В данной работе я хочу обратить внимание на вопрос историчности евангельского описания суда над Иисусом, поскольку думаю, что в истории человечества не было судебного процесса, имевшего такие значительные последствия для цивилизации, как этот. Прошу не воспринимать критический анализ Евангелий как кощунство, так как синоптическое (гр. synopsis – совместное обозрение) изложение и Евангелие Иоанна, в силу многих причин, не могут восприниматься как безупречно исторические.

Евангелие несет совсем другой заряд и выполняет другие задачи, нежели историческая хроника. Я же буду руководствоваться историей и ее инструментами, подходить к Иегошуа бен Иосифу как к историческому персонажу, жившему в конкретное время, в реальных условиях Иудеи I в. н. э., а не как к Иисусу Христу, фигуре сформированной церковным преданием и многими поколениями верующих.



Я склонен полагать, что истоки межрелигиозного конфликта кроются в эпизоде суда над Иисусом. Поэтому разобраться в исторической ситуации было бы очень важно, как и во всем, что связано с личностью и биографией Иисуса. Ведь нет в истории другого персонажа, во имя которого начиналось и останавливалось столько войн, во имя которого стольких людей убивали, стольких людей истязали и столькие принимали муку, в мире нет и не было имени известного шире, чем имя Иисуса из Назарета.

Сергей Лукацкий - Самый громкий процесс нашей эры - Приговор, который изменил мир Центрполиграф, М., 2011 ISBN 978-5-227-03155-6

Сергей Лукацкий - Самый громкий процесс нашей эры - Содержание

Постановка вопроса

Методика

Временные рамки событий

Исторический фон событий

Въезд в Иерусалим

Изгнание менял

Арест

Политические понятия и лозунги Иерусалима. Машиах

Соратники и окружающие персонажи

Иуда

Ессеи

Фарисеи

Синедрион

Религиозные обвинения

Первое: нарушение Субботы

Второе: неуважение к Храму; покушение на Храм, его ритуалы и устои

Третье: богохульство

Четвертое: святотатственные самоназвания и данные извне прозвища

Пятое: чудотворные исцеления силою Вельзевула

Шестое: ложное пророчество

Седьмое: антииудаизм

Судебное резюме

Суд саддукеев

Римляне. Пилат и его суд

Перенос вины

Казнь

Погребение

Анализ источников

Экклесия

Заключение

Хронологическая таблица

Использованная литература

Сергей Лукацкий - Самый громкий процесс нашей эры - Постановка вопроса



Многие события, описанные синоптиками, несколько мифологичны и плохо подкрепляются параллельными источниками. Несмотря на то что авторитетные авторы рубежа новой эры подробнейшим образом описывали события в Палестине того времени, они молчат об Иисусе. Нет упоминаний об Иисусе из Назарета в Кумранских свитках, найденных близ побережья Мертвого моря, хотя многие из них были составлены в период времени, описываемый евангелистами, и в той же местности, в которой проповедовал Иисус. Несмотря на это, тексты, найденные в Кумране, содержат изречения, совпадающие по форме, иногда слово в слово, с изречениями Нового Завета.

Нам неизвестны упоминания об Иисусе в трудах историка Юстуса Тивериадского (секретарь царя Агриппы II), хотя он был современником Иисуса и жил в одной местности с Ним, в Галилее. Правда, его сочинения известны только опосредованно, благодаря полемике с ним Иосифа Флавия, в книге «Жизнь». Византийский патриарх Фотий (ок. 820 – ок. 891), давший обзор множества рукописей, в своем труде «Мириобиблион» («Множество книг») упоминает и «Хронику иудейских царей» Юстуса Тивериадского, но он не нашел там упоминания об Иисусе. Молчит римский историк Плиний Старший (лат. Gaius Plinius Secundus; 23–79 н. э.). Молчит современник Иисуса Филон Александрийский (Philon Alexandreos; ок. 20 до н. э. – 50 н. э).

Молчит и главный источник по истории Палестины – Иосиф Флавий (Иосеф бен Матитьягу га-Коген, лат. Josephus Flavius; р. ок. 37 – ум. ок. 100). Его отец был из знатного рода коэнов (священников, потомков Аарона) и, вероятно, членом Синедриона, причем как раз в то время, когда состоялся суд над Иисусом. Неужели отец не упомянул о столь экстраординарных событиях, участником и свидетелем которых он был? Иосиф Флавий упоминает всех заметных учителей своего времени, говорит о десятке лиц с тем же именем, довольно много пишет про Иоанна Крестителя, что говорит о более заметной общественной роли последнего… А об Иисусе Иосиф говорит только вскользь, и то, скорее, только в связи с Его братом (об этом см. ниже). Таким образом, текстов, на которые мы могли бы твердо опереться, у нас нет. В нашем распоряжении также нет каких-либо археологических или эпиграфических данных, относящихся к I в. и подтверждающих евангельскую историю. Это обстоятельство охотно муссировалось мифологической школой и атеистами.



Однако это не означает, что Евангелия не историчны, а Иисуса как исторической фигуры никогда не существовало. Если бы за Иисусом не было реальной исторической персоны, невозможно представить причины, по которым такая харизматичная личность, как апостол Павел (почти современник), признал власть Иакова брата Господня, который ничем, кроме кровного родства, ее не заслужил, имея в виду, что Павел справедливо полагал, что «более всех потрудился» в проповеди новой веры (1 Кор., 15: 10) и не признавал внешних авторитетов. Почему бы такому человеку признать власть кровного брата равви из Назарета, если Иисус никогда не существовал в физическом облике? Тем более что сам Павел мало интересовался земной жизнью Иисуса и крайне мало сообщает о ней, а также скупо цитирует слова самого Христа.



Даже дата рождения Христа остается неопределенной (по разным источникам от 4 г. до н. э. до 12 г. до н. э.). Нам твердо неведомо и место рождения: Он родился то ли в Назарете (ивр. Нацерет или Нацрат), согласно Луке и Иоанну, то ли в Вифлееме (ивр. Бейт-Лехем), по Матфею. Родословная Иисуса туманна даже в ближайших предках: дедушку Иисуса звали то ли Илией – по Луке (3: 23), то ли Иаковом – по Матфею (1: 16), далее путаница еще более усугубляется, вплоть до абсурда.

Матфей перечисляет у Иосифа двадцать шесть предков, восходящих к Давиду, а счет Луки переваливает за сорок. Это неудивительно, поскольку возможность того, что где-то хранилась и могла быть проверена родословная некоего деревенского плотника Иосифа, крайне маловероятна, даже церковные историки говорят, что и более знатные особы были лишены этой возможности: «Ирод Великий, устыдясь своего незнатного происхождения, велел уничтожить все еврейские родословия» (Юлий Африканский у Евсевия. Eus. НЕ. I. 7: 13). Но исключить такую возможность мы не можем ввиду обнаружения археологами надписи на оссуарии (лат. ossuarium – урна для хранения останков) времен близких к Иисусу, которая гласит, что там лежат кости тех, кто происходит «из дома Давида» (D. Flusser. The Israel Museum Journal. Jerusalem, 1986. Vol. 5).

