврейским, путём :-)
К сожалению ОУИ действительно прекратило преподавание на русском языке, это можно понять, т.к. у них 40 тыс. ивритоязычных студентов, а русскоязычных в последних семестрах можно по пальцам посчитать. Кроме всего прочего программа на русском языке была субсидированная - курс для обычного студента стоит 500, а для русскоязычного вне Израиля всего 200 усд, разница ощутимая.
Курс mooc на русском языке закончен, открыт лишь для самостоятельного изучения. Но при этом пять курсов программы выложены в свободный доступ (http://online-books.openu.ac.il/russian/), не исключено, что и в дальнейшем учебники ОУИ будут выложены на странице университета.
К сожалению, выложены далеко не самые интересные с нашей точки зрения курсы, да и то в режиме чтения на дестопе в интернете.
Богословие и библеистика, еврейская философия, изучение Торы не выкладывается...
Хотя тот же курс ОУИ "Иерусалим в веках" у нас уже был где-то с 2010 г.
Там и бесплатные курсы есть
Спасибо за совет. Надо подумать - тем более преподавание на русском языке там уже прекращено.
А так цены действительно недорогие
Кто хочет цену в рублях - умножайте все на 20.
Отлично! Хорошее образование всегда стоило! Но оно и ценится!
И я бесплатно такую книжку хочу))))) Спасибо! С Новым Годом Хасидизма Всех!
Поступайте учиться в Открытый Университет Израиля и будет вам бесплатное счастье! С литвинским Новым годом!
Молодцы!!!
О, это просто шедевр!
Очень высокий научный уровень книги!
И знакомые лица - консультант Эмануэл Тов, Сергей Лёзов - редактор издания!