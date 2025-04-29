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Сирийские гомилии, сохранившиеся под именем святителя Иоанна Златоуста - Том 1 - Постный и Пасхальный циклы - Часть 1

Сирийские гомилии, сохранившиеся под именем святителя Иоанна Златоуста - Том 1 - Постный и Пасхальный циклы - Часть 1
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Theology, History
Series Корпус христианских текстов и исследований (17 books)
В данной книге мы представляем неизданные проповеди, которые сохранились на сирийском языке под именем святителя Иоанна Константинопольского, Златоуста в рукописях панегирического типа, организованных по принципу церковного календаря. Проповеди отличаются друг от друга по теме, стилю и степени близости к подлинным сочинениям святителя Иоанна. В данной книге эти довольно разнородные тексты объединяются только именем святителя, которое в подавляющем большинстве случаев носят несправедливо.
В первом томе (из планируемых трёх) мы сначала помещаем список проповедей, которые были выявлены нами в сирийских гомилиа- риях; все они планируются к изданию. Далее публикуются сирийские тексты; каждая из проповедей предваряется предисловием, где обсуждаются особенности языка, содержания текстов и богословия, а также вопрос о принадлежности сочинения Иоанну Златоусту. Сирийские тексты публикуются по всем известным рукописям; издания сопровождаются параллельным русским переводом. Том завершают справочные материалы, цель которых — облегчить работу читателя с текстами.
Данная книга стала возможной благодаря приобретению репродукций самых важных сирийских гомилиариев Центром патрологических исследований под руководством диакона Сергия Кожухова. Затраты меценатов и щедрых ценителей христианской письменности пусть ныне окупятся стократно — словесным золотом, серебром и бронзой из древних сокровищниц, которые пребывали неоткрытыми на протяжении более тысячи лет!
Впрочем, некоторые из древностей на поверку оказываются скорее глиной или песком, ибо их ценность скорее археологическая, нежели фактическая; однако и такие неумелые сочинения по-своему важны: они свидетельствуют о реальной жизни христианских общин древности, об уровне проповеднического мастерства (или его отсутствии), о простом и безыскусном слове о Христе, которое было способно проникнуть в сердца наших предков.
Отдельную благодарность мы выражаем сотрудникам библиотек— Ватиканской и Британской — за помощь в работе с рукописями, которые хранятся в их собраниях; за помощь в доступе к чикагской и дамасским рукописям — епископу Северию (Рожеру Ахрассу) и доктору Фредерику Рийе. Особенно благодарим Александра Валерьевича Тамразова, научного редактора данного тома, за ценные исправления и подсказки.

Сирийские гомилии, сохранившиеся под именем святителя Иоанна Златоуста - Том 1 - Постный и Пасхальный циклы - Часть 1

Критич. изд. и рус. пер. свящ. С. Кима. - Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2025. - (Корпус христианских текстов и исследований: Приложение к журналу «Библия и христианская древность»; т. 15. Сирийские тексты и исследования; т. 1). - 196 с.
ISBN 978-5-907449-37-4

Сирийские гомилии, сохранившиеся под именем святителя Иоанна Златоуста - Том 1 – Содержание

Список сокращений
ПРЕДИСЛОВИЕ
ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ
  • 1. Сирийские панегирические гомилиарии
    • 1.1. Проповедь для создания книг или книги для создания проповеди?
    • 1.2. Панегирический гомилиарий: некоторые наблюдения
    • 1.5. Сирийские панегирические гомилиарии
    • 1.4. Сирийские панегирические гомилиарии и Иоанн Златоуст
  • 2. Используемые рукописи
  • 5. Неизданные сирийские гомилии под именем свт. Иоанна Златоуста
  • 4. Принципы издания и перевода
    • 4.1. Издание сирийского текста
    • 4.2. Латинская транскрипция сирийского письма
    • 4.5. Подстрочные аппараты
    • 4.4. Латинские обозначения в аппарате
    • 4.5. Примеры
  • Случай 1: простые случаи разночтений
  • Случай 2: перестановка двух слов
  • Случай 5: перестановка трёх и более слов
  • Случай 4: исправления в рукописях
  • Случай 5: издательские конъектуры и исправления
  • Случай 6: сиглы
    • 4.6. Замечания о русском переводе
  • ИЗДАНИЕ И ПЕРЕВОД
ГЛАВА 2. СВЯТОГО ГОСПОДИНА ИОАННА СЛОВО НА СВЯТОЙ ПОСТ ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИЦЫ (V, СРС 5145.1)
  • Вводные замечания
  • 1. Рукописи
  • Стемма
  • 2. План и темы текста
  • План гомилии
  • Темы
    • а) Пост
    • б) Что есть причина греха?
    • в) Пьянство
  • 5. Библейские и иные источники
  • Ветхозаветные цитаты
  • Новозаветные цитаты
  • 4. Язык и стиль
  • 5. Автор и датировка
  • Сирийский текст и русский перевод
ГЛАВА 3. СВЯТОГО ГОСПОДИНА ИОАННА СЛОВО О ПОСТЕ И О ПОКАЯНИИ (XXVIII, CPG 5145.2)
  • Вводные замечания
  • 1. Рукописи
  • Группа D Е F
  • М против D Е F
  • Стемма
  • 2. План и темы текста
  • План гомилии
  • Темы
    • а) Покаяние
    • б) Милость Божия
  • 5. Библейские и иные источники
  • Ветхозаветные цитаты
  • Новозаветные цитаты
  • 4. Язык и стиль
  • Язык
  • Стиль
  • 5. Автор и датировка
  • Сирийский текст и русский перевод
ГЛАВА 4. СВЯТОГО ГОСПОДИНА ИОАННА СЛОВО НА ПРЕПОЛОВЕНИЕ СВЯТОГО ПОСТА ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИЦЫ (1, CPG 5145.3)
  • Вводные замечания
  • 1. Рукописи
  • Стемма
  • 2. План и темы текста
  • План гомилии
  • Темы
    • а) Правильный пост
    • 6) Сроки исправления
  • 5. Источники, язык
  • 4. Автор и датировка
  • Сирийский текст и русский перевод
ГЛАВА 5. СВЯТОГО ГОСПОДИНА ИОАННА СЛОВО НА ЗАВЕРШЕНИЕ ПОСТА И О ПОКАЯНИИ (XV, СРС 5145.6)
  • Вводные замечания
  • 1. Рукописи
  • 2. План и темы текста
  • План гомилии
  • Темы
    • а) Уныние и отчаяние
    • б) Бедность и богатство
  • 3. Библейские и иные источники
  • 4. Язык и стиль
  • 5. Автор и датировка
  • Сирийский текст и русский перевод
ГЛАВА 6. СВЯТОГО ГОСПОДИНА ИОАННА СЛОВО О СПАСЕНИИ, КОТОРОЕ БЫЛО ДАРОВАНО НАМ СВЯТЫМ КРЕСТОМ (X)
  • Вводные замечания
  • 1. Рукописи
  • Стемма
  • 2. План и темы текста
  • План гомилии
  • Темы
    • а) Духовные плоды Страстей Христовых
    • б) Полемика с язычниками и иудеями
  • 3. Библейские и иные источники
  • 4. Язык и стиль
  • 5. Автор и датировка
  • Сирийский текст и русский перевод
ГЛАВА 7. СВЯТОГО ГОСПОДИНА ИОАННА СЛОВО НА НЕДЕЛЮ ВОСКРЕСЕНИЯ (XVII, CPG 5145.12)
  • Вводные замечания
  • 1. Рукописи
  • Min против L
  • Стемма
  • 2. План и темы текста
  • План гомилии
  • Темы
    • а) Новокрещённые
    • б) Пасхальные украшения
  • 5. Библейские и иные источники
  • 4. Язык и стиль
  • 5. Автор и датировка
  • Сирийский текст и русский перевод
Источники
Литература
Указатель мест Священного Писания
Именной указатель
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Предметный указатель
Views 335
Rating 5.0 / 5
Added 29.04.2025
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

M
MaxF 6 months ago
Дякую за книгу!

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