Древние литературы Ближнего Востока и мир Танаха - Галина Синило

Эта книга приглашает читателя погрузиться в мир древнейших известных нам письменных культур - египетской, шумерской, аккадской, хетто-хурритской, ханаанейской, а также тесно взаимосвязанной с ними и вместе с тем уникальной древнееврейской культуры, в лоне которой рождаются библейские тексты. Первоистоки, первоначала - истории, цивилизации, литературы, нашей общей судьбы - о них эта книга.

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Немалому с утра, с тех пор как Словом Мы стали и узнали друг о друге, Все научились; но мы скоро станем Песней. Свиток времен, развертываемый Духом,-Вот знаменье, что связь нерасторжима Меж ним и силами природы.

Все свершающееся и уходящее великий австрийский поэт XX в. Райнер Мария Рильке сравнил с бегущими и меняющимися облаками, стремящимися к древней прародине, к истокам. И даже смерть воспринималась им как возвращение к началу начал. Как любой великий поэт, он мыслил культурами, тонко знал и чувствовал облики далеких ушедших миров, отсветы которых по-прежнему оздряют Вселенную. Ибо уходят, сменяя друг друга, цивилизации, но остается то, что не подвержено тлению, не подвластно разрушению, — Слово. Поэтому весомо и безусловно сказанное P.M. Рильке в финале Сонета XIX из цикла «Сонеты к Орфею»: «Но песня - легка и летит сквозь века // светло и победно» (перевод Г.И. Ратгауза). Именно Слово сохранило для нас дыхание исчезнувших миров, спрессовало думы и чаяния ушедших поколений, без опыта которых невозможным было бы наше сегодня. Слово — воплощение прапамяти, живой связи времен. Великий предшественник и учитель Рильке Фридрих Гёльдерлин, которого сам Рильке и известный немецкий мыслитель XX в. М. Хайдеггер считали воплощением самого духа поэзии, писал:

Галина Синило - Древние литературы Ближнего Востока и мир Танаха (Ветхого Завета) - Содержание

Введение

Раздел I ЕГИПЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВВЕДЕНИЕ Новое открытие Египта «Книга лучше расписного надгробья...»

Особенности египетской мифологии ЛИТЕРАТУРА ДРЕВНЕГО ЦАРСТВА (ХХХ-ХХН вв. до н.э.) Ритуально-магическая поэзия и автобиографические надгробные надписи

Дидактика и афористика ЛИТЕРАТУРА СРЕДНЕГО ЦАРСТВА (XXII-XVI вв. до н.э.) «Роман XX в. до н.э.» («Рассказ Синухе»)

Первая робинзонада («Потерпевший кораблекрушение»)

Первый сказочный свод («Сказки папируса Весткар»)

Религиозные гимны и религиозно-философская поэзия

Дидактическая литература ЛИТЕРАТУРА НОВОГО ЦАРСТВА (XVI-VIII вв. до н.э.) Историко-культурная ситуация II Переходного периода и начало новой эпохи

«Бог единственный, нет другого, кроме тебя!» (Реформа Эхнатона и монотеизм Моисея)

Правление Рамессидов и библейская история

«Книга мертвых» и идея загробного воздаяния

Сказки немифологического содержания с мифологическим подтекстом

Сказки и повествования исторического характера

Любовная лирика ЛИТЕРАТУРА ДЕМОТИЧЕСКОГО ПЕРИОДА (VIII в. до н.э. - III в. н.э.) Раздел II ШУМЕРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА Открытие исчезнувшей цивилизации. Мир из глины и тростника

Специфика шумерских текстов и принципы их классификации.

Исторические надписи и хроники

Особенности шумерской мифологии. Космогонические и этиологические сказания

Мифологические сказания об Инанне и Думузи

Первая легенда о райском саде

Миф о сотворении человека и сказания о бедствиях людей

Рождение героического эпоса

Лирические жанры

Тексты Эдубы Раздел III АККАДСКАЯ (ВАВИЛОНСКАЯ И АССИРИЙСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА Синтез двух культур и литератур

Особенности аккадской (вавилонской) мифологии.

Космогоническая поэма «Энума элиш» («Когда вверху...)

Сказания о бедствиях людей и гибели Вселенной

Героический эпос

Лирические жанры

Дидактика, афористика, исторические надписи Раздел IV ХЕТТО-ХУРРИТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА Хурритская литература в хеттской адаптации

Литература Несийского периода и Древнехеттского царства

Хеттская литература Среднего и Нового царств (XV—XIII вв. до н.э.) Раздел V ХАНААНЕЙСКАЯ (ФИНИКИЙСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА Ханаан и Финикия на перекрестке культур

Специфика ханаанейской мифологии

Угаритский героический и мифологический эпос Раздел VI ДРЕВНЕЕВРЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВВЕДЕНИЕ Древнееврейская культура в контексте мировой.

Структура и жанровый состав Танаха (Ветхого Завета)

Мировоззренческие основы древнееврейской литературы.

Бог, мир и человек в Танахе

Исторические условия формирования текстов библейского канона.

Танах как синтез исторического опыта еврейского народа и как воплощенная метаистория

Фольклорные основы Танаха. Особенности стихосложения ТОРА (ПЯТИКНИЖИЕ МОИСЕЕВО) КАК ЕДИНЫЙ РЕЛИГИОЗНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭПОС Космогония Книги Бытия

Антропогония Книги Бытия

Начало опыта добра и зла и истории как противостояния добра и зла (притчи о грехопадении, о Каине и Авеле)

Гибель первого мира (библейское сказание о потопе)

Начало послепотопного мира и первые знаки беды (Завет с Ноем и семь заповедей сынов Ноевых, притчи о Хаме и Вавилонском столпотворении)

Истории патриархов в Книге Бытия - истории Завета и Обетования

Эпос об Исходе: преодоление рабства и путь к истинной свободе

Синайское Откровение и рождение народа Завета. Десять Заповедей ЭПИЧЕСКИЕ КНИГИ РАЗДЕЛА НЕВИИМ («ПРОРОКИ») Книга Йегошуа бин Нуна (Иисуса Навина) как образец библейского воинского эпоса.'.

Героические образы Сэфер Шофтим (Книги Судей)

Личность и история в 1-2-й Книгах Самуила и 1-й Книге Царей (1-3-й Книгах Царств)

Коллизия «Пророк и Царь» в 1-й и 2-й Книгах Царей (3-й и 4-й Книгах Царств) ПРОРОЧЕСКИЕ КНИГИ Этическая концепция пророков и специфика жанра пророческой книги

Первые «письменные» пророки - Амос, Гошеа (Осия)

Мечта о мировой гармонии: Книга пророка Йешайагу (Исайи)

Йирмейагу (Иеремия) - поэт скорби и утешения

Видение Славы Божьей: Книга пророка Йехэзкэля (Иезекииля) ЛИРИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ В СОСТАВЕ ТАНАХА Поэтика Книги Хвалений (Псалтири)

Поэтика Песни Песней «ЛИТЕРАТУРА ПРЕМУДРОСТИ» В СОСТАВЕ ТАНАХА (ФИЛОСОФСКАЯ ПРИТЧЕВАЯ ТРАДИЦИЯ) Поэтика Книги Притчей Соломоновых

Книга Ийова (Иова): Проблема теодицеи и своеобразие ее художественного решения

Котлет (Экклесиаст): Философский смысл и художественное своеобразие ПРИТЧЕВАЯ НАЗИДАТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ (КНИГА РУТ, КНИГА ЙОНЫ,КНИГА ЭСТЕР) «ВНЕШНИЕ КНИГИ». НЕКАНОНИЧЕСКИЕ КНИГИ, СВЯЗАННЫЕ С МИРОМ ТАНАХА Исторические хроники (1-я и 2-я Книги Маккавеев) и повести-притчи

(Книга Иудифи, Книга Товита)

Афористика: Премудрость Йегошуа Бен-Сиры (Иисуса, сына Сирахова) ЖАНР АПОКАЛИПСИСА В ДРЕВНЕЕВРЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ Нравственно-философский смысл Книги Даниэля (Даниила) и ее жанровая специфика

Апокрифическая апокалиптика (Книга Еноха) САДДУКЕИ, ФАРИСЕИ, ЕССЕИ. КУМРАНСКИЕ ТЕКСТЫ Заключение Примечания

Список сокращений названий книг Библии

Краткий словарь терминов

Указатель литературных произведений

Указатель личных имен

Литература Галина Синило - Древние литературы Ближнего Востока и мир Танаха (Ветхого Завета) - Введение

Откуда же действительно пришло Слово? Где и когда впервые роди­лась поэзия, литература? Долгое время (практически до начала XIX в.) древнейшими образцами художественной словесности считали произведения древнегреческой литературы. И поныне Древность ассоциируется в массовом сознании с греками и римлянами, а слово "античный" навсе­гда связалось с культурой Древней Греции и Древнего Рима. Однако "античный" означает "древний", и можно утверждать, что наряду с за­падноевропейской (греко-римской) античностью существовала и суще­ствует восточная античность.

Параллельно с греческой и римской куль­турами развивались египетская, ассиро-вавилонская, финикийская, древнеиранская (персидская), древнееврейская, древнеиндийская, древ­некитайская культуры, и многие из них оказали не меньшее, чем антич­ная культура, влияние на современную цивилизацию. Но время возник­новения и живого функционирования этих культур различно, как от­личны, при всех чертах типологического сходства, их миросозерцание и внутренние закономерности развития.

По мере изучения Древнего мира, представляющего первую гигант­скую фазу общечеловеческой культуры (за ней последуют Средневеко­вье и Новое время), выяснилось, что за относительно хорошо изучен­ным классическим Древним миром скрывается мир еще более древний, который известный востоковед Н. И. Конрад назвал Прологом ко всей по­следующей культуре. Этот архаический Пролог стал по-настоящему доступен для исследования лишь в XX в. причем некоторые культуры, пройдя положенный им срок, остались в рамках "старого" Древнего ми­ра (шумерская, хетто-хурритская, крито-микенская, культура иньских китайцев и индийцев бассейна Инда), другие же продолжили свое разви­тие и в пределах "нового", классического Древнего мира (египетская, ассиро-вавилонская, финикийская).

Известны три основные культурно-исторические зоны, в которых раньше всего сложились высокоразвитые городские цивилизации, роди­лась письменность и литература: Евро-афро-азиатская (Присредиземно-морская), Южноазиатская и Восточноазиатская. Эти три больших ареала - своеобразные сценические площадки, на которых началось великое действо человеческой культуры. Различно время начала культурно-исторической активности народов этих зон, и не все в них в равной сте­пени изучено.

Раньше всего культурно-историческая жизнь складывается в первой - Евро-афро-азиатской - зоне. Начало ее датируют IV тыс. до н. э. Место географической и культурной "встречи" Европы, Африки и Азии - При-Средиземноморье и Ближний Восток (поэтому первую зону можно име­новать Присредиземноморской, или относительно Востока - Ближне­восточной). В первой зоне выделяются несколько наиболее важных культурных центров. Один из них располагался в долине Нила, где скла­дывалась и развивалась египетская культура и египетская литература одна из старейших из известных нам на земном шаре. Второй, не менее важный и древний центр находился в долине рек Тигра и Евфрата в Древнем Двуречье (Междуречье, или Месопотамии). Раньше всего в [V тыс. до н. э,- здесь возникает высокоразвитая шумерская цивилиза­ция (шумеры - народ, не принадлежащий ни к одной известной нам эт­нической группе, в равной степени как и шумерский язык не входит ни в одну известную языковую семью).

На рубеже III-II тыс. до н. э. история Древней Месопотамии становится преимущественно историей семит­ских народов - прежде всего аккадцев (вавилонян и ассирийцев), кото­рые, опираясь на достижения шумерской цивилизации, создают собст­венную высокоразвитую культуру и богатую литературу. Шумеры постепенно ассимилируются, сливаются с аккадцами. В Междуречье обитали также семитские арамейские племена (арамейский, как и аккад­ский, язык принадлежит к группе восточносемитских языков). В Север­ной Месопотамии и Сирии жили племена хурритов, чья культура пред­ставляла собой ответвление месопотамской традиции, а язык, до сих пор слабо изученный, предположительно, был родственен языкам Урарту и принадлежал к восточнокавказской (кавказо-иберийской) группе кавказ­ской языковой семьи.

Позднее, в первой половине II тыс. до н. э. хурри - там пришлось столкнуться с хеттами, которые первоначально обитали в центре Малой Азии (Анатолии), но постепенно продвигались на юг В результате хеттская культура испытала очень сильное воздействие хурритской, хотя язык хеттов принципиально отличался от хурритского: в этом регионе хеттский, наряду с лувийским, был древнейшим предста­вителем индоевропейской языковой семьи ее хетто-лувийской, или анатолийской, группы (в нее входили также языки, являющиеся про­должением хеттского и лувийского - лидийский и ликийский'). Хетты сыграли очень важную роль как посредники в передаче культурного влияния Востока на Запад (на ахейскую и греческую культуру).