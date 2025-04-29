Сирийские гомилии, сохранившиеся под именем святителя Иоанна Златоуста - Том 1 - Постный и Пасхальный циклы - Часть 1
В данной книге мы представляем неизданные проповеди, которые сохранились на сирийском языке под именем святителя Иоанна Константинопольского, Златоуста в рукописях панегирического типа, организованных по принципу церковного календаря. Проповеди отличаются друг от друга по теме, стилю и степени близости к подлинным сочинениям святителя Иоанна. В данной книге эти довольно разнородные тексты объединяются только именем святителя, которое в подавляющем большинстве случаев носят несправедливо.
В первом томе (из планируемых трёх) мы сначала помещаем список проповедей, которые были выявлены нами в сирийских гомилиа- риях; все они планируются к изданию. Далее публикуются сирийские тексты; каждая из проповедей предваряется предисловием, где обсуждаются особенности языка, содержания текстов и богословия, а также вопрос о принадлежности сочинения Иоанну Златоусту. Сирийские тексты публикуются по всем известным рукописям; издания сопровождаются параллельным русским переводом. Том завершают справочные материалы, цель которых — облегчить работу читателя с текстами.
Данная книга стала возможной благодаря приобретению репродукций самых важных сирийских гомилиариев Центром патрологических исследований под руководством диакона Сергия Кожухова. Затраты меценатов и щедрых ценителей христианской письменности пусть ныне окупятся стократно — словесным золотом, серебром и бронзой из древних сокровищниц, которые пребывали неоткрытыми на протяжении более тысячи лет!
Впрочем, некоторые из древностей на поверку оказываются скорее глиной или песком, ибо их ценность скорее археологическая, нежели фактическая; однако и такие неумелые сочинения по-своему важны: они свидетельствуют о реальной жизни христианских общин древности, об уровне проповеднического мастерства (или его отсутствии), о простом и безыскусном слове о Христе, которое было способно проникнуть в сердца наших предков.
Отдельную благодарность мы выражаем сотрудникам библиотек— Ватиканской и Британской — за помощь в работе с рукописями, которые хранятся в их собраниях; за помощь в доступе к чикагской и дамасским рукописям — епископу Северию (Рожеру Ахрассу) и доктору Фредерику Рийе. Особенно благодарим Александра Валерьевича Тамразова, научного редактора данного тома, за ценные исправления и подсказки.
Сирийские гомилии, сохранившиеся под именем святителя Иоанна Златоуста - Том 1 - Постный и Пасхальный циклы - Часть 1
Критич. изд. и рус. пер. свящ. С. Кима. - Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2025. - (Корпус христианских текстов и исследований: Приложение к журналу «Библия и христианская древность»; т. 15. Сирийские тексты и исследования; т. 1). - 196 с.
ISBN 978-5-907449-37-4
Сирийские гомилии, сохранившиеся под именем святителя Иоанна Златоуста - Том 1 – Содержание
Список сокращений
ПРЕДИСЛОВИЕ
ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ
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1. Сирийские панегирические гомилиарии
- 1.1. Проповедь для создания книг или книги для создания проповеди?
- 1.2. Панегирический гомилиарий: некоторые наблюдения
- 1.5. Сирийские панегирические гомилиарии
- 1.4. Сирийские панегирические гомилиарии и Иоанн Златоуст
- 2. Используемые рукописи
- 5. Неизданные сирийские гомилии под именем свт. Иоанна Златоуста
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4. Принципы издания и перевода
- 4.1. Издание сирийского текста
- 4.2. Латинская транскрипция сирийского письма
- 4.5. Подстрочные аппараты
- 4.4. Латинские обозначения в аппарате
- 4.5. Примеры
- Случай 1: простые случаи разночтений
- Случай 2: перестановка двух слов
- Случай 5: перестановка трёх и более слов
- Случай 4: исправления в рукописях
- Случай 5: издательские конъектуры и исправления
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Случай 6: сиглы
- 4.6. Замечания о русском переводе
- ИЗДАНИЕ И ПЕРЕВОД
ГЛАВА 2. СВЯТОГО ГОСПОДИНА ИОАННА СЛОВО НА СВЯТОЙ ПОСТ ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИЦЫ (V, СРС 5145.1)
- Вводные замечания
- 1. Рукописи
- Стемма
- 2. План и темы текста
- План гомилии
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Темы
- а) Пост
- б) Что есть причина греха?
- в) Пьянство
- 5. Библейские и иные источники
- Ветхозаветные цитаты
- Новозаветные цитаты
- 4. Язык и стиль
- 5. Автор и датировка
- Сирийский текст и русский перевод
ГЛАВА 3. СВЯТОГО ГОСПОДИНА ИОАННА СЛОВО О ПОСТЕ И О ПОКАЯНИИ (XXVIII, CPG 5145.2)
- Вводные замечания
- 1. Рукописи
- Группа D Е F
- М против D Е F
- Стемма
- 2. План и темы текста
- План гомилии
-
Темы
- а) Покаяние
- б) Милость Божия
- 5. Библейские и иные источники
- Ветхозаветные цитаты
- Новозаветные цитаты
- 4. Язык и стиль
- Язык
- Стиль
- 5. Автор и датировка
- Сирийский текст и русский перевод
ГЛАВА 4. СВЯТОГО ГОСПОДИНА ИОАННА СЛОВО НА ПРЕПОЛОВЕНИЕ СВЯТОГО ПОСТА ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИЦЫ (1, CPG 5145.3)
- Вводные замечания
- 1. Рукописи
- Стемма
- 2. План и темы текста
- План гомилии
-
Темы
- а) Правильный пост
- 6) Сроки исправления
- 5. Источники, язык
- 4. Автор и датировка
- Сирийский текст и русский перевод
ГЛАВА 5. СВЯТОГО ГОСПОДИНА ИОАННА СЛОВО НА ЗАВЕРШЕНИЕ ПОСТА И О ПОКАЯНИИ (XV, СРС 5145.6)
- Вводные замечания
- 1. Рукописи
- 2. План и темы текста
- План гомилии
-
Темы
- а) Уныние и отчаяние
- б) Бедность и богатство
- 3. Библейские и иные источники
- 4. Язык и стиль
- 5. Автор и датировка
- Сирийский текст и русский перевод
ГЛАВА 6. СВЯТОГО ГОСПОДИНА ИОАННА СЛОВО О СПАСЕНИИ, КОТОРОЕ БЫЛО ДАРОВАНО НАМ СВЯТЫМ КРЕСТОМ (X)
- Вводные замечания
- 1. Рукописи
- Стемма
- 2. План и темы текста
- План гомилии
-
Темы
- а) Духовные плоды Страстей Христовых
- б) Полемика с язычниками и иудеями
- 3. Библейские и иные источники
- 4. Язык и стиль
- 5. Автор и датировка
- Сирийский текст и русский перевод
ГЛАВА 7. СВЯТОГО ГОСПОДИНА ИОАННА СЛОВО НА НЕДЕЛЮ ВОСКРЕСЕНИЯ (XVII, CPG 5145.12)
- Вводные замечания
- 1. Рукописи
- Min против L
- Стемма
- 2. План и темы текста
- План гомилии
-
Темы
- а) Новокрещённые
- б) Пасхальные украшения
- 5. Библейские и иные источники
- 4. Язык и стиль
- 5. Автор и датировка
- Сирийский текст и русский перевод
Источники
Литература
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