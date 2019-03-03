Среди так называемых христиан появилась новая мода — не посещать церковь. Считают, что если они члены вселенской церкви или церкви вообще, то незачем тратить время, особенно такое драгоценное, как воскресный день, на посещение церкви. Христос ведь и так любит и спасает.

Эта новая мода заставила меня подумать о том, зачем я туда хожу. Ведь в моей церкви не всё здорово, есть и не очень приятные люди, есть конфликтные ситуации, не всё мне по сердцу. Но всё же я очень люблю мою поместную церковь.

ПОЧЕМУ?

Церковь создал Христос. «Я создам церковь». Если Он её создал, значит, это для Него очень важно, потому что Он пустяками не занимался. Если важно для Него — значит, важно и для меня.

В церкви есть люди, которые думают так же, как я, и их волнует то же, что и меня, — это рождённые свыше христиане. Как же мне с ними не общаться, если мы поклоняемся одному и тому же Богу — Иисус Христу?

Соприкасаясь с ними, а также слушая Слово Божие, понимаю, что я совершенно не такой, каким должен быть. Бог хочет моего изменения — это называется освящением, и я меняюсь.

Только в церкви я могу исполнить заповеди Христа — крещение и хлебопреломление.

Церковь — Невеста Христа, именно она будет взята на Небо. Как же я могу остаться здесь? Я хочу на Небо.

Синичкин Алексей – Возрождение вопреки безбожию

Коростень: МЧП «Триада С», 2015. — 195 с. — (Серия: «Национальные евангельские авторы»).

ISBN 978-966-9615-66-15

Синичкин Алексей – Возрождение вопреки безбожию - Содержание

Вместо Предисловия. Зачем мне церковь?

Откуда появились баптисты в России?

И они пошли

Библия в Российском братстве евангельских христиан-баптистов (или люди Великой Книги)

Яков Деляков и его работа на Дальнем Востоке

Василий Васильевич Иванов -миссионер-журналист

История праздника Рождества Христова

История праздника Пасхи

История праздника Жатвы

Сто лет назад

История Дома Евангелия в Санкт-Петербурге

Интеллигенция и евангельское движение в России

Традиции молодёжного служения евангельских христиан-баптистов

История Общего Совета ЕХБ

История христианского образования в России

Евангельские христиане-баптисты в Великой Отечественной войне

Власть и служители церкви на этапе формирования ВСЕХБ (1944-1949 гг.)

ВСЕХБ и Дальний Восток

Особенности Архива Российского Союза ЕХБ как конфессионального архива История объединения евангельских христиан и баптистов в один Союз

Синичкин Алексей – Возрождение вопреки безбожию - Отрывок из книги

Что же объединяло христианскую молодёжь? В чём секрет бурного роста и эффективности? На первом месте, центром общения всегда была Библия — Слово Божие. Её читали, учили наизусть, писали друг другу пожелания со стихами из Библии, записки и т. д.

Молодёжные служители того времени прекрасно понимали, что только здравая евангельская вера может способствовать верной жизни. «Здраво верить — верно жить!». Молодёжь прописывала жизненные принципы, почерпнутые из Писания, в уставах молодёжных кружков и следовала им. Уставы горячо обсуждались, принимались и исполнялись. Нужно заметить, что юношеские и девичьи кружки действовали отдельно, но общались. Это было в духе того времени. Целью служения молодёжи было раскрытие всех духовных даров в каждом верующем.

Всё должно было способствовать проповеди Христа. Самое интересное, что молодёжь того времени стремилась всеми силами обогащаться научными знаниями. Умственное просвещение молодых людей — воля Божия. Молодёжь стремилась к образованию. Всеми средствами пытались получить высшее образования или серьёзное самообразование. Члены кружков и молодёжных объединений служили друг другу как могли, в том числе и материально. В девичьих кружках поощрялась дружба и связи с подругами-христианками.



Молодёжь всегда тяготела к общению. Было проведено шесть молодёжных съездов, последний в 1921 г.



После революции коммунисты стремились разрушить Церковь и внедрить новую культуру, новые традиции, которые в то время часто были антихристианскими. Поэтому одной из задач молодёжного служения стало создание альтернативной культуры. Это выражалось практически во всём. Создавались музыкальные коллективы, театры, спортивные секции. Организовывались печатные издания, кружки по интересам. Было провозглашено:«Самый опасный враг молодёжи — скука, она приводит за собой остальные пороки». Большой грех — делать Божие дело уныло.

Посвящённость христианской молодёжи Господу выражалась в конкретных вещах: верность Писанию, верность поместной церкви, верность братьям и сёстрам во Христе, твёрдость и упор- ство в исполнении Слова Божия. Верность должна проявляться и в большом и в малом.

Альтернативная культура подразумевала чистоту и святость личной жизни, чего не было в то время в коммунистических молодёжных организациях. Христианская молодёжь выдвинула лозунг: «Не ходи в развратный комсомол!».

Отдельно нужно сказать о внешнем облике. Христианина должно быть видно издалека! Поэтому одевались чисто, аккуратно и по хорошей моде того времени.

Это были хорошие традиции. Не нужно их менять, имеет смысл к ним вернуться!