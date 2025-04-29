Сирийские гомилии, сохранившиеся под именем святителя Иоанна Златоуста - Том 1 - Постный и Пасхальный циклы - Часть 1

В данной книге мы представляем неизданные проповеди, которые сохранились на сирийском языке под именем святителя Иоанна Константинопольского, Златоуста в рукописях панегирического типа, организованных по принципу церковного календаря. Проповеди отличаются друг от друга по теме, стилю и степени близости к подлинным сочинениям святителя Иоанна. В данной книге эти довольно разнородные тексты объединяются только именем святителя, которое в подавляющем большинстве случаев носят несправедливо.

В первом томе (из планируемых трёх) мы сначала помещаем список проповедей, которые были выявлены нами в сирийских гомилиа- риях; все они планируются к изданию. Далее публикуются сирийские тексты; каждая из проповедей предваряется предисловием, где обсуждаются особенности языка, содержания текстов и богословия, а также вопрос о принадлежности сочинения Иоанну Златоусту. Сирийские тексты публикуются по всем известным рукописям; издания сопровождаются параллельным русским переводом. Том завершают справочные материалы, цель которых — облегчить работу читателя с текстами.

Данная книга стала возможной благодаря приобретению репродукций самых важных сирийских гомилиариев Центром патрологических исследований под руководством диакона Сергия Кожухова. Затраты меценатов и щедрых ценителей христианской письменности пусть ныне окупятся стократно — словесным золотом, серебром и бронзой из древних сокровищниц, которые пребывали неоткрытыми на протяжении более тысячи лет!

Впрочем, некоторые из древностей на поверку оказываются скорее глиной или песком, ибо их ценность скорее археологическая, нежели фактическая; однако и такие неумелые сочинения по-своему важны: они свидетельствуют о реальной жизни христианских общин древности, об уровне проповеднического мастерства (или его отсутствии), о простом и безыскусном слове о Христе, которое было способно проникнуть в сердца наших предков.

Отдельную благодарность мы выражаем сотрудникам библиотек— Ватиканской и Британской — за помощь в работе с рукописями, которые хранятся в их собраниях; за помощь в доступе к чикагской и дамасским рукописям — епископу Северию (Рожеру Ахрассу) и доктору Фредерику Рийе. Особенно благодарим Александра Валерьевича Тамразова, научного редактора данного тома, за ценные исправления и подсказки.

Сирийские гомилии, сохранившиеся под именем святителя Иоанна Златоуста - Том 1 - Постный и Пасхальный циклы - Часть 1

Критич. изд. и рус. пер. свящ. С. Кима. - Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2025. - (Корпус христианских текстов и исследований: Приложение к журналу «Библия и христианская древность»; т. 15. Сирийские тексты и исследования; т. 1). - 196 с.

ISBN 978-5-907449-37-4

Сирийские гомилии, сохранившиеся под именем святителя Иоанна Златоуста - Том 1 – Содержание

Список сокращений

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ

1. Сирийские панегирические гомилиарии 1.1. Проповедь для создания книг или книги для создания проповеди? 1.2. Панегирический гомилиарий: некоторые наблюдения 1.5. Сирийские панегирические гомилиарии 1.4. Сирийские панегирические гомилиарии и Иоанн Златоуст

2. Используемые рукописи

5. Неизданные сирийские гомилии под именем свт. Иоанна Златоуста

4. Принципы издания и перевода 4.1. Издание сирийского текста 4.2. Латинская транскрипция сирийского письма 4.5. Подстрочные аппараты 4.4. Латинские обозначения в аппарате 4.5. Примеры

Случай 1: простые случаи разночтений

Случай 2: перестановка двух слов

Случай 5: перестановка трёх и более слов

Случай 4: исправления в рукописях

Случай 5: издательские конъектуры и исправления

Случай 6: сиглы 4.6. Замечания о русском переводе

ИЗДАНИЕ И ПЕРЕВОД

ГЛАВА 2. СВЯТОГО ГОСПОДИНА ИОАННА СЛОВО НА СВЯТОЙ ПОСТ ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИЦЫ (V, СРС 5145.1)

Вводные замечания

1. Рукописи

Стемма

2. План и темы текста

План гомилии

Темы а) Пост б) Что есть причина греха? в) Пьянство

5. Библейские и иные источники

Ветхозаветные цитаты

Новозаветные цитаты

4. Язык и стиль

5. Автор и датировка

Сирийский текст и русский перевод

ГЛАВА 3. СВЯТОГО ГОСПОДИНА ИОАННА СЛОВО О ПОСТЕ И О ПОКАЯНИИ (XXVIII, CPG 5145.2)

Вводные замечания

1. Рукописи

Группа D Е F

М против D Е F

Стемма

2. План и темы текста

План гомилии

Темы а) Покаяние б) Милость Божия

5. Библейские и иные источники

Ветхозаветные цитаты

Новозаветные цитаты

4. Язык и стиль

Язык

Стиль

5. Автор и датировка

Сирийский текст и русский перевод

ГЛАВА 4. СВЯТОГО ГОСПОДИНА ИОАННА СЛОВО НА ПРЕПОЛОВЕНИЕ СВЯТОГО ПОСТА ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИЦЫ (1, CPG 5145.3)

Вводные замечания

1. Рукописи

Стемма

2. План и темы текста

План гомилии

Темы а) Правильный пост 6) Сроки исправления

5. Источники, язык

4. Автор и датировка

Сирийский текст и русский перевод

ГЛАВА 5. СВЯТОГО ГОСПОДИНА ИОАННА СЛОВО НА ЗАВЕРШЕНИЕ ПОСТА И О ПОКАЯНИИ (XV, СРС 5145.6)

Вводные замечания

1. Рукописи

2. План и темы текста

План гомилии

Темы а) Уныние и отчаяние б) Бедность и богатство

3. Библейские и иные источники

4. Язык и стиль

5. Автор и датировка

Сирийский текст и русский перевод

ГЛАВА 6. СВЯТОГО ГОСПОДИНА ИОАННА СЛОВО О СПАСЕНИИ, КОТОРОЕ БЫЛО ДАРОВАНО НАМ СВЯТЫМ КРЕСТОМ (X)

Вводные замечания

1. Рукописи

Стемма

2. План и темы текста

План гомилии

Темы а) Духовные плоды Страстей Христовых б) Полемика с язычниками и иудеями

3. Библейские и иные источники

4. Язык и стиль

5. Автор и датировка

Сирийский текст и русский перевод

ГЛАВА 7. СВЯТОГО ГОСПОДИНА ИОАННА СЛОВО НА НЕДЕЛЮ ВОСКРЕСЕНИЯ (XVII, CPG 5145.12)

Вводные замечания

1. Рукописи

Min против L

Стемма

2. План и темы текста

План гомилии

Темы а) Новокрещённые б) Пасхальные украшения

5. Библейские и иные источники

4. Язык и стиль

5. Автор и датировка

Сирийский текст и русский перевод

Источники

Литература

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