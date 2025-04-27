В настоящей монографии (с элементами учебного пособия) я кратко подвожу итоги своих размышлений в теоретической социологии, социальной философии и гносеологии. В советский период меня побуждали к размышлениям личное любопытство, желание что – то понимать в этом мире, а также профессиональная деятельность в социолога – эмпирика и преподавателя в вузе. Однако с началом «перестройки», переросшей позднее в катастрофические «радикальные рыночные реформы», основным стимулом к размышлению стала тревога за судьбу своих близких, русского народа, России и даже всего человечества. События в стране и мире на рубеже XX – XXI веков показали мне недостаточность мировоззренческих оснований марксизма, которым я наивно, как и многие мои сверстники, довольствовался в своем понимании общественных процессов. У меня и раньше вызывали сомнения отдельные положения марксистское – ленинского учения (частично их критика будет представ лена далее в тексте), но относительно благополучное личное существование и устойчивое положение страны глушили эти сомнения. Кризис СССР, его последующий распад, катастрофические процессы в России на рубеже веков вызвали у меня потребность переосмыслить основы моего мировоззрения, чтобы понять про исходящие события. Занимался я пересмотром своего прежнего и формированием нового мировоззрения во время исследовательской и преподавательской работы в Ленинградском, позже Петербургском, университете. Исходной «точкой роста» моего нынешнего взгляда на общество, его существование и развитие послужила концепция социальной значимости человека как основной ценности личности, т.е. способности человека оказывать воздействие на ход событий в обществе и являющейся главным стимулом деятельности человека как социального существа. Далее потребовалось 6 П.И. Смирнов Введение в теоретическую социологию уточнить представление о деятельности, создать собственную схему эволюции общества и найти в ней место России, наконец, даже сформировать собственное понимание процесса познания. Придерживаясь, в целом, позитивистской позиции, я отказался считать познание процессом, происходящим лишь в голове чело века, в его психике, придя к выводу, что познание есть запечатление во всей структуре и функциях живого организма структуры и свойств окружающего мира. Познание — необходимое условие, позволяющее организму существовать, и познание с помощью психики лишь часть, хотя и очень важная, общего процесса познания. Существенной частью предлагаемой методологии познания является деятельностно – ценностный подход к описанию социальных процессов и явлений. Считаю своим почетным дол гом отметить вклад моих коллег, профессоров Санкт – Петербургского государственного университета А.О. Бороноева и Ю.М. Письмака, в разработку этого подхода. Мне особенно приятно отметить ценные идеи моих сыновей, Филиппа и Григория, попроблемам общественного здоровья и основных форм человеческой активности, которые вошли в содержание монографии. В монографии нашли отражение тексты книг, статей и учебных пособий, написанных мною лично и в соавторстве. Наиболее доступны для читателя две мои книги: 1) Самопознание общества. Метод, средства, результаты. — Москва: ЛитРес: Самиз дат, 2018. — 246 с. selfpub.ru», 2) Постижение России: взгляд социолога. — СПб.: Алетейя, 2020. — 574 с. , а также статьи на сайте журнала Credo new, регулярно публиковавшиеся с 2010 года. Приношу редакции журнала и, особенно, его главному редактору С.П. Иваненкову свою искреннюю признательность за возмож ность публиковаться в журнале.

Смирнов П. И. - Введение в теоретическую социологию

Проблемы познания общества / П. И. Смирнов. – СПб.: Алетейя, 2021. – 700 с.

ISBN 978-5-00165-269-4

Смирнов П. И. - Введение в теоретическую социологию - Содержание

Предисловие от автора

Часть 1. Ознакомительная

Глава 1. Сведения из истории обществоведческой мысли 1.1. Платон. Общие сведения о философе и его социально – политические взгляды 1.2. Аристотель: общие сведения и социально – политические взгляды 1.3. Социологическое учение О. Конта 1.4. Социологическое учение Г. Спенсера 1.5. Элементы социологической концепции Макса Вебера

Глава 2. Социология как наука. Общее описание 2.1. Слово «социология» и определения социологии как науки 2.2. Проблема объекта и предмета социологии 2.3 Необходимость социологии и отношение к ней в современном обществе 2.4. Уровень развития социологии 2.5. Содержание и структура социологии 2.6. Функции социологии



Часть 2. Методолого – теоретическая

Глава 3. Методологические средства познания общества 3.1. Общая познавательная установка 3.2. Моделирование — универсальный метод познания в естествознании и обществоведении 3.3. Принципы построения и передачи теоретических моделей в обществоведении

Глава 4. Основные понятия социологии 4.1. Формирование логически корректных и существенных по содержанию понятий «общество» и «социальное»: проблема, методология, результат 4.2. Деятельность человека: понятие, признаки, свойства 4.3. Основные разновидности деятельности: их важнейшие признаки и свойства 4.4. Основные понятия социологии: потребности и нормы 4.5. Основные понятия социологии: ценность



Часть 3. Описательная

Глава 5. Основные социальные явления и процессы 5.1. Социальные институты. Понятие и основные функции 5.2. Культура: понятие, элементы, основные явления, функции, конфликты 5.3. Личность как социальное явление 5.4. Социальные группы: основные виды и их функции

Глава 6. Эволюция общества 6.1. Проблемы теоретического описания общественной эволюции и необходимость управления ею 6.2. Методология описания социальной эволюции 6.3. Дикость: идеальный тип в схеме эволюции общества 6.4. Варварство: идеальный тип в схеме эволюции общества 6.5. Цивилизованное сообщество и напряженная цивилизация: идеальные типы в схеме эволюции общества 6.6. Идеальные типы служебно – домашней и рыночной цивилизаций в схеме эволюции общества

Глава 7. Устойчивое развитие общества: основные проблемы и возможные решения 7.1. Глобализация и основные проблемы человечества 7.2. Два сценария развития человечества: благоприятный (абстрактно возможный) и неблагоприятный (реалистичный) 7.3. Здоровое общество как тактический ориентир управления эволюцией общества 7.4. Общественный дух: фактор развития общества и общественного здоровья 7.5. Средства управления эволюцией общества. Конвергенция обществ с чертами служебно – домашней и рыночной цивилизаций (социализма и капитализма)



Часть 4. Российское общество

Глава 8. Российское общество: измерение ключевых этапов его эволюции 8.1. Общества Новгородской республики, Киевской Руси, Московского государства 8.2. Сравнение обществ царской России и Советского Союза 8.3. Значение русской сельской общины в существовании страны 8.4. Сходство признаков служебно – домашней цивилизации в России и русской сельской общины

Глава 9. Российское общество: особенности эволюции и проблемы дальнейшего развития 9.1. Особенности развития России и «загадочная русская душа»: проблема взаимосвязи 9.2. Российская национальная идентичность: факторы формирования 9.3. Влияние русской национальной идентичности на жизнедеятельность нации 9.4. Национальный интерес и национальная идеология как факторы формирования и укрепления общероссийской национальной идентичности 9.5. Современное состояние страны и проблемы успешного развития России



Заключение

Литература

Основные персоналии

Важнейшие понятия

Приложение 1. Счастье как категория социологии

Приложение 2. Критические замечания к теории личности З. Фрейда

Приложение 3. Преамбула к новому Уставу ООН (проект)