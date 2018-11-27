Древние литературы Ближнего Востока и мир Танаха - Галина Синило

Синило - Древние литературы Ближнего Востока
Эта книга приглашает читателя погрузиться в мир древнейших известных нам письменных культур - египетской, шумерской, аккадской, хетто-хурритской, ханаанейской, а также тесно взаимосвязанной с ними и вместе с тем уникальной древнееврейской культуры, в лоне которой рождаются библейские тексты. Первоистоки, первоначала - истории, цивилизации, литературы, нашей общей судьбы - о них эта книга.
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Все свершающееся и уходящее великий австрийский поэт XX в. Райнер Мария Рильке сравнил с бегущими и меняющимися облаками, стремящимися к древней прародине, к истокам. И даже смерть воспринималась им как возвращение к началу начал. Как любой великий поэт, он мыслил культурами, тонко знал и чувствовал облики далеких ушедших миров, отсветы которых по-прежнему оздряют Вселенную. Ибо уходят, сменяя друг друга, цивилизации, но остается то, что не подвержено тлению, не подвластно разрушению, — Слово. Поэтому весомо и безусловно сказанное P.M. Рильке в финале Сонета XIX из цикла «Сонеты к Орфею»: «Но песня - легка и летит сквозь века // светло и победно» (перевод Г.И. Ратгауза). Именно Слово сохранило для нас дыхание исчезнувших миров, спрессовало думы и чаяния ушедших поколений, без опыта которых невозможным было бы наше сегодня. Слово — воплощение прапамяти, живой связи времен. Великий предшественник и учитель Рильке Фридрих Гёльдерлин, которого сам Рильке и известный немецкий мыслитель XX в. М. Хайдеггер считали воплощением самого духа поэзии, писал:
Немалому с утра, с тех пор как Словом Мы стали и узнали друг о друге, Все научились; но мы скоро станем Песней. Свиток времен, развертываемый Духом,-Вот знаменье, что связь нерасторжима Меж ним и силами природы.
(Праздник мира. Перевод Е. Эткинда)
Галина Синило - Древние литературы Ближнего Востока и мир Танаха (Ветхого Завета)
Учебное пособие
Г.В. Синило. - М.: Флинта : МПСИ, 2008. - 848 с.
ISBN 978-5-89349-715-1 (Флинта)
ISBN 978-5-9770-0048-2 (МПСИ)
Галина Синило - Древние литературы Ближнего Востока и мир Танаха (Ветхого Завета) - Содержание
Введение
Раздел I ЕГИПЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ВВЕДЕНИЕ
- Новое открытие Египта «Книга лучше расписного надгробья...»
- Особенности египетской мифологии
ЛИТЕРАТУРА ДРЕВНЕГО ЦАРСТВА (ХХХ-ХХН вв. до н.э.)
- Ритуально-магическая поэзия и автобиографические надгробные надписи
- Дидактика и афористика
ЛИТЕРАТУРА СРЕДНЕГО ЦАРСТВА (XXII-XVI вв. до н.э.)
- «Роман XX в. до н.э.» («Рассказ Синухе»)
- Первая робинзонада («Потерпевший кораблекрушение»)
- Первый сказочный свод («Сказки папируса Весткар»)
- Религиозные гимны и религиозно-философская поэзия
- Дидактическая литература
ЛИТЕРАТУРА НОВОГО ЦАРСТВА (XVI-VIII вв. до н.э.)
- Историко-культурная ситуация II Переходного периода и начало новой эпохи
- «Бог единственный, нет другого, кроме тебя!» (Реформа Эхнатона и монотеизм Моисея)
- Правление Рамессидов и библейская история
- «Книга мертвых» и идея загробного воздаяния
- Сказки немифологического содержания с мифологическим подтекстом
- Сказки и повествования исторического характера
- Любовная лирика
ЛИТЕРАТУРА ДЕМОТИЧЕСКОГО ПЕРИОДА (VIII в. до н.э. - III в. н.э.)
Раздел II ШУМЕРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
- Открытие исчезнувшей цивилизации. Мир из глины и тростника
- Специфика шумерских текстов и принципы их классификации.
- Исторические надписи и хроники
- Особенности шумерской мифологии. Космогонические и этиологические сказания
- Мифологические сказания об Инанне и Думузи
- Первая легенда о райском саде
- Миф о сотворении человека и сказания о бедствиях людей
- Рождение героического эпоса
- Лирические жанры
- Тексты Эдубы
Раздел III АККАДСКАЯ (ВАВИЛОНСКАЯ И АССИРИЙСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА
- Синтез двух культур и литератур
- Особенности аккадской (вавилонской) мифологии.
- Космогоническая поэма «Энума элиш» («Когда вверху...)
- Сказания о бедствиях людей и гибели Вселенной
- Героический эпос
- Лирические жанры
- Дидактика, афористика, исторические надписи
Раздел IV ХЕТТО-ХУРРИТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
- Хурритская литература в хеттской адаптации
- Литература Несийского периода и Древнехеттского царства
- Хеттская литература Среднего и Нового царств (XV—XIII вв. до н.э.)
Раздел V ХАНААНЕЙСКАЯ (ФИНИКИЙСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА
- Ханаан и Финикия на перекрестке культур
- Специфика ханаанейской мифологии
- Угаритский героический и мифологический эпос
Раздел VI ДРЕВНЕЕВРЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ВВЕДЕНИЕ
- Древнееврейская культура в контексте мировой.
- Структура и жанровый состав Танаха (Ветхого Завета)
- Мировоззренческие основы древнееврейской литературы.
- Бог, мир и человек в Танахе
- Исторические условия формирования текстов библейского канона.
- Танах как синтез исторического опыта еврейского народа и как воплощенная метаистория
- Фольклорные основы Танаха. Особенности стихосложения
ТОРА (ПЯТИКНИЖИЕ МОИСЕЕВО) КАК ЕДИНЫЙ РЕЛИГИОЗНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭПОС
- Космогония Книги Бытия
- Антропогония Книги Бытия
- Начало опыта добра и зла и истории как противостояния добра и зла (притчи о грехопадении, о Каине и Авеле)
- Гибель первого мира (библейское сказание о потопе)
- Начало послепотопного мира и первые знаки беды (Завет с Ноем и семь заповедей сынов Ноевых, притчи о Хаме и Вавилонском столпотворении)
- Истории патриархов в Книге Бытия - истории Завета и Обетования
- Эпос об Исходе: преодоление рабства и путь к истинной свободе
- Синайское Откровение и рождение народа Завета. Десять Заповедей
ЭПИЧЕСКИЕ КНИГИ РАЗДЕЛА НЕВИИМ («ПРОРОКИ»)
- Книга Йегошуа бин Нуна (Иисуса Навина) как образец библейского воинского эпоса.'.
- Героические образы Сэфер Шофтим (Книги Судей)
- Личность и история в 1-2-й Книгах Самуила и 1-й Книге Царей (1-3-й Книгах Царств)
- Коллизия «Пророк и Царь» в 1-й и 2-й Книгах Царей (3-й и 4-й Книгах Царств)
ПРОРОЧЕСКИЕ КНИГИ
- Этическая концепция пророков и специфика жанра пророческой книги
- Первые «письменные» пророки - Амос, Гошеа (Осия)
- Мечта о мировой гармонии: Книга пророка Йешайагу (Исайи)
- Йирмейагу (Иеремия) - поэт скорби и утешения
- Видение Славы Божьей: Книга пророка Йехэзкэля (Иезекииля)
ЛИРИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ В СОСТАВЕ ТАНАХА
- Поэтика Книги Хвалений (Псалтири)
- Поэтика Песни Песней
«ЛИТЕРАТУРА ПРЕМУДРОСТИ» В СОСТАВЕ ТАНАХА (ФИЛОСОФСКАЯ ПРИТЧЕВАЯ ТРАДИЦИЯ)
- Поэтика Книги Притчей Соломоновых
- Книга Ийова (Иова): Проблема теодицеи и своеобразие ее художественного решения
- Котлет (Экклесиаст): Философский смысл и художественное своеобразие
ПРИТЧЕВАЯ НАЗИДАТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ (КНИГА РУТ, КНИГА ЙОНЫ,КНИГА ЭСТЕР)
«ВНЕШНИЕ КНИГИ». НЕКАНОНИЧЕСКИЕ КНИГИ, СВЯЗАННЫЕ С МИРОМ ТАНАХА
- Исторические хроники (1-я и 2-я Книги Маккавеев) и повести-притчи
- (Книга Иудифи, Книга Товита)
- Афористика: Премудрость Йегошуа Бен-Сиры (Иисуса, сына Сирахова)
ЖАНР АПОКАЛИПСИСА В ДРЕВНЕЕВРЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
- Нравственно-философский смысл Книги Даниэля (Даниила) и ее жанровая специфика
- Апокрифическая апокалиптика (Книга Еноха)
САДДУКЕИ, ФАРИСЕИ, ЕССЕИ. КУМРАНСКИЕ ТЕКСТЫ
Заключение
- Примечания
- Список сокращений названий книг Библии
- Краткий словарь терминов
- Указатель литературных произведений
- Указатель личных имен
- Литература
Галина Синило - Древние литературы Ближнего Востока и мир Танаха (Ветхого Завета) - Введение
Откуда же действительно пришло Слово? Где и когда впервые родилась поэзия, литература? Долгое время (практически до начала XIX в.) древнейшими образцами художественной словесности считали произведения древнегреческой литературы. И поныне Древность ассоциируется в массовом сознании с греками и римлянами, а слово "античный" навсегда связалось с культурой Древней Греции и Древнего Рима. Однако "античный" означает "древний", и можно утверждать, что наряду с западноевропейской (греко-римской) античностью существовала и существует восточная античность.
Параллельно с греческой и римской культурами развивались египетская, ассиро-вавилонская, финикийская, древнеиранская (персидская), древнееврейская, древнеиндийская, древнекитайская культуры, и многие из них оказали не меньшее, чем античная культура, влияние на современную цивилизацию. Но время возникновения и живого функционирования этих культур различно, как отличны, при всех чертах типологического сходства, их миросозерцание и внутренние закономерности развития.
По мере изучения Древнего мира, представляющего первую гигантскую фазу общечеловеческой культуры (за ней последуют Средневековье и Новое время), выяснилось, что за относительно хорошо изученным классическим Древним миром скрывается мир еще более древний, который известный востоковед Н. И. Конрад назвал Прологом ко всей последующей культуре. Этот архаический Пролог стал по-настоящему доступен для исследования лишь в XX в. причем некоторые культуры, пройдя положенный им срок, остались в рамках "старого" Древнего мира (шумерская, хетто-хурритская, крито-микенская, культура иньских китайцев и индийцев бассейна Инда), другие же продолжили свое развитие и в пределах "нового", классического Древнего мира (египетская, ассиро-вавилонская, финикийская).
Известны три основные культурно-исторические зоны, в которых раньше всего сложились высокоразвитые городские цивилизации, родилась письменность и литература: Евро-афро-азиатская (Присредиземно-морская), Южноазиатская и Восточноазиатская. Эти три больших ареала - своеобразные сценические площадки, на которых началось великое действо человеческой культуры. Различно время начала культурно-исторической активности народов этих зон, и не все в них в равной степени изучено.
Раньше всего культурно-историческая жизнь складывается в первой - Евро-афро-азиатской - зоне. Начало ее датируют IV тыс. до н. э. Место географической и культурной "встречи" Европы, Африки и Азии - При-Средиземноморье и Ближний Восток (поэтому первую зону можно именовать Присредиземноморской, или относительно Востока - Ближневосточной). В первой зоне выделяются несколько наиболее важных культурных центров. Один из них располагался в долине Нила, где складывалась и развивалась египетская культура и египетская литература одна из старейших из известных нам на земном шаре. Второй, не менее важный и древний центр находился в долине рек Тигра и Евфрата в Древнем Двуречье (Междуречье, или Месопотамии). Раньше всего в [V тыс. до н. э,- здесь возникает высокоразвитая шумерская цивилизация (шумеры - народ, не принадлежащий ни к одной известной нам этнической группе, в равной степени как и шумерский язык не входит ни в одну известную языковую семью).
На рубеже III-II тыс. до н. э. история Древней Месопотамии становится преимущественно историей семитских народов - прежде всего аккадцев (вавилонян и ассирийцев), которые, опираясь на достижения шумерской цивилизации, создают собственную высокоразвитую культуру и богатую литературу. Шумеры постепенно ассимилируются, сливаются с аккадцами. В Междуречье обитали также семитские арамейские племена (арамейский, как и аккадский, язык принадлежит к группе восточносемитских языков). В Северной Месопотамии и Сирии жили племена хурритов, чья культура представляла собой ответвление месопотамской традиции, а язык, до сих пор слабо изученный, предположительно, был родственен языкам Урарту и принадлежал к восточнокавказской (кавказо-иберийской) группе кавказской языковой семьи.
Позднее, в первой половине II тыс. до н. э. хурри - там пришлось столкнуться с хеттами, которые первоначально обитали в центре Малой Азии (Анатолии), но постепенно продвигались на юг В результате хеттская культура испытала очень сильное воздействие хурритской, хотя язык хеттов принципиально отличался от хурритского: в этом регионе хеттский, наряду с лувийским, был древнейшим представителем индоевропейской языковой семьи ее хетто-лувийской, или анатолийской, группы (в нее входили также языки, являющиеся продолжением хеттского и лувийского - лидийский и ликийский'). Хетты сыграли очень важную роль как посредники в передаче культурного влияния Востока на Запад (на ахейскую и греческую культуру).
Сегодня как раз расположена эта редакция!