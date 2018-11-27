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Синило - Древние литературы Ближнего Востока

Древние литературы Ближнего Востока и мир Танаха - Галина Синило
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Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, History, Educational, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism
Эта книга приглашает читателя погрузиться в мир древнейших известных нам письменных культур - египетской, шумерской, аккадской, хетто-хурритской, ханаанейской, а также тесно взаимосвязанной с ними и вместе с тем уникальной древнееврейской культуры, в лоне которой рождаются библейские тексты. Первоистоки, первоначала - истории, цивилизации, литературы, нашей общей судьбы - о них эта книга.
***
Все свершающееся и уходящее великий австрийский поэт XX в. Райнер Мария Рильке сравнил с бегущими и меняющимися облаками, стремящимися к древней прародине, к истокам. И даже смерть воспринималась им как возвращение к началу начал. Как любой великий поэт, он мыслил культурами, тонко знал и чувствовал облики далеких ушедших миров, отсветы которых по-прежнему оздряют Вселенную. Ибо уходят, сменяя друг друга, цивилизации, но остается то, что не подвержено тлению, не подвластно разрушению, — Слово. Поэтому весомо и безусловно сказанное P.M. Рильке в финале Сонета XIX из цикла «Сонеты к Орфею»: «Но песня - легка и летит сквозь века // светло и победно» (перевод Г.И. Ратгауза). Именно Слово сохранило для нас дыхание исчезнувших миров, спрессовало думы и чаяния ушедших поколений, без опыта которых невозможным было бы наше сегодня. Слово — воплощение прапамяти, живой связи времен. Великий предшественник и учитель Рильке Фридрих Гёльдерлин, которого сам Рильке и известный немецкий мыслитель XX в. М. Хайдеггер считали воплощением самого духа поэзии, писал:
Немалому с утра, с тех пор как Словом Мы стали и узнали друг о друге, Все научились; но мы скоро станем Песней. Свиток времен, развертываемый Духом,-Вот знаменье, что связь нерасторжима Меж ним и силами природы.
(Праздник мира. Перевод Е. Эткинда)

Галина Синило - Древние литературы Ближнего Востока и мир Танаха (Ветхого Завета)

Учебное пособие
Г.В. Синило. - М.: Флинта : МПСИ, 2008. - 848 с.
ISBN 978-5-89349-715-1 (Флинта)
ISBN 978-5-9770-0048-2 (МПСИ)

Галина Синило - Древние литературы Ближнего Востока и мир Танаха (Ветхого Завета) - Содержание

Введение
Раздел I ЕГИПЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ВВЕДЕНИЕ
  • Новое открытие Египта «Книга лучше расписного надгробья...»
  • Особенности египетской мифологии
ЛИТЕРАТУРА ДРЕВНЕГО ЦАРСТВА (ХХХ-ХХН вв. до н.э.)
  • Ритуально-магическая поэзия и автобиографические надгробные надписи
  • Дидактика и афористика
ЛИТЕРАТУРА СРЕДНЕГО ЦАРСТВА (XXII-XVI вв. до н.э.)
  • «Роман XX в. до н.э.» («Рассказ Синухе»)
  • Первая робинзонада («Потерпевший кораблекрушение»)
  • Первый сказочный свод («Сказки папируса Весткар»)
  • Религиозные гимны и религиозно-философская поэзия
  • Дидактическая литература
ЛИТЕРАТУРА НОВОГО ЦАРСТВА (XVI-VIII вв. до н.э.)
  • Историко-культурная ситуация II Переходного периода и начало новой эпохи
  • «Бог единственный, нет другого, кроме тебя!» (Реформа Эхнатона и монотеизм Моисея)
  • Правление Рамессидов и библейская история
  • «Книга мертвых» и идея загробного воздаяния
  • Сказки немифологического содержания с мифологическим подтекстом
  • Сказки и повествования исторического характера
  • Любовная лирика
ЛИТЕРАТУРА ДЕМОТИЧЕСКОГО ПЕРИОДА (VIII в. до н.э. - III в. н.э.)
Раздел II ШУМЕРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
  • Открытие исчезнувшей цивилизации. Мир из глины и тростника
  • Специфика шумерских текстов и принципы их классификации.
  • Исторические надписи и хроники
  • Особенности шумерской мифологии. Космогонические и этиологические сказания
  • Мифологические сказания об Инанне и Думузи
  • Первая легенда о райском саде
  • Миф о сотворении человека и сказания о бедствиях людей
  • Рождение героического эпоса
  • Лирические жанры
  • Тексты Эдубы
Раздел III АККАДСКАЯ (ВАВИЛОНСКАЯ И АССИРИЙСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА
  • Синтез двух культур и литератур
  • Особенности аккадской (вавилонской) мифологии.
  • Космогоническая поэма «Энума элиш» («Когда вверху...)
  • Сказания о бедствиях людей и гибели Вселенной
  • Героический эпос
  • Лирические жанры
  • Дидактика, афористика, исторические надписи
Раздел IV ХЕТТО-ХУРРИТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
  • Хурритская литература в хеттской адаптации
  • Литература Несийского периода и Древнехеттского царства
  • Хеттская литература Среднего и Нового царств (XV—XIII вв. до н.э.)
Раздел V ХАНААНЕЙСКАЯ (ФИНИКИЙСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА
  • Ханаан и Финикия на перекрестке культур
  • Специфика ханаанейской мифологии
  • Угаритский героический и мифологический эпос
Раздел VI ДРЕВНЕЕВРЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ВВЕДЕНИЕ
  • Древнееврейская культура в контексте мировой.
  • Структура и жанровый состав Танаха (Ветхого Завета)
  • Мировоззренческие основы древнееврейской литературы.
  • Бог, мир и человек в Танахе
  • Исторические условия формирования текстов библейского канона.
  • Танах как синтез исторического опыта еврейского народа и как воплощенная метаистория
  • Фольклорные основы Танаха. Особенности стихосложения
ТОРА (ПЯТИКНИЖИЕ МОИСЕЕВО) КАК ЕДИНЫЙ РЕЛИГИОЗНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭПОС
  • Космогония Книги Бытия
  • Антропогония Книги Бытия
  • Начало опыта добра и зла и истории как противостояния добра и зла (притчи о грехопадении, о Каине и Авеле)
  • Гибель первого мира (библейское сказание о потопе)
  • Начало послепотопного мира и первые знаки беды (Завет с Ноем и семь заповедей сынов Ноевых, притчи о Хаме и Вавилонском столпотворении)
  • Истории патриархов в Книге Бытия - истории Завета и Обетования
  • Эпос об Исходе: преодоление рабства и путь к истинной свободе
  • Синайское Откровение и рождение народа Завета. Десять Заповедей
ЭПИЧЕСКИЕ КНИГИ РАЗДЕЛА НЕВИИМ («ПРОРОКИ»)
  • Книга Йегошуа бин Нуна (Иисуса Навина) как образец библейского воинского эпоса.'.
  • Героические образы Сэфер Шофтим (Книги Судей)
  • Личность и история в 1-2-й Книгах Самуила и 1-й Книге Царей (1-3-й Книгах Царств)
  • Коллизия «Пророк и Царь» в 1-й и 2-й Книгах Царей (3-й и 4-й Книгах Царств)
ПРОРОЧЕСКИЕ КНИГИ
  • Этическая концепция пророков и специфика жанра пророческой книги
  • Первые «письменные» пророки - Амос, Гошеа (Осия)
  • Мечта о мировой гармонии: Книга пророка Йешайагу (Исайи)
  • Йирмейагу (Иеремия) - поэт скорби и утешения
  • Видение Славы Божьей: Книга пророка Йехэзкэля (Иезекииля)
ЛИРИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ В СОСТАВЕ ТАНАХА
  • Поэтика Книги Хвалений (Псалтири)
  • Поэтика Песни Песней
«ЛИТЕРАТУРА ПРЕМУДРОСТИ» В СОСТАВЕ ТАНАХА (ФИЛОСОФСКАЯ ПРИТЧЕВАЯ ТРАДИЦИЯ)
  • Поэтика Книги Притчей Соломоновых
  • Книга Ийова (Иова): Проблема теодицеи и своеобразие ее художественного решения
  • Котлет (Экклесиаст): Философский смысл и художественное своеобразие
ПРИТЧЕВАЯ НАЗИДАТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ (КНИГА РУТ, КНИГА ЙОНЫ,КНИГА ЭСТЕР)
«ВНЕШНИЕ КНИГИ». НЕКАНОНИЧЕСКИЕ КНИГИ, СВЯЗАННЫЕ С МИРОМ ТАНАХА
  • Исторические хроники (1-я и 2-я Книги Маккавеев) и повести-притчи
  • (Книга Иудифи, Книга Товита)
  • Афористика: Премудрость Йегошуа Бен-Сиры (Иисуса, сына Сирахова)
ЖАНР АПОКАЛИПСИСА В ДРЕВНЕЕВРЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
  • Нравственно-философский смысл Книги Даниэля (Даниила) и ее жанровая специфика
  • Апокрифическая апокалиптика (Книга Еноха)
САДДУКЕИ, ФАРИСЕИ, ЕССЕИ. КУМРАНСКИЕ ТЕКСТЫ
Заключение
  • Примечания
  • Список сокращений названий книг Библии
  • Краткий словарь терминов
  • Указатель литературных произведений
  • Указатель личных имен
  • Литература

Галина Синило - Древние литературы Ближнего Востока и мир Танаха (Ветхого Завета) - Введение


Откуда же действительно пришло Слово? Где и когда впервые роди­лась поэзия, литература? Долгое время (практически до начала XIX в.) древнейшими образцами художественной словесности считали произведения древнегреческой литературы. И поныне Древность ассоциируется в массовом сознании с греками и римлянами, а слово "античный" навсе­гда связалось с культурой Древней Греции и Древнего Рима. Однако "античный" означает "древний", и можно утверждать, что наряду с за­падноевропейской (греко-римской) античностью существовала и суще­ствует восточная античность.
Параллельно с греческой и римской куль­турами развивались египетская, ассиро-вавилонская, финикийская, древнеиранская (персидская), древнееврейская, древнеиндийская, древ­некитайская культуры, и многие из них оказали не меньшее, чем антич­ная культура, влияние на современную цивилизацию. Но время возник­новения и живого функционирования этих культур различно, как от­личны, при всех чертах типологического сходства, их миросозерцание и внутренние закономерности развития.
По мере изучения Древнего мира, представляющего первую гигант­скую фазу общечеловеческой культуры (за ней последуют Средневеко­вье и Новое время), выяснилось, что за относительно хорошо изучен­ным классическим Древним миром скрывается мир еще более древний, который известный востоковед Н. И. Конрад назвал Прологом ко всей по­следующей культуре. Этот архаический Пролог стал по-настоящему доступен для исследования лишь в XX в. причем некоторые культуры, пройдя положенный им срок, остались в рамках "старого" Древнего ми­ра (шумерская, хетто-хурритская, крито-микенская, культура иньских китайцев и индийцев бассейна Инда), другие же продолжили свое разви­тие и в пределах "нового", классического Древнего мира (египетская, ассиро-вавилонская, финикийская).
Известны три основные культурно-исторические зоны, в которых раньше всего сложились высокоразвитые городские цивилизации, роди­лась письменность и литература: Евро-афро-азиатская (Присредиземно-морская), Южноазиатская и Восточноазиатская. Эти три больших ареала - своеобразные сценические площадки, на которых началось великое действо человеческой культуры. Различно время начала культурно-исторической активности народов этих зон, и не все в них в равной сте­пени изучено.
Раньше всего культурно-историческая жизнь складывается в первой - Евро-афро-азиатской - зоне. Начало ее датируют IV тыс. до н. э. Место географической и культурной "встречи" Европы, Африки и Азии - При-Средиземноморье и Ближний Восток (поэтому первую зону можно име­новать Присредиземноморской, или относительно Востока - Ближне­восточной). В первой зоне выделяются несколько наиболее важных культурных центров. Один из них располагался в долине Нила, где скла­дывалась и развивалась египетская культура и египетская литература одна из старейших из известных нам на земном шаре. Второй, не менее важный и древний центр находился в долине рек Тигра и Евфрата в Древнем Двуречье (Междуречье, или Месопотамии). Раньше всего в [V тыс. до н. э,- здесь возникает высокоразвитая шумерская цивилиза­ция (шумеры - народ, не принадлежащий ни к одной известной нам эт­нической группе, в равной степени как и шумерский язык не входит ни в одну известную языковую семью).
На рубеже III-II тыс. до н. э. история Древней Месопотамии становится преимущественно историей семит­ских народов - прежде всего аккадцев (вавилонян и ассирийцев), кото­рые, опираясь на достижения шумерской цивилизации, создают собст­венную высокоразвитую культуру и богатую литературу. Шумеры постепенно ассимилируются, сливаются с аккадцами. В Междуречье обитали также семитские арамейские племена (арамейский, как и аккад­ский, язык принадлежит к группе восточносемитских языков). В Север­ной Месопотамии и Сирии жили племена хурритов, чья культура пред­ставляла собой ответвление месопотамской традиции, а язык, до сих пор слабо изученный, предположительно, был родственен языкам Урарту и принадлежал к восточнокавказской (кавказо-иберийской) группе кавказ­ской языковой семьи.
Позднее, в первой половине II тыс. до н. э. хурри - там пришлось столкнуться с хеттами, которые первоначально обитали в центре Малой Азии (Анатолии), но постепенно продвигались на юг В результате хеттская культура испытала очень сильное воздействие хурритской, хотя язык хеттов принципиально отличался от хурритского: в этом регионе хеттский, наряду с лувийским, был древнейшим предста­вителем индоевропейской языковой семьи ее хетто-лувийской, или анатолийской, группы (в нее входили также языки, являющиеся про­должением хеттского и лувийского - лидийский и ликийский'). Хетты сыграли очень важную роль как посредники в передаче культурного влияния Востока на Запад (на ахейскую и греческую культуру).
Views 3 028
Rating 4.9 / 5
Added 27.11.2018
Author brat Nick
Rate this publication:
4.9/5 (14)

Comments (4 comments)

G
gloria 14 years ago
Спасибо!
S
salavejka 14 years ago
Автор и название совпадает, но остальные данные похоже от переиздания. По ссылке - pdf 18Мб (в архиве - чуть меньше, но не 8). И самое важное - книга издания 1998 г. (Минск: Экономпресс) на 474 с.Лучше было бы изменить данные книги тут. Да и изображение обложки.P.S. На качество книги это не влияет! За книгу - спасибо!
E
esxatos 14 years ago
Спасибо, Саша, изменил обложку и выходные данные книги - обычно обложку ищу в интернете, не та попалась, с переиздания  :)
E
esxatos 7 years ago

Сегодня как раз расположена эта редакция! 

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